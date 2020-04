+++ Coronavirus minuto a minuto: total de muertos se acerca a los 225.000 +++

21:44 (CET). Más de 244.000 muertos en todo el mundo, según conteo de AFP

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 224.402 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 3.141.250 casos de contagio en 193 países o territorios. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 889.200 personas se curaron de la enfermedad. Este miércoles (29.04.2020) se registraron 6.327 nuevas muertes y 72.900 contagios en el mundo. Los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con 1.913 nuevos muertos, Reino Unido (795) y Brasil (474). Desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 135.348 fallecidos (1.443.927 contagios), Estados Unidos y Canadá 62.500 (1.079.448), América Latina y el Caribe 9.848 (190.208), Asia 8.417 (215.916), Medio Oriente 6.606 (167.784), África 1.567 (35.911), y Oceanía 116 (8.057). (AFP)

21:36 (CET). Nicaragua reporta su cuarta muerte por COVID-19

El Gobierno de Nicaragua reportó este miércoles (29.04.2020) la cuarta muerte por COVID-19 en el país, un hombre al que no daba seguimiento, pese a lo cual las autoridades insistieron en negar casos de “transmisión local comunitaria”, lo que aumentó la incertidumbre sobre la propagación de la pandemia. Según la información oficial, el paciente, de 66 años, falleció el martes, cuando “fue llevado por sus familiares en estado delicado, desde un centro privado para adultos mayores, a una unidad hospitalaria”. El Ministerio de Salud no informó cómo la persona adquirió el coronavirus SARS-coV-2, causante el padecimiento de COVID-19, por qué esperó un día para reportar la muerte, tampoco sobre el número de contactos del hombre, ni por qué considera el caso como “importado”. (EFE)

21:20 (CET). Bolivia amplía cuarentena hasta el 10 de mayo

La cuarentena por el coronavirus SARS-CoV-2 en Bolivia se amplía hasta el 10 de mayo, aunque después de esa fecha las restricciones se pondrán relajar por zonas según evolucione la enfermedad, pero se mantiene el cierre de fronteras y del espacio aéreo hasta el 31 de ese mes. Las autoridades establecerán zonas de riesgo alto, donde la cuarentena será estricta, y otras donde se considere medio y moderado, en las que se podrá volver al trabajo y a la vida social en determinadas condiciones. Las clases en los centros educativos y los eventos de masas, como los deportivos y religiosos, siguen igualmente prohibidos hasta el 31 de mayo. (EFE)

21:11 (CET). Casos de COVID-19 crecen un 9,2 por ciento en El Salvador

El Salvador registró 32 nuevos casos de la COVID-19, la cifra más alta registrada en el país en un solo día, y los contagios llegaron a 377, mientras que los fallecidos sumaron 9, según datos oficiales consultados este miércoles (29.04.2020). De acuerdo con los datos oficiales, esta cifra de nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) representa un incremento del 9,2 por ciento. El martes se realizaron 1.229 pruebas, con las que se detectaron los nuevos 32 casos, para totalizar 22.593 y los pacientes recuperados llegaron a 106. (EFE)

20:59 (CET). Finlandia anuncia retorno gradual a clases a partir del 14 de mayo

Finlandia reabrirá las escuelas de educación básica de forma gradual a partir del 14 de mayo, tras casi dos meses cerradas como medida de contención contra la pandemia de coronavirus, según anunció este miércoles (29.04.2020) la primera ministra, Sanna Marin. Finlandia, que hace dos semanas puso fin al aislamiento de la región donde se encuentra Helsinki, se suma así a Dinamarca y Noruega en el levantamiento progresivo de las medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19. Según explicó Marin en una rueda de prensa, la apertura de los centros educativos se realizará de forma progresiva y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de mantener separados a los distintos grupos escolares y utilizar turnos dentro de lo posible. (EFE)

20:40 (CET). Orban anuncia alivios en la medidas de confinamiento en Hungría

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban, anunció este miércoles (29.04.2020) algunas alivios de las medidas contra el coronvirus fuera de Budapest, como una apertura de tiendas, terrazas de bares y restaurantes. En un corto video emitido en Internet, Orbán explicó que Hungria está preparada para tratar la epidemia y agregó que "se introducen nuevas medidas de protección". De esta manera podrán abrir los comercios y las terrazas de los restaurantes y bares, así como las florerías. Sin embargo, los alivios no se aplicarán en la capital Budapest y sus alrededores, el principal foco de infección en el país centroeuropeo, con más de la mitad de los 2.700 casos confirmados. Orbán prometió ofrecer mañana más detalles sobre los alivios, al tiempo que no concretó cuándo estos entrarán en vigor. (EFE)

20:15 (CET). Cientos de europeos y residentes viajarán desde Uruguay

Alrededor de 340 europeos y sudamericanos residentes en el Viejo Continente regresan este miércoles (29.04.2020) a sus hogares en un vuelo con destino a Francia que parte desde Uruguay y hará escala en Paraguay. El avión de AirEuropa, habilitado por el gobierno francés, partirá a las 20H20 (23H20 GMT) desde Montevideo con unas 180 personas a bordo entre europeos y uruguayos residentes en Europa, y antes de seguir rumbo a París hará una escala en Asunción, donde embarcarán alrededor de 160 pasajeros más, confirmó a la AFP la embajada de Francia en Uruguay. (AFP)

20:09 (CET). Uso de mascarillas será obligatorio en transportes de Sao Paulo

El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil y el más afectado por el coronavirus, anunció este miércoles (29.04.2020) la obligatoriedad de usar máscaras en el transporte público a partir de la próxima semana para evitar el avance de la pandemia. En declaraciones a los periodistas, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, explicó que la nueva regla se aplicará a partir del 4 de mayo a todos los usuarios de las redes estatales de trenes, metros y autobuses y que en la capital paulista también será válida para los taxis y los vehículos que usan aplicativos de transporte de pasajeros. "Tengo certeza de que esta medida será seguida también por decretos municipales de los demás alcaldes del estado de Sao Paulo para volver obligatorio el uso de máscaras", auguró Doria. (EFE)

20:08 (CET). República Dominicana extiende estado de emergencia por COVID-19

El Senado dominicano aprobó este miércoles (29.04.2020) extender por 17 días más el estado de emergencia nacional, en vigor desde el 19 de marzo por el coronavirus, que ha ocasionado 6.652 contagios y 293 fallecidos en el país caribeño. "A partir del 1 de mayo inicia la segunda prórroga del estado de emergencia", dijo el presidente en funciones del Senado, Arístides Victoria Yeb, después de que sus colegas aprobaran a mano alzada la iniciativa, que recibió ayer el visto bueno de los diputados. El presidente del país, Danilo Medina, solicitó la prórroga argumentando que se mantienen las circunstancias que llevaron a decretar el estado de emergencia el pasado 19 de marzo y que conlleva también el toque de queda desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana. Los contagiados por coronavirus en la República Dominicana ascendieron este miércoles a 6.652, de los cuales 236 son nuevos, mientras que los fallecidos suman 293, según informó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. (EFE)

19:51 (CET). Francia registra 427 nuevos decesos por COVID-19

El nuevo coronavirus mató a 427 enfermos en Francia en las últimas 24 horas, pero el número de personas ingresadas en cuidados intensivos seguía disminuyendo, informó la Dirección General de Salud (DGS). El balance total de la epidemia es de 24.087 fallecimientos, desde el 1 de marzo, de los cuales 15.053 en los hospitales y 9.034 en residencias para ancianos y otros establecimientos médicosociales, precisó la DGS en un comunicado. En total, hay 26.834 enfermos de COVID-19 hospitalizados, de ellos 7.303 en cuidados intensivos. Con "1.070 nuevas admisiones en los hospitales, las salidas son más numerosas que las entradas, y el saldo es negativo de 650 enfermos de COVID menos que ayer", precisó. (AFP)

19:39 (CET). Contagiados se acercan a los 15.000 en Chile

El número de casos de coronavirus en Chile ascendió a 14.885, tras el reporte de 520 contagios en las últimas 24 horas, con un total de 216 fallecimientos, informó este miércoles (29.04.2020) el Ministerio de Salud. Asimismo se informó de una decena de nuevas muertes, entre las que se cuenta la de una trabajadora de la salud, la primera reportada por la pandemia. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que a partir de ahora al contabilizar los casos se diferenciará entre personas con síntomas respiratorios que den positivo al test de coronavirus y personas que den resultado positivo en el test a pesar de no tener síntomas. "Incorporamos al día de hoy dos tipos de personas notificadas como positivas para coronavirus: primero, lo que hemos informado siempre, los pacientes que tienen síntomas y que tienen un examen positivo para la enfermedad como positivos, y en segundo lugar, y esto es lo nuevo, personas que no tienen síntomas y que han estado en contacto estrecho con alguien que sí ha estado enfermo y que tienen un PCR positivo", destacó el ministro. De esta manera, a los 520 nuevos contagios informados esta jornada se suman 250 casos asintomáticos. Mañalich explicó que se tomó esa decisión porque "cada día es más evidente" que la mayoría de las personas que hacen una infección por coronavirus lo hacen en forma asintomática. (EFE)

19:20 (CET). Cifra de fallecidos en Ecuador llega a 883

La cifra de fallecidos por coronavirus ascendió a 883 en Ecuador, donde hay 24.675 contagiados, según el reporte oficial diario revelado este miércoles (29.04.2020). Hay, además, 1.357 fallecidos probables por COVID-19 en el país, según indicó en una comparecencia virtual Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Hasta el momento se han tomado 67.273 muestras para coronavirus entre PCR y pruebas rápidas. (EFE)

18:42 (CET). OMS considera "muy aislados" casos de niños con shock pediátrico

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraron este miércoles (29.04.2020) muy anecdóticos los casos registrados de niños con cuadros graves de shock pediátrico tras contraer COVID-19, y subrayaron que "la amplísima mayoría de los niños en el mundo no han mostrado este tipo de síntomas". "En algunos casos se ha informado de síndromes inflamatorios parecidos al síndrome de Kawasaki (nombre con el que también se conoce el shock pediátrico), pero en muy pocos pacientes y sólo en un par de países", señaló al respecto la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la organización, María Van Kerkhove. La experta señaló en rueda de prensa que la mayoría de los niños que contrajeron el virus en el mundo mostraron síntomas relativamente leves, aunque en raras ocasiones hubo menores en estado grave e incluso algunos fallecimientos. El jefe ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, añadió que los casos de shock pediátrico fueron "complicaciones que se dieron en algunos niños pero de forma aislada, por lo que es importante que los padres estén tranquilos". (EFE)

18:15 (CET). OMS convoca a su comité de emergencia para evaluar crisis

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles (29.04.2020) que reunirá el jueves los expertos del comité de emergencia para analizar la evolución de la pandemia, tres meses después de la declaración de emergencia sanitaria internacional. El responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló en rueda de prensa telemática todas las medidas adoptadas desde enero por la organización, y anunció que convocará "de nuevo el comité de emergencia" el jueves. (AFP)

18:05 (CET). Suiza apura desconfinamiento para aprender a vivir con el virus

El gobierno suizo anunció este miércoles (29.04.2020) la aceleración de la flexibilización de las restricciones impuestas para frenar la epidemia viral y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de mayo, ya que estima que la población tiene que "aprender" a vivir con el virus. "Estamos en una nueva fase, tenemos que aprender a vivir con el virus" porque "se necesita todavía cierto tiempo para una vacuna", declaró la presidenta suiza, Simonetta Sommaruga, en la presentación de las nuevas medidas. Suiza no instauró un confinamiento tan estricto como sus vecinos Francia e Italia, pero muchos comercios cerraron. Desde el lunes, las peluquerías, las tiendas de bricolaje y de jardinería y los gabinetes médicos, pudieron volver a abrir. El 11 de mayo, las escuelas también tendrán la posibilidad de hacerlo, pero cada cantón y comuna podrá decidir la forma de proceder. Los comercios y los mercados podrán también optar a ello. (AFP)

17:56 (CET). Italia registra 323 fallecidos en las últimas 24 horas

Italia registra 203.591 casos totales de coronavirus, con un aumento de 2.086 en las últimas 24 horas, cifra casi igual a la del martes, en una jornada en la que murieron 323 enfermos más y ya son 27.682 los fallecidos con coronavirus. Los casos positivos actuales siguen descendiendo cada día y hoy son 104.657, 548 menos que el martes, mientras desde el inicio de la emergencia se han curado ya 71.252 personas, según los datos difundidos por la Protección Civil este miércoles (29.04.2020). Se siguen descongestionando los hospitales con la reducción de personas ingresadas, que actualmente son algo más de 19.000, y cerca de 1.800 en cuidados intensivos, un tercio de ellos en Lombardía, la región italiana más afectada por la pandemia. (EFE)

17:39 (CET). JJ.OO. serán difíciles de organizar si sigue la pandemia, dice Abe

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán "difíciles" de organizar si la pandemia del nuevo coronavirus no se ha contenido de aquí a mediados de 2021, declaró este miércoles (29.04.2020) el primer ministro japonés, Shinzo Abe. "Siempre hemos dicho que íbamos a acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de una manera segura y exitosa para los deportistas y los espectadores. Creo que (los Juegos Olímpicos) no pueden tener lugar de manera exitosa si la pandemia no se ha contenido", sostuvo el premier. Las declaraciones del jefe del gobierno llegan un día después de las del presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, que afirmó que los Juegos deberían ser cancelados si la pandemia no se controlaba de aquí al próximo año. (AFP)

17:37 (CET). Boeing anuncia recorte de 16.000 empleos por crisis del coronavirus

Boeing anunció este miércoles (29.04.2020) que planea recortar un 10 por ciento de su plantilla, unos 16.000 empleos, y reducir la producción de varios de sus modelos de aviación comercial, incluido el accidentado 737 MAX, tras reportar pérdidas de 628 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 debido al impacto del COVID-19. "En estos momentos estamos tomando acciones para reducir nuestra plantilla aproximadamente un 10 por ciento de nuestros 160.000 empleados hasta finales de este año a través de una combinación de bajas voluntarias y despidos involuntarios, como sea necesario", dijo el presidente y consejero delegado de la firma, David Calhoun, en una conferencia con analistas. (EFE)

17:25 (CET). España registra ligero repunte en muertes diarias

España registró este martes un pequeño repunte en la cifra de fallecidos diarios por coronavirus, con 325 nuevos decesos, aunque también aumentan las personas que han superado la enfermedad, según el balance del Ministerio de Sanidad entregado este miércoles (29.04.2020). Con las nuevas defunciones, el número total de víctimas mortales asciende a 24.275, la tercera cifra más elevada del mundo después de Estados Unidos e Italia. Respecto al balance global ofrecido el día anterior de 23.822 fallecidos, el aumento es de 453 personas, pero el ministerio explica esta diferencia por la tardía inclusión de 128 muertes registradas en la región de Galicia y que corresponden a jornadas anteriores. (AFP)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí

17:07 (CET). El Festival de Locarno 2020 se cancela debido a la pandemia

Los organizadores del Festival de Locarno, el principal certamen de cine de Suiza, anunciaron este miércoles (29.04.2020) que la edición de este año será cancelada, debido a las medidas de prevención de la pandemia de COVID-19. Tras anunciar el Gobierno suizo que los eventos públicos con más de mil personas seguirán sin poder celebrarse al menos hasta el 31 de agosto, la organización del festival, que suele celebrarse ese mes, indicó la imposibilidad de poder seguir adelante con la 73 edición del certamen. Debido a la cancelación, los organizadores han anunciado un alternativo "Festival por el Futuro del Cine" con el objetivo de "apoyar de la mejor forma posible la industria cinematográfica suiza e internacional, que encaran una profunda crisis". (EFE)

16:59 (CET). Lufthansa anuncia que Suiza garantizará EUR 1.200 millones en préstamos para dos filiales

El Estado suizo garantizará préstamos para dos filiales del grupo alemán Lufthansa, Swiss y Edelweiss, por valor de 1.200 millones de euros, para enfrentar el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció este miércoles (29.04.2020) el propio grupo en un comunicado. Ambas compañías "recibirán garantías" por un monto equivalente al "85 por ciento de un préstamo de 1.500 millones de francos suizos (1.400 millones de euros)", es decir, un monto de unos 1.200 millones de euros. El préstamo será otorgado por un consorcio de bancos suizos, una vez sea aprobado por el parlamento federal suizo, los días 4 y 5 de mayo, precisó el texto. (AFP)

16:16 (CET). Irán se prepara para una reanudación de la actividad pese a crisis sanitaria

Irán se prepara para una reactivación en diferentes sectores, dijo este miércoles (29.04.2020) el presidente Hasan Rohani, pero pidió seguir las instrucciones médicas frente a la pandemia de COVID-19. "Debido a la incertidumbre sobre el final de este virus, nos estamos preparando para el trabajo, la actividad y la ciencia", dijo el presidente iraní. "Debemos seguir todas las instrucciones médicas, pero el trabajo y la producción son tan esenciales como estas precauciones", añadió en un consejo de ministros televisado, sin dar más detalles sobre la fecha y las modalidades de la reanudación. El estado permitió la reapertura gradual de los comercios desde el 11 de abril y levantó las restricciones de viajes internos que se habían establecido para luchar contra la propagación del virus. No obstante, las escuelas, las universidades, las mezquitas, los santuarios chiítas, los cines y los estadios permanecen cerrados en todo Irán. (AFP)

15:54 (CET). Europa registra más de 130.000 fallecidos por COVID-19

La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a más de 130.000 personas en Europa, tres cuartas partes de las cuales en Italia, España, Francia y el Reino Unido, según un saldo establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales este miércoles (29.04.2020). Con un saldo provisional de 130.002 muertos (1.433.753 de contagios), Europa es el continente más afectado por la pandemia de COVID-19, que ha matado 217.727 personas en el mundo. Italia (27.359 muertos) y España (24.275 decesos) son los países más afectados, seguidos de Francia (23.660) y del Reino Unido (21.678). (AFP)

15:48 (CET). Polonia reabrirá guarderías, hoteles, museos y centros comerciales

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció este miércoles (29.04.2020) la reapertura de guarderías, hoteles y centros comerciales la próxima semana para relanzar la economía paralizada por el coronavirus, al tiempo que llamó a los polacos a mantener "la disciplina social". La medida comenzará a regir el 4 de mayo en hoteles, centros comerciales, parte de las instituciones culturales -incluidos algunos museos- así como, a partir del 6 de mayo, de guarderías y jardines de infantes. Otras medidas de seguridad, como la utilización de máscaras, siguen siendo obligatorias, destacó el primer ministro. El balance de la pandemia en Polonia ascendió el miércoles por la mañana a 12.415 personas infectadas por el coronavirus, de las cuales 606 fallecieron. (AFP)

DZC

Coronavirus: serio golpe al turismo Italia, cada vez más aislada Austria prohibió que personas procedentes de Italia ingresen al país. Solo aquellos que pueden mostrar un certificado médico pueden hacerlo. Eslovenia también cerró su frontera. Albania prohibió el tráfico aéreo y de transbordadores desde Italia. Muchas aerolíneas cancelaron sus vuelos a Italia antes del 3 de abril. Alemania, Gran Bretaña e Irlanda endurecieron sus advertencias de viaje a Italia.

Coronavirus: serio golpe al turismo Cancelan cruceros en el Mediterráneo La compañía naviera Costa Crociere cancelará por el momento todos los cruceros en el Mediterráneo. Los viajes se suspenderán hasta el 3 de abril, anunció la compañía italiana el martes (10 de marzo). La medida afecta a miles de viajeros. Los barcos que todavía están en el Mediterráneo solo llegarán a puertos italianos para permitir que los pasajeros desembarquen.

Coronavirus: serio golpe al turismo Cúpula del Reichstag, cerrada a los visitantes La cúpula y la terraza del edificio del Reichstag han estado cerradas a los visitantes desde el martes (10.03.2020), y hasta nuevo aviso, para evitar que se propague el coronavirus. Según el Bundestag, más de dos millones de personas visitan la cúpula y la terraza de la azotea cada año.

Coronavirus: serio golpe al turismo Fin prematuro de temporada invernal Todas las pistas de esquí en Italia han estado cerradas desde el martes (10 de marzo de 2020) debido al brote. Hoteleros y operadores de teleféricos en la región del Tirol del Sur (foto) se habían comprometido previamente a cerrar sus instalaciones. El Tirol del Sur es particularmente popular entre los turistas de deportes de invierno de Alemania y Europa del Este.

Coronavirus: serio golpe al turismo Advertencias de viaje y controles fronterizos. Debido a la epidemia de coronavirus, la República Checa (foto) y Polonia intensifican sus controles en la frontera con Alemania. Las mediciones de temperatura se han llevado a cabo al azar desde el lunes (09.03.2020). Por el contrario, los viajeros aéreos desde China, Japón, Corea del Sur, Irán e Italia tienen que pasar por controles al ingresar a Alemania.

Coronavirus: serio golpe al turismo Italia en crisis El gobierno italiano emitió el domingo (8 de marzo de 2020) una prohibición de viajar para los más de 15 millones de habitantes de las regiones del norte del país. Esto incluye a la metrópoli económica, Milán, y el imán turístico, Venecia (foto). Los eventos culturales, deportivos y religiosos también están prohibidos. Museos, cines y teatros permanecen cerrados en todo el país.

Coronavirus: serio golpe al turismo Los cruceros como factor de riesgo Cruceros son puestos en cuarentena o se les impide atracar. Después de ser rechazado en Tailandia y Malasia, el Costa Fortuna (foto) pudo ingresar al puerto de Singapur con 2.000 viajeros, incluidos 64 italianos. En Oakland, California, 2.000 pasajeros y 1.100 miembros de la tripulación del Grand Princess debieron ser puestos en cuarentena porque 19 de ellos dieron positivo en COVID-19.

Coronavirus: serio golpe al turismo Asia teme grandes pérdidas Las atracciones turísticas en Asia sufren particularmente las restricciones de viaje de viajeros chinos. Puntos críticos como el templo Senso-ji (foto) en Tokio, y los templos de Angkor Wat, en Camboya, reportan fuerte caída en el número de visitantes. El Ministerio de Turismo en Tailandia estimó una caída de 44 por ciento en febrero. El turismo representa el 11 por ciento del PIB tailandés. Autor: Andreas Kirchhoff



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |