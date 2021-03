Coronavirus: ¿Se están desechando dosis de la vacuna en Alemania?

Campeón del mundo en exportación, especialista en logística, el país de la organización: Alemania tiene una buena reputación en el mundo en lo que respecta a eficiencia y administración. Eso hace más doloroso aún para muchas personas que la organización de la lucha contra la pandemia sea más bien deficiente.

Las elevadas cifras de contagio y la falta de capacidad de análisis de laboratorio hacen que la lucha contra la pandemia sea una prueba de paciencia cada vez más estresante para los alemanes. Y luego está el mayor problema: la vacunación, que está marchando a un ritmo demasiado lento hasta ahora.

Solo el 2,7% de los alemanes ha recibido la protección completa de la vacuna. El 5,7% recibió al menos una primera dosis de vacunación. Según el monitor de vacunación de la cadena estadounidense Bloomberg, eso sitúa a Alemania en el puesto 33, en una comparación internacional, muy por detrás de otras grandes naciones industriales como Gran Bretaña (31,4) o Estados Unidos (16,3).

Por eso están causando gran revuelo las declaraciones según las cuales, supuestamente, se tienen que tirar las dosis de vacunas que se necesitan urgentemente en Alemania. Entre otros, el líder del FDP, Christian Lindner, lo afirma: "Mientras que en Estados Unidos, según Biden, todo adulto debería haber recibido una oferta de vacunación a finales de mayo, en Alemania la vacuna se desecha, o permanece sin uso".

¿Es esto verdad? No se dispone de datos a nivel nacional al respecto. Al ser consultado, el Ministerio alemán de Salud se remitió a los estados federados. El Instituto Robert Koch (RKI) tampoco recoge datos al respecto, según confirmó una portavoz a DW. Por ello, DW preguntó a los ministerios responsables de los 16 estados federados, y recibió respuestas diferentes:

Baden-Wurtemberg

"No tenemos cifras al respecto", contestó un portavoz de prensa del Ministerio de Asuntos Sociales e Integración de Baden-Wurtemberg a la consulta de DW. Las dosis de vacunas desechadas no se registran sistemáticamente. De todos modos, si eso sucediera, sería una excepción. El lema de todos los centros de vacunación es: "No malgastar la vacuna, y si sobran dosis, vacunar pragmáticamente al grupo primario".

Baviera

Baviera da cifras concretas: el 0,2% de todas las dosis de vacunas tuvieron que ser desechadas desde el inicio de las vacunaciones. En cifras absolutas, esto significa que 3.021 de las 1.608.150 dosis de vacunas administradas en Baviera tuvieron que ser eliminadas, según una portavoz del Ministerio de Salud y Asistencia del Estado de Baviera.

Los agentes de policía y el personal de rescate pueden ser vacunados a corto plazo si hay vacunas que sobran.

Berlín

En la capital se han eliminado hasta ahora cinco dosis de vacunas, según confirmó un portavoz del Departamento de Salud del Senado de Berlín. Al parecer, eso ocurrió porque el principio activo llevaba demasiado tiempo en las jeringuillas y ya no era posible aplicar las vacunas.

Brandeburgo

En Brandeburgo, siempre se han utilizado todas las vacunas, según un portavoz de la Asociación de Médicos de Brandeburgo, responsable de la organización de los centros de vacunación en ese estado alemán.

Bremen

"En ningún momento se desecharon vacunas no utilizadas en Bremen", aclaró un portavoz de la ciudad de Bremen. Al concertarse citas individuales para la vacunación, se sabe con mucha precisión la cantidad de vacunas que hay que preparar el día correspondiente.

Hamburgo

En Hamburgo "no se ha tirado ninguna dosis de vacuna no utilizada hasta ahora", dijo una portavoz del Departamento de Bienestar Social de la ciudad hanseática. Sin embargo, hubo un caso excepcional en el que se tuvieron que destruir algunas dosis de vacunas "porque no se mantuvo la temperatura requerida, debido a un defecto técnico en una instalación de almacenamiento".

Hesse

La consulta al Ministerio del Interior responsable del Estado de Hesse quedó sin respuesta. En cambio, una portavoz de la ciudad de Fráncfort del Meno. la mayor ciudad de Hesse, aseguró que "en ningún momento se tiraron dosis de vacunas".

Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Según el Ministerio de Economía, Trabajo y Salud de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en los centros de vacunación solo quedaron "unas pocas dosis sobrantes", que se aplicaron a personas del siguiente grupo prioritario, o al personal médico.

Baja Sajonia

En Baja Sajonia, "no se puede descartar por completo" que queden dosis individuales de vacunas sin utilizar, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Sociales, Salud e Igualdad de Baja Sajonia. Sin embargo, estas cantidades se administrarían casi siempre con rapidez a otras personas con derecho a la vacunación.

Renania del Norte-Westfalia

El Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Renania del Norte-Westfalia tampoco dispone de cifras sobre las dosis de vacunas desechadas. Las dosis de vacunas restantes se administran a corto plazo a las personas con mayor prioridad de vacunación, comunicó esa cartera.

Renania-Palatinado

En Renania-Palatinado, al igual que en Baviera, se documentó con precisión cuándo hubo que tirar las dosis de vacunas. El 0,3% del total de 305.500 dosis de vacunas administradas tuvo que ser desechado, dijo una portavoz del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo, Salud y Demografía de ese estado federado. "Por lo que sabemos, solo ocurre muy ocasionalmente que las dosis de vacunas no puedan utilizarse, por ejemplo, si se dañan durante el transporte", dijo el ministerio.

Producto escaso: si es posible, hay que vacunar con rapidez a otras personas con derecho a la vacunación.

Sarre

"Hasta ahora no ha habido que destruir ninguna dosis de vacuna", declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Sociales del Sarre a DW.

Sajonia

También en Sajonia se utiliza un procedimiento de varias fases que evita eficazmente que se tiren las dosis de vacunas, según el Ministerio de Asuntos Sociales sajón.

Sajonia-Anhalt

El ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Integración de Sajonia-Anhalt "no tiene información sobre las dosis de vacunas no utilizadas". Podría ocurrir que las dosis de vacunas tuvieran que ser eliminadas, por ejemplo, por razones de calidad.

Schleswig-Holstein

En Schleswig-Holstein "no se conocen casos de dosis de vacunas que se hayan tirado a la basura", dijo una portavoz del ministerio de Sanidad de ese estado.

Turingia

"En Turingia no se almacena ni se tira ninguna vacuna, y no sobra ninguna", es la clara respuesta del Ministerio de Asuntos Sociales de Turingia.

Conclusión: Christian Lindner afirma que en Alemania hay vacunas que se tiran a la basura o quedan sin usar. Esto no es del todo falso, ya que, según nuestras investigaciones, eso ocurre realmente en algunos casos. Pero, tal como lo presenta Lindner, eso no es acorde con el estado actual de las cosas. En muchos estados alemanes, las vacunas no se tiran en absoluto; en otros, se desechan muy pocas dosis, y en algunos estados no hay datos disponibles. Cuando las vacunas tuvieron que ser eliminadas, los principales motivos fueron problemas con la cadena de frío, o problemas de calidad de las vacunas.

Nuestra investigación se basa principalmente en la información y los datos de los ministerios responsables; actualmente no hay fuentes independientes sobre el uso de las vacunas en los centros de vacunación. Sin embargo, las consultas aleatorias a los municipios revelaron un panorama muy similar. Nuestra investigación no pudo confirmar que hubiera grandes cantidades de vacunas sin usar en los centros de vacunación que no se utilizaron, o que incluso tuvieron que ser desechadas sin usar.

(gg/cp)