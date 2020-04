COVID-19: Austria se prepara para relajar las restricciones

El 16 de marzo Austria literalmente se detuvo. Ese día se introdujeron las restricciones sociales que buscaban frenar la propagación del nuevo coronavirus. Todo se cerró excepto supermercados y farmacias. Por ejemplo, la tienda de ropa masculina de Thomas Kaschowitz, ubicada en el centro de Viena, lleva cuatro semanas cerrada, algo que le ha costado unos 50.000 euros en ventas perdidas.

Pero la semana pasada Austria se convirtió en el primer país de Europa en anunciar el inicio del levantamiento de las medidas. La tienda de Kaschowitz es una de las que podrá abrir este martes (14.04.2020), gracias a que es una empresa "no esencial" que cumple con los requisitos del Gobierno. La decisión ha sido aclamada por la prensa como una señal de que el continente empieza a derrotar al virus, aunque Kaschowitz se muestra más bien escéptico.

"Claro que estoy feliz por poder reabrir", dice, "pero no creo que el estado de ánimo de la gente sea triunfalista, porque el virus sigue acá. Habrá quizás una atmósfera más positiva, pero la situación debe seguir mejorando".

Thomas Kaschowitz.

Será un proceso lento

El país pretende aflojar las restricciones poco a poco. Desde el martes, las tiendas no esenciales de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir sus puertas. También lo harán ferreterías y locales de jardinería. El 1 de mayo seguirán esos pasos centros comerciales y peluquerías.

Sin embargo, los restaurantes y hoteles deberán esperar al menos hasta mediados de mayo para reabrir sus puertas, y ningún evento masivo podrá tener lugar hasta fines de junio. Otras medidas de salud pública, como que las personas usen mascarillas en los supermercados y farmacias, seguirán vigentes. Los barbijos también serán requeridos en otras tiendas y en el transporte público.

Los austríacos tendrán que cumplir

Exigir a la gente que use protección es la manera como Austria espera detener el virus a pesar del fin de algunas restricciones. Pero hay mucho en juego. Si las personas no respetan estas medidas, el relajamiento puede convertirse en una decisión contraproducente. Y las autoridades de salud han tenido problemas para explicitar este punto. "No se trata de 'hurra, se acabó esto' y ahora seguimos como si nada", dice el profesor Hans-Peter Hutter, subdirector del Centro de Salud Pública de la Medical University de Viena.

"Hay que tener claro que para recuperar ciertas libertades tenemos que hacer ciertas cosas, y no perder de vista que esto tiene que ver con contener un problema complejo", agregó.

Usar mascarilla debería evitar que las personas transmitan fácilmente la enfermedad. Las autoridades también quieren que los austríacos tengan muy presentes otros consejos, como lavarse las manos regularmente y mantener la distancia social. "Es posible que si la gente no mantiene esas medidas volveremos al punto en el que estábamos hace cuatro semanas, y el problema entero comenzará de nuevo", advierte Hutter.

Estar a la vanguardia

Las autoridades estiman que lo rápido que reaccionó Austria al coronavirus, y su sistema de salud, muy bien equipado, han sido cruciales para ayudar a reducir las tasas de infección en el país.

Con este nuevo anuncio, el Gobierno ahora espera adelantarse a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Como en muchos otros lugares, el cierre de las actividades en Austria ha dejado muchos trabajadores despedidos y negocios quebrados. La agencia de empleo austríaca anunció que solo entre el 15 y el 31 de marzo, las dos primeras semanas de medidas de cierre, 200.000 personas perdieron su trabajo.

Birgit Meyer.

El reinicio de las actividades no será sencillo, dice Brigit Meyer, profesora de la Universidad de Economía y Negocios de Viena. "Cada sector de la economía ha sido afectado directa o indirectamente", explica. "Esto es solo una gota en el océano, pero significa que puedes planificar con mayor certeza. Es muy importante para las empresas y los independientes tener ese tipo de perspectiva".

Otros Gobiernos mirarán hacia Austria para ver si ellos también pueden equilibrar economía y salud. El país ahora está bajo presión para ser un buen ejemplo. "Todavía hay muchas empresas con restricciones. Además, muchas dependen de distintas cadenas de suministro extranjeras", dice Meyer. "Si otros países no pueden seguir el ritmo de Austria, la economía austríaca tardará mucho más en retomar su potencial".

Volver a trabajar

Todavía queda un largo camino antes de que el país pueda decir con certeza que derrotó al virus, pero los negocios y los trabajadores al menos pueden empezar a planificarse para más adelante. "No voy a recuperar el dinero de inmediato", reconoce Kaschowitz, "pero he recibido muchas llamadas y pedidos de clientes, por lo que tengo algunas demoras".

Junto con otros, reza para que después del fin de semana de Pascua, las medidas den resultado. Nadie quiere tener que cerrar las puertas de sus tiendas otra vez. (dz/ers)

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Daca, Bangladesh Un hombre es detenido por la policía en Bangladesh, acusado de violar la prohibición de salir a las calles. Parte del procedimiento es que el sospechoso se hinque frente a la autoridad.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Katmandú, Nepal Un agente de la policía de Nepal logra mantener la distancia con un hombre que desafío la cuarentena impuesta por el Gobierno gracias a una curiosa herramienta. En realidad, todas las medidas de protección son bienvenidas. La foto es del 29 de marzo.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Chennai, India Policías obligan a un grupo de detenidos a hacer sentadillas como castigo por no haber respetado las normas impuestas por las autoridades para frenar el avance de la COVID-19. Seguramente no será el único castigo que reciban... En muchos países se aplican también multas a los infractores. La foto es del 1 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Bangkok, Tailandia En la capital tailandesa se han instalado distintos puntos de control para evitar que la gente se mueva de un punto a otro de la ciudad. La policía, en sus inspecciones, usa mascarillas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La imagen es del 3 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ahmedabad, India Una patrulla de la Fuerza de Acción Rápida recorre las calles de un vecindario invitando a los vecinos a permanecer dentro de sus casas. Si bien India no registra un alto número de casos, las condiciones de hacinamiento y la enorme cantidad de gente que vive en sus ciudades hace temer que un brote gigantesco sea inminente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Mogadiscio, Somalia Si hace calor, la gente quiere ir a la playa. Es lo normal. Bueno, era lo normal. En la capital somalí, la policía, fuertemente armada, intenta convencer a los bañistas de lo peligroso que es reunirse en multitudes. La playa Lido, en el océano Índico, estará ahí todavía cuando se acabe la epidemia. Ya habrá tiempo para un nuevo chapuzón.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Brighton, Reino Unido Un miembro de la policía comunitaria intenta convencer a un bañista de la necesidad de no estar en la playa si es que las autoridades dicen que no hay que estar en la playa, sobre todo en un país donde el número de casos se ha incrementado notoriamente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Jerusalén, Israel Las autoridades de Israel debieron tomar medidas más extremas luego de que los ultraortodoxos no respetaran las normas y los casos empezaran a aumentar rápidamente en sus barrios. En la foto, del 30 de marzo, la policía detiene a un judío ultraortodoxo que no respetó la prohibición de salir.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad de Guatemala, Guatemala Miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a un grupo de detenidos por haber violado el toque de queda, que rige entre las 16 y las 4 horas al menos hasta el 12 de abril de 2020.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Los Ángeles, California, Estados Unidos El 19 de marzo se impuso una cuarentena total e indefinida en toda California, en un esfuerzo por frenar el avance de la pandemia también en ese estado. Las razones para salir de casa son contadas. Estos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles revisan que estos viajeros cuenten con la debida autorización.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Moscú, Rusia Durante una nevada en la Plaza Roja de la capital rusa, un oficial de la policía da instrucciones a dos peatones, poco después de que las autoridades rusas anunciaran el cierre parcial de distintas actividades. Los casos de coronavirus han aumentado notoriamente desde fines de marzo en Rusia.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Río de Janeiro, Brasil Al igual que en Somalia, aguantar la tentación en Río de Janeiro es muy difícil. Pero para eso están los agentes policiales, para recordarles a los bañistas que el deber ciudadano está por sobre los placeres mundanos, muy especialmente cuando hay una epidemia y la playa está cerrada.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad del Cabo, Sudáfrica Soldados y policías patrullan entre chozas en el municipio de Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, en un intento más de las autoridades por hacer respetar la cuarentena nacional. Sudáfrica es uno de los países más afectados por el coronavirus en África. Autor: Diego Zúñiga



