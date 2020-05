+++ Coronavirus, minuto a minuto: Temen desabastecimiento por bloqueos fronterizos en Centroamérica +++

Todas las acualizaciones en Horario del Centro de Europa (CET).

01:05 España lanza propuesta para reducir emisiones de gases

El gobierno español presentó ante el Parlamento una propuesta que reduciría las emisiones de gases invernadero a un valor neto de cero para mediados de este siglo, acatando los lineamientos del Acuerdo Climático de París.

La aprobación final podría demorar meses y la versión presentada por los miembros izquierdistas de la coalición de gobierno podría todavía ser modificada. Pero si es aprobada, aunque sea de manera similar, sería la primera vez que queda consagrada en ley el objetivo de España de convertirse en fuente neutra de gases para el año 2050.

El acuerdo forjado hace cinco años en París buscaba limitar el calentamiento planetario a no más de 2 grados centígrados (3,6 grados Fahrenheit), o incluso no más de 1,5 grados centígrados (2,7 Fahrenheit) para finales del siglo. Numerosos científicos han advertido que esas metas no se cumplirán ni de lejos a menos que la humanidad tome medidas drásticas e inmediatas para reducir las emisiones.

00:51 Farmacéutica Moderna cae 10 % en Wall Street entre dudas por posible vacuna

La farmacéutica estadounidense Moderna, que ayer lunes disparó los ánimos en Wall Street al anunciar resultados esperanzadores sobre una vacuna experimental contra el coronavirus, cayó este martes un 10% en bolsa y arrastró a la plaza a las pérdidas, entre llamadas a la cautela por parte de los expertos.

La firma con sede en Cambridge (Massachussetts, EE.UU.) divulgó que en una fase temprana de su ensayo, dirigido por el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), 8 de 45 participantes desarrollaron anticuerpos neutralizadores del coronavirus tras 43 días y dos dosis, y anunció una oferta de acciones millonaria para financiar la potencial distribución del fármaco.

Moderna subió un 20% y alcanzó una capitalización de unos 29.000 millones de dólares, aupada por el optimismo en torno a una vacuna que "podría cambiar el juego, dependiendo cómo le vaya en las fases" siguientes, y que podría "determinar la forma de una recuperación económica", dijo el analista Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota.

00:22 Bloqueos fronterizos amenazan con desababastecimiento en Centroamérica

Empresarios de Centroamérica alertaron este martes que la región corre el riesgo de un desabastecimiento debido al bloqueo en las fronteras y los atrasos causados por la decisión de Costa Rica de practicar pruebas de COVID-19 a los camioneros que cruzan a su país.

La génesis de esta crisis está en que Costa Rica detectó al menos 50 casos de COVID-19 entre camioneros de varias nacionalidades, por lo que dictó dos decretos, en vigor desde el lunes, que restringen el tránsito de conductores de carga extranjeros por su territorio, lo que ha sido rechazado por el resto de países centroamericanos.

Costa Rica comenzó a hacer las pruebas el 5 de mayo y el proceso es lento, con al menos 72 horas para conocer los resultados, por lo que desde entonces se acumularon alrededor de un millar de camiones en la frontera de Nicaragua.

Nicaragua decidió cerrar su frontera desde el domingo tras el anuncio de las medidas ticas, mientras que un grupo de transportistas panameños mantiene bloqueado el principal puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica en protesta contra esas restricciones.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe (Fecaexca) precisó este martes que en las fronteras nicaragüenses de Peñas Blancas y Rivas hay 384 camiones guatemaltecos varadas, 284 de El Salvador, 62 de Honduras, 93 de Nicaragua, 103 de Costa Rica y 16 de Panamá.

00:15 Davos: Coronavirus afectará avances en cambio climático

La pandemia de coronavirus amenaza con descarrilar cualquier progreso realizado en los últimos años para enfrentar la crisis del cambio climático, dijeron el martes los organizadores de la reunión anual de las élites políticas y empresariales en Davos, Suiza.

En una encuesta a profesionales de la industria que reevalúa los riesgos a la luz de la pandemia, el Foro Económico Mundial dijo que podrían perderse "años de progreso” en abordar el cambio climático y que es importante garantizar que los problemas ambientales sean centrales a los planes de recuperación.

"Ahora tenemos una oportunidad única de usar esta crisis para hacer las cosas de manera diferente y reconstruir mejores economías que sean más sostenibles, resistentes e inclusivas”, dijo Saadia Zahidi, directora gerente del FEM.

El foro advirtió que "omitir los criterios de sostenibilidad en los esfuerzos de recuperación o regresar a una economía global intensa en emisiones corre el riesgo de obstaculizar la transición de bajo carbono para volver resistente al clima”.

00:06 Pandemia altera rituales en iglesias cristianas de EEUU

La eucaristía será diferente cuando las misas presenciales se reanuden a finales de mayo en la diócesis católica de Knoxville, Tennessee: sacerdotes y diáconos con mascarillas y gafas de seguridad pondrán las hostias que simbolizan el cuerpo de Cristo en las manos de los feligreses.

Cambios igual de impactantes en la eucaristía se implementarán en iglesias católicas y protestantes a lo largo de Estados Unidos en las próximas semanas, mientras se levantan de manera gradual las restricciones a las reuniones grandes impuestas por el brote de coronavirus.

Muchas iglesias que antes motivaban a sus feligreses a beber vino de un cáliz comunitario suspenderán esa práctica, por lo menos de forma temporal. En algunos casos, los clérigos recibirán la instrucción de utilizar desinfectante de manos antes de iniciar con el sacramento.

La obispa episcopal de Washington, D.C., Mariann Budde, dijo que ella y aproximadamente 60 de sus colegas obispos se reunirán el miércoles para discutir posibles ajustes a la eucaristía y otros rituales.

