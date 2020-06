+++Coronavirus, minuto a minuto: ​​​​​​​​​​​​​​Seis continentes prueban vacunas en humanos+++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

05:46 / Personas en 6 continentes prueban vacunas contra el COVID-19

Personas en seis continentes ya están recibiendo pinchazos en los brazos al tiempo que la competencia por lograr una vacuna contra el COVID-19 entra a una fase decisiva en verano, con estudios aún más extensos para probar si alguna de ellas realmente funciona y quizá ofrecer una panorama más real.

Investigadores británicos y chinos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras, en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, dado que el declive en el número de nuevos contagios en sus propios países les impide obtener respuestas claras.

Estados Unidos se prepara para comenzar la prueba más grande: 30.000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio, y aproximadamente un mes después otras 30.000 probarán una vacuna británica. Es probable que las personas que participen se dividan entre estadounidenses y voluntarios en otros países como Brasil o Sudáfrica, dijo a The Associated Press el doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

05:22 Guatemala mantiene restricciones a la movilidad ante avance de coronavirus

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este domingo que seguirán las restricciones de movilidad ante el repunte de casos del nuevo coronavirus, que suma casi 17.000 contagios y 727 muertos en el país.

El mandatario dijo en un mensaje televisado que por dos semanas la circulación de vehículos estará restringida y alternada según la terminación de la matrícula en el departamento de Guatemala, donde se ubica la capital, y en las provincias de Sacatepéquez (suroeste), Escuintla (sur) y Quetzaltenango (oeste).

05:01 / Pekín registra 7 de los 12 nuevos contagios de coronavirus en China

Pekín volvió a protagonizar la estadística de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en China y diagnosticó 7 positivos de los 12 que se registraron este domingo en el país asiático, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

Todos los contagios detectados en Pekín -donde a principios de mes se localizó un rebrote que ha llevado a realizar análisis médicos a buena parte de la población capitalina- se han producido por transmisión local.

04:50 / México llega a 216.852 contagios y a 26.648 decesos por la COVID-19

México registró este domingo 4.050 contagios y 267 decesos por la COVID-19 para alcanzar los 216.852 casos con 26.648 muertes acumuladas desde el comienzo de la pandemia en febrero pasado, informaron este domingo las autoridades sanitarias.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en México la pandemia se mantiene en una fase de ascenso aunque ha comenzado a bajar la velocidad en la que se están registrando los casos y las defunciones.

04:31 EEUU suma 38.576 nuevos casos

Estados Unidos sumó este domingo 38.576 nuevos contagios de COVID-19, lo que eleva su estadística global a 2.544.169 casos de la enfermedad, que se ha cobrado 125.768 vidas en el país, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes) mostró una ligera baja diaria de los casos positivos, que cerraron la jornada anterior con un total de 2.505.593 enfermos. Durante la jornada se contabilizaron 288 nuevos decesos frente a los 502 del sábado, de acuerdo con el cómputo.

04:11 / Argentina suma 2.189 nuevos casos de COVID-19 y las muertes ascienden a 1.232

Argentina reportó este domingo 2.189 nuevos casos de COVID-19, de los que 2.077 se concentran en la capital y la provincia de Buenos Aires, con lo que el número total de contagios en el país ascendió a 59.933, mientras que los fallecimientos llegan a 1.232 tras confirmarse 16 muertes en el último día.

El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que las 16 muertes que tuvieron lugar en las últimas 24 horas corresponden a 8 hombres (4 residentes en la provincia de Buenos Aires y otros 4 en la capital) y 8 mujeres (1 en la provincia bonaerense y 7 en la capital).

03:51 / Panamá sobrepasa las 600 muertes por COVID-19 y acumula 31.686 contagios

Panamá sumó este domingo 12 muertes más por COVID-19 y 1.028 nuevos casos de la enfermedad, que elevan a 604 la cantidad de fallecimientos y a 31.686 los contagios confirmados, cuando se han cumplido 112 días de pandemia en el país.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reportó 13.996 personas en aislamiento domiciliario con síntomas moderados, de las que 764 han sido llevadas a hoteles que funcionan como hoteles. Los hospitalizados suman 852, de ellos 712 se encuentran en sala general y 140 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

03:28 / Brasil registra su peor marca semanal de contagios de covid-19

Brasil tuvo la peor semana de la pandemia de coronavirus en términos de nuevos casos, al registrar 259.105 infecciones en los siete días hasta el domingo, según cifras del Ministerio de Salud.

El país informó además su segundo mayor número de muertes semanales, con 7.005 decesos, justo por debajo del récord de 7.285 establecido la semana anterior. Brasil, el segundo país en número de infecciones y muertes en el mundo después de Estados Unidos, ha tenido problemas en establecer una estrategia para enfrentar la pandemia.

03:10 / Perú llega a casi 280.000 casos y más de 9.300 muertes

Perú llegó este domingo (28.06.2020) a casi 280.000 casos detectados y más de 9.300 muertos por la epidemia de la COVID-19, que mantiene un lento descenso en el país andino, el sexto en el mundo y segundo en Latinoamérica con más infectados.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó de que en las últimas horas se detectaron 3.430 nuevos casos, con lo que el total de infectados llegó a 279.419 desde que se reportó el primero en el país, el pasado 6 de marzo.

En ese escenario, los recuperados volvieron a superar a los nuevos detectados, al llegar a 3.974 desde el anterior reporte, para sumar un total de 167.998 personas que recibieron el alta médica en centro de salud o concluyeron con su cuarentena domiciliaria.

02:58 / Colombia supera los 90.000 contagios y las 3.000 muertes por coronavirus

Colombia superó los 90.000 contagios por coronavirus en una jornada en la que también tuvo un récord de 167 fallecimientos, más de la mitad de ellos en el caribeño departamento del Atlántico, desbordado por la pandemia, informó este domingo (28.06.2020) el Ministerio de Salud.

Con los 3.178 casos de hoy, el país totalizó 91.769 infectados, de los cuales 3.106 han fallecido, lo que equivale al 3,38 por ciento. De las defunciones informadas este domingo, 86 ocurrieron en el departamento del Atlántico, entre ellas 63 en Barranquilla, la capital, que después de Bogotá es la ciudad más castigada por la COVID-19 en el país.

02:44 / Argelia mantendrá las fronteras cerradas por el fuerte aumento de contagios

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboun, ordenó este domingo (28.06.2020) mantener cerradas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, apenas 24 horas después de que el país experimentara un fuerte incremento de los contagios, con 305 nuevos casos el sábado, el mayor número en un solo día desde que estallara la pandemia.

La decisión fue adoptada durante una reunión del consejo de ministros celebrada por videoconferencia bajo la presidencia de Tebboun, quien pidió al primer ministro un mayor esfuerzo, coordinación con el Comité Científico Nacional para poder romper la cadena de transmisión del virus y sanciones más duras para quienes infrinjan las medidas de prevención.

02:23 / Con el COVID-19, Nicaragua carga con dos cruces, ilustra obispo nicaragüense

Nicaragua, que vive una crisis sociopolítica y económica desde abril de 2018 que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, carga ahora "con otra cruz", la de la pandemia del coronavirus, consideró este domingo el obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez.

"Nicaragua carga con otra cruz. Dos cruces que se unen en una sola y se vuelve la cruz más pesada", señaló el religioso durante su homilía transmitida por medios de comunicación. "A la crisis social, política, económica que ya se vivía, a la crisis jurídica que ya se vivía, ahora se une la crisis sanitaria", indicó.

02:02 / Brasil sumó 552 muertes por COVID-19 este domingo, menor número en 21 días

Brasil registró 552 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas ascendió hasta 57.622 desde el primer caso de la enfermedad hace cuatro meses, pero el número de óbitos este domingo fue el menor para un día en los últimos 21 días, informó el Gobierno.

El número diario de muertes por COVID-19 en el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo no era tan bajo desde el domingo 7 de junio, cuando fueron registrados 525 fallecimientos. Pese a que los domingos por lo general las cifras tienden a ser menores debido a que hay menos funcionarios trabajando en el registro, las muertes contabilizadas hoy fueron inferiores a las de los dos últimos domingos: 641 el 21 de junio y 616 el 14 de junio.

01:51 / Presidente mexicano dice que en julio se detendrá la pérdida de empleos por COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó este domingo que en julio se detendrá la pérdida de empleos formales en el país, derivada de la crisis económica por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Me indican los datos que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos en la economía formal (...) al menos se van a mantener", dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales. López Obrador precisó que los datos preliminares apuntan a una "pérdida de 70.000 empleos formales en junio", casi la mitad de los 130.000 que pronosticó hace unos días.

01:25 / Gobert sigue con problemas de olfato debido al coronavirus

Rudy Gobert, el pívot francés de los Jazz de Utah y primer caso de coronavirus en el baloncesto de la NBA en marzo pasado, dice que aún presenta problemas en el sentido del olfato a consecuencia de la enfermedad.

En declaraciones al periódico francés L'Equipe, Gobert dijo que "el sentido del gusto regresó, pero el del olfato aún no está al ciento por ciento". En la entrevista publicada el miércoles, el pívot indicó que puede oler, pero no desde lejos. "Hablé con especialistas, quienes me dijeron que podría tomar hasta un año (para volver a la normalidad)".

01:03 / Fallece con signos de COVID-19 productor de canal de televisión de Nicaragua

El productor general del Canal 11 de la televisión de Nicaragua, Mario Humberto Torres Sandoval, falleció este domingo (28.06.2020) por afectaciones asociadas al COVID-19, informaron sus familiares.

"Un profundo dolor embarga mi alma y mi corazón con la pérdida de mi amado sobrino Mario Humberto Torres S., quien se rindiera a la muerte tras batallar durante muchos días por su vida ante el COVID-19", dijo su tía, Walkiria Córdoba, en un mensaje a través de las redes sociales.

00:40 El mundo supera el medio millón de muertos por el nuevo coronavirus

La Universidad estadounidense John HopKins en su recuente diario de infectados y fallecimientos a causa del coronavirus, establece que el mundo superó este domingo (28.06.2020) las 500.000 muertes.

En relación a los contagios en el mundo se encuentran al filo de los diez millones, según el último la recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras haberse registrado 189.077 casos diarios, un nuevo récord desde que estalló la pandemia.

Las curvas ascendentes más marcadas en estos días son las correspondientes a Estados Unidos, India y Brasil. La OMS ha informado de que entre los países que han reportado aumentos de casos están Irán, Irak, Libia, Marruecos, los territorios palestinos y Omán.

00:30 / Paraguay supera los 1.000 casos de coronavirus activos

Paraguay confirmó este domingo (28.06.2020) 185 nuevos positivos de coronavirus, con lo que el número de casos activos en el país ascendió a 1.047, mientras que la cifra total de contagiados desde el 7 de marzo se situó en 2.127, según informó el Ministerio de Salud en sus redes sociales.

De los 185 positivos de este domingo, 167 se produjeron por contacto y, de esos, 123 se encuentran en la cárcel de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, después de que a comienzos de semana se confirmaran los primeros casos dentro del sistema penitenciario.

00:20 / El colectivo LGTB+ cancela marchas pero no reivindicaciones por la pandemia

La pandemia de coronavirus obligó al colectivo LGTB+ a cancelar las marchas y fiestas del Orgullo, pero no a aparcar sus reivindicaciones de igualdad que este año ha defendido en internet y en alguna que otra pequeña manifestación.

Internet ha sido el lugar donde se ha celebrado este fin de semana la Global Pride 2020 con un concierto desde casa en el que han participado artistas como Elton John, el "Can't Cancel Pride" (no pueden cancelar el orgullo) en el que actuaron, entre otros, Ricky Martiny y Katy Perry, o el "Orgullo Dentro" que ofrece charlas y otras actividades hasta el 5 de julio.

00:10 / COVID-19, una de las mayores causas de muerte en Chile

El COVID-19 se convirtió en una de las principales causas de muerte en Chile, donde se registran más de 5.500 víctimas y 271.000 contagiados, según el último balance del gobierno sobre la enfermedad, pero los fallecidos se acercarían a los 9.000 bajo criterios de la OMS.

A cuatro meses del primer caso confirmado, Chile es uno de los focos del virus en la región, con un registro de 4.216 nuevos contagiados contabilizando un total de 271.982, mientras que sumó 162 muertes, totalizando 5.509, según el balance diario entregado este domingo por el ministerio de Salud en base a datos obtenidos de la oficina del Registro Civil.

mg (efe, afp, AP, Reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |