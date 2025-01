Crece el empleo irregular en Alemania, dice informe

Según un estudio, en Alemania cada vez hay más personas que trabajan ilegalmente y evitan pagar impuestos. La cifra se sitúa entre 8 y 10 millones, según estima el Instituto Económico Alemán (IW), un organismo cercano al sector patronal. Así lo indica una encuesta representativa realizada a más de 2.600 personas mayores de 18 años realizada en abril y mayo de 2024. Alrededor del 29 por ciento conoce a una o más personas que trabajan o hacen trabajar a otra persona de forma ilegal. Esta cifra es considerablemente mayor que la de una encuesta anterior, realizada en 2022/2023, cuando la cifra era de algo más del 22 por ciento. Como en el método del cuestionario no se puede descartar un doble cómputo, en la estimación solo se puede dar un rango, afirma el autor del estudio y economista del IW, Dominik Enste.

Fraude beneficioso para quienes tienen altos ingresos

El porcentaje de quienes dicen trabajar para evitar pagar Hacienda es significativamente menor (5 por ciento). Desde el punto de vista de Enste, esta cifra es menos significativa, y no sólo por el pequeño tamaño de la muestra. "A la gente no le gusta hablar abiertamente del hecho de que trabajan ilegalmente", dice. Según la encuesta, los hombres y los jóvenes entre 18 y 34 años tienen más probabilidades de trabajar ilegalmente. Esta cifra también está por encima de la media entre las personas con mayores ingresos, es decir, con unos ingresos de más de 4.000 euros, como arquitectos y artesanos. "Para ellos el fraude es especialmente rentable y la oportunidad de hacerlo se presenta con mayor frecuencia”, señala el estudio.

Muchas personas cobran honorarios en efectivo y sin presentar facturas. De esta manera evaden el fisco tanto ellas mismas como quienes les pagan. Imagen: picture-alliance/dpa/K. Remmers

El magacín político "Spiegel” fue el primero en informar sobre este fenómeno. Según los investigadores, existe un elevado número de casos de trabajo ilegal no denunciados. Otras zonas también están gravemente afectadas. Según un estudio del IW publicado en diciembre, el 90 por ciento de los más de cuatro millones de empleados domésticos en Alemania realizan la limpieza de forma ilegal. Los políticos quieren luchar más contra el trabajo ilegal, que le cuesta mucho dinero al Estado alemán. Según cálculos del IW, el trabajo no declarado representa aproximadamente dos tercios de toda la economía sumergida. Su participación en el producto interior bruto se estima en alrededor del diez por ciento.

Alemana tiene un nivel medio de evasión

En comparación con el resto del mundo, Alemania se sitúa en un nivel medio en cuanto al empleo irregular. El gobierno federal quiere combatir mejor el trabajo no declarado. Se reforzará el control financiero por parte de las autoridades aduaneras sobre el trabajo ilegal. En noviembre, el Gabinete Federal aprobó un proyecto de ley para modernizar y digitalizar la lucha contra el trabajo no declarado. Los políticos deben actuar más eficazmente contra las causas y reducir la carga fiscal y tributaria, afirma el experto Enste. "El trabajo no declarado es tan atractivo porque a los empleados les quedan muy pocos ingresos netos de su salario en bruto". Nuevas leyes, regulaciones y controles no resolverían el problema, en opinión del experto.

el(DPA)