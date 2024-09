Cuando la noche cae en Durban - De patrulla con Nazreen Ally

Nazreen Ally relata de una forma sorprendentemente abierta su traumática experiencia cuando un hombre la violó a punta de pistola. Tenía 13 años.

Imagen: Ninka Mbaye

Hoy, con más de 40, da una impresión serena, estructurada, casi militar. Nazreen Ally decidió luchar por su autonomía, siguió una carrera como fisicoculturista antes de fundar una empresa de seguridad. Noche tras noche recorre las calles de la ciudad sudafricana de Durban, interviniendo allí donde falta la policía.

Imagen: Ninka Mbaye

Dejando de lado su difícil trabajo, a Nazreen Ally le gusta retirarse a su fe. Es musulmana, reza regularmente y aprovecha esa paz para encontrarse a sí misma.

Imagen: Ninka Mbaye

En conversación con la presentadora Ninka Mbaye, revela qué anhela en la vida, qué es importante para ella y cómo afronta el peligro constante que la rodea.

