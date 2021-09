Critica Mario Vargas Llosa "ataques" de AMLO a la prensa

El Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa criticó este miércoles en México los "ataques" hacia el periodismo por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las conferencias que ofrece cada día, y dijo que "transgreden" sus funciones.

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo Vargas Llosa en conferencia de prensa.

AMLO, "populista" según Vargas Llosa

Añadió que esta política del gobierno mexicano implementada desde su triunfo como presidente electo en 2018 le resta "popularidad" y "eficiencia" al mandatario.

El narrador peruano (Arequipa, 1936) ha criticado en diversas ocasiones el mandato de López Obrador calificándolo de populista.

Ante su visita a México por diversas actividades culturales, el presidente mexicano aseguró que será respetada la libertad de expresión del escritor, quien en 1990 se refirió a este país como "la dictadura perfecta".

El autor señaló que López Obrador se ha referido a él "de una manera muy negativa", aunque aseguró que "está en su derecho de hacerlo".

Vargas Llosa acude a Guadalajara para encabezar las actividades de la IV Bienal de Novela que lleva su nombre y que se desarrollará de jueves a domingo en diversas sedes de la Universidad de Guadalajara (oeste de México).

EL(efe)