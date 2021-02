Corte Suprema británica decidirá sobre retorno de la "novia del EI"

La Corte Suprema británica decidirá este viernes (26.02.2021) si Shamima Begum, conocida como la "novia del EI", despojada de su ciudadanía británica por unirse cuando era adolescente al grupo yihadista Estado Islámico en Siria, puede regresar al país para impugnar esa decisión.

Los jueces deben dictar sentencia hacia las 09h45 (locales y GMT) en este caso convertido en paradigma del problema que plantea a los países occidentales cómo tratar a sus nacionales que se unieron a los yihadistas.

Begum, que ahora tiene 21 años, dejó su casa en el este de Londres a los 15 para viajar a Siria con dos compañeras de escuela en 2015. Allí se casó con un combatiente del EI, un yihadista holandés ocho años mayor que ella.

La partida de las tres muchachas conmocionó al Reino Unido hace seis años. En 2019 Begum declaró al periódico The Times que no se arrepentía de haber viajado a Siria y que no se había sentido "en absoluto perturbada" al ver una cabeza cortada en un cubo de basura.

El Reino Unido le retiró el pasaporte en 2019 alegando motivos de seguridad nacional y que podía optar a otra ciudadanía al ser de origen bangladesí.

Ella quiere ahora volver al Reino Unido para solicitar que le devuelvan la nacionalidad británica y sus abogados sostienen que su caso debe ser examinado en su presencia.

La joven se encuentra actualmente detenida en un campo para miembros del EI gestionado por los kurdos en Siria, su marido está preso en ese país y sus tres hijos han muerto.

Defiende que la decisión de revocar su ciudadanía británica fue ilegal, ya que la convirtió en apátrida y la expuso a un riesgo de muerte o de trato inhumano y degradante.

(afp)