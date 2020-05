+++ Coronavirus, minuto a minuto: Se disparan datos oficiales de muertos y contagios en Nicaragua +++

Todas las acualizaciones en Horario del Centro de Europa (CET).

02:44 Argentina bate su récord de contagios con 438 y ya suma 8.809

Argentina superó de nuevo este martes su récord de contagios diarios por COVID-19 con 438 positivos detectados, y los contagios totales suman 8.809 desde el inicio de la pandemia, mientras que las muertes se sitúan en 393 después de que se hayan producido 11 nuevos decesos.

El Ministerio de Salud reportó en su informe vespertino que la mayor parte de los nuevos casos, como es habitual desde hace unas semanas, se produjeron en Buenos Aires, y en la provincia homónima, con 224 y 157 casos respectivamente.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a la capital y el amplio cordón urbano que la rodea, concentra el foco principal de contagios por coronavirus en el país austral, que ha superado su récord diario de casos en varias ocasiones en los últimos días.

En esa zona viven cerca de 13 millones de personas y la cuarentena es allí más estricta que en el resto de Argentina.

02:30 Colombia con 16.935 casos confirmados y 613 fallecidos

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes 640 nuevos contagios de COVID-19 y 21 muertes en el país, cifras que elevan el total de infectados a 16.935 y el de víctimas mortales a 613.

Nuevamente la mayor cantidad de contagios tuvo lugar en Bogotá, con 214 casos, seguida de los departamentos de Atlántico (96), Valle del Cauca (88), Bolívar (84), Amazonas (38), Chocó (30), Nariño (20) y Antioquia (18).

También se contabilizaron contagios en Boyacá y Cundinamarca (13), Tolima (10), Magdalena (6), Córdoba (5), Meta (3), Cauca y Cesar (1).

02:20 Pandemia atrasa nuevo juicio de Harvey Weinstein en Los Ángeles

La extradición de Harvey Weinstein a Los Ángeles (EE.UU.) para enfrentar un segundo proceso penal por nuevos delitos sexuales se retrasará por el coronavirus, por lo que el acusado permanecerá en la prisión de Nueva York, donde ya cumple una condena.

El pasado 11 de marzo, después de conocer la condena del juicio de Nueva York, la fiscalía de Los Ángeles inicio los procedimientos para extraditar a Weinstein a California, aunque el proceso está paralizado y se atrasará por la pandemia.

02:14 Brasil supera por primera vez los 1.000 muertos por COVID-19 en un solo día

Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en América Latina, contabilizó en las últimas 24 horas 1.179 muertes, para un total de 17.971, y 17.408 nuevos casos confirmados, con lo que los contagios subieron hasta los 271.628.

De acuerdo con el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, el primero y tercero más poblados del país, también registraron una cifra récord de muertes diarias, con 324 y 227 respectivamente.

Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país con 46 millones de habitantes, contabilizó un 7 % más de muertes que las que tenía el lunes y la cifra total se eleva a 5.147, superando el registro simbólico de los 5.000 fallecimientos.

En cuanto a contagios, Sao Paulo presentó 2.929 nuevos casos confirmados este martes, para un total de 65.995 pacientes durante toda la pandemia.

02:00 Se disparan datos oficiales de muertos y contagios en Nicaragua

Los datos oficiales de COVID-19 en Nicaragua se dispararon en la última semana, al pasar de 25 a 254 el número de casos confirmados, y de 8 a 17 la cifra de muertos, conforme un reporte emitido este martes por el Ministerio de Salud ( MINSA).

El reporte oficial, leído esta tarde ante medios oficialistas por la ministra de Salud, Martha Reyes, indica que la cantidad de ciudadanos contagiados con el coronavirus SARS-coV-2, que causa el padecimiento de COVID-19, pasó de uno cada dos días a casi 33 diarios, y el número de muertos se elevó de uno por semana a más de uno por día.

El informe oficial de muertos por COVID-19 no incluyó "otros fallecimientos de personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva, y neumonía bacteriana", afirmó la ministra, quien no reveló dichas cifras.

En la víspera, el presidente Daniel Ortega había admitido que su gobierno incluye los datos de las muertes por COVID-19 dentro de las estadísticas de neumonía y cifró en 309 los fallecidos por esa enfermedad respiratoria.

01:34 El guepardo del Sahara es avistado nuevamente en el sur de Argelia

El guepardo del Sahara (Acinonyx jubatus hecki), una especie en peligro crítico de extinción, ha sido avistado nuevamente en el parque cultural Ahaggar, en la región de Tamanrasset, en el extremo sur de Argelia, según la administración local de parques.

Este felino había estado desaparecido por más de diez años. Recientemente fue observado por equipos científicos de la Oficina del Parque Cultural Ahaggar (Onpca), 2.000 km al sur de Argel, dijo un funcionario del parque, Salah Amokrane, citado el lunes por la agencia oficial de prensa APS.

El guepardo del Sahara, nativo de la región desértica del Sahel, está incluido en la lista roja de especies en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En 2012, los especialistas de la UICN estimaron su número en apenas 37 ejemplares en Argelia.



01:22 Festival internacional de cine de Santiago será por primera vez digital

El Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) realizará por primera en sus 15 años de historia una edición 100% digital debido a las restricciones de contacto y cercanía entre personas para prevenir el contagio de COVID-19, informaron este martes los productores del evento.

Al contrario de lo que es habitual, los amantes de la gran pantalla no irán esta vez a los cines para disfrutar de las películas, sino que las producciones llegarán a sus casas en versión digital, indicó Carlos Núñez, Director Artístico de Sanfic, informó la organización a través de un comunicado.

La Fundación Corpartes, encargada de la producción del festival, señaló que la decisión reside en mantener las fechas habituales del festival (entre el 16 y 23 de agosto) y aprovechar para "seguir conectados" con el público a través de las artes y la cultura en momentos de pandemia.

"Hemos buscado seguir realizando uno de los festivales de cine más relevantes de Latinoamérica, como lo es Sanfic, lo que significará también la posibilidad de promover y exhibir las producciones audiovisuales más recientes que no han podido estrenarse en salas debido a la crisis", dijo Francisca Lorenzano, directora ejecutiva de Fundación Corpartes.

01:12 Hospitales fronterizos de California afectados por aumento de casos de México

Los únicos dos hospitales en el condado rural Imperial, en el sur de California, se vieron obligados a cerrar sus puertas a los nuevos pacientes de coronavirus el martes, debido a la saturación de ambos centros asistenciales con pacientes de la vecina ciudad fronteriza de Mexicali, dijeron las autoridades.

Los pacientes eran ciudadanos estadounidenses que se cree viven en Mexicali, capital del estado mexicano de Baja California, y había sido rechazado en los hospitales invadidos por el coronavirus

casos allí, dijo el Dr. Adolphe Edward, director ejecutivo del Centro Médico Regional de El Centro.

Edward dijo que su hospital de 161 camas en El Centro, la ciudad principal en el condado de Imperial, a unos 160 km al este de San Diego, se llevó a cabo en 65 COVID-19 pacientes el lunes por la noche, mientras que los Peregrinos de 106 camas El Hospital Memorial en el cercano Brawley admitió 28.

"Nuestros números se dispararon anoche", indicó Edward en la página de Facebook de su hospital.

01:05 España lanza propuesta para reducir emisiones de gases

El gobierno español presentó ante el Parlamento una propuesta que reduciría las emisiones de gases invernadero a un valor neto de cero para mediados de este siglo, acatando los lineamientos del Acuerdo Climático de París.

La aprobación final podría demorar meses y la versión presentada por los miembros izquierdistas de la coalición de gobierno podría todavía ser modificada. Pero si es aprobada, aunque sea de manera similar, sería la primera vez que queda consagrada en ley el objetivo de España de convertirse en fuente neutra de gases para el año 2050.

El acuerdo forjado hace cinco años en París buscaba limitar el calentamiento planetario a no más de 2 grados centígrados (3,6 grados Fahrenheit), o incluso no más de 1,5 grados centígrados (2,7 Fahrenheit) para finales del siglo. Numerosos científicos han advertido que esas metas no se cumplirán ni de lejos a menos que la humanidad tome medidas drásticas e inmediatas para reducir las emisiones.

00:51 Farmacéutica Moderna cae 10 % en Wall Street entre dudas por posible vacuna

La farmacéutica estadounidense Moderna, que ayer lunes disparó los ánimos en Wall Street al anunciar resultados esperanzadores sobre una vacuna experimental contra el coronavirus, cayó este martes un 10% en bolsa y arrastró a la plaza a las pérdidas, entre llamadas a la cautela por parte de los expertos.

La firma con sede en Cambridge (Massachussetts, EE.UU.) divulgó que en una fase temprana de su ensayo, dirigido por el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), 8 de 45 participantes desarrollaron anticuerpos neutralizadores del coronavirus tras 43 días y dos dosis, y anunció una oferta de acciones millonaria para financiar la potencial distribución del fármaco.

Moderna subió un 20% y alcanzó una capitalización de unos 29.000 millones de dólares, aupada por el optimismo en torno a una vacuna que "podría cambiar el juego, dependiendo cómo le vaya en las fases" siguientes, y que podría "determinar la forma de una recuperación económica", dijo el analista Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota.

00:22 Bloqueos fronterizos amenazan con desababastecimiento en Centroamérica

Empresarios de Centroamérica alertaron este martes que la región corre el riesgo de un desabastecimiento debido al bloqueo en las fronteras y los atrasos causados por la decisión de Costa Rica de practicar pruebas de COVID-19 a los camioneros que cruzan a su país.

La génesis de esta crisis está en que Costa Rica detectó al menos 50 casos de COVID-19 entre camioneros de varias nacionalidades, por lo que dictó dos decretos, en vigor desde el lunes, que restringen el tránsito de conductores de carga extranjeros por su territorio, lo que ha sido rechazado por el resto de países centroamericanos.

Costa Rica comenzó a hacer las pruebas el 5 de mayo y el proceso es lento, con al menos 72 horas para conocer los resultados, por lo que desde entonces se acumularon alrededor de un millar de camiones en la frontera de Nicaragua.

Nicaragua decidió cerrar su frontera desde el domingo tras el anuncio de las medidas ticas, mientras que un grupo de transportistas panameños mantiene bloqueado el principal puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica en protesta contra esas restricciones.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe (Fecaexca) precisó este martes que en las fronteras nicaragüenses de Peñas Blancas y Rivas hay 384 camiones guatemaltecos varadas, 284 de El Salvador, 62 de Honduras, 93 de Nicaragua, 103 de Costa Rica y 16 de Panamá.

00:15 Davos: Coronavirus afectará avances en cambio climático

La pandemia de coronavirus amenaza con descarrilar cualquier progreso realizado en los últimos años para enfrentar la crisis del cambio climático, dijeron el martes los organizadores de la reunión anual de las élites políticas y empresariales en Davos, Suiza.

En una encuesta a profesionales de la industria que reevalúa los riesgos a la luz de la pandemia, el Foro Económico Mundial dijo que podrían perderse "años de progreso” en abordar el cambio climático y que es importante garantizar que los problemas ambientales sean centrales a los planes de recuperación.

"Ahora tenemos una oportunidad única de usar esta crisis para hacer las cosas de manera diferente y reconstruir mejores economías que sean más sostenibles, resistentes e inclusivas”, dijo Saadia Zahidi, directora gerente del FEM.

El foro advirtió que "omitir los criterios de sostenibilidad en los esfuerzos de recuperación o regresar a una economía global intensa en emisiones corre el riesgo de obstaculizar la transición de bajo carbono para volver resistente al clima”.

00:06 Pandemia altera rituales en iglesias cristianas de EEUU

La eucaristía será diferente cuando las misas presenciales se reanuden a finales de mayo en la diócesis católica de Knoxville, Tennessee: sacerdotes y diáconos con mascarillas y gafas de seguridad pondrán las hostias que simbolizan el cuerpo de Cristo en las manos de los feligreses.

Cambios igual de impactantes en la eucaristía se implementarán en iglesias católicas y protestantes a lo largo de Estados Unidos en las próximas semanas, mientras se levantan de manera gradual las restricciones a las reuniones grandes impuestas por el brote de coronavirus.

Muchas iglesias que antes motivaban a sus feligreses a beber vino de un cáliz comunitario suspenderán esa práctica, por lo menos de forma temporal. En algunos casos, los clérigos recibirán la instrucción de utilizar desinfectante de manos antes de iniciar con el sacramento.

La obispa episcopal de Washington, D.C., Mariann Budde, dijo que ella y aproximadamente 60 de sus colegas obispos se reunirán el miércoles para discutir posibles ajustes a la eucaristía y otros rituales.

gs (afp, efe, ap, reuters, dpa)

