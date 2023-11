Cuatro puertos de Australia reabren tras ciberataque

Los mayores puertos de Australia, a cargo de la gestión del 40% de la carga comercial del país, retomaron sus labores, anunció el lunes (13.11.2023) su principal operador, DP World, tres días después de que fueran paralizados por un ciberataque.

"DP World se complace en anunciar el restablecimiento de las operaciones en los puertos de la compañía en Australia", informó la empresa en un comunicado.

El operador dijo que cuando se detectó el ataque -el viernes- desconectó sus sistemas de internet, lo que impidió a los camiones de transporte el cargue o descargue en los puertos de Sídney, Melbourne, Brisbane y Fremantle.

La empresa dijo que había probado durante la noche con éxito los sistemas clave, antes de la reapertura. Agregó que esperaba mover 5.000 contenedores fuera de las terminales durante el día, una cifra no muy lejana de los estimados de tráfico diario normal.

Los esfuerzos y las investigaciones para proteger los sistemas todavía pueden causar "algunas necesarias interrupciones temporales" en los servicios del puerto en los próximos días, agregó la empresa.

DP World dijo que tanto la investigación como los trabajos de reparación llevarían todavía "algún tiempo".

El asesor de ciberseguridad de DP World para la respuesta al incidente, Alastair MacGibbon, explicó que hubo "actividad no autorizada" en el sistema. "Alguien malintencionado o no autorizado" accedió y sustrajo datos, explicó MacGibbon a la red de televisión Nine, sin dar detalles sobre el tipo de información robada.

