Crisis en Venezuela: primera misión técnica del Grupo de Contacto, rumbo a Caracas

Para el 20 y el 21 de febrero está programada la primera visita del equipo técnico del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para gestionar la crisis en Venezuela.

Su único objetivo, recalcan autoridades europeas, es lograr una salida pacífica y democrática haciendo que el pueblo venezolano pueda expresarse libremente a través de elecciones. El GIC –formado por la Unión Europea (UE), Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica y Uruguay- tiene un mandato y un marco temporal claros.

Primer encuentro en Montevideo para conformar el Grupo Internacional de Contacto (febrero 7, 2019)

Esta misión técnica -compuesta por funcionarios de la UE y Uruguay, que lideran el GIC- se encontrará con "actores nacionales relevantes para discutir las condiciones y las garantías para nuevas elecciones, así como para brindar ayuda humanitaria siguiendo los principios humanitarios”, informaron fuentes europeas.

"Buscamos una solución que evite el uso de la fuerza”, advirtió la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, este 18 de febrero, al término de una reunión de los 28 cancilleres del bloque en Bruselas.

Seguir las reglas de la ayuda humanitaria

Para la diplomacia europea, la neutralidad, la independencia, la imparcialidad y la humanidad de la asistencia debe estar garantizada. Que organizaciones como la Cruz Roja y Cáritas hayan decidido no participar en los planes actuales de ayuda humanitaria es preocupante, afirmó el ministro español de Exteriores, Josep Borrel.

También por eso, la misión técnica llega antes del plazo puesto por Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela. Una intervención armada no se ve desde Bruselas como una solución sostenible a mediano plazo y sería un factor de inestabilidad para la región, subrayó Borrel.

Josep Borrell, ministro espanol de Asuntos Exteriores

"Queremos evitar que la ayuda humanitaria sea utilizada para otros propósitos que difieran de la ley humanitaria internacional”, aseveró Mogherini. La iniciativa para la creación de este grupo de contacto surgió, a instancias de España, en agosto de 2018. A esta moción subyace la necesidad de acompañar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro (enero 2017) con una búsqueda activa de soluciones.

España sí forma parte del GCI

Anunciado por la diplomacia europea en enero, el vuelco de los acontecimientos que generó la autoproclamación de Guaidó y su reconocimiento por buena parte de la comunidad internacional aceleró su creación. En Montevideo fue creado formalmente el 7 de febrero de 2019, con un mandato de 90 días.

"Lo único que hay que negociar con el régimen es que acepte que la única salida a la situación es a través de una convocatoria a elecciones. Ése es el único sentido del grupo de contacto. No se trata de llegar a una transacción entre el régimen y la oposición. Eso ya lo intentó el expresidentes Zapatero y hemos visto que fue un fracaso total”, explicó a DW Josep Piqué, exministro español de Exteriores.

Justo en la semana en que el GCI se dispone a comenzar labores en Caracas, a un grupo de eurodiputados del bloque conservador se les negó la entrada al país.

Su objetivo era reunirse con Guaidó. Si bien no iban en misión oficial, la condena europea no se hizo esperar. Este incidente no alterará la composición del GC, no obstante –la solicitud de los políticos en cuestión -de que tuviera lugar la salida España del Grupo.

"Me parece desproporcionado pedir que España se retire del GCI”, comentó Borrel añadiendo que estos acontecimientos, si bien condenables, tienen lugar en clave de poltítica interna de España. Recalcando que la creación de este grupo es una decisión de los 28 miembros de la UE, Borrel dijo: "Tenemos mucho trabajo por hacer, y hemos empezado tarde”.

Federica Mogherini, Alta Representante de la Política Exterior de la UE, anunció en el Consejo de Exteriores el envío de la misión técnica a Caracas.

En este sentido, "creo que es muy importante que la Unión Europea mantenga unidad de acción y que en las relaciones con América Latina, España siga siendo la voz más relevante. Debemos buscar consensos en la propia política exterior española”, señaló, por su parte, el exministro español de RR. EE.

"Es verdad que puede haber posiciones distintas. Pero en mi opinión, el objetivo de esto puede ser compartido por todos: elecciones libres, democráticas y pacíficas cuanto antes. Con esto como base podemos discutir si es mejor o peor la posición de Estados Unidos, que lo que quiere es simplemente el derrocamiento del régimen”, añadió Piqué.

Y concluyó que "hay que partir de la realidad: el régimen no se va a suicidar, salvo que haya una presión internacional imparable y se generen unas condiciones objetivas que hagan que el régimen no tenga más remedio que aceptar la única salida que es someter a unas nuevas elecciones el futuro de Venezuela y darle la palabra a los ciudadanos de Venezuela”.

(CP)

