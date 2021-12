Cuándo - Una indagación sobre el tiempo

El tiempo es un fenómeno que cuanto más se observa más complicado se vuelve. Empecemos, por tanto, por algo sencillo. En principio hay tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Pero ya nos estamos complicando, porque... ¿cuánto dura el presente?

El psicólogo y neurocientífico Ernst Pöppel investiga desde hace años sobre la sensación que llamamos presente: "Existe algo así como el presente subjetivo, que de hecho fue ya descrito en el mejor libro que existe sobre el tiempo, "Confesiones”, escrito por San Agustín en el año 397. Allí dice que en realidad sólo existe el presente, el presente subjetivo, que podemos llamar instante, y que dura entre unos dos y tres segundos, según nuestras mediciones".

Cada dos o tres segundos, la información que llega al cerebro se procesa y almacena. Esta especie de ritmo básico, dice Pöppel, subyace a muchas de nuestras acciones, por ejemplo las táctiles. Un apretón de manos que dura entre dos y tres segundos se percibe como algo normal. O una mirada: miramos a un desconocido durante dos o tres segundos, más tiempo sería intrusivo.

¿Y qué ocurre con el pasado y el futuro? ¿Cómo notamos que el tiempo pasa? Experimentamos el tiempo como una sucesión de eventos. Si todo permaneciera inmutable, no existiría el tiempo. El tiempo es cambio: una idea que refleja el péndulo de un reloj. El tiempo corre en una dirección. El futuro se vuelve presente y luego pasado; excepto en el arte, donde rigen otras reglas. En el arte se puede jugar con el tiempo, viajar a través de él, detenerlo, acelerarlo, recuperarlo. Un tema central de la obra de Marcel Proust es su búsqueda de formas con las que hacer presente el pasado.

Albert Einstein

La medición del tiempo es relativa. Einstein lo explicó así: si me moviera por el espacio a la velocidad de la luz, el segundo que marcaría mi reloj de pulsera se dilataría tanto que no pasaría el tiempo. El astrofísico Harald Lesch dice: "Mi tesis es que el concepto del tiempo nos interesa tanto porque sabemos que tenemos que morir. Es decir, sabemos que nuestro tiempo no será eterno".

Hartmut Rosa, sociólogo

Tal vez por este motivo, el ser humano es tan inquieto y trata de hacer tantas cosas, de tener más vida en el tiempo limitado que tiene. Hartmut Rosa, sociólogo de la Universidad de Jena, ha escrito un libro sobre este fenómeno de aceleración de la vida actual: "Actuamos más aceleradamente. Usamos el microondas en lugar de la olla, porque es más rápido. O comemos comida rápida en lugar de comida lenta". "Si tienes prisa, haz un rodeo", dice un proverbio japonés, o dicho con otras palabras: tenemos más tiempo cuando más nos olvidamos de él y de nosotros mismos en el tiempo.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 01.01.2022 – 21:15 UTC

DO 02.01.2022 – 02:15 UTC

DO 02.01.2022 – 07:15 UTC

DO 02.01.2022 – 17:15 UTC

LU 03.01.2022 – 05:15 UTC

LU 03.01.2022 – 10:15 UTC

MA 04.01.2022 – 19:15 UTC

SA 08.01.2022 – 13:15 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3