Coronavirus: refugiados en Grecia deben ser evacuados urgentemente

¿Cómo respetar el distanciamiento social en un campamento de refugiados sobrepoblado como Moria, que ya representaba un peligro para la salud de sus habitantes antes de que el nuevo coronavirus llegara a Grecia? ¿Cómo lavarse las manos regularmente cuando no hay suficiente agua ni jabón?

Para la mayoría de las personas que viven en uno de los campamentos de solicitantes de asilo en las islas griegas es simplemente imposible atenerse a las medidas recomendadas para evitar un contagio por COVID-19.

DW habló con el experto en migración Gerald Knaus, cofundador del centro de pensamiento Iniciativa Europea de Estabilidad. Knaus fue el arquitecto del acuerdo de refugiados entre la Unión Europea y Turquía, que se firmó en marzo de 2016. Un acuerdo, que, hoy día, pertenece al pasado, dice.

DW: Esta semana, la Unión Europea (UE) quiere empezar a realojar a 1.600 menores no acompañados en países miembros del bloque dispuestos a acogerlos. ¿Es este paso suficiente?

Gerald Knaus: Bajo condiciones normales, tiene sentido enfocarse en los más vulnerables, como los menores no acompañados. Sin embargo, estas no son condiciones normales y deberíamos enfocarnos en aquello que ayude a la mayor cantidad posible de personas vulnerables. En las islas griegas hay decenas de miles de personas vulnerables, muchas de ellas son niños, y todas deberían ser evacuadas. Los niños con padres no están más seguros que los menores no acompañados. La pregunta es cómo trasladar a 35.000 personas de las islas al continente europeo.

¿Debido al coronavirus?

Sí, estamos ante una crisis humanitaria devastadora, más que anunciada y que aún se puede evitar. En las islas griegas, las condiciones de alojamiento han sido terribles desde hace mucho tiempo, pero si en algunos de estos centros se llegara a expandir el virus —bajo condiciones como en Lesbos, donde unas 20.000 personas viven hacinadas, no pueden lavarse las manos y donde solo hay seis camas de cuidado intensivo en toda la isla— es más que obvio que debemos actuar.

Knaus fue un personaje clave en el diseño de un acuerdo migratorio entre Turquía y la UE.

Hace poco, el coronavirus fue detectado en un submarino holandés y toda la tripulación fue puesta bajo cuarentena. Entonces, ¿qué estamos esperando en Lesbos? No solo se trata de defender los intereses de los refugiados, sino los de Grecia y de la Unión Europea. Para vencer el virus, debemos enfocarnos en los elementos más débiles de nuestros sistemas de salud.

¿Cómo podría funcionar el realojo hacia la Grecia continental?

En primer lugar, el Gobierno griego debe decirles a sus socios europeos que quiere hacer esto. Si el Gobierno griego solo piensa "bueno, nos esperaremos y nos arriesgaremos", entonces nadie va a poder ayudar.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, va a tener que pedir ayuda si la desea.

Está claro que en los próximos meses ningún refugiado retornará de las islas griegas a Turquía. Las fronteras están cerradas. Y aquellos que están en las islas, se quedarán en Grecia. Muchas personas en Grecia entienden que estamos ante una bomba de tiempo: es como si se estuviera repitiendo a diario un evento de masa a gran escala. Solo espero que el primer ministro griego llame lo más pronto posible a otros primeros ministros en Europa y diga "debemos resolver esto y necesitamos su ayuda". Entonces, desde luego, otros en la UE deben estar dispuestos y a disposición, y esto significa que se debe empezar a debatir desde ahora qué es lo que se tiene que hacer.

Usted está participando en este debate y ha presentado una propuesta.

Está claro qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se puede hacer. Debemos evacuar a 35.000 refugiados lo más pronto posible de las islas griegas al territorio continental. En campamentos de refugiados temporales se podrían instalar rápidamente 15.000 camas adicionales. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es capaz de construir estos centros en pocas semanas.

Otras 10.000 personas podrían ser realojadas en hoteles griegos que actualmente están desocupados. Finalmente, 10.000 personas fácilmente podrían ser acomodadas en lugares para los que ya ha pagado la UE —lugares donde refugiados reconocidos están siendo alojados actualmente—.

Un brote de coronavirus en el campamento de refugiados de Moira podría tener consecuencias fatales.

Pero en países altamente afectados por el coronavirus, podría ser muy difícil para los políticos convencer a la opinión pública de la necesidad de alojar a refugiados ahora.

Está claro que solo algunos países participarán. En Alemania, la gente está consciente de que hay espacio en los centros de refugiados. Y si realojamos a los refugiados cuya solicitud de asilo ha sido reconocida, sabemos quiénes son. Digamos que Alemania acepta acoger a 5.000. Conocemos sus identidades. Sabemos que merecen protección. Estamos hablando de un número relativamente pequeño.

La semana pasada, Alemania repatrió a 170.000 alemanes del extranjero. Sabemos que esto se podría hacer cumpliendo con los estándares de salud. Sería una muestra de solidaridad europea que la gente recordará por décadas.

En un momento de crisis vamos a demostrar que defendemos valores como la dignidad humana y la convención de refugiados, que la solidaridad entre los socios europeos se seguirá defendiendo incluso bajo presión. (vt/few)

