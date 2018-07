Cristiano pagará casi 19 millones de euros al fisco, pero no irá a prisión

La Agencia Tributaria española ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que el exfutbolista del Real Madrid pagará una multa de casi 19 millones de euros y será condenado a dos años de prisión. No obstante, no cumplirá esa pena, al no poseer antecedentes, según informaron hoy fuentes jurídicas,

Según la agencia Efe, el acuerdo implica que el jugador portugués, que desde la próxima temporada residirá en Italia, no entrará en prisión a cambio de declararse culpable de cuatro delitos fiscales.

Las acusaciones imputaban a Cristiano Ronaldo cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cantidades presuntamente defraudadas son de 1,39 millones de euros en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014.

El acuerdo final por la vía penal rebaja ese importe defraudado a 5,7 millones de euros, pero la cifra total que debe pagar asciende a una cantidad cercana a los 19 millones de euros, sumando la multa y los intereses. También pagará los costos de la Abogacía del Estado que intervino en el proceso.

La versión de Cristiano Ronaldo

Cristiano siempre defendió su inocencia o, en todo caso, afirmó la existencia de discrepancias sobre la interpretación del reglamento fiscal.

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado. Jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos", aseguró durante el juicio. Pero finalmente se vio obligado a aceptar un pacto y, consecuentemente, un grado de culpabilidad.

El futbolista portugués puso fin este mes a nueve temporadas en el Real Madrid y fuentes del club blanco afirman que buena parte de su decisión de abandonar España se debió a su conflicto con Hacienda y el daño de reputación sufrido.

ER (efe, dpa)

