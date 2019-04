Cuatro hondureños de la nueva caravana migrante detenidos en la frontera

Cuatro hondureños de la caravana de migrantes que comenzó a salir el martes hacia Estados Unidos fueron apresados este miércoles (11.04.2019) por tener pendiente alguna orden de aprehensión, informó la Policía Nacional desde Tegucigalpa. Los tres primeros fueron detenidos en el punto de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, cuando realizaban el trámite migratorio para entrar al país.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Joel Reyes, Jaime Antonio Sánchez y Aracely Sanabria Deras, de acuerdo al informe de las autoridades. Reyes fue detenido por el presunto delito de homicidio, Sánchez por tentativa de hurto y Deras por robo, señaló la misma fuente policial. El cuarto detenido no fue identificado, pero fue detenido "por suponerlo responsable de los ilícitos de extorsión y asociación ilícita en perjuicio de testigo protegido", según un comunicado policial.

Entre el martes y este jueves centenares de hondureños siguen movilizándose hacia el occidente del país con la idea de cruzar Guatemala y llegar a Estados Unidos. El primer grupo de la caravana, que fue convocada por redes sociales, salió el martes, mientras que el segundo el miércoles, desde la Gran Central de Autobuses de la ciudad de San Pedro Sula, norte del país. Los participantes en la caravana alegan que huyen de la violencia en su país y que viajando en caravana el trayecto hasta Estados Unidos es más seguro, ya que son habituales los robos y secuestros.

Rescatados en México

Hoy mismo las autoridades mexicanas rescataron a un grupo de 143 migrantes hondureños, entre los que había 71 menores de edad, que estaban secuestrados en un hotel en el violento estado de Veracruz, en el este de México. El gobierno estatal dijo en un comunicado que los migrantes estaban ubicados en el municipio de Naranjos, a unos 350 km de Ciudad de México.

En la operación fueron detenidos tres secuestradores, que "pedían hasta 10.000 dólares por rescate". Apenas el lunes, las autoridades rescataron a seis centroamericanos que llevaban casi dos meses secuestrados también en Veracruz.

El martes fue detenido uno de los supuestos promotores de la nueva caravana migrante, Juan Carlos Molina, reclamado por la Justicia por un delito de violación especial. Más de 1.700 migrantes hondureños de la nueva caravana han entrado ya a Guatemala por Agua Caliente y el paso de El Florido, según cifras oficiales. A otros casi quinientos no se les permitió salir de Honduras por no disponer de la documentación necesaria. En cualquier caso, cinco delincuentes entre un flujo así de personas supone una persona con causas pendientes por cada 440 migrantes o un 0,22%, un porcentaje que no puede considerarse alarmante.

lgc (efe/afp/laPrensa)

