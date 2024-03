¿Es realista la Eurocámara ante las elecciones venezolanas?

No se ha secado aún la tinta de la anterior resolución sobre Venezuela, cuando el Parlamento Europeo, lloviendo sobre mojado, exige al gobierno de Venezuelala liberación de los presos políticos; al Consejo de la Unión Europea, un aumento de las sanciones al gobierno de Caracas; a la Corte Penal Internacional, que incluya en su investigación los últimos casos de violaciones a los derechos humanos. Y a la comunidad internacional, que apoye el retorno de Venezuela a la democracia, con vistas al 28 de julio, fecha anunciada para unas elecciones para las cuales ha sido inhabilitada la líder de la oposición María Corina Machado.

Este es el consenso aprobado en la Eurocámara este jueves 14 de marzo (por 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones). No obstante, las posiciones del arco político en la Eurocámara empiezan, desde la derecha, afirmando que, sin Machado, la UE no debe reconocer esas elecciones fraudulentas, y que el acuerdo de Barbados no fue más que otra farsa.

"Los dictadores no se van voluntariamente nunca”, afirmó en el debate en la sesión plenaria de Estrasburgo Herman Tertsch, eurodiputado por España de la bancada de ultraderecha. "Vamos a legitimar elecciones írritas mediante una Misión de Observación Electoral (MOE)”, cuestionaba Leopoldo López Gil, eurodiputado por España, de origen venezolano.

Cabe recordar que la anterior MOE a las regionales venezolanas fueron, en un primer momento, criticadas como un intento de blanquear al gobierno de Caracas, mas luego fueron ampliamente aceptadas como un paso importante para llegar a la contienda presidencial que se avecina.

Primero denostada, luego alabada

"Las conclusiones del informe de la MOE a las regionales no le lavaron la cara al gobierno, pues cuestionan la falta de condiciones electorales”, explica a DW Mariano De Alba, investigador y asesor senior del think tank International Crisis Group.

En este momento, "la UE está tanteando el terreno. Va a esperar a recibir la invitación. A partir de ahí hará su evaluación de si las condiciones están dadas o no”, agrega. Fuentes europeas consultadas por DW aseguraron que la UE está lista para considerar el envío de su misión de observación electoral a Venezuela para los comicios de julio.

Si no es María Corina Machado, ¿más sanciones?

Si bien la resolución consensuada matiza los tonos maximalistas de ciertos grupos de la Eurocámara, sí recoge la exigencia de ampliar las sanciones a altos cargos del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro. También insiste en la participación de María Corina Machado, elegida para representar a la oposición en esos comicios. ¿Qué base real tienen esas exigencias?

"Creo que estamos más bien frente a aspiraciones”, responde Mariano De Alba. "En cuanto a que María Corina Machado participe en la contienda electoral, creo que debe haber, entretanto, consciencia de que no es realista. El gobierno venezolano nunca se comprometió expresamente a habilitarla. Ahora habrá que ver si ella decide apoyar a otra persona para que la oposición pueda participar”, agrega el investigador de Crisis Group.

María Corina Machado tendría motivos para decantarse por ceder su sitio por sus experiencias, pero la cancha quedaría libre para Nicolás Maduro. "Pero la población y la oposición venezolana quieren votar”, subraya De Alba, refiriéndose a la presión que se ejerce en este momento sobre la inhabilitada candidata.

Incluir a Nicolás Maduro entre los sancionados ¿podría cambiar la posición de las fichas? Hay que recordar que las sanciones de la Unión Europea -que las deciden los jefes de Estado y de Gobierno y no el Parlamento Europeo- fueron prorrogadas este año por seis meses (no por un año) haciéndose eco de los cambios que se avizoraban a raíz de los Acuerdos de Barbados y, también, del levantamiento de sanciones estadounidenses al petróleo y al gas de Venezuela.

Sin ganas de sancionar el petróleo

"Las sanciones de la Unión Europea se prorrogarían en mayo, poco después de la decisión de Estados Unidos de levantar o no la licencia al petróleo de Venezuela”, dice De Alba, quien no detecta muchas ganas de volver a sancionar al petróleo venezolano.

"Aunque nunca se sabe cuánto pueda condicionar una posición del Parlamento a las otras instituciones europeas, en este caso más peso tendrá la decisión de Estados Unidos”, prevé.

¿En clave española?

Cabe resaltar que los grupos políticos de España son la voz cantante cuando se trata de Venezuela en el Parlamento Europeo, también que "de cara a la galería", siempre ha habido una utilización en clave española del tema venezolano.

No obstante, "entretanto, hay consciencia, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, de que este tema no es de Europa, es de la comunidad internacional, que abandona la política de aislamiento y está tratando de usar las herramientas que tiene para una mejora de las condiciones democráticas, aún en un escenario adverso”, afirma De Alba.

A este respecto, en un informe de Crisis Group (enero 2024) se habla de diplomacia sigilosa, de un abordaje conciliador y pragmático para poder llegar con pasos concretos a unas elecciones creíbles. Y en ese sentido, contrariamente a los tonos altisonantes de la Eurocámara, se pronuncian fuentes de otras instituciones europeas: van a persistir en su búsqueda del diálogo y en su apoyo a una solución pacífica y democrática.

"Es un momento preelectoral, y lo que se está planteando es si la UE envía observación. Lo demás es improbable y, según lo que ocurra, está por verse”, concluye De Alba.

(cp)