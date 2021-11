Crisis en Bielorrusia: aerolíneas bajo presión de sanciones

Al final, todo pasó muy rápido. Solo 48 horas después de que la UE introdujera nuevas sanciones a raíz de la crisis fronteriza entre Polonia y Bielorrusia, el Ministerio de Transportes libanés declaró el miércoles por la noche que solo permitiría volar a Bielorrusia a sus propios ciudadanos con visados válidos o a ciudadanos extranjeros con permiso de residencia permanente. Le siguieron toda una serie de otras compañías aéreas y autoridades de aviación que han cedido a la presión de Bruselas en los últimos días.

¿Qué compañías aéreas estaban implicadas?

En total, más de 600 aviones procedentes de Líbano, Irak, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Turquía aterrizaron en Minsk desde principios de julio. La mayoría de estos vuelos fueron operados por la aerolínea estatal bielorrusa Belavia. Además, la Comisión de la UE también mantuvo intensas conversaciones con una docena de compañías aéreas que ofrecen vuelos a Minsk. Entre ellas están Fly Dubai, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Arabiya, Emirates, Qatar Airways, Etihad, MEA, Oman Air, Iraqi Airways y Egypt Air. El Vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y la Comisaria de Transportes de la UE, Adina Vălean, también mantuvieron estrechos intercambios con organizaciones internacionales de aviación como la IATA o la Organización de Transportistas Aéreos Árabes.

Las negociaciones de la Comisión Europea no tardaron en surtir efecto. Turkish Airlines ya había anunciado la semana pasada que dejaría de transportar pasajeros de Irak, Siria o Yemen a Bielorrusia. La mayoría de las demás compañías aéreas también acordaron suspender la venta de billetes de ida a Minsk para los emigrantes de Oriente Medio o cancelar por completo sus vuelos a Bielorrusia.

El Vicepresidente de la Comisión Europea, Margartis Schinas, negoció con varios Estados de Oriente Medio, como aquí con el Presidente libanés Michel Aoun.

Según el experto independiente en aviación Heinrich Großbongardt, todas estas compañías aéreas probablemente no habrían impulsado activamente estos vuelos por iniciativa propia. Sin embargo, podrían haber detectado antes las irregularidades que estaban surgiendo y haber dado la voz de alarma. Por otro lado, la situación económica de muchas compañías aéreas es muy tensa debido a los efectos globales de la pandemia del coronavirus. "Algunos de ellos hicieron la vista gorda ante este negocio", sospecha el experto en aviación.

¿Qué sanciones son posibles?

La UE amenaza con retirar los derechos de sobrevuelo y aterrizaje a las compañías aéreas cuya participación en el transporte de migrantes haya quedado demostrada. La sola amenaza fue suficiente para que las compañías aéreas cedieran. "Europa es un mercado de aviación enorme, y las compañías aéreas son especialmente vulnerables allí", dijo Großbongardt. "Si la UE dice ahora: no les vamos a dar más derechos de aterrizaje, las compañías aéreas tienen que preguntarse: ¿dónde está realmente nuestro negocio principal?" Y ciertamente no está en el transporte de unos pocos miles de personas a Minsk.

Incluso las compañías aéreas que no vuelan a Europa podrían verse sometidas a una presión indirecta. Porque Bruselas también tiene la palanca de los acuerdos de transporte aéreo, y estos ya no solo afectan a las compañías aéreas individuales. Se pactan entre la UE o Estados miembros individuales y terceros países. "Estos acuerdos regulan la organización del tráfico aéreo entre Estados", explica Großbongardt. "¿Quién puede volar a dónde? ¿Quién puede llevar pasajeros o carga? ¿Quién puede hacer escala en la UE?" La UE podría suspender o rescindir esos acuerdos en caso de violaciones graves. "Esto afectaría entonces a todas las compañías aéreas de un país". El espacio aéreo europeo ya está cerrado a los aviones bielorrusos, y algunos Estados miembros de la UE ya han cancelado sus acuerdos bilaterales de servicios aéreos con Bielorrusia. Incluso los aviones de la UE ya no pueden cruzar el espacio aéreo bielorruso para realizar vuelos de larga distancia, lo que significa que el régimen de Minsk ya no puede cobrar las tasas de sobrevuelo.

El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, amenazó con cancelar los contratos de arrendamiento de aviones con la aerolínea Belavia.

Confiscar aviones también sería posible

Otra forma en que la UE presiona a las compañías aéreas es el arrendamiento de aviones. Nueve de las diez mayores empresas de leasing tienen su sede en Irlanda, la décima es de Dinamarca. Para ahorrar costes, muchas compañías aéreas alquilan gran parte de su flota a estas empresas en lugar de comprar los aviones.

Solo la bielorrusa Belavia ha alquilado 17 de sus 30 aviones a empresas irlandesas. Estos contratos de arrendamiento se terminarán tan pronto como la UE haya completado su nueva ronda de sanciones contra Bielorrusia, según anunció a principios de esta semana el ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Coveney. Si las aeronaves no son devueltas voluntariamente, serán confiscadas en cuanto aterricen en un aeropuerto extranjero. En ese caso, Belavia se enfrentaría posiblemente al colapso total de sus operaciones de vuelo. Probablemente también por temor a este escenario, la aerolínea bielorrusa ha cedido ahora: a partir de este viernes, la aerolínea anunció que los ciudadanos sirios, iraquíes o yemeníes también tendrían prohibido el acceso a sus aviones.

En total, dijo Großbongardt, las posibles sanciones son suficientes para detener el tráfico de personas hacia Bielorrusia. "En las próximas semanas, veremos una disminución significativa de estos vuelos a Minsk".

(gg/er)