+++ Coronavirus: uso de barbijo será obligatorio en toda Alemania +++

18:00 (CET). Prisión de Marruecos registra 300 casos de COVID-19

La prisión de Ouarzazate, en el sur de Marruecos, ha registrado 303 casos positivos de coronavirus, de los que 241 son entre reos y 62 de funcionarios, convirtiéndose así en uno de los focos más graves de contagio en el país. La Dirección General de Administración de Prisiones y Reinserción (DGAPR) publicó este martes (28.04.2020) un comunicado en el que detalla los casos de coronavirus detectados en las penitenciarías tras la realización de test masivos entre la población carcelaria y los guardianes. El comunicado ofrece, además, un dato actualizado del número de reos en el país: en este momento, la población carcelaria es de 77.925 personas, de las que más de 30.000 se concentran en los penales de las regiones de Casablanca y Rabat. Hasta el día de hoy, Marruecos ha registrado 4.246 casos de coronavirus, de los que 163 pacientes han muerto y 739 se han curado. (EFE)

17:43 (CET). Comité médico de la FIFA estima que el fútbol no debe retornar antes de septiembre

El presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D'Hooghe, considera que el fútbol no debe volver hasta el 1 de septiembre "como pronto" y solicita "tener más paciencia". D'Hooghe atendió este martes (28.04.2020) a la cadena británica Sky Sports y se posicionó en contra de una vuelta temprana del fútbol, como persiguen la Bundesliga alemana y la Premier League, que ha puesto el punto de mira para volver a principios de junio. "El mundo no está preparado para que vuelva el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar rápidamente, pero necesitamos más paciencia", dijo el presidente. "Es la situación más dramática que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, no deberíamos infravalorarlo. Tenemos que ser realistas, el fútbol solo es posible si el contacto es posible de nuevo", añadió. El directivo se posicionó a favor de solo volver cuando sea seguro, y apuntó a que probablemente eso solo ocurra cuando exista un "adecuado programa de vacunación". (EFE)

17:25 (CET). Putin advierte que Rusia aún no llega al peak de la enfermedad

El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes (28.04.2020) que su país aún no alcanzó el máximo de la epidemia de coronavirus, aunque de todos modos planea un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo. "La situación sigue siendo difícil. Los especialistas y los científicos con los que estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el máximo", declaró Putin en una reunión con gobernadores retransmitida por la televisión. (AFP)

17:18 (CET). Grecia levantará el confinamiento progresivamente a partir del 4 de mayo

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este martes (28.04.2020) que a partir del próximo lunes se levantará progresivamente el confinamiento impuesto para frenar la propagación del coronavirus, con la primera apertura de comercios minoristas y peluquerías. Desde ese día los ciudadanos podrán salir de casa sin necesidad de enviar un mensaje de texto al 13033, un número creado ad hoc por el Gobierno griego para monitorear a cada ciudadano durante el confinamiento, y reunirse en grupos de hasta 10 personas. El desconfinamiento se irá realizando en bloques de dos semanas para poder evaluar su efecto en la lucha contra la COVID-19 hasta finales de junio, cuando el Gobierno espera haber retornado a la normalidad y salvar lo que queda de la temporada turística veraniega, el gran motor de la economía helena. (EFE)

16:56 (CET). Icelandair despide a 2.000 empleados por crisis del coronavirus

La aerolínea islandesa Icelandair afirmó este martes (28.04.2020) que despedirá a unos 2.000 empleados por el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector del transporte aéreo. "Para responder a esta situación, el grupo Icelandair está tomando medidas para que la compañía transite un periodo extenso de operaciones mínimas, lo que incluye una considerable reducción en el número de empleados y cambios en la estructura organizativa", dijo la aerolínea en un comunicado. (AFP)

16:23 (CET). Portugal se prepara para levantar estado de emergencia

El estado de emergencia vigente en Portugal desde el 19 de marzo para contener la pandemia de coronavirus terminará el fin de semana, anunció este martes (28.04.2020) el jefe de Estado, advirtiendo que la reanudación de las actividades se hará "por etapas". Este tercer periodo del estado de emergencia de 15 días culminará el sábado a medianoche, y "esperamos que no sea necesario volver a imponerlo en el futuro", declaró a los medios el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Por su parte, el primer ministro, Antonio Costa, informará el jueves sobre qué sectores podrán reanudar sus actividades a partir del próximo lunes. (AFP)

16:15 (CET). Gobierno francés da por finalizada temporada deportiva 2019-2020

"La temporada 2019-2020 de deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse", anunció el primer ministro francés Edouard Philippe, este martes (28.04.2020) en un discurso en la Asamblea Nacional, truncando las esperanzas de los diferentes campeonatos, interrumpidos desde marzo debido a la pandemia de coronavirus. "Todos los eventos que agrupen a más de 5.000 participantes no podrán celebrarse antes de septiembre", dijo Philippe. Esta medida concierne a "las grandes manifestaciones deportivas, culturales, incluidos los festivales, y los grandes salones profesionales", detalló. (AFP)

16:11 (CET). Motín por temor al coronavirus deja 8 muertos en cárcel de Perú

El motín que estalló el lunes en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima, dejó ocho presos muertos, por disparos según el parte policial conocido este martes (28.04.2020), después de la protesta de los internos por los contagios del COVID-19 que provocaron presuntamente dos decesos. Más de 200 policías acudieron el lunes a controlar el amotinamiento en varios pabellones del penal, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, y al cabo de tres horas lograron recuperar el control interno y externo del establecimiento, según el informe del comisario de Canto Rey, Pablo Vega. De acuerdo con el reporte, "producto de dicho motín resultaron ocho personas fallecidas", cuyos cadáveres fueron trasladados a la morgue de Lima con diagnóstico presuntivo de muerte el politraumatismo por arma de fuego. Los internos del penal quemaron colchones alrededor de una rotonda y lanzaron objetos a los agentes penitenciarios y policía desde los techos. En las ventanas de los pabellones exigían, con carteles colgados, que sean considerados en los indultos que el presidente, Martín Vizcarra, otorgará a unos 3.000 presos debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. (EFE)

16:01 (CET). Uso de mascarilla en comercios y transportes, obligatorio en toda Alemania

Alemania exigirá desde el miércoles el uso de la mascarilla de protección en todos los comercios en Berlín, una medida ya tomada por el resto de regiones del país. Hasta el momento, la mascarilla ya debe utilizarse en los transportes públicos y la ciudad de Berlín decidió imponer también su uso en todos los comercios, para "proteger" a los comerciantes, fundamentalmente, dijo Andreas Geisel, uno de los adjuntos del alcalde de Berlín, en una rueda de prensa. La medida, votada este martes por el Senado de Berlín, concierne a la protección de nariz y boca. Las bufandas estarán autorizadas. Los otros 15 estados regionales tomaron medidas similares la semana pasada. Con la decisión de la capital, este martes, en toda Alemania se impuso el uso de mascarillas en los comercios. La autoridad sanitaria alemana instó este martes (28.04.2020) de mañana a la población a mantenerse prudente ante la pandemia, en pleno debate sobre una aceleración del desconfinamiento. (AFP)

15:40 (CET). Los austriacos recuperarán su "libertad" en mayo

Los austriacos podrán desplazarse nuevamente sin restricciones a partir del 1 de mayo, reunirse con sus amigos en grupos pequeños y, dos semanas más tarde, frecuentar restaurantes que deberán respetar medidas sanitarias estrictas, anunció el gobierno este martes (28.04.2020). La flexibilización de las restricciones había comenzado con la reapertura de pequeñas empresas, el 14 de abril. Una nueva etapa empezará el 1 de mayo con el levantamiento de las restricciones a salidas y traslados que hasta ahora estaban limitadas a las actividades esenciales, aún cuando los controles han sido menos estrictos que en otros países europeos. Hasta fines de junio, las reuniones en domicilios privados y las salidas grupales estarán limitadas a diez personas, indicaron los ministros del Interior y Salud en conferencia de prensa. Para los entierros, el máximo de asistentes se estableció en 30. (AFP)

15:35 (CET). Irán registra 1.000 nuevos casos de COVID-19

Irán registró más de 1.000 nuevos casos de contagios de COVID-19, según las cifras oficiales publicadas el martes (28.04.2020) en Teherán, donde las autoridades continúan exhortando a la vigilancia ante la pandemia. Entre el lunes y el martes a mediodía, la República Islámica documentó 71 fallecimientos por COVID-19, lo que eleva a 5.877 muertos el balance nacional de la pandemia, indicó Kianouche Jahanpour, portavoz del ministerio de salud. Al mismo tiempo, se registraron 1.112 nuevos casos de contagio, por lo que el total de infectados confirmados asciende a 92.584, añadió Jahanpour en su rueda de prensa televisada diaria. (AFP)

15:29 (CET). Luxemburgo testeará a todos sus habitantes

Luxemburgo anunció este martes (28.04.2020) que realizará pruebas para detectar el coronavirus a toda su población, de unas 625.000 personas, a lo largo de un mes y con un ritmo estimado de 20.000 test diarios. "Habremos hecho pruebas a toda la población del país en un mes", informó el ministro luxemburgués de Enseñanza Superior e Investigación, Claude Meisch, durante una videoconferencia con la prensa que recoge la agencia Belga. El país suma 88 muertes con coronavirus y 3.729 casos confirmados, mientras que las personas que han sido sometidas a un test ascienden a más de 39.000, entre residentes y no residentes afiliados al sistema de salud. La idea es emular las pruebas a lo largo de las diferentes fases de desconfinamiento de la población, todavía por precisar. "Háganse la prueba, es una contribución muy importante para que en las próximas semanas y meses podamos tener una vida más libre", declaró el profesor Ulf Nehrbass, responsable de este amplio programa de pruebas y representante del grupo de trabajo para la investigación de la COVID-19 en Luxemburgo. Ese pequeño país situado en el corazón de la UE tiene frontera con Francia, Alemania y Bélgica y cuenta con 625.000 habitantes, aunque cada día acoge a 200.000 trabajadores transfronterizos que acuden a trabajar a su territorio diariamente desde Estados limítrofes. Por ello, Nehrbass consideró importante que estos trabajadores transfronterizos pudieran también hacerse una prueba. (EFE)

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Pasear (si está permitido) Pasar tiempo en áreas verdes puede reducir el estrés y ayudar a sentirnos más felices y saludables. Si hacer ejercicio al aire libre sigue siendo una opción donde vive, como lo es en Alemania, aproveche para dar un paseo diario por un parque o una reserva natural cercana. Evite las zonas de mucho tráfico, mantenga una distancia segura de los demás y lave sus manos en cuanto llegue a casa.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Sonidos de la naturaleza Si no es posible caminar por el bosque, aún hay formas de disfrutar la naturaleza desde casa. ¡Escuchar los sonidos del mundo salvaje puede aumentar nuestro bienestar! Científicos de la escuela de Medicina de Brighton y Sussex, Reino Unido, dicen que el canto de los pájaros, el viento en los árboles, o el sonido del agua (sonidos fácilmente disponibles en línea) nos ayudan a relajarnos.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Visitas virtuales Muchos parques nacionales están cerrados al público, pero gracias a la tecnología es posible observar la vida silvestre sin salir de casa. Un gran número de reservas naturales y santuarios de animales tienen cámaras web que transmiten en directo por internet. Así, es posible "visitar" una serie de lugares: desde un parque de elefantes en Sudáfrica hasta un nido de águilas calvas en Estados Unidos.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Un vistazo bajo el agua Los zoológicos y acuarios también ofrecen transmisiones en vivo de sus instalaciones, como la de este grupo de medusas en el Acuario de la Bahía de Monterrey, en la costa oeste de Estados Unidos. Estudios muestran que observar los tanques de peces, incluso por un período corto, puede tener un efecto calmante y ayudan a reducir el estrés y la ansiedad.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Observar aves desde casa Preste atención a la vida salvaje que le rodea. Tal vez haya un abejorro zumbando entre las flores de su balcón, o un gorrión que frecuenta su jardín. Una iniciativa en Reino Unido anima a la gente a empezar el día compartiendo fotos de aves tomadas desde sus casas bajo el hashtag #BreakfastBirdwatch en las redes sociales. Una campaña similar, #BirdingatHome, comenzó en Australia.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Comederos para aves Aparte de las actividades caseras para mantener ocupados a los niños, un comedero para pájaros también podría atraer a más de un simpático volador a su jardín. Solo se necesitan algunas semillas, grasa de cocina y una piña o cáscara de coco. No importa si no tiene jardín, también podría colgar el comedero con un trozo de cuerda afuera de una ventana o un balcón.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Un hogar para insectos Otra forma de apoyar la biodiversidad local es proporcionar refugio a los insectos. Una vez más, no necesariamente requiere de un jardín. Puede hacer la estructura tan grande o pequeña como desee, dependiendo de si es para un patio o un pequeño balcón. Trozos viejos de madera, ladrillos, hojas secas, paja y otros materiales naturales son útiles para ponerse manos a la obra.

Coronavirus: 8 formas de mantener cercanía con la naturaleza durante el confinamiento Jardinería La jardinería puede evitar la ansiedad y mejorar nuestro estado de ánimo, así que ¿por qué no aprovechar el tiempo de confinamiento para plantar algunas verduras o flores? La lavanda, el tomillo, la salvia y otras plantas también pueden atraer a polinizadores como las mariposas y las abejas. Incluso si no tiene un jardín, puede cultivar plantas en el interior. Autor: Natalie Muller



