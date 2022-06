Cuando suda el mar - Cambio climático bajo el agua

Pero los cambios bajo la superficie del agua también son graves. Las temperaturas aumentan y los océanos se acidifican.



Se está produciendo una extinción masiva de numerosas especies, lo que podría acarrear graves perjuicios económicos para el ser humano. En los polos, la situación está especialmente avanzada.

En todo el mundo, ecosistemas enteros están amenazados de desestabilización. La temperatura de la superficie del agua ha aumentado continuamente desde 1970. Una consecuencia: el agua se expande, el nivel del mar sube. Alrededor de Noruega, los mares están experimentando incluso una subida dos o tres veces mayor como consecuencia del deshielo de los casquetes polares.

Algunas especies de peces explotadas comercialmente ya tienen demasiado calor - han emigrado hacia el norte. Esta evolución amenaza a numerosas regiones del mundo. Los países en desarrollo que dependen de la pesca como principal fuente de alimentos se verán especialmente afectados por estos cambios.





El reportaje acompaña al biólogo marino Lukas Müller en su expedición a Noruega. Este joven de 31 años viaja por el mundo como investigador y para la protección de los océanos. En el Ártico, el buceador libre se adentra por primera vez en el mar a temperaturas del agua cercanas al punto de congelación y se enfrenta a sus límites personales. Se encuentra con orcas y ballenas jorobadas.

Como generalistas, las orcas no se ven directamente afectadas por el cambio climático, pero debido a la compleja red alimentaria, los cambios no dejan de tener consecuencias para los cazadores de los mares.

Los océanos intactos también son esenciales para la vida humana, y no sólo porque, como enorme depósito de CO2, son uno de los elementos más importantes en la lucha contra la crisis climática. El ecosistema marino cambiará como consecuencia del cambio climático. ¿Seremos capaces los humanos de vivir con estos cambios?



