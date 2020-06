Críticas a Trump por compartir video supremacista en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Twitter un video de un enfrentamiento entre manifestantes opositores y partidarios de su gobierno en el que un hombre elogia el "poder blanco". El video estuvo unas horas en la cuenta del mandatario, aunque fue borrado luego de recibir una lluvia de críticas por avivar las tensiones raciales en el país.

La filmación, aparentemente realizada en la comunidad de jubilados The Villages, en Florida, muestra a un hombre que conduce un carrito de golf con los letreros "Trump 2020" y "America First" que grita reiteradamente "poder blanco" con una mano empuñada, un eslogan usado por los supremacistas blancos. "Gracias a la gran gente de The Villages", tuiteó Trump. "La izquierda radical no hace nada. Los demócratas caerán".

Ante las críticas, el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere aseguró a la prensa que "el presidente es un gran admirador de The Villages y no escuchó la única declaración hecha en el video”. El vocero agregó que Trump sí vio "un tremendo entusiasmo de muchos de sus seguidores”. La Casa Blanca optó por no responder si Trump condenaba la frase supremacista de su seguidor.

Historial de declaraciones racistas

El video de The Villages provocó una reacción inmediata en las redes sociales, y los aliados de Trump fueron presionados para que se refirieran a él en los programas de entrevistas del domingo por la mañana. El único senador negro del Partido Republicano, Tim Scott, entrevistado en el programa "Estado de la Unión" de CNN, calificó el video de "ofensivo".

"Creo que es indefendible. Deberíamos eliminarlo. Eso es lo que creo", dijo Scott, quien agregó que "ciertamente el comentario sobre el ‘poder blanco' es ofensivo”. También en CNN, el secretario de Salud de Trump, Alex Azar, afirmó que no había visto las imágenes ni el tuit. "Pero, obviamente el presidente, su administración o yo mismo jamás apoyaríamos la supremacía blanca o discriminaciones de ningún tipo", declaró.

Trump ha sido acusado de racismo por sus ataques a legisladores negros y por decirles a parlamentarias afrodescendientes que deberían "volver y ayudar a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde vinieron”. En junio de 2017, refiriéndose a los enfrentamientos entre neonazis y antirracistas en Charlottesville, Virginia, el presidente había declarado que había "personas muy buenas de ambos lados".

Protestas contra racismo en cinco continentes París: Protesta en el Campo de Marte Unos días atrás la policía francesa había dispersado a los manifestantes con gas lacrimógeno, y las manifestaciones en la Torre Eiffel y frente a la embajada de EE. UU. anunciadas para el sábado también habían sido prohibidas. Sin embargo, decenas de miles salieron a las calles para protestar contra el racismo, incluso más allá de París.

Protestas contra racismo en cinco continentes Lieja: manifestación a pesar de la prohibición Bélgica, como la mayoría de los países europeos, participó en la explotación de colonias en otros continentes: la actual República Democrática del Congo fue una vez propiedad privada del Rey Leopoldo II, en cuyo nombre se estableció allí un régimen racista de injusticia. En Bruselas, Amberes y Lieja hubo manifestaciones contra el racismo, a pesar de las prohibiciones por la pandemia.

Protestas contra racismo en cinco continentes Múnich: marcando el paso Una de las mayores manifestaciones de Alemania tuvo lugar en Munich, donde se reunieron 30.000 personas. Otras grandes manifestaciones tuvieron lugar en Colonia, Fráncfort y Hamburgo, entre otros lugares. En Berlín, la policía tuvo que bloquear temporalmente las vías de acceso al Alexanderplatz porque demasiada gente acudió a la marcha.

Protestas contra racismo en cinco continentes Sofía: Más de diez opositores al racismo Al igual que en muchos otros países europeos, Bulgaria prohíbe actualmente los mítines con más de diez participantes. Sin embargo, cientos se reunieron en la capital Sofía. Aparentemente gritaron las últimas palabras de George Floyd "No puedo respirar", pero también llamaron la atención sobre el racismo en la sociedad búlgara.

Protestas contra racismo en cinco continentes Turín: protesta en tiempos de pandemia Esta mujer de Turín grapó su preocupación política a la mascarilla: "Las vidas negras también cuentan en Italia". Las manifestaciones, incluidas las de Roma y Milán, probablemente sean las mayores reuniones desde que comenzaron las medidas contra el coronavirus. Italia es uno de los principales países receptores de migrantes africanos de la Unión Europea.

Protestas contra racismo en cinco continentes Lisboa: ¡Actuad ya! "¡Actuad ya!", es lo que dice en la pancarta de estos manifestantes en Lisboa. Aunque el evento no había sido autorizado, la policía permitió que los participantes siguieran adelante. En Portugal también hay casos de violencia policial contra negros. En enero de 2019, cuando cientos de personas se manifestaron espontáneamente tras un incidente de este tipo, la policía disparó con balas de goma.

Protestas contra racismo en cinco continentes Ciudad de México: Floyd y López En México, no es sólo la muerte de George Floyd lo que está perturbando al país, sino también el destino similar del albañil Giovanni López: fue arrestado en mayo en el estado occidental de Jalisco porque no llevaba una mascarilla, y aparentemente murió por violencia policial. Desde que apareció un video de la operación hace unos días, la ira de los manifestantes mexicanos ha ido creciendo.

Protestas contra racismo en cinco continentes Sídney: racismo contra los aborígenes Las protestas en Sídney comenzaron con una ceremonia tradicional de humo. En este caso, la solidaridad de los al menos 20.000 participantes se dirigió expresamente no sólo a George Floyd, sino también a los australianos de la población aborigen, que también fueron víctimas de la violencia policial racista. Los manifestantes exigieron que ninguno de ellos muriera ya bajo custodia policial.

Protestas contra racismo en cinco continentes Pretoria: Con el puño en alto El puño levantado en el aire es un símbolo del movimiento #BlackLivesMatter. Pero el símbolo es mucho más antiguo: cuando el régimen del apartheid en Sudáfrica liberó al luchador por la libertad Nelson Mandela de la prisión en febrero de 1990, levantó el puño en su camino hacia la libertad, al igual que este manifestante en Pretoria ahora. En Sudáfrica, los blancos siguen siendo privilegiados. Autor: David Ehl



DZC (AFP, Reuters, AP)

