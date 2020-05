+++ Coronavirus minuto a minuto: Vuelven las protestas en Santiago de Chile +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

20:43 Protestas en Santiago: "No es contra la cuarentena, es contra el hambre"

Alrededor de un centenar de vecinos de El Bosque, una localidad de la periferia de Santiago, protestaron este lunes para denunciar la falta de alimentos y la pobreza que sufren a causa de la cuarentena decretada por el Gobierno para tratar de contener la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2.

"No es contra la cuarentena, es contra el hambre", declaró uno de los manifestantes en un canal de televisión nacional. "El problema no es la cuarentena, es la ausencia de un Estado que se preocupa por su pueblo", añadió otro vecino.

Se trata de los primeros enfrentamientos abiertos con la Policía luego de que la capital chilena entrara en confinamiento total el pasado viernes por la noche, tras la fuerte subida en los contagios, que hoy superaron los 46.000.

20:32 Comando Sur: China usa la pandemia para reescribir el orden mundial

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), almirante Craig Faller, advirtió este lunes de que países como China, Rusia e Irán buscan, al calor de la pandemia de COVID-19, "reescribir el orden mundial" a través de "narcodictaduras" como la venezolana, según sus palabras.

"Tenemos que mirar a las tendencias globales más allá de esta crisis sanitaria. China está tratando de reescribir el orden mundial que ha permitido que este hemisferio haya prosperado desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Faller durante su intervención en la quinta edición de la Conferencia de Seguridad en el Hemisferio organizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU).

20:28 GM, Ford y Fiat Chrysler reanudan la producción en Estados Unidos

Los tres principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA), empezaron este lunes a reanudar la producción de vehículos con la vuelta a sus puestos de trabajo de miles de personas en los estados de Michigan y Ohio.

La reanudación de la producción se produce casi dos meses después de que la pandemia de COVID-19 obligase a los productores de automóviles a parar sus fábricas y mandar a sus empleados a sus hogares para cumplir con las normas de confinamiento dictadas por las autoridades.

Centenares de trabajadores de FCA empezaron a llegar a las plantas de montaje en las localidades de Detroit, Sterling Heights, Toledo y Warren en la madrugada del lunes para iniciar su turno de trabajo.

20:26 Justicia francesa ordena permitir acceso a templos religiosos

El Consejo de Estado de Francia, la máxima instancia administrativa del país, ordenó este lunes al Gobierno levantar la prohibición de reunión en los templos religiosos y lugares de culto, al considerar "desproporcionada" la medida, dictada en el marco de la pandemia de COVID-19.

De esta forma, el Consejo de Estado respondió de forma afirmativa a la petición formulada por varias asociaciones y personas individuales en contra de la decisión del primer ministro, Édouard Philippe, de mantener el cierre de esos lugares durante la desescalada que comenzó hace una semana en el país.

20:21 Investigación en Bolivia por respiradores traídos de España

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, anunció este lunes una comisión parlamentaria para investigar la compra en España por parte del Gobierno interino de Jeanine Áñez de respiradores para enfermos de COVID-19, de los que se cuestiona su coste y eficacia.

La comisión mixta de diputados y senadores estudiará si hubo sobreprecio "y lo más lamentable, que no sirven" estos equipos, declaró el presidente a los medios en La Paz. "Nos vamos a reunir hoy con el Senado para establecer una comisión mixta e investigar esta y otras denuncias”, subrayó Choque, legislador del Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria.

20:16 Versión de "Color esperanza" contra la pandemia

Más de 30 artistas de la música latina han sumado sus voces a la de Diego Torres en una nueva versión de la canción "Color Esperanza" que estará disponible a partir de este lunes, con la que recaudarán fondos para los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contra la pandemia del coronavirus, informaron los organizadores.

"La hicimos con colegas y amigos. Hemos donado todos los derechos. Se viene algo que va a estar muy bueno", dijo en su cuenta de Instagram Torres, quien es co-compositor de "Color Esperanza" y el cantante que en 2001 alcanzó los primeros lugares de popularidad en el mundo hispano.

20:12 Unicef: aumenta la violencia contra los niños en México durante la pandemia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció este lunes un incremento de la violencia contra los niños en México durante la pandemia del COVID-19 y urgió a las autoridades mexicanas a "reforzar la protección infantil".

"El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, y el confinamiento a causa del COVID-19 han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México", expresó Unicef en un comunicado.

20:11 Francia: 131 nuevos muertos

La epidemia de covid-19 se cobró 131 muertos en las últimas horas en Francia, con lo que el balance asciende a 28.239 fallecidos desde el inicio de la epidemia, según el informe de la Dirección General de Salud.

Además el número de pacientes en cuidados intensivos cayó por debajo de los 2.000, por primera vez desde el 22 de marzo, y se situó en 1.998, 89 menos que la víspera, agregó el reporte.

Este dato, que refleja sobre todo la presión en el sistema sanitario, desciende desde el 9 de abril, después de haber alcanzado un pico de 7.148 pacientes en cuidados intensivos en los peores momentos de la pandemia.

20:07 Protocolos unificados para impulsar comercio agropecuario en América

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este lunes que impulsa el desarrollo de protocolos unificados de prevención del COVID-19 que faciliten la continuidad de los sistemas productivos e impulsen el intercambio comercial de productos agropecuarios en América.

El Instituto, con sede en Costa Rica, junto con asociaciones panamericanas de profesionales de agronomía, veterinaria y economía agrícola trabajarán de una manera integral para enfrentar los retos del sector durante la emergencia sanitaria.

20:02 Puerto Rico abrirá los comercios, pero no las playas

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este lunes que espera recibir información para valorar la apertura de ciertos sectores comerciales y actos religiosos a partir del 25 de mayo, aunque se mostró cautelosa respecto a las playas.

Vázquez, en declaraciones a medios locales, dijo que para preparar la orden ejecutiva que se espera que entre en vigor a partir del próximo lunes contará con el informe del grupo nombrado por el Gobierno para asesorar en la vuelta a la actividad comercial.

19:55 Chile: medio Senado y el ministro de Hacienda, en cuarentena

La mitad del Senado chileno así como dos ministros, entre ellos el titular de Hacienda, empezaron la semana con una cuarentena preventiva tras estar en contacto con un legislador contagiado. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, dijeron en Twitter que se realizaron exámenes de coronavirus que habían dado resultado negativo, pero que permanecerían en cuarentena hasta realizarse una segunda prueba.

Durante el fin de semana, más de 20 legisladores iniciaron una cuarentena preventiva después de reunirse con dos senadores contagiados, entre ellos el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (Partido Socialista), que sin síntomas viajó en avión a Puerto Montt, en el sur del país, cuando estaba bajo sospecha de haber contraído el virus y poco antes de confirmar su resultado positivo al COVID-19, informaron fuentes del Parlamento.

19:55 Turquía limita fiesta del fin del ramadán

Un toque de queda de cuatro días impondrá que el fin del ramadán se celebre en Turquía, a finales de mayo, sin los habituales desplazamientos masivos y las reuniones familiares, justo cuando el país se prepara para volver poco a poco a la normalidad tras el periodo de restricciones para frenar el coronavirus.

"En junio se completará una gran parte de la normalización y haremos avances mucho mayores que antes", aseguró este lunes el presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

19:51 Reino Unido contrata a 21.000 personas para rastreo de contagios

El Reino Unido informó hoy de que ha contratado a 21.000 personas que trabajarán en el programa para detectar y trazar cadenas de contagio de COVID-19 que pondrá en marcha el Gobierno en las próximas semanas.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, detalló que la cifra de trabajadores será mayor de los 18.000 que el Gobierno se había marcado inicialmente como objetivo para el proyecto.

19:45 Uber cerrará 45 oficinas y despedirá a otros 3.000 empleados

La multinacional estadounidense de transporte compartido Uber despedirá a 3.000 empleados adicionales a los ya anunciados hasta la fecha y cerrará 45 de sus oficinas en distintas partes del mundo, según un correo electrónico enviado este lunes por la dirección de la firma a sus trabajadores.

Las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social decretadas en gran parte del planeta en respuesta a la pandemia del COVID-19 han hundido el volumen de actividad de la empresa que dirige Dara Khosrowshahi.

A principios de mayo, Uber ya anunció que despediría a 3.700 empleados, a los que ahora se añaden estos 3.000 adicionales.

19:37 Buckingham Palace cancela censo de cisnes reales

El Palacio de Buckingham confirmó este lunes que el censo anual de cisnes reales, una tradición británica que había sido cancelada en una sola ocasión en casi 900 años de existencia, no se realizará este año a causa de la epidemia de coronavirus. La precedente fue reciente, en 2012 a causa de inundaciones.

"El 'Swan Upping', censo anual de la población de cisnes en el río Támesis, no tendrá lugar este año a causa de la epidemia de Covid-19", señaló en un comunicado el palacio, confirmando la información brindada el domingo por dos medios británicos, el Telegraph y Mail Online.

19:04 Protestas en Ecuador contra la ley aprobada por la crisis

Unas 400 personas se manifestaron este lunes en Quito contra la recién aprobada Ley Humanitaria, impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del COVID-19.

Convocada por centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOUT), y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), el plantón tuvo lugar frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), que el pasado viernes avaló la mencionada legislación.

19:01 El Teatro The Globe podría no superar la crisis

El Teatro The Globe, réplica del teatro al aire libre de Shakespeare, situado en Londres, anunció que quizá no sobreviva al confinamiento impuesto a causa de la epidemia de coronavirus si el gobierno no le ayuda.

El teatro, que también ejerce labores de investigación en el campo de la dramaturgia en inglés, declaró en un documento enviado a una comisión parlamentaria que el confinamiento nacional instaurado desde finales de marzo "fue financieramente devastador" y que "incluso podría resultar fatal".

Sin una ayuda de emergencia por parte del gobierno, "no seremos capaces de superar esta crisis", subrayó el teatro. Su cierre definitivo sería "una tragedia para las artes, para la herencia del escritor inglés más famoso, pero también para el país".

18:59 Petroperú vendió un 30% menos en abril

Las ventas de hidrocarburos de la empresa estatal Petroperú cayeron hasta un 30% de lo habitual en abril por la cuarentena decretada para combatir el avance del COVID-19, aunque aún no ha trasladado la caída del precio internacional del crudo al consumidor final, explicó su presidente, Eduardo Guevara.

"Nuestras ventas han caído a un 30-40% respecto al promedio del 2019, cuando fueron 118.000 barriles diarios (de petróleo) en promedio, mientras que en abril (último) lo fueron por 43.000 barriles diarios", declaró Guevara en rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

18:53 Alcalde de Cochabamba, en cuarentena justo el día que debía declarar ante el juez

José Marías Leyes, alcalde de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, anunció que se encuentra en aislamiento tras haber estado con enfermos de coronavirus, en el día en que estaba citado a declarar en un proceso judicial en su contra por corrupción, concretamente por irregularidades en la compra de comida para policías y militares durante la cuarentena.

Leyes está aislado en su domicilio tras haber tenido contacto con dos personas que padecen el COVID-19, al presentar síntomas leves de la enfermedad pero con salud estable, según un comunicado de la Alcaldía de Cochabamba, una ciudad de algo más de 600.000 habitantes.

La autoridad municipal espera en 48 horas el resultado de una prueba realizada durante esta misma jornada, para ver si tiene contagio o no, añade la nota.

18:36 Chile supera los 46.000 contagios con una red hospitalaria bajo presión

Las autoridades chilenas advirtieron este lunes del estrés al que está sometida la red hospitalaria del país, especialmente en Santiago, e informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.278 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados a 46.059.

"Esta leve tendencia a la disminución no debe alentar a ninguna decisión prematura", alertó el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien afirmó que en los próximos días es posible que aumente considerablemente el número de nuevos casos diarios.

18:19 Las muertes diarias en Reino Unido descienden hasta 160

El Gobierno británico informó este lunes de 160 nuevas muertes por COVID-19, diez menos que ayer y la menor cifra diaria desde finales de marzo por segundo día consecutivo.

El Ministerio de Salud británico ha registrado un total 34.796 fallecidos por el covornavirus desde que comenzó la pandemia en hospitales, residencias y domicilios del Reino Unido.

18:16 Italia: menos de cien muertos en un día

El número diario de muertos de COVID-19 cayó este lunes en Italia por debajo de los 100, por primera vez en dos meses, anunciaron fuentes oficiales. En total, 99 pacientes murieron en las últimas 24 horas en la península, según Protección Civil italiana. Se trata del balance más bajo desde el 9 de marzo (97 muertos) en el momento en que el país, golpeado por la epidemia del nuevo coronavirus, iniciaba el confinamiento.

El país ha registrado 451 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, el mejor dato también desde el 2 de marzo, sin embargo, ya ha superado los 32.000 muertos.

17:47 América supera los 2 millones de casos

El número de casos globales de COVID-19 alcanzó hoy los 4,6 millones, y América, la región más afectada, superó hoy la barrera de los 2 millones, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fallecidos en todo el planeta son 311.847, un aumento de más de 4.500 frente a la jornada anterior.

Tras el continente americano, Europa se sitúa como la segunda región más afectada, con 1,89 millones de casos, mientras que en tercer lugar se sitúa Oriente Medio con 338.000 contagios. Las estadísticas de la OMS sitúan como los países con mayor número de casos a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Brasil, que superó por primera vez a España en el cuarto lugar.

17:43 Bolsas europeas cierran con fuertes subidas

Las principales bolsas europeas han subido este lunes por las noticias sobre avances en una posible vacuna contra el coronavirus, por las palabras alentadoras del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, y por el alza de los precios del petróleo ante la creciente apertura de varios países.

Fráncfort ha ganado un 5,67%; París, un 5,16%; Madrid, un 4,70%; Londres, un 4,29%; y Milán, un 3,26%.

El índice Eurostoxx50, que engloba a las 50 empresas de mayor capitalización de la zona del euro, ha subido un 5,31%.

17:31 Sigue bajando el número diario de fallecidos en España

Las muertes por coronavirus prosiguieron este lunes su caída en España, con 59 en las últimas 24 horas frente a 87 ayer, mientras que los nuevos contagios siguieron la misma tendencia con 285 diarios, informó el Ministerio de Sanidad.

Con estas cifras, el total de muertes por la pandemia en España asciende a 27.709 y los contagios confirmados a 231.606.

Madrid fue la región con más fallecidos diarios (16), mientras que Cataluña fue la que registró más contagios, con 85, según los datos de Sanidad.

17:08 Francia y Alemania proponen plan de reactivación de 500.000 millones

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, están presentando su plan de reactivación económica para la Unión Europea.

"Para apoyar la recuperación sostenible que restablezca y refuerce el crecimiento en la UE, Alemania y Francia apoyan la creación de un fondo de reactivación ambicioso, temporal y enfocado" en el marco del próximo presupuesto de la UE, dotado con "500.000 millones de euros", subraya una declaración conjunta.

16:54 Europol prevé un mercado de vacunas falsas

La oficina europea de policía, Europol, prevé que el hallazgo de una vacuna eficaz contra el coronavirus dé lugar a un mercado de copias falsas de esta inmunización, señaló hoy la directora de esa entidad, Catherine de Bolle.

En una comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, De Bolle señaló que "la venta de productos fraudulentos y subestándar está en auge en la economía de la pandemia" a través de internet, tanto en los canales de venta habituales como en la llamada "web oscura" ("dark web").

"Prevemos que cuando haya una vacuna lista (contra la COVID-19), los criminales usarán esta oportunidad para vender vacunas falsas", explicó la directora de Europol.

16:37 Venecia mantiene la Mostra pero retrasa las bienales de Arquitectura y Arte

La Bienal de Arquitectura, que se iba a celebrar este año, tendrá lugar en 2021 y la de Arte en 2022, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, informaron hoy lunes los responsables de la Bienal de Venecia, que confirmaron que el Festival de Cine de Venecia se mantiene para septiembre de este año.

La XVII Bienal de Arquitectura de Venecia se iba a celebrar este año del 23 de mayo al 29 de noviembre, después se aplazó su inicio hasta el 29 de agosto de este año y finalmente tendrá lugar entre el 22 de mayo y el 21 de noviembre de 2021, como consecuencia de pandemia de la COVID-19.

Tras este aplazamiento, la 59ª Edición de la Bienal de Arte de Venecia, que iba a realizarse en 2021, tendrá lugar del 23 de abril al 27 de noviembre de 2022.

16:29 Secuestros en México cayeron 18% en abril

Los secuestros en México se redujeron 18,1% en el mes de abril frente al mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y a que millones de mexicanos permanecen en casa, según informó este lunes la organización mexicana Alto al Secuestro.

"En el mes de abril de 2020 hubo una disminución de 18,1 % en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. Y hubo 99 carpetas, en comparación con las 121 del pasado mes de marzo", detalló la ONG en un comunicado.

16:27 España empeora su previsión para 2020: hasta un 9,5% de caída del PIB

El Banco de España agravó este lunes su previsión sobre el desplome de la economía nacional a causa de la pandemia de coronavirus, que situó en una caída del PIB de un mínimo del 9,5 % durante este año, frente a la horquilla 6,6-8,7 % calculada en abril.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, anunció esta nueva estimación en uan comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso para explicar el impacto de la COVID-19 en la economía del país, en la que avisó de que la recuperación no estará exenta de dificultades y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente.

16:11 Los peruanos pueden retirar desde hoy parte de su fondo de pensiones

Más de seis millones de peruanos pueden solicitar a partir de este lunes el retiro de hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones ante la emergencia por el nuevo coronavirus, que mermó sus ingresos por el confinamiento vigente desde hace dos meses.

El procedimiento es posible por una ley del 30 de abril que autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones a que de forma "voluntaria y extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados".

El proceso de inscripción comienza este lunes y durará hasta el 18 de julio, mediante la entrega de una solicitud formal a través de una plataforma de internet creada para tal fin.

16:04 La Premier League autoriza los entrenamientos desde mañana

La Premier League anunció este lunes que los 20 clubes de la élite inglesa votaron "por unanimidad" reanudar desde el martes los entrenamientos "en pequeños grupos, manteniendo las medidas de distancia social".

Sobre la fecha de regreso de la competición, "una consulta más amplia continuará con los jugadores, los entrenadores y los clubes, mientras que un protocolo para el regreso de los entrenamientos completos será puesto a punto".

16:03 La ciudad de París aprueba ayuda por 200 millones

La alcaldía de París votó este lunes un plan de ayuda de cerca de 200 millones de euros para apoyar a las empresas, a la cultura y a las familias más precarias afectadas por la pandemia del coronavirus.

"Las consecuencias económicas y sociales de esta crisis serán profundas y duraderas", advirtió la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, durante una sesión del Consejo de París, la asamblea que delibera sobre los asuntos de la capital francesa.

"A las medidas de emergencia y de apoyo deberán añadirse medidas de reactivación y ayudas a las fuerzas vivas y culturales, y de apoyo a los más vulnerables", añadió la regidora de la capital francesa.

Hidalgo recordó que París, capital mundial del turismo y de la cultura, registra una pérdida de actividad de -37,5%.

15:51 Wall Street abre al alza por expectativas positivas sobre vacuna

La Bolsa de Nueva York abrió con subas significativas el lunes tras el anuncio de un laboratorio estadounidense sobre resultados preliminares positivos en sus ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus: el Dow Jones trepaba 2,87% y el Nasdaq, 1,8%

15:45 Se cancela el FIB, que devolverá el dinero de 37.000 abonos vendidos

El Festival Internacional de Benicàssim, uno de los principales festivales de música de España, anunció hoy la cancelación de su edición de 2020, prevista entre el 16 y el 19 de julio, por la situación sanitaria en España de la pandemia de la COVID-19 y activó ya el reembolso de los más de 37.000 abonos comprados hasta la fecha.

El FIB anunció en su cartel de 2020 a artistas como Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros muchos, y con esos 37.000 abonos vendidos había "recuperado lo más importante de todo, la confianza del público, que se ha volcado más que nunca", señala la organización en un comunicado.

15:24 Compañía estadounidense anuncia resultados positivos en vacuna

La firma de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes que tuvo resultados "positivos provisionales" en la fase inicial de los ensayos clínicos de su vacuna contra el nuevo coronavirus, en un número reducido de voluntarios.

El compuesto produjo una respuesta inmune en ocho pacientes que la recibieron, de la misma magnitud de aquellos que se han contagiado con el virus, dijo la compañía.

"La fase provisional 1, aunque es un estadio temprano, demuestra que la vacunación con mRNA-1273 produce una respuesta inmune de la misma magnitud que la provocada por la infección natural", dijo en un comunicado el doctor Tal Zaks, director médico de Moderna.

15:21 Chile aleja el fantasma de la recesión en el primer trimestre

El Producto Interno Bruto chileno creció un 0,4% durante el primer trimestre de 2020, lastrado por la crisis social y los primeros efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, que llegó al país en marzo, informó este lunes el Banco Central.

El dato sorprendió a los mercados que esperaban una contracción del 0,1% y evita que Chile entre en recesión técnica (dos trimestres seguidos de caída), ya que en los tres últimos meses del año pasado el PIB se desplomó un 2,1%.

El crecimiento en el primer trimestre "se explicó principalmente, por un alza de las actividades de minería, servicios financieros y construcción, que fue parcialmente compensada por la caída de servicios personales, comercio, transporte y restaurantes y hoteles, asociada a la crisis sanitaria", afirmó el emisor chileno.

