+++ Coronavirus minuto a minuto: "Si no trabajamos juntos frente a los retos globales, no los superaremos" +++

22:45 Alto Comisionado para los Refugiados: "los retos son globales (…) si no trabajamos juntos, no lograremos superarlos"

Filippo Grandi, Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, declaró a DW: "Espero que la pandemia haya llevado finalmente a todos el mensaje fundamental de que vivimos en un mundo en el que muchas cosas son globales, nos guste o no, incluidos los desafíos". "Y no estoy hablando únicamente de la pandemia porque eso está claro, pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Y con la emigración y los refugiados? ¿Qué pasa con la inseguridad, con el terrorismo? Y si no trabajamos juntos, no seremos capaces de superarlos", añadió. "La pandemia nos está enseñando esto cada día".

22:19 Costa Rica suspende fase 3 tras récord de casos diarios

El Gobierno de Costa Rica suspendió este viernes la fase 3 de reapertura de actividades económicas que estaba prevista para comenzar el sábado y además endureció la restricción a la circulación de vehículos, luego de registrar 119 casos nuevos de COVID-19, la cifra diaria más alta desde que se diagnosticó el primer caso en el país.

"Esta cifra es bastante preocupante porque significa un riesgo de que nos encaminemos hacia una curva exponencial", declaró en conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas.

22:18 La ONU, preocupada por aumento de casos en cárceles hondureñas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) indicó este viernes que está "preocupada" por la salud y la vida de los presos en Honduras ante el aumento de casos de COVID-19 en las cárceles del país centroamericano.

"La Oacnudh expresa su preocupación por la salud, la vida e integridad de las personas privadas de la libertad en el país ante el incremento de casos confirmados y sospechosos de COVID-19", indicó la Oficina de la ONU en un comunicado.

21:57 Colombia: compradores desafían la pandemia en el "Día sin IVA"

Decenas de miles de compradores se aglutinaron en Bogotá y otras ciudades de Colombia este viernes para aprovechar una jornada de descuentos promovida por el gobierno justo cuando aumentan los contagios y muertes por la pandemia.

En medio de las cada vez más relajadas medidas de confinamiento, multitudes abarrotaron comercios animadas por el "Día sin IVA" que decretó el presidente Iván Duque antes de que estallara la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, lo que le valió duras críticas.

21:44 La FIA aprueba el calendario de carreras de Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó este viernes las primeras ocho pruebas del calendario del Mundial de Fórmula Uno que había anunciado el pasado 2 de junio y que serán todas en Europa, arrancando con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria), el primer fin de semana de julio; y cuya sexta prueba será el de España, entre el 14 y el 16 de agosto, en el circuito de Montmeló (Barcelona).

21:39 Muerte de un reo con síntomas en Bolivia provoca un motín

La muerte de un reo con síntomas de la COVID-19 provocó este viernes un motín en la cárcel de San Roque, en Bolivia, que fue sin embargo controlado por la Policía.

El motín se produjo por la mañana hora local en una prisión de Sucre, capital del país, hasta que alrededor de dos horas después un amplio despliegue policial controló la situación, informaron fuentes de la Policía Boliviana a los medios en el exterior del penal.

21:22 Suspendida la final del fútbol costarricense por repunte de casos

El Gobierno de Costa Rica anunció este viernes la suspensión de la final del Torneo Clausura del fútbol entre el Saprissa y el Alajuelense debido al crecimiento de casos de COVID-19 en el país.

El ministro de Salud, Daniel Salas anunció en conferencia de prensa la suspensión de la final tras informar de 119 casos nuevos en las últimas 24 horas, para un total acumulado de 2.058. La de este viernes es la cifra más alta que se ha contabilizado en el país en un día, desde que diagnosticó su primer contagio el 6 de marzo pasado.

21:21 Florida registra nuevo máximo de contagios

El estado de Florida registró este viernes un nuevo récord de casos de coronavirus con casi 3.822 contagiados, pero el gobernador Ron DeSantis respondió a las voces de alarma diciendo que en general se trata de jóvenes asintomáticos.

Con 3.207 nuevos casos el jueves y más de 2.600 los dos días anteriores, Florida rompió récords de casos de coronavirus casi a diario durante la última semana.

21:08 Apple vuelve a cerrar sus tiendas tras repunte de contagios

Apple decidió cerrar nuevamente algunas de sus tiendas en las ciudades estadounidenses que están experimentando un repunte de casos de coronavirus, una decisión levemente castigada en la Bolsa.

"Monitoreamos la situación de cerca y hemos tomado esta medida por precaución. Estamos deseosos de poder dar la bienvenida a nuestros equipos y clientes nuevamente tan pronto como sea posible", dijo el viernes un portavoz.

20:55 Conmebol aprueba protocolo sanitario para el fútbol del continente

El Consejo de la Conmebol aprobó este viernes un protocolo anti Covid-19 destinado a los entrenamientos y viajes de equipos que disputarán sus competiciones apenas se reanuden las conexiones aéreas en la región, informó la organización deportiva.

El Consejo, que se reunió vía video conferencia, dio luz verde al llamado "Protocolo de Recomendaciones Médicas para Entrenamientos, Viajes y Competiciones", sin detallar las medidas.

Se estableció además un manual operativo de llegadas y salidas en aeropuertos. "Los documentos elaborados por la comisión médica, servirán como base de trabajo en la reactivación de las competiciones continentales", expresó la Conmebol en su página digital.

"Es fundamental afrontar la reactivación del fútbol con un documento marco de procedimientos y medidas de prevención que se pueden aplicar para garantizar la salud de todos", señaló en la reunión el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

20:55 Brasil: centro tecnológico para luchar contra el virus

La Fiscalía brasileña y el Porto Digital, el mayor parque tecnológico del país, anunciaron este viernes la creación de un centro de ciencia, tecnología e innovación para coordinar las estrategias de combate y prevención al nuevo coronavirus, que superó en Brasil el millón de casos confirmados.

El acuerdo suscrito entre el Ministerio Público Federal, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional del Ministerio Público y el Porto Digital prevé la implementación del centro y la gestión de la cooperación técnica entre diferentes organismos públicos y privados del país frente al COVID-19.

Según el Porto Digital, además del centro, se creará una red de datos para auxiliar a las autoridades sanitarias y al estatal Sistema Único de Salud (SUS).

20:53 Guatemala destituye a su ministro de Salud en pleno repunte de contagios

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, destituyó este viernes a su ministro de Salud, Hugo Monroy, en plena expansión de la COVID-19, que ha dejado 449 fallecidos y 11.868 casos positivos en el país.

La salida de Monroy, que tomó el cargo el 14 de enero pasado en la investidura de Giammattei, fue informada a periodistas por un portavoz del Gobierno, quien confirmó además a María Amelia Flores en el cargo.

El país rebasó la barrera de los 600 nuevos contagios diarios al contabilizar 617.

Las muertes en Guatemala también crecieron de manera exponencial en junio, con un promedio de alrededor de 18 fallecidos diarios cuando en mayo la cifra rondaba los 4 decesos cada día.

20:47 Edith Márquez dará mañana un concierto en línea

La reconocida cantante mexicana Edith Márquez hará este sábado su primer concierto en línea y quería que fuese especial, por lo que "con mariachi y tres tequilas" interpretará clásicos mexicanos como "Que te vaya bonito" o "Cucurrucucú paloma".

"Es la manera de darle un estilo o un formato al concierto y que no sea lo que la gente puede ver en Youtube de mis presentaciones. Estoy emocionada por poder cantarle al público y poder también desahogar mi alma. Es importantísimo para los intérpretes estar cantando y haciendo lo que mas nos gusta hacer", explicó Márquez (Puebla, 1973) en entrevista con Efe.

20:39 BID desembolsa 280 millones a Ecuador para emergencia sanitaria

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó este viernes 280 millones de dólares para Ecuador, como parte de los 700 millones que había comprometido como apoyo presupuestario para solventar las emergencias sanitaria, social y económica desatadas por la pandemia de la COVID-19.

Para el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, este respaldo demuestra que el país "está actuando con responsabilidad porque mantiene la confianza de la comunidad internacional, que se traduce en la entrega de recursos frescos a la economía".

20:23 Francia: 14 muertes y menos de 10.000 hospitalizados

Francia informó este viernes de que en las últimas 24 horas ha registrado 14 muertes por la COVID-19 en sus hospitales, lo que eleva el total de fallecidos a 29.617 desde el comienzo de la pandemia, mientras que el número de hospitalizados ha bajado de los 10.000.

En un comunicado, la Dirección General de la Salud (DGS) señaló que este viernes había 727 enfermos en cuidados intensivos, 25 menos que el día anterior, y un total de 9.970 personas ingresadas en los hospitales.

20:23 Abdo Benítez: sigue habiendo riesgo en Paraguay

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recordó este viernes a sus compatriotas que el peligro de propagación del coronavirus en el país "sigue siendo el mismo riesgo desde el día uno", e instó a mantener las medidas sanitarias durante el levantamiento de las restricciones de la cuarentena.

"Tenemos un relativo control y eso nos da la tranquilidad de asumir riesgos, pero es importante saber que se asumen riesgos. Cuando uno avanza una fase, se asumen riesgos", comentó Abdo Benítez durante una visita al departamento de San Pedro, en el norte del país.

20:14 ONG: en Ecuador se contagiaron 727 presos y murieron 23

La ONG Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (Inredh) denunció este viernes que la situación de contagios en los centros de privación de libertad del país es "crítica", y que 727 presos han enfermado y 23 personas han fallecido.

"El Estado ecuatoriano, desde la declaratoria de estado de excepción el 16 de marzo, no ha podido contener la crisis sanitaria que se ha expandido a todas las provincias del país (..) Dentro del sistema penitenciario, la actuación del Estado ha sido incluso peor", se queja la ONG en un comunicado difundido este viernes.

20:03 Ciudad de México pospone reapertura por contagios

Las autoridades de Ciudad de México, la zona del país más afectada por la pandemia del coronavirus, anunciaron este viernes que se atrasa la reapertura de algunos sectores prevista para la próxima semana dado que persisten los contagios de COVID-19.

"La ciudad permanece la próxima semana en semáforo rojo en transición al anaranjado, esto significa que las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana no van a poder abrir", dijo en rueda de prensa la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

19:57 Guterres pide una transformación radical del mundo laboral traspandemia

El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió este viernes que "el mundo laboral no puede ni debe ser igual que antes de la crisis" del coronavirus, y reclamó medidas coordinadas a nivel mundial para crear "trabajo decente para todo el mundo". "La pandemia ha puesto de manifiesto enormes deficiencias, fragilidades y fisuras", señaló Guterres en un mensaje en vídeo para presentar una iniciativa sobre el impacto de la enfermedad en el mundo laboral.

"Se habla mucho de la necesidad de una nueva normalidad después de la crisis. Pero no olvidemos que, antes del COVID-19, el mundo estaba lejos de ser normal. El aumento de las desigualdades, la discriminación de género sistémica, la falta de oportunidades para la juventud, el estancamiento de los salarios, el cambio climático fuera de control... Nada de eso era normal", subrayó.

19:56 Gobierno Chileno niega haber aplicado políticas de "inmunidad de rebaño"

Sobre el debate de que se aplicó la inmunidad de rebaño, "quiero aclarar que eso no es así. Todas las medidas que tomó el Gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño", dijo este viernes el ministro de Salud, Enrique Paris, al entregar un nuevo reporte lapidario.

Con cifras alarmantes, expertos revisaron las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que declaró que Chile era uno de los países mejor preparados de la región para enfrentar la pandemia y que anticipadamente celebró haber alcanzado una "meseta" de contagios a mediados de abril.

En redes sociales, circulan declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich -que renunció hace una semana-, en las que reconoce explícitamente la idea del contagio progresivo. "El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante", dijo Mañalich, en una entrevista con Canal 13, en abril.

19:26 Chile alcanza más de 231.000 contagiados y 4.000 fallecidos

El Ministerio de Salud de Chile reportó este viernes 6.290 nuevos de coronavirus en el país, lo que lleva el total a 231.393, e informó de 252 fallecidos más, lo que sitúa el cómputo global de decesos en 4.093.

Asimismo, se detalló que existen 1.645 pacientes conectados a ventilación mecánica, de los cuales 395 se encuentran en estado crítico. En el país quedan 322 ventiladores disponibles.

19:32 Brasil supera el millón de casos de COVID-19

Brasil superó este viernes (19.06.2020) el millón de contagios y se aproxima a las 50.000 muertes a poco de cumplir cuatro meses del inicio de la pandemia, según las estadísticas divulgadas por un consorcio integrado por los principales medios de comunicación del país.

De acuerdo con este consorcio, que recopila los datos directamente en las secretarías regionales de Salud de los 27 estados del país, Brasil contabilizaba a las 14.00 hora local (17.00 GMT) 1.009.699 casos y 48.427 muertes por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Las cifras confirman a Brasil como el segundo país en número de víctimas y de contagios en el mundo y como uno de los nuevos epicentros mundiales de la enfermedad.

19:20 Etnia recientemente contactada, la más afectada en Brasil

Los arara, una etnia indígena recientemente contactada en Brasil, es la más afectada por la pandemia del nuevo coronavirus en el país, con cerca de la mitad de su población infectada, informó este viernes la organización internacional Survival.

Con el 46% de la población infectada, los arara del territorio de Cachoeira Seca (Cascada Seca) registran la tasa más alta de contagio por COVID-19 hasta ahora conocida en la Amazonía brasileña.

19:10 Reino Unido rebaja el nivel de alerta

El Reino Unido rebajó este viernes el nivel de alerta en el país por la COVID-19, del 4 al 3, ante el "significativo" descenso del número de casos registrados desde el inicio de la pandemia.

La recomendación de rebajar la calificación de la amenaza que representa el coronavirus parte del denominado Centro conjunto de bioseguridad -los asesores médicos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- que consideran que el virus está en circulación pero su contagio ya no es tan elevado ni aumenta de manera "exponencial".

19:05 Detención domiciliaria para cónsul boliviano por compra de respiradores

La Justicia boliviana decretó este viernes detención domiciliaria para el cónsul de Bolivia en la ciudad española de Barcelona, Alberto Pareja, en el marco de la investigación de un caso por supuesta corrupción en la compra en España de respiradores para enfermos críticos de coronavirus.

El abogado del cónsul, Luis Fernando Roca, declaró a los medios en La Paz que su defendido fue enviado a detención domiciliaria con una fianza del equivalente a unos 3.000 dólares y arraigo, una medida que impide su salida del país.

19:01 Italia pide "prudencia" ante "señales de alerta" sobre circulación del virus

Las autoridades sanitarias italianas pidieron el viernes "prudencia" tras haber constatado la semana pasada "señales de alerta sobre la transmisión" del coronavirus, en particular en Roma.

"En algunas regiones se continúa registrando un número elevado de nuevos casos de infección de COVID-19", explicó en su último informe semanal, correspondiente a la semana del 8 al 14 de junio, el Instituto Superior de Salud (ISS).

18:59 OMS: aparición de brotes no significa necesariamente una segunda oleada

"A veces hay casos esporádicos que al ser investigados llevan a nuevos focos, en ocasiones eventos de contagio masivo ligados a reuniones en recintos cerrados. Deben vigilarse para evitar un segundo pico de infecciones y volver a tener que recurrir a confinamientos", señaló el responsable de la OMS Mike Ryan.

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS insistió que nuevos focos de contagio como los detectados en Alemania, Singapur, China o Corea del Sur, entre otros países, "no son una segunda ola", ya que no tienen por qué llevar asociada una transmisión comunitaria general, la fase más grave en una epidemia.

18:59 Ecuador suma 4.156 muertes y 49.731 contagios

Ecuador reportó este viernes 4.156 fallecidos y 49.731 positivos por la COVID-19, según los datos revelados por el Ministerio de Salud Pública. En la información oficial también constan 2.818 fallecidos probables por el coronavirus SARS-CoV-2.

Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero, se han recogido un total de 137.930 muestras para el coronavirus, entre PCR y pruebas rápidas en Ecuador, un país habitado por más de 17 millones de personas.

18:56 Doce deportistas olímpicos ecuatorianos dieron positivo

"Tengo el reporte de la parte médica. No ha pasado a mayores, pero son alrededor de unos doce deportistas con positivo por COVID-19", indicó el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán, en una entrevista con Efe. Sin especificar nombres ni las disciplinas deportivas, Morán expresó que, "dieron positivos, unos a nivel local, y otros que se entrenan en distintos países".

Comentó que los depotistas del ciclo olímpico van saliendo poco a poco de sus hogares para entrenarse en campos abiertos en medio de estrictas medidas de control sanitario. Sin embargo, en las disciplinas de contacto como boxeo, judo, lucha, taekwondo, entre otros, sus deportistas continúan entrenándose en sus domicilios dirigidos por sus técnicos por vía virtual.

18:37 Italia: 47 muertos y 251 contagios

talia registró 47 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance a 34.561 víctimas mortales, pero ha certificado una notable reducción en el número de enfermos, 1.558 menos que ayer jueves, informó hoy Protección Civil.

Por otro lado, ha confirmado 251 nuevos contagios, la menor cifra de los últimos tres días, y el total de infectados asciende a las 238.011 personas desde que comenzara la crisis, el 21 de febrero.

18:31 Nicaragua impide repatriación de 500 nicaragüenses varados fuera

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega impide el retorno a Nicaragua de unos 500 nacionales, quienes se encuentran varados en países vecinos de Centroamérica y del Caribe, en medio de la pandemia.

Las calles de Bérgamo retornan poco a poco a la normalidad en una imagen de ayer.

17:43 OMS: el mundo entró en una "fase peligrosa" con el desconfinamiento

El mundo entró en una "fase peligrosa" a medida que reabren los países que establecieron medidas de confinamiento o restricciones para frenar la propagación del nuevo coronavirus, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El mundo entró una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía", declaró el jefe de la OMS, Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.

17:30 Discotecas y bares de Madrid estarán cerrados hasta el 5 de julio

Las discotecas y los bares de ocio nocturno de Madrid permanecerán cerrados hasta el 5 de julio, según la regulación acordada por el Gobierno regional para la desescalda a partir del domingo, unas medidas que los empresarios del ocio ven "imposibles de aplicar".

A partir del 6 de julio, la Sanidad madrileña establecerá los requisitos exigidos a estos establecimientos para que puedan reabrir con total seguridad para los trabajadores y para los usuarios para este tipo de establecimientos.

Según el Gobierno madrileño, más allá del caso de los locales de ocio nocturno, el aforo en espacios cerrados se limitará por norma general al 60 por ciento desde el domingo próximo hasta el 5 de julio, y a partir del 6 de julio se limitará al 75 por ciento.

17:16 Bélgica autoriza su primer ensayo clínico de una vacuna

La Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios de Bélgica (Afmps) ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna contra la COVID-19 en el país, desarrollada por la empresa alemana CureVac, informa este viernes ese organismo.

"Este ensayo clínico es un estudio en fase 1 que busca a 168 voluntarios en buena salud, de entre 18 y 60 años, en Bélgica y Alemania. Tras el desarrollo preclínico los estudios de primera administración en humanos tienen por objetivo evaluar la seguridad y la tolerancia general de las vacunas candidatas y determinar si se crea contra el agente patógeno una respuesta inmunitaria específica", indica la Afmps.

17:15 Pedro Sánchez pide que el plan europeo entre en vigor en 2021

"Cuanto más tiempo perdamos, más profunda será la recesión", subrayó el jefe del Ejecutivo español en la reunión del Consejo Europeo celebrada por videoconferencia, en la que los líderes de la UE han debatido por primera vez la propuesta de la Comisión Europea para crear un Fondo de Recuperación tras la pandemia.

El presidente del Gobierno español pidió este viernes a la Unión Europea (UE) una respuesta urgente y a la altura de la crisis provocada por el coronavirus, que incluya un plan europeo de recuperación económica que espera se apruebe el mes próximo y entre en vigor el 1 de enero de 2021.

16:52 Reino Unido: 173 muertes más suman 42.461

El número de fallecimientos confirmados por un test de COVID-19 en el Reino Unido ascendió hasta 42.461, tras añadir otros 173 en las últimas 24 horas, según informó este viernes el Ministerio británico de Sanidad.

Hasta la fecha, el Reino Unido ha contabilizado 301.815 casos positivos de contagio por el coronavirus, 1.146 en la última jornada, según la misma fuente.

16:38 OMS: muertes globales por COVID-19 superan las 450.000

Las muertes reportadas por covid-19 superaron hoy las 450.000 en todo el mundo, según el recuento diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En las últimas 24 horas, los países reportaron un total de 5.245 nuevos fallecimientos atribuidos directamente a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Los casos confirmados han alcanzado los 8,36 millones, la mitad en el continente americano. De ellos, 2,15 millones corresponden a Estados Unidos, casi 100.000 a Canadá y el resto a Latinoamérica.

16:36 Cuba: 10 nuevos casos en un día sin fallecidos

Cuba reportó diez nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2 este viernes, todos en La Habana, que dejan en 2.305 el total de casos confirmados hasta la fecha en el país, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En la jornada de hoy no se registraron muertos, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 85, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

16:30 Seis militares españoles participantes en los juegos de Wuhan dieron positivo

Seis de los militares que viajaron a Wuhan en octubre para asistir a los Juegos Militares Mundiales han dado positivo a anticuerpos del coronavirus, ha informado el Ministerio de Defensa de España, que ofreció realizar los test a la delegación de 167 españoles que participó en el evento deportivo.

Según Defensa, 148 de esos 167 militares, guardias civiles y otro personal de la delegación española que viajó a Wuhan (epicentro de la pandemia) han solicitado hacerse las pruebas y hasta el momento ya se conoce el resultado de los test de 138 personas, de las cuales 6 han dado positivo a los anticuerpos y han pasado así la enfermedad. Defensa informó de que estas pruebas han consistido en mediciones de los anticuerpos IGM e IGG.

El pasado mes de mayo varios atletas franceses que participaron en ese multitudinario evento aseguraban, desde el anonimato, haber tenido síntomas de lo que ahora se identifica como la covid-19, como fiebres altas y dificultades para respirar. Según supo Efe de fuentes directas e indirectas, al menos cuatro españoles reportaron síntomas compatibles con la covid-19 en la ciudad china o a su llegada a España, tras unos juegos que se celebraron del 17 al 28 de octubre.

16:20 España negocia contrarreloj la reapertura de fronteras

A menos de 36 horas de que se abran las fronteras, el Gobierno español negocia contrarreloj las condiciones de apertura con varios países, incluidos el Reino Unido y Francia, principales emisores de turistas hacia España.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han señalado que, en estos momentos, está habiendo conversaciones con Gran Bretaña para decidir si se implementa o no una cuarentena a los viajeros británicos en reciprocidad a la que ellos imponen a los viajeros españoles.

15:27 España revisa su cifra de fallecidos: 28.313

Después de 12 días con la cifra congelada en 27.136, el gobierno español revisó este viernes al alza el balance de fallecidos por coronavirus, fijándolo en 28.313 hasta la fecha. El balance quedó en suspenso porque según el gobierno había problemas en las series de datos facilitadas por las 17 regiones del país.

La dificultad, según el gobierno, se concentró en el período culmen de la epidemia, a fines de marzo y comienzos de abril, cuando llegaron a notificarse más de 900 muertos diarios y el flujo de información fue complicado de manejar con toda precisión.

15:22 Yemen recibe 43 toneladas de material sanitario

Un cargamento de 43 toneladas de suministros sanitarios, incluidos test y material de protección frente al coronavirus, han llegado al Yemen en medio de la falta de fondos y recursos para hacer frente a esta emergencia, que se suma en el país árabe a la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en el Yemen informó hoy de que el cargamento incluye suministros de laboratorio, respiradores, material sanitario y todo lo necesario para realizar test del coronavirus, y ha sido donado a través de la Iniciativa Internacional para la COVID-19 en el Yemen (IICY, por sus siglas en inglés).

"Esta donación llega en un momento crítico. Tendrá un impacto grande e inmediato sobre el terreno para ayudar a llenar los huecos en los hospitales y laboratorios de todo el Yemen", afirmó en un comunicado el coordinador humanitario de la ONU en funciones en este país, Auke Lootsma.

