¿Cuándo empezó la descomposición del chavismo en Venezuela?

Las sospechas de que Nicolás Maduro busca cometer un fraude para desconocer una victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024 terminan de desacreditar al chavismo. Incluso antiguos aliados políticos piden transparencia para proteger el legado de Hugo Chávez. El movimiento fundado con el sueño de conseguir justicia e inclusión social, sin embargo, afronta acusaciones de autoritarismo desde los tiempos de Chávez. ¿Cuándo empezó la descomposición del chavismo?

Horarios de emisión:

DW Español:

DO, 11.07.2024 - 00:15 UTC

DO, 11.07.2024 - 05:00 UTC

DO, 11.07.2024 - 10:03 UTC

DO, 11.07.2024 - 12:15 UTC

DO, 11.07.2024 - 17:03 UTC

DO, 11.07.2024 - 23:15 UTC

LU, 12.07.2024 - 01:15 UTC

MA, 13.07.2024 - 21:03 UTC

MI, 14.07.2024 - 19:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6