Cosmonauta ruso rompe récord de estancia en el espacio

El cosmonauta ruso Oleg Kononenko ha hecho historia: Es el hombre que más tiempo ha pasado en el espacio, superando el récord de Guennadi Padalka de más de 878 día, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos.

Comandante de las dos últimas expediciones de Roscosmos a la Estación Espacial Internacional, Kononenko se encuentra abordo desde septiembre de 2023. Ya sumaba 736 días cuando embarcó y el domingo rompió el récord de tiempo acumulado en el espacio. Pero Kononenko pretende llevarlo más allá y romper la marca de 1.110 días para el momento de su regreso a la Tierra el próximo 23 de septiembre.

Oleg Kononenko en su misión en la Estación Espacial Internacional. Imagen: Roscosmos Space Corporation/AP/picture alliance

Aunque romper récords no es su objetivo, asegura: "Vuelo al espacio para hacer lo que amo, no para establecer récords", dijo el comandante a la agencia rusa TASS. No obstante, subrayó que lo más importante era que "el récord de la duración total de la estancia humana en el espacio sigue en manos de un cosmonauta ruso".

En conversaciones con la agencia TASS, el cosmonauta compartió su sueño de construir en el espacio una "auténtica casa espacial", un hábitat más grande, confortable y menos dependiente de los recursos terrestres. Esto implicaría innovaciones significativas en los sistemas de regeneración de agua, suministro de oxígeno y reciclaje de basura espacial.

Por su parte, Padalka se retiró en 2017 a los 58 años de edad tras constatar que no tenía opciones de participar en una sexta misión a la EEI y llegar a los mil días en el espacio. "Es una pena. Siempre me causa tristeza cuando un hombre preparado, experimentado y motivado con una larga carrera abandona las filas" de cosmonautas, comentó entonces Serguéi Krikaliov, director del programa de pilotos de la agencia espacial rusa, Roscosmos. Padalka superó el 29 de junio de 2015 el récord que ostentaba Krikaliov con 803 días en el espacio al elevarlo a 878 días durante su quinta misión.

ies (EFE, La Vanguardia)