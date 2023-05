Corte Suprema de Colombia: Petro interpreta "erradamente" la Constitución en disputa con Fiscal

Las declaraciones de Petro, continuó la Corte en un comunicado, "desconocen la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho". El mandatario colombiano ha protagonizado en las últimas horas su más reciente polémica, después de que se refiriera en España al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, como su subordinado.

"Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él", manifestó Petro a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde hoy recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país.

La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente principalmente relacionadas con su política de paz total y el jueves le reprochara al presidente que con sus comentarios le pone "una lápida a funcionarios judiciales".

Corte Suprema de Justicia: "El fiscal general no tiene superior jerárquico"

"El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente", y es "un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial", le respondió la Corte a Petro.

El alto tribunal indicó además que "los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones". Frente a las polémicas declaraciones, la Corte Suprema indicó que "desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional".

En este contexto, ese tribunal hizo un llamado a "la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos". Sin embargo, Petro volvió a utilizar su cuenta de Twitter para contestar a la Corte e insistir en que "el artículo 115 de la Constitución designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa".

"No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado", dijo el mandatario en un extenso mensaje publicado en esa red social donde volvió a criticar la labor de la Fiscalía y hacer preguntas sobre las capacidades que tiene cómo jefe de Estado.

jov (efe, elespectador)