Críticos dicen que Ricardo Darín "es uno de los mejores actores del mundo”

"Cuento chino”, "El hijo de la novia”, "Elefante blanco”, "Nueve reinas”, "El aura”, "Carancho”… Si hiciéramos una lista exhaustiva de las películas protagonizadas por el actor argentino Ricardo Darín, podríamos estar largos minutos. Nacido en 1957, el intérprete suele ser elogiado por los roles que asume, y con "Argentina, 1985”, el filme con el que se encuentra en el Festival de Venecia en estos días, no fue la excepción.

La película ha sido muy aplaudida por el público, que la ovacionó durante nueve minutos en Venecia, y también por los especialistas, que han relevado la participación de Darín, quien como el fiscal Julio César Strassera se roba la película, nunca mejor dicho. A tal punto han llegado las loas que críticos de cine de distintos medios especializados han dedicado largas líneas a analizar la actuación del hombre que protagonizó "El secreto de sus ojos”.

Stephanie Bunbury, de Deadline, afirma que Darín es "uno de los mejores actores del mundo", y que su participación en este thriller político, "donde se entreteje la lucha política con la trama de la lucha humana", es "sin duda la mejor actuación de su carrera hasta el momento". Y añade que el intérprete "tiene la habilidad de pasar de la comedio irónica a la intensidad dramática con la velocidad de un golpe de látigo de gaucho".

Fionnuala Halliga, de Screen Daily, asegura que "Darín ofrece una interpretación digna de un premio" en el "conmovedor thriller de Santiago Mitre", y destaca los matices que el argentino consigue descubrir en el personaje de Strassera. Sophie Monks Kaufman, de IndieWire, en tanto, sostiene que Darín ha "demostrado su talento con papeles distintos que a la vez que cambian de forma, conservan un complejo carisma". Para ella, en "Argentina, 1985" "nuevamente asume el trabajo más pesado".

"Fue increíble. No parábamos de llorar, la gente se acercaba para abrazarnos, tocarnos”, contó Darín a la prensa sobre la ovación que recibió la película tras su estreno en el Palacio del Cine del Lido veneciano. Santiago Mitre "me contó su idea, su necesidad y su deseo de contar esta historia, la del juicio a la junta. A eso me subí yo. Me parecía importante, impactante”, añadió.

Darín es candidato a recibir el premio al mejor actor en Venecia y muchos medios estiman que su nombre debería estar también entre los nominados al Oscar.

DZC (AFP, IndieWire, Screen Daily, Deadline)