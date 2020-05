+++ Coronavirus minuto a minuto: Reunión internacional en la OMS en plena tensión entre EE. UU. y China +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)



13:48 WWF pide a gobiernos de la UE que no toleren desregulación ambiental

La organización conservacionista WWF ha reclamado este lunes “firmeza” a los gobiernos europeos, incluido el español, para que “no se tolere” la desregulación en materia ambiental durante la reconstrucción económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19. En la presentación de su informe ‘Por una reconstrucción verde y justa para España y Europa', WWF ha abordado el diseño de los primeros paquetes de medidas anunciados por Bruselas y ha pedido que el plan de recuperación económica sea sostenible, justo y resiliente. (efe).

13:30 Balance: Más de 315.000 muertos en el mundo por coronavirus

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 315.270 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este lunes a las 11H00 GMT. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 4.727.220 casos de contagio en 196 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 1.700.000 personas se curaron de la enfermedad.

El lunes a las 11H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 166.836 fallecidos (1.901.173 contagios), Estados Unidos y Canadá 95.451 (1.563.744), América latina y el Caribe 29.493 (524.050), Asia 12.394 (362.543), Medio Oriente 8.204 (282.288), África 2.765 (85.028), y Oceanía 127 (8.402). (afp).

13:26 Justicia francesa prohíbe uso de drones para vigilar a la población en París

El Consejo de Estado de Francia, la máxima instancia judicial en materia administrativa, instó este lunes (18.05.2020) al Estado cesar "sin demora" el uso de drones para vigilar el cumplimiento de las reglas de desconfinamiento en París. El uso de drones, en estas condiciones, "constituye una violación grave y manifiesta al derecho al respeto de la vida privada", señaló el Consejo de Estado. El órgano destacó además los "riesgos de un uso contrario a las normas de protección de datos personales". La Liga de los Derechos Humanos francesa (LDH) y la asociación de defensa de los derechos y las libertades en internet La Quadrature du Net habían recurrido al Consejo de Estado sobre este tema. (afp).

13:15 Anticuerpos de un paciente recuperado del SARS inhiben el SARS-CoV-2

Un equipo internacional de científicos ha demostrado que los anticuerpos de un paciente recuperado del SARS (síndrome respiratorio agudo grave) son capaces de bloquear de manera natural al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia. Este hallazgo, que se detalla este lunes 818.05.2020) en la revista Nature, concluye que estos anticuerpos, que pueden neutralizar el virus, podrían servir para desarrollar tratamientos antivirales o vacunas. (efe).

13:05 República Checa sale de estado de emergencia

La República Checa ha salido este lunes del estado de emergencia, decretado el pasado 12 de marzo por el coronavirus, pero mantendrá las últimas restricciones una semana más, al cabo de la cual no será obligatoria la mascarilla en la calle y se abrirán restaurantes y hoteles, así como piscinas. La aerolínea checa CSA reanudó hoy tres conexiones -con Amsterdam, Fráncfort (Alemania) y París-, con lo que son ya cinco las compañías que operan desde el aeropuerto internacional de Praga, que apenas ha registrado actividad durante el estado de emergencia. (efe):

13:01 Costa Rica, primer país de América Latina en reanudar su torneo de fútbol

Suspendido hace dos meses, el campeonato de fútbol de Costa Rica retornará a la acción este martes (19.05.2020) y miércoles bajo estrictas medidas sanitarias y en medio de un escaso nivel de propagación del nuevo coronavirus en todo el país en las últimas semanas. La reanudación fue programada para el miércoles 20, pero los partidos Guadalupe-Limón (21H00 GMT) y Cartaginés-Alajuelense (02H00 GMT de miércoles) fueron adelantados para el martes. (afp).

12.56 China dice que fue "siempre" transparente y ofrece 2.000 millones de dólares

El presidente de China, Xi Jinping asegura en la OMS que China fue "siempre" transparente sobre el coronavirus y prometió 2.000 millones de dólares para la lucha internacional contra la pandemia de COVID-19. China está a favor de una "evaluación completa" de la respuesta mundial al nuevo coronavirus una vez que se haya controlado la epidemia, declaró este lunes (18.05.2020) el presidente Xi Jinping, durante la asamblea anual de la OMS. Asimismo, una "eventual vacuna china contra el nuevo coronavirus se convertirá en "bien público mundial", aseguró Xi durante la 73ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, en un discurso retransmitido a través de video en Ginebra. (afp).

12:29 Macron y Merkel presentan el lunes un plan de reactivación de la UE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, presentarán este lunes (18.05.2020) una iniciativa conjunta para reactivar la Unión Europea (UE) en respuesta a la crisis del coronavirus, informó la presidencia francesa. Los dos dirigentes "definirán una iniciativa franco-alemana para responder a la crisis de la COVID-19 a nivel europeo, en los ámbitos de la salud, la recuperación económica, la transición medioambiental y digital, y la soberanía industrial", señaló el Elíseo en un comunicado. Los dos mandatarios mantendrán una videoconferencia a las 13H30 GMT y darán una conferencia de prensa conjunta a las 15H00 GMT. (afp).

12:26 El mundo paga un "alto precio" por estrategias divergentes ante la pandemia

El secretario general de la ONU criticó este lunes (18.05.2020) a los países que "ignoraron las recomendaciones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para responder a la pandemia del nuevo coronavirus, y estimó que el mundo paga un "alto precio" por esas estrategias divergentes. "Hemos visto expresiones de solidaridad, pero muy poca unidad en nuestra respuesta a la covid-19. Los países siguieron estrategias divergentes y todos pagamos un alto precio por ello", declaró Antonio Guterres. "Muchos países ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud", agregó por videoconferencia en la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, reunión anual de los 194 miembros de la OMS que se celebra por primera vez de este modo. (afp).

12.14 Escuelas en Israel mandan a niños a casa tras detectar profesores infectados

Israel abrió ayer casi en su totalidad las escuelas del país, tras una apertura gradual empezando por las clases de los más pequeños, pero ya son dos los colegios que han tenido que mandar a parte de sus estudiantes a casa en cuarentena tras detectar a profesores o empleados infectadas por coronavirus. Hoy lo confirmó la escuela Navon, en la ciudad de Rehovot, al sur de Tel Aviv, que explicó que permanecerá cerrada hasta el próximo 27 de mayo y que ha enviado 35 alumnos a aislamiento a sus casas después de que su maestra diese positivo en una prueba. El viernes, este mismo centro tuvo que enviar a sus casas en cuarentena a otros 52 niños, que habían estado en contacto con un miembro del equipo de orientación, que también resultó estar infectado. (efe).

12:14 Nuevas regiones de España inician desconfinamiento

Nuevas regiones de España iniciaron este lunes (18.05.2020) su desconfinamiento, que ya es una realidad para el 70% de los españoles, aunque siguen excluidas de momento Madrid y Barcelona, las zonas más golpeadas por el coronavirus. En Madrid, el ejecutivo regional de derecha ha mostrado su irritación por la decisión del gobierno central de mantener el confinamiento en la capital, donde centenares de personas se manifestaron el fin de semana en varios barrios para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las protestas, convocadas en redes sociales y respaldadas por partidos de derecha, se han expandido también a otras ciudades del país. "Madrid está preparada para pasar de fase" y comenzar la desescalada del confinamiento, dijo este lunes en la radio pública RNE el responsable de Sanidad de la región de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. "La verdad no entendimos la decisión de no haber pasado", señaló. Además, el Gobierno español confía en que la actividad turística se pueda reiniciar a finales de junio, (afp).

12.13 Unos 300 repatriados de Cuba llegan a Madrid

Casi 300 españoles y cubanos residentes en España que se encontraban varados en Cuba han aterrizado este lunes en el aeropuerto de Madrid en un avión fletado por Exteriores después de 50 días confinados en hoteles y casas particulares, aunque explican que aún quedan muchos esperando volver. Los repatriados son españoles que estaban de vacaciones, cubanos que se encontraban visitando a sus familias y algún español residente en Cuba que aprovecha estos vuelos organizados por el Ministerio de Exteriores para visitar a su familia en España. Han conseguido plaza en el que podría ser el último vuelo de La Habana a Madrid hasta que se normalice el transporte aéreo alterado por la pandemia de coronavirus, un Airbus A330-200 de Iberia fletado por Exteriores con 288 pasajeros a bordo. (efe).

11:27 Club de fútbol coreano se disculpa por situar muñecas sexuales como afición

El club surcoreano de fútbol FC Seoul pidió disculpas después de ser acusado de situar muñecas sexuales en las gradas durante un partido este domingo como si fuera la afición, que no pudo acudir al estadio para evitar contagios por la COVID-19. La empresa fabricante les aseguró que no eran productos con connotaciones sexuales sino simples maniquíes, según explicó este equipo de Seúl en un comunicado difundido por las redes sociales, lo que les llevó a situarlas en los asientos en sustitución de los espectadores habituales durante la victoria 1-0 contra el Gwangju FC en el Estadio Mundialista de la capital surcoreana. Pero un tuitero señaló que en los letreros que sostenían los maniquís se podían leer, en un tamaño menor, mensajes que referenciaban sitios de Internet con emisión en directo de contenido sexual. (cp).

Muñecas inflables como público en un estadio de fútbol en Corea del Sur.

11:55 Rusia registra menos de 9.000 casos diarios de coronavirus por primera vez en semanas

Rusia anunció este lunes (18.05.2020) haber registrado menos de 9.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas por primera vez desde principios de mayo, una cifra que para las autoridades demuestra que la situación sanitaria se estabiliza en el país. Rusia, segundo país del mundo con más casos declarados con 290.678, registró en las últimas 24 horas un total de 8.926 contagios, según cifras oficiales. Se trata de la cifra más baja desde el 1 de mayo. (afp).

11:25 Reunión internacional en la OMS en plena tensión entre EE. UU. y China

Los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúnen este lunes por primera vez a distancia para intentar coordinar la respuesta a la pandemia de coronavirus, un encuentro bajo amenaza de confrontación directa entre Estados Unidos y China. Numerosos jefes de Estado, de gobierno y ministros tiene previsto hablar en ocasión de esta Asamblea Mundial de la Salud (AMS), el órgano decisorio de esta agencia de la ONU, que se abre a las 12h00 (10h00 GMT) y que debe concluir el martes. Cada año, ministros y altos funcionarios de países miembros de la OMS acuden a Ginebra para esta reunión, que a causa de la pandemia de covid-19 se celebra esta vez por internet. (afp).

11:04 Alemania aspira levantar restricciones de viaje para vacaciones en extranjero

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, aseguró este lunes (18.05.2020) que Alemania "hará todo lo posible" por levantar la recomendación vigente hasta el 14 de junio de no viajar al extranjero con el fin de que los alemanes puedan disfrutar de unas vacaciones en destinos turísticos europeos. En una entrevista con el programa matinal de la televisión pública ZDF, Maas se refirió a la reunión que mantendrá hoy con diez de sus homólogos de los "destinos turísticos preferidos en Europa por los alemanes" para hablar sobre los criterios que puedan hacer posible que haya vacaciones de verano. (efe).

11:02 Tailandia prevé contracción del PIB de 5 a 6% en 2020 por la pandemia

Le economía tailandesa, muy dependiente del turismo y las exportaciones, sufrirá una contracción de 5 a 6% en 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus, según estimaciones oficiales difundidas este lunes. En caso de confirmarse se trataría del repliegue más fuerte del PIB de Tailandia desde la crisis financiera asiática de 1997-1998, indicó el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social tailandés. A mediados de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se mostró aún más pesimista en sus estimaciones, apostando a un retroceso de 6,7%. El PIB tailandés ya retrocedió en el primer trimestre del año (-1,8%), algo que no ocurría desde 2014, cuando fuerte tensiones políticas dieron lugar a un golpe de Estado militar. (afp).

11:02 Nuevas medidas en el transporte público británico para evitar aglomeraciones

Los medios de transporte público británico implementan desde este lunes nuevas medidas en trenes y estaciones a fin de controlar que los viajeros mantienen la distancia física exigida para evitar la propagación del coronavirus.

Las compañías de ferrovial en este país han operado hasta ahora servicios reducidos debido a la pandemia, si bien se espera que esta semana más ciudadanos se reincorporen a sus puestos de trabajo como parte de la desescalada en el país, por lo que habrá más trenes funcionando con mayor frecuencia. Actualmente se barajan diferentes medidas, como exigir a los usuarios que reserven franjas horarias para llegar a las estaciones o limitar el número de viajeros en servicios específicos.

Algunos trenes de la compañía Intercity solo aceptarán viajeros que reserva previa y Avanti West Coast ha indicado que no permitirá que haya vagones llenos con más de un tercio de su capacidad. Algunas compañías también han avanzado que bloquearán butacas a fin de asegurar que los pasajeros se distancian y si un servicio se llena en las horas más tempranas, el tren podría no parar en otros destinos de su ruta. (efe).

9:36 Italia reabre hoy comercios y restaurantes y permite movimiento en la región

En Italia desde hoy se permite abrir casi todos los comercios, las playas, restaurantes, hoteles peluquerías y centros de belleza y el libre movimiento en la región sin limitaciones. El Gobierno italiano llegó durante el fin de semana a un acuerdo con las regiones para reabrir casi completamente las actividades comerciales del país y serán ahora los presidentes regionales los que decidirán y tendrán la responsabilidad de las aperturas.

Desde el 25 de mayo se abrirán gimnasios, centros deportivos y piscinas y desde el 15 de junio teatros y cines. Por el momento, algunas regiones como Lombardía, Piamonte y Campania han retrasado las aperturas de restaurantes para permitir a los propietarios de adecuarse a las medidas requeridas. A partir de hoy, los movimientos de personas dentro del territorio de la misma región no estarán sujetos a ninguna limitación y por lo tanto se puede ir a las segundas residencias si se encuentra en la región de residencia o visitar a amigos.

Una heladería en Turín que, como otras, reabrió sus puertas el domingo 17 de mayo de 2020.

9:28 Grecia entra en tercera fase de desconfinamiento y permite viajar por el país

Grecia entró este lunes (18.05.2020) en la tercera fase de desconfinamiento con el levantamiento de las restricciones de viajar por el interior del país, la apertura de las grandes superficies comerciales y sitios arqueológicos, así como la vuelta a clase de los alumnos de secundaria. También hoy reabrieron los sitios arqueológicos y los zoológicos, así como los gimnasios y centros deportivos.

Habida cuenta del buen desarrollo de la curva epidemiológica, con tan solo 2.800 casos registrados y 164 muertes, las autoridades sanitarias han decidido además adelantar al lunes próximo la apertura de restaurantes, bares y cafeterías al aire libre, prevista inicialmente a partir del 1 de junio. A partir de hoy, se reanudan los servicios de autobuses de largo recorrido, los ferries y el tráfico aéreo doméstico, y los ciudadanos pueden desplazarse de una región a otra y a las islas de Creta y Eubea, las dos más grandes del país, pero hasta la semana próxima se mantienen las restricciones de viajar a las restantes islas.

Todo viaje en transporte público está sujeto al uso de mascarillas y a una serie de restricciones adicionales, como la ocupación al 50 % en el caso de buses y ferries. En los aviones no hay límite de ocupación pero los pasajeros deberán rellenar un formulario sobre su estado de salud, se les medirá la temperatura antes de abordar y se deberá organizar su entrada por turnos en la aeronave. Además, allí donde sea posible los viajeros deberán acudir a pie hasta la aeronave o únicamente por la puerta delantera, en el caso de que haya pasarela de acceso directo.

9:27 Presidenta de Grecia reabre al público la Acrópolis de Atenas

La Acrópolis de Atenas, monumento emblemático de la Antigüedad, reabrió al público este lunes al igual que todos los sitios arqueológicos de Grecia, tras dos meses de cierre por la pandemia del nuevo coronavirus. El acto de reapertura de la colina de la Acrópolis, donde se encuentra el célebre Partenón, fue encabezado por la presidenta del país Katerina Sakellaropoulou, en presencia de algunos periodistas y empleados con mascarillas en sus rostros. (afp).

Acrópolis de Atenas con el Partenón.

9:26 Reabre la Basílica de San Pedro en el Vaticano

La célebre Basílica de San Pedro del Vaticano, cerrada desde el 10 de marzo, reabrió sus puertas este lunes a las 07H00 GMT con la medidas de precaución requeridas a raíz de la pandemia de la COVID-19. En presencia de numerosos policías con mascarillas, un puñado de visitantes, que hizo fila respetando una distancia de dos metros entre uno y otro, ingresaron al templo, corazón del Vaticano, luego de que se les tomara la temperatura y la desinfección de sus manos con gel, y bajo la vigilancia de los "carabinieri". (afp).

8:51 La contaminación en China supera la del año pasado tras vuelta a la actividad

Los niveles de contaminación en China han aumentado por encima de los del pasado año al relajarse las medidas más estrictas para combatir la pandemia del coronavirus, después de que se redujese durante el confinamiento, asegura un estudio internacional publicado este lunes (18.05.2020). "Hay claras señales tempranas de advertencia de que la recuperación de China de la crisis provocada por la COVID-19 está revirtiendo las mejoras en la calidad del aire", afirma el informe realizado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), con sede en Helsinki. (efe).

8:49 Economía japonesa se contrae 0,9 % hasta marzo por COVID-19

La economía japonesa entró en recesión en el primer trimestre del año, por primera vez desde 2015, tras contraerse un 0,9 % debido a la epidemia del coronavirus y acumular dos trimestres consecutivos en negativo, según los datos preliminares publicados este lunes por el Gobierno. El descenso intertrimestral registrado por el producto interior bruto (PIB) nipón tiene lugar tras su caída del 1,9 % entre los pasados meses de octubre y diciembre, debida a su vez a la nueva subida del impuesto sobre el consumo y a las malas condiciones meteorológicas. En términos interanuales, el PIB nipón cayó un 2,0 % entre enero y marzo, según los datos preliminares y ajustados a la inflación publicados hoy por el Ejecutivo nipón. (efe).

Campo de tulipanes con el trasfondo del monte Fuji, en Japón.

7:41 Monte Fuji cierra sus rutas de subida este verano para evitar contagios

El icónico monte Fuji, símbolo de Japón, cerrará este verano sus cuatro rutas principales de escalada para evitar la propagación de la COVID-19 entre los montañistas. La prefectura nipona de Shizuoka, que gestiona tres de las cuatro rutas principales hacia el pico más alto de Japón, anunció este lunes que no abrirá ninguno de los caminos, lo que se suma a un aviso similar realizado con anterioridad por la prefectura de Yamanashi sobre el sendero restante. En los pasados veranos, grandes cantidades de montañeros ascendieron hacia la cumbre de 3.776 metros de altura en la temporada oficial de escalada, entre el 10 de julio y el 10 de septiembre, cuando gran parte de la nieve suele estar derretida y el peligro de la subida es menor. (efe).

7:32 El presidente Bukele dice que "no es tiempo de abrir" economía en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este domingo que el país no está preparado para retomar las actividades económicas por el avance del COVID-19 y desoyó la petición de los empresarios de reabrir gradualmente la economía.

"No es tiempo de abrir (la economía), por más que griten los empresarios, no es tiempo de abrir. Se que para muchos es duro escuchar estas palabras", apuntó el mandatario en una cadena nacional de radio y televisión. Según el presidente, El Salvador no ha alcanzado "el pico de la primera curva" de contagios y reactivar la economía implica el riesgo de que los fallecidos fuesen "muchísimos más".

Subrayó que el sistema sanitario es "miles de veces más débil" que el de Estados Unidos y Europa, donde "ya pasaron la primera ola" y sufrieron miles de muertes. El mandatario señaló que su Gobierno trabaja no solo en la atención de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, sino que también afronta la violencia de las pandillas, y en un plan para repartir 1,7 millones de paquetes alimenticios. (efe).

