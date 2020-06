+++ Coronavirus: Reino Unido se acerca a los 41.000 muertos +++

18:15 (CET). Principal laboratorio de pruebas de covid-19 en Bolivia está "colapsado"

El principal laboratorio que procesa pruebas para diagnosticar contagios de coronavirus en Bolivia está "colapsado" por el exceso de trabajo y la falta de personal, mientras los médicos intensivistas advierten que habrá una "emergencia" si se cumplen las proyecciones de contagios para fines de julio. La jefa del estatal Laboratorio del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), Yelín Roca, dijo que "el personal está molesto, está preocupado, porque no hay personal, no hay reactivos, no hay los equipos y no podemos abastecer" la demanda. El Cenetrop funciona en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, región que concentra el 63 por ciento de los casi 14.000 contagios y el 47 por ciento de los 475 fallecidos del país, pero el laboratorio también debe procesar las pruebas que llegan desde la región amazónica de Beni (noreste), fronteriza con Brasil, la segunda más afectada por la pandemia. En el Cenetrop hay unas 2.000 pruebas para verificar acumuladas y muchas de esas muestras están apiladas en recipientes de plástico. (AFP)

18:13 (CET). Italia suma 47 muertos por coronavirus y detecta 283 nuevos casos en 24 horas

Italia sumó 47 muertos con coronavirus y registró 283 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la mayoría en la región de Lombardía (norte), informó este martes (09.06.2020) la Protección Civil. Se trata del menor número de fallecidos desde inicios de marzo cuando comenzaron a conocerse los datos de la epidemia. Protección civil explicó que a los fallecidos hay que añadir 32 más comunicados por la región de Abruzzo esta jornada, relativos a los días pasados, por lo que lo que aumenta el balance a 33.964 víctimas mortales. En total, en Italia han sido contagiadas 235.561 personas desde el comienzo de la crisis, el pasado 21 de octubre, cuando se detectó el primer caso. (EFE)

18:04 (CET). Portugal registra el mayor número de positivos en el último mes

Portugal registró este martes (09.06.2020) 421 nuevos positivos por coronavirus, el mayor aumento absoluto en el último mes, la mayoría en la zona de Lisboa y Valle del Tajo, donde desde mediados de mayo se han disparado el número de infectados. Según informó la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, de los 421 positivos de las últimas 24 horas, 381 han sido detectados en Lisboa y Valle del Tajo. Portugal contabiliza desde que se iniciara la pandemia 35.306 positivos y 1.492 fallecidos, de los que siete fueron registrados en las últimas 24 horas. Lisboa es la única región del país donde las medidas restrictivas han continuado, después de que el pasado 1 de junio el resto de Portugal avanzase a la tercera y última fase de la desescalada. (EFE)

17:53 (CET). Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 40.883, tras sumar 286

Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 40.883, tras sumar 286 en 24 horas, con lo que este país se consolida como el más afectado de Europa por la pandemia, indicó este martes (09.06.2020) el ministerio británico de Sanidad. Los datos que difunde diariamente el Gobierno se refieren a casos confirmados por prueba diagnóstica, pero otras estadísticas apuntan a que los fallecimientos atribuibles al virus podrían superar los 50.000. La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) considera que, hasta el 29 de mayo, murieron 50.107 personas, en cuyos certificados de defunción figura como causa probable o segura de la muerte el COVID-19. Desde el inicio de la crisis, estos datos son superiores a los de las autoridades sanitarias británicas, que solo registran los fallecimientos de personas que dieron positivo al test de coronavirus: 40.883 hasta el martes, con 286 en las últimas 24 horas. Estas últimas cifras se conocen después de que el Ejecutivo conservador haya anulado su plan de que todas las escuelas primarias reabran sus puertas obligatoriamente antes del receso veraniego, que empieza el 20 de julio, por la imposibilidad de garantizar las medidas de seguridad. (EFE, AFP)

17:47 (CET). México reporta la muerte de 1.256 connacionales en EEUU por covid-19

El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó este martes (09.06.2020) la muerte de 1.256 mexicanos en Estados Unidos y otros 12 en el resto del mundo por COVID-19. "Lamento informarles (que) tenemos 1.256", de los cuales 710 se registraron en Nueva York, 128 en California y 125 en Illinois, dijo Ebrard en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. "En el resto del mundo tenemos doce" fallecimientos, cinco de ellos en ocurrieron en Canadá, tres en España, dos en Perú, uno más en Francia y otro en Colombia, prosiguió. Durante la pandemia por el nuevo coronavirus que provocó el cierre de fronteras de varios países, la diplomacia mexicana logró la repatriación de 14.640 personas, la mayoría de Europa, desde donde lograron volver a territorio mexicano un total de 3.969 personas, detalló el canciller. En Estados Unidos viven unos 12 millones de personas nacidas en México y 26 millones de segunda o tercera generación. (AFP)

17:20 (CET). Cuba registra 5 casos de COVID-19 en su décimo día consecutivo sin muertes

Cuba registró cinco nuevos casos de COVID-19 este martes (09.06.2020), cuando se cumplen diez días consecutivos sin muertes por el virus y el total de positivos llega a 2.205, con La Habana como epicentro de la epidemia en el país, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Las cifras de esta jornada evidencian una disminución en los contagios diarios después del leve aumento de las semanas anteriores, provocado por un brote en unos laboratorios farmacéuticos habaneros, y el pico de 40 pacientes reportado el pasado sábado, relacionado con un buque infectado proveniente de México. La Habana continúa como la región más afectada por el coronavirus, con 215 de los 240 casos activos de la enfermedad, precisó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva diaria. De los nuevos pacientes, cuatro residen en la capital y uno en la central provincia de Villa Clara. En todos los casos pudo rastrearse la fuente de infección y tres se mostraban asintomáticos en el momento de la prueba, indicó el doctor Durán. (EFE)

17:01 (CET). Moscú levanta el confinamiento en una desescalada a marchas forzadas

Moscú levantó este martes (09.06.2020) el confinamiento para la totalidad de sus más de 12 millones de habitantes en una desescalada de las medidas restrictivas a marchas forzadas, pese a que la capital rusa, el principal foco infeccioso del país, acumula ya casi 200.000 casos de la COVID-19 y más de 3.000 muertes. El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, que desde el comienzo de la pandemia ha sido partidario de las restricciones más drásticas para atajar el coronavirus, abandonó súbitamente este lunes su cautela en materia sanitaria para anunciar el fin del "autoaislamiento", vigente desde el 30 de marzo, a partir de hoy. (EFE)

16:32 (CET). Bélgica establecerá normas para manifestarse durante la pandemia

El Gobierno belga pidió este martes (09.06.2020) al Consejo Nacional de Seguridad (CNS) que diseñe protocolos para manifestarse durante la pandemia de coronavirus, tras la protesta antirracista que congregó a 10.000 personas el domingo en Bruselas. "Bélgica sigue en situación de crisis sanitaria y la protección de la salud de los ciudadanos debe ser, ante todo, la prioridad", afirmó en un comunicado la primera ministra belga, Sophie Wilmès, tras entrevistarse este martes con el alcalde de Bruselas, Philippe Close. En la reunión se abordó el desarrollo de la multitudinaria concentración frente al Palacio de Justicia de la capital por el asesinato del afroamericano George Floyd en Mineápolis (Estados Unidos). Esa protesta -aprobada por el alcalde de Bruselas, que debía ser estática y durar hora y media- se convirtió en una concentración multitudinaria en la que no se respetó la distancia de seguridad obligatoria, si bien la mayoría de asistentes llevaba mascarilla. Al término de la manifestación, algunos de los participantes generaron disturbios por el centro de la ciudad, que se saldaron con 239 detenciones. (EFE)

16:24 (CET). El uso temprano de remdesivir previene la neumonía en macacos con coronavirus

El tratamiento temprano con el medicamento antiviral remdesivir ha demostrado reducir la carga viral y prevenir la enfermedad pulmonar en macacos infectados con SARS-CoV-2, según un estudio que publica este martes (09.06.2020) la revista Nature. Los hallazgos, según los autores, apoyan el uso temprano del tratamiento con remdesivir en pacientes con COVID-19 para prevenir la progresión a la neumonía. Los investigadores, de los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH), recuerdan que este fármaco tiene una amplia actividad antiviral y ha demostrado ser eficaz en modelos animales contra las infecciones por dos coronavirus anteriores al actual, SARS-CoV y MERS-CoV. Remdesivir está aprobado actualmente en Japón como tratamiento para pacientes infectados por SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19; fuera de este país, es un medicamento en investigación no aprobado. (EFE)

DZC

Coronavirus: serio golpe al turismo Italia, cada vez más aislada Austria prohibió que personas procedentes de Italia ingresen al país. Solo aquellos que pueden mostrar un certificado médico pueden hacerlo. Eslovenia también cerró su frontera. Albania prohibió el tráfico aéreo y de transbordadores desde Italia. Muchas aerolíneas cancelaron sus vuelos a Italia antes del 3 de abril. Alemania, Gran Bretaña e Irlanda endurecieron sus advertencias de viaje a Italia.

Coronavirus: serio golpe al turismo Cancelan cruceros en el Mediterráneo La compañía naviera Costa Crociere cancelará por el momento todos los cruceros en el Mediterráneo. Los viajes se suspenderán hasta el 3 de abril, anunció la compañía italiana el martes (10 de marzo). La medida afecta a miles de viajeros. Los barcos que todavía están en el Mediterráneo solo llegarán a puertos italianos para permitir que los pasajeros desembarquen.

Coronavirus: serio golpe al turismo Cúpula del Reichstag, cerrada a los visitantes La cúpula y la terraza del edificio del Reichstag han estado cerradas a los visitantes desde el martes (10.03.2020), y hasta nuevo aviso, para evitar que se propague el coronavirus. Según el Bundestag, más de dos millones de personas visitan la cúpula y la terraza de la azotea cada año.

Coronavirus: serio golpe al turismo Fin prematuro de temporada invernal Todas las pistas de esquí en Italia han estado cerradas desde el martes (10 de marzo de 2020) debido al brote. Hoteleros y operadores de teleféricos en la región del Tirol del Sur (foto) se habían comprometido previamente a cerrar sus instalaciones. El Tirol del Sur es particularmente popular entre los turistas de deportes de invierno de Alemania y Europa del Este.

Coronavirus: serio golpe al turismo Advertencias de viaje y controles fronterizos. Debido a la epidemia de coronavirus, la República Checa (foto) y Polonia intensifican sus controles en la frontera con Alemania. Las mediciones de temperatura se han llevado a cabo al azar desde el lunes (09.03.2020). Por el contrario, los viajeros aéreos desde China, Japón, Corea del Sur, Irán e Italia tienen que pasar por controles al ingresar a Alemania.

Coronavirus: serio golpe al turismo Italia en crisis El gobierno italiano emitió el domingo (8 de marzo de 2020) una prohibición de viajar para los más de 15 millones de habitantes de las regiones del norte del país. Esto incluye a la metrópoli económica, Milán, y el imán turístico, Venecia (foto). Los eventos culturales, deportivos y religiosos también están prohibidos. Museos, cines y teatros permanecen cerrados en todo el país.

Coronavirus: serio golpe al turismo Los cruceros como factor de riesgo Cruceros son puestos en cuarentena o se les impide atracar. Después de ser rechazado en Tailandia y Malasia, el Costa Fortuna (foto) pudo ingresar al puerto de Singapur con 2.000 viajeros, incluidos 64 italianos. En Oakland, California, 2.000 pasajeros y 1.100 miembros de la tripulación del Grand Princess debieron ser puestos en cuarentena porque 19 de ellos dieron positivo en COVID-19.

Coronavirus: serio golpe al turismo Asia teme grandes pérdidas Las atracciones turísticas en Asia sufren particularmente las restricciones de viaje de viajeros chinos. Puntos críticos como el templo Senso-ji (foto) en Tokio, y los templos de Angkor Wat, en Camboya, reportan fuerte caída en el número de visitantes. El Ministerio de Turismo en Tailandia estimó una caída de 44 por ciento en febrero. El turismo representa el 11 por ciento del PIB tailandés. Autor: Andreas Kirchhoff



