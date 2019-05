Crítica alemana destroza actuación de Madonna en Eurovisión

Deutsche Welle Silke Wunsch, en la edición alemana de Deutsche Welle, relata así la actuación de la diva estadounidense: "Ocho minutos duró su opulento show, en el que la diva no afinó todas las notas. Las redes sociales no valoraron muy bien su actuación. Hubo incluso voces que dijeron que su actuación era el principio del fin de su carrera y que cualquiera de los participantes del concurso de ayer cantó mejor que ella”.

Spiegel online "Un momento muy bajo en su carrera. Quizá, incluso el punto final" titula la crítica de Spiegel. "Podría haberse caído por la escalera y haberse quedado tendida en el suelo. Eso hubiera sido un espectáculo. Pero sucedió algo peor: cantó". El crítico arremetió especialmente contra su versión de la canción "Like a prayer”: "No solo es que no afinara una sola nota. Es que su actuación fue tan disneica que no hacía falta ser una persona crítica con su trabajo para sentir compasión por ella”.

Süddeutsche Zeitung "Madonna mia!" "El ícono del pop de EE.UU. canta sobre el escenario de Eurovisión su gran éxito "Like a prayer. El público reza con ella… para que afine al menos un par de notas", ironiza este medio.

N-tv.de "Una estrella mundial se desmonta a sí misma"

Sobre la actuación de la diva en "Like a prayer”, N-tv.de dice "Madona desafina a conciencia desde la primera nota. Baja la escalera con rigidez, su antigua agilidad parece haberse desvanecido por completo. También falla en el estribillo. Madonna, fanática del fitness, padece claramente de falta de aliento. Claro que Madonna nunca se distinguió por su gran voz, pero hasta ahora siempre había conseguido tapar su déficit vocal con una gran presencia escénica. Eso no ocurrió esta vez en ‘Like a prayer"

Berliner Morgenpost "La actuación de Madonna en Eurovisión 2019 irritó a muchos. No por sus provocaciones, sino por lo mal que cantó”. El diario quita hierro al mal resultado de Alemania en el concurso diciendo que hubo cosas peores: "Madonna se puso en evidencia de forma tan espectacular, que eso tuvo casi más presencia que la alegría del ganador, Duncan Laurence”. (MS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |