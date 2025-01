¿Cuáles son los objetivos políticos de Elon Musk?

Además de haber apoyado la candidatura de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de 2024, ahora Musk respalda a partidos y figuras de la derecha radical o la extrema derecha como la AfD en Alemania, Giorgia Meloni en Italia o el activista ultranacionalista e islamófobo británico.

En las últimas semanas, su apoyo a estas opciones políticas ha dado un paso más. Musk ha insultado publicamente al canciller alemán Olaf Scholz, al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y al primer ministro británico Keir Starmer. Elon Musk se convierte así en abanderado de las autoproclamadas “fuerzas patrióticas y antiglobalización”. Es una paradoja que el negocio de Musk, ya sea con la marca de vehículos Tesla o la red social X, se basen en el comercio internacional. La primera fábrica europea de Tesla, por ejemplo, se encuentra en Alemania, en cuya campaña electoral Musk interviene activamente a favor de la AfD.

¿Qué objetivos políticos persigue Elon Musk? ¿Está su actividad política exclusivamente vinculada a sus intereses económicos?

Horarios de emisión:

DW Español:

DO, 12.01.2025 - 00:15 UTC

DO, 12.01.2025 - 05:00 UTC

DO, 12.01.2025 - 10:03 UTC

DO, 12.01.2025 - 12:15 UTC

DO, 12.01.2025 - 17:03 UTC

DO, 12.01.2025 - 23:15 UTC

LU, 13.01.2025 - 01:16 UTC

MA, 14.01.2025 - 21:03 UTC

MI, 15.01.2025 - 19:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6