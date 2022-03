++ CPI abre investigación en Ucrania por crímenes de guerra y lesa humanidad ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

02:17 | Seis civiles muertos por bombardeo ruso en Izium

Seis personas, dos de ellas niños, murieron la madrugada de este jueves (03.03.2022) por un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Izium, en la región de Járkov, según informó el teniente de alcalde de la ciudad, Volodymyr Matsokin.

El ataque comenzó a las 23.59 hora local (22.59 CET del miércoles) y alcanzó un edificio de varias plantas de apartamentos. En una de las casas fallecieron seis personas, dos de ellas niños, explicó el responsable municipal.

02:02 | Cadena de supermercados EE.UU. retira marcas de vodka ruso

La cadena de supermercados Publix, con sede en Florida, anunció su decisión de "eliminar" de sus estantes las marcas de vodka de fabricación rusa, en señal de solidaridad con Ucrania, que sufre la invasión y guerra llevada a cabo por su país vecino Rusia.

"Publix apoya al pueblo de Ucrania. Para mostrar nuestro respaldo hemos decidido eliminar las marcas de vodka de fabricación rusa de nuestros estantes. Esto incluye todas nuestras licorerías", señaló un comunicado de la cadena. De manera que no habrá disponible a la venta vodka de fabricación rusa en ningún supermercado de Publix, fundado en 1930 y actualmente con unas 1.280 tiendas minoristas en 7 estados: Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia.

01:29 | Uruguayos se manifiestan frente a la embajada rusa

Con aplausos, bocinas y cánticos por la paz y contra el presidente ruso, Vladimir Putin, cientos de personas se manifestaron la noche de este miércoles frente a la embajada de Rusia en Montevideo en rechazo a la invasión de Ucrania.

Uruguayos en su gran mayoría, pero también ucranianos y manifestantes de otras nacionalidades, respondieron a una convocatoria realizada a través de redes sociales para concentrarse frente al edificio con una flor amarilla.

01:16 | Netflix paraliza todas sus producciones en Rusia

Netflix paralizará toda su actividad de producción y adquisición de contenidos en Rusia por la invasión de Ucrania. La compañía tenía en marcha cuatro proyectos originales en ruso, incluida la esperada serie "Anna K", basada en la novela "Anna Karenina" de Leo Tolstói, y "Zato", una producción ambientada en la caída de la Unión Soviética. De acuerdo con fuentes internas de Netflix, citadas por la revista Variety, la plataforma está "evaluando el impacto de los eventos actuales".

A principios de esta semana, el gigante televisivo avanzó que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país.

0o:53 | CPI inicia investigación por crímenes en Ucrania

Una solicitud de 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Australia Colombia y Costa Rica, permitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir este miércoles (02.03.2022) una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

"He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. El proceso incluye crímenes "cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania”.

Los procedimientos propuestos por la Fiscalía de La Haya necesitan habitualmente del visto bueno de una sala de cuestiones preliminares compuesta por tres jueces. No obstante, la remisión presentada por 39 países elimina el requisito de la autorización de los magistrados y permite la Fiscalía de la CPI comenzar automáticamente con las pesquisas.

Ver el video 02:06 Ucrania y las víctimas de la guerra

00:49 | La OSCE anuncia muerte de observadora en bombardeo

Una observadora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) falleció el martes en un "bombardeo" en Járkov, la segunda ciudad ucraniana, indicó el miércoles la única instancia internacional todavía presente en ese país.

"Maryna Fenina, miembro nacional de la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE en Ucrania (SMM) falleció en un bombardeo en Járkov ayer, el 1 de marzo" cuando "iba a comprar provisiones para su familia en una ciudad que se ha convertido en zona de guerra", afirma la organización en su web.

0o:36 | "Es un crimen", dice Maduro sobre sanciones contra Rusia

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó este miércoles de "crimen" y "locura" la batería de sanciones occidentales en contra de Rusia, tras invadir Ucrania hace una semana.

"Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica", dijo Maduro, reiterando su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin, un importante aliado, en relación con el "conflicto en Ucrania".

"Los sacaron del sistema Swift, les cerraron el espacio aéreo, les cerraron todos los vínculos comerciales, les cerraron y les prohibieron el uso del dólar, es una locura lo que están haciendo con Rusia", insistió en un acto transmitido por la televisión del gobierno en el que abogó por el "derecho del pueblo ruso a la libertad económica".

00:31 | China pidió a Rusia que pospusiera la invasión por los JJOO

El Gobierno de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, según el diario The New York Times (NYT), que cita a fuentes del Gobierno de EE.UU. y a una fuente de un Gobierno europeo.

El diario apunta que de acuerdo con un "informe de inteligencia Occidental", altos funcionarios del Gobierno chino tenían "algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra" antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

00:20 | Casi 17.000 turistas rusos y ucranianos están varados en República Dominicana

Más de 14.000 turistas rusos y 1.900 ucranianos están varados en República Dominicana en medio de la guerra entre ambos países que ha restringido los vuelos, informó el gobierno caribeño, que garantizó su hospedaje "hasta que se encuentre una solución definitiva".

El gobierno dominicano señaló que los 14.806 turistas rusos están alojados en su mayoría en la provincia de La Altagracia, donde queda Punta Cana, de los puntos turísticos más atractivos del país. "Se ha acordado con los principales tour operadores rusos el proceso de repatriación en los próximos días y su vuelta a casa", indicó el gobierno.

En tanto 1.903 turistas ucranianos que "se encuentran hospedados en sus respectivos hoteles, donde permanecerán hasta tanto haya una solución para el retorno a casa".

00:12 | Alemania incauta el superyate del oligarca ruso

Las autoridades alemanas incautaron el superyate propiedad del oligarca ruso Alisher Usmanov, una embarcación valorada en casi 600 millones de dólares, después de que el multimillonario fuese sancionado por la Unión Europea (UE), según informó este miércoles Forbes.

Usmanov es uno de los empresarios rusos castigados esta semana por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania, y Bruselas justificó su decisión al considerar que se trata de "uno de los oligarcas preferidos" y supuesto "testaferro" del presidente, Vladímir Putin.

Según Forbes, que se especializa en el seguimiento de las grandes fortunas mundiales y cita a tres fuentes anónimas, el yate se encontraba desde octubre en los astilleros que la empresa alemana Blohm+Voss tiene en la ciudad de Hamburgo.

jc (efe, afp)