+++ Coronavirus minuto a minuto: Primeras víctimas en Siria y Bolivia +++

Último recuento fallecidos por países (datos de la Universidad Johns Hopkins)

Italia: 10.779 fallecidos

España: 6.528

China: 3.182

Irán: 2.640

Francia: 2.319

Estados Unidos: 2.191

18:23 Ascienden a 10.779 los muertos en Italia y se estabilizan los contagios

El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus alcanzó este domingo (29.03.2020) los 10.779, lo que supone 756 muertes en las últimas 24 horas y se registró un pequeño aumento de los contagiados, informó este domingo Protección Civil.

El número total de personas infectadas actualmente son 73.880 y se registran 3.851 más que ayer, mientras que este viernes el aumento había sido de 3.651 enfermos más y en total se ha llegado a los 97.689 contagiados desde el pasado 20 de febrero cuando se detectó el primer caso. Y se han curado 13.030 personas, 643 en el último día, según informó el jefe de la Protección civil en su rueda de prensa diaria.

18:16 Siria anuncia su primer muerte por coronavirus

"Deceso de una mujer al llegar al hospital en estado de emergencia. Tras los análisis, se reveló que está afectada por el coronavirus", anunció el ministerio de Salud sirio en Damasco en un corto comunicado difundido por los medios estatales. El ministerio no brindó detalles ni sobre el lugar donde falleció la paciente ni sobre su edad.

Las autoridades adoptaron una serie de medidas para luchar contra la propagación del covid-19, con un toque de queda diario por la noche, prohibición de viajes interurbanos, y cierre de escuelas y universidades hasta mediados de abril.

Pero en un país en guerra desde hace nueve años con infraestructuras médicas devastadas, existe un gran temor de contagios masivos.

18:15 Se elevan a 18 los fallecidos por COVID-19 en Perú

Con dos decesos en las últimas horas se elevó hoy a 18 el número de fallecidos por el coronavirus COVID-19 en Perú, tres semanas después de la aparición del primer caso de contagio en el país. El último reporte del ministerio de Salud informó de la muerte de un hombre de 91 años con enfermedad renal crónica, que ingresó al Hospital Guillermo Almenara de Lima por neumonía e infección por COVID-19.

El segundo deceso reportado es el de una mujer de 66 años con obesidad mórbida, que ingresó al Hospital III de la ciudad de Chimbote en la región Ancash, vecina a Lima, por neumonía e infección por coronavirus.

18:13 "Seis meses o más" para que el Reino Unido recupere la normalidad

La asesora médica adjunta del gobierno británico, Jenny Harries, indicó hoy que podrían hacer falta "seis meses o más" antes de que el Reino Unido recupere la normalidad tras la pandemia del coronavirus. Harris hizo esa observación durante el encuentro virtual con los medios de comunicación, que a diario se celebra desde Downing Street -residencia y despacho del primer ministro, Boris Johnson-, en el que también estuvo hoy el ministro británico de Vivienda, Robert Jenrick.

"Esto no quiere decir que estaremos en total confinamiento durante seis meses -aclaró- pero, como país tenemos que ser muy, muy responsables y seguir haciendo lo que nos dicen hasta estar seguros de que podemos empezar a, gradualmente, levantar varias intervenciones (...) hasta regresar a una manera de vida normal", explicó. El Reino Unido ha registrado hasta ahora 1.228 muertos por la COVID-19, y 19.522 casos de infectados por la enfermedad, según las últimas cifras oficiales divulgadas hoy.

18:08 El de Tabasco, segundo gobernador mexicano con coronavirus

El gobernador del sureño estado de Tabasco, Adán Augusto López, confirmó hoy que tiene COVID-19, con lo que se convierte en el segundo mandatario estatal mexicano en contraer la enfermedad en apenas 24 horas.

La noticia de López, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, también originario de Tabasco, surge un día después del contagio oficial del gobernador de la central entidad de Hidalgo, Omar Fayad, quien hace 10 días compartió una rueda de prensa con el jefe de Estado.

18:08 Bolsonaro se pasea por Brasilia en contra de las recomendaciones

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se paseó hoy por algunas ciudades satélite de Brasilia y conversó con sus vecinos en contra de las recomendaciones sanitarias de mantener el aislamiento social para contener el coronavirus.

El mandatario, de 65 años, abandonó el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, y visitó por sorpresa al menos las localidades de Ceilandia y Taguatinga, en la región metropolitana de la capital brasileña, según divulgó en sus redes sociales.

17:58 Bolivia reporta el primer fallecimiento por coronavirus

Bolivia informó hoy del primer fallecimiento por coronavirus en el país, una mujer de 78 años en la región oriental de Santa Cruz, que presentó un proceso de "descompensación" debido a su edad.

17:50 Experto proyecta de 100.000 a 200.000 muertes en Estados Unidos

Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente Donald Trump frente a la pandemia del nuevo coronavirus, dijo hoy que entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir en Estados Unidos por COVID-19. "En función de lo que vemos hoy, diría que entre 100.000 y 200.000", dijo el doctor Anthony Fauci en CNN sobre el posible número de decesos. También habló de "millones de posibles contagios".

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas recordó, no obstante, que los modelos se basan siempre en diferentes hipótesis. "Dan el peor y el mejor escenario. Y generalmente la realidad se ubica en algún punto intermedio", explicó. "Entre las enfermedades con las que he trabajado, nunca he visto un modelo donde se dé el peor de los casos. Siempre están sobreestimadas", agregó.

17:50 Chile suma un nuevo muerto e implementa dos nuevas cuarentenas

Las autoridades chilenas informaron este domingo de un nuevo fallecimiento por COVID-19, el séptimo, y 230 nuevos casos positivos de contagio por coronavirus, que suman 2.139 en todo el país, donde se han decretado en cuarentena dos nuevas ciudades, Osorno, unos 920 kilómetros al sur de la capital, y Chillán, unos 400 kilómetros también al sur.

Las autoridades confirmaron que ven con "preocupación" los brotes desarrollados en estos dos núcleos urbanos, que se suman al confinamiento domiciliario de las siete comunas (municipios) de Santiago de Chile, que ya cumple su tercer día, de Puerto Williams (región austral de Magallanes) y de Temuco y Padre las Casas (región de La Araucanía).

Hasta la fecha Chile contabiliza 75 pacientes recuperados de la COVID-19 y mantiene 105 personas hospitalizadas de las que 75 se encuentran en situación de ventilación mecánica y 11 de estos enfermos "están bajo cuidados críticos".

17:48 Honduras: 110 casos y tres muertos tras un nuevo fallecimiento

Honduras registró hoy una nueva muerte por coronavirus, que ascienden a tres, mientras las autoridades analizan reforzar las medidas de control para asegurar el cumplimiento del aislamiento obligatorio para la población que rige desde hace dos semanas.

El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, confirmó el nuevo deceso. Esta tercera víctima era un hombre que tuvo "complicaciones respiratorias" y falleció el sábado en un hospital estatal de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, señaló.

16:59 Motin en cárcel de Tailandia por temor a COVID-19

Un motín provocado por el rumor de un brote de coronavirus estalló el domingo en una cárcel que alberga a 2.000 detenidos en Tailandia. Algunos presos aprovecharon para huir de la prisión de Buriram, indicó el ministerio de Justicia. Siete de ellos fueron detenidos.

Medios locales divulgaron imágenes de una humareda negra que surgía de la prisión, ubicada al noreste del país. Un grupo de detenidos a cadena perpetua crearon "agitación" entre otros presos al divulgar el rumor de que el centro estaba afectado por el virus, precisó el ministro de Justicia Somsak Thepsutin, quien precisó que "ningún preso de Buriram ha sido infectado".

16:55 Los muertos por coronavirus suman 39 en República Dominicana

Las muertes por coronavirus en la República Dominicana ascienden a 39, al haberse registrado once nuevos decesos en las últimas 24 horas, mientras que los casos confirmados subieron a 859, 140 nuevos contagios desde ayer, informó hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

La República Dominicana está en estado de emergencia desde el jueves 19 de marzo y al día siguiente se decretó el toque de queda, cuyo horario de aplicación es de 5.00 de la noche a 6.00 de la mañana (hora local), tras adelantarse tres horas su inicio desde el pasado viernes.

16:45 Alemania registra más de 4.000 nuevos casos de COVID-19 en un día

Alemania registró ayer más de 4.000 nuevas infecciones por el coronavirus, según datos difundidos este domingo (29.03.2020) por el centro competente en esta materia, el Instituto Robert Koch (RKI).

Con estadísticas de 13 de los 16 estados federados (los otros tres no remitieron sus datos al RKI), el sábado se consignaron 3.965 nuevos casos de coronavirus en Alemania. La prensa local parte de la base de que la cifra total entonces excede los 4.000 casos.

La cifra total de infectados a medianoche del sábado ascendía a 52.547 personas y la de muertos, a 389, según los datos de este instituto, que lleva cierto retraso con los que proporciona la Universidad John Hopkins, debido a su proceso de verificación.

Comparación de datos

Según los datos de este centro universitario, Alemania es uno de los países más afectados por esta nueva enfermedad (58.247 infectados, 455 muertos y unos 6.800 nuevos infectados este sábado), tras Estados Unidos, Italia, China y España.

El director del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, en una comparecencia de prensa reciente.

El presidente del RKI, Lothar Wieler, pidió en declaraciones al diario 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung' no tratar de "leer demasiado de estas cifras" y comparar países, porque cada uno las computa de forma distinta y se encuentra en un estado distinto de la pandemia.

16:44 Guatemala amplía el toque de queda hasta el próximo 12 de abril

El Gobierno de Guatemala decretó hoy una ampliación del toque de queda de 12 horas que había impuesto hace una semana hasta el 12 de abril. La medida fue publicada en una edición digital extraordinaria del Diario de Centroamérica (diario oficial), en la que estableció que se mantendrá la restricción al tránsito y circulación de las personas entre las cuatro de la tarde a las cuatro de la mañana del día siguiente.

16:27 Ayuntamiento de Cochabamba pide ayuno y oración frente al virus

Un proyecto de ley municipal en la ciudad boliviana de Cochabamba recurre al "ayuno", la "oración" y el arrepentimiento de los pecados como una forma de hallar el "único" camino para superar la pandemia global del coronavirus.

"Como pueblo nos sentimos por nuestro pecados y maldad, por lo que pedimos perdón de Dios, convocando a toda la población de Cochabamba a ayuno y oración durante este tiempo de cuarentena", señala la disposición final del texto legal, que publica este domingo el diario Los Tiempos de Cochabamba.

En otra parte de su redacción se asegura que "el único que puede ayudarnos y librarnos de esta pandemia es Dios, ya que queda claro que la ciencia del hombre es insuficiente", según muestra este medio. La presidenta interina del país, Jeaninne Áñez, del mismo partido que gobierna en Cochabamba, ha difundido vídeos en sus redes sociales pidiendo a los bolivianos "unirse en oración", "ayuno" y "arrepentimiento y fe" como la "mejor armada de lucha" contra el coronavirus.

16:19 El Dortmund volverá a los entrenamientos de forma limitada

El Borusia Dortmund volverá mañana lunes a los entrenamientos físicos, aunque solo por parejas, para recuperar cierta normalidad pese a la crisis del coronavirus, que ha obligado a suspender la Bundesliga.

Así lo ha explicado en el canal de televisión especializado "Sport1" el internacional alemán Emre Can, aunque el club no lo ha hecho público. Replicando la estrategia de su gran rival en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, los jugadores del Dortmund han pasado dos semanas y media confinados -para descartar una infección- y ahora van a reanudar la actividad física por parejas, limitando así las posibilidades de infección.

16:14 España reorienta sectores productivos para autoabastecerse de material

El Gobierno ha reorientado "de forma transitoria" las actividades de algunos sectores industriales para fabricar productos sanitarios con los que hacer frente al coronavirus y poder así autoabastecerse sin depender de países terceros. "Tenemos que centrarnos en la producción propia nacional que permita no depender de ningún país externo y ser capaces de abastecernos", ha dicho la ministra portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo extraordinario de ministros que ha aprobado medidas para reforzar el confinamiento de los ciudadanos.

Montero ha precisado que, por ejemplo, la industria textil está produciendo batas y mascarillas, la del alcohol y la química se centrará en elaborar geles para las manos, y la del automóvil y aeronáutica, fabricará componentes de respiradores de ventilación mecánica o asistida.

16:08 Francia recrimina a China y Rusia que "instrumentalicen" la ayuda

"La solidaridad no se instrumentaliza", dijo la secretaria de Estado francesa para Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, en la radioemisora France Inter. "A veces es más simple hacer propaganda, unas imágenes bonitas y, a veces, instrumentalizar lo que pasa", señaló. "Les hablo de China, de Rusia, que están haciendo una puesta en escena", subrayó.

"Está bien, hacen lo que tienen que hacer, se lo agradecemos", añadió la responsable francesa. Pero Europa, incluida Francia, también ayudó a China cuando se encontraba allí el epicentro de la epidemia, observó Montchalin. "En un momento dado, China nos necesitó [...] Nosotros enviamos 56 toneladas de material a China", declaró, en alusión a la ayuda europea. "Eso está muy bien y pienso que no hay que ponerse a echar cuentas, a caer en la instrumentalización, en un recuento que sería indecente", sostuvo. "Somos solidarios. Punto. Y lo digo por todos", concluyó.

16:06 Israel sacará a ancianos de hospitales para dejar sitio a los infectados

El Ministerio de Sanidad israelí ha decidido evacuar a ancianos de los hospitales para dejar sitio a pacientes con COVID-19, una postura que rechazó hoy el presidente, Reuvén Rivlin, quien pidió "no abandonar" a los más mayores "en este momento difícil".

"Nuestros ancianos, incluido los que están frágiles, estuvieron aquí para ayudarnos muchos años. Entre ellos están los que construyeron este país, supervivientes de las cenizas del Holocausto, carne de nuestra carne", destacó Rivlin, quien advirtió de que su traslado les podría suponer "una grave e intolerable perturbación".

Rivlin, de 80 años, trasladó su reproche al titular de Sanidad, Yacov Litzman, de 71, y a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que intentan contener la extensión del coronavirus, que registra más de 3.800 infectados y 14 fallecidos en el país, los dos últimos de hoy.

15:53 Los muertos en Estados Unidos superan ya los 2.000

Estados Unidos ha registrado hasta el momento 2.191 fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.

Por estados, en Nueva York ha habido 672 fallecimientos; una cifra mucho más elevada que la del estado que le sigue, Washington, con 136 murtos; y por delante de Nueva Jersey, con 86; y Luisiana, con 70.

El viernes, EE.UU., que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100.000 casos de COVID-19, y va ya por los 124.686; seguido de Italia, con 92.472; y China, con 82.120.

15:45 Una pareja completa en Dubái un maratón en un balcón de 20 metros

Una pareja sudafricana que vive en Dubái corrió un maratón (42 kilómetros) en su balcón de 20 metros de largo y lo retransmitió a través de internet, el sábado con el objetivo de levantar la moral de la gente en medio de la pandemia de coronavirus.

Collin Allin, de 41 años, y su esposa Hilda recorrieron la mítica distancia dando más de 2.100 vueltas a su balcón. Finalizaron en 5 horas, 9 minutos y 39 segundos.

"Lo hicimos ... #balconymarathon", señaló Allin en la red social Instagram, agradeciendo el esfuerzo a su esposa, que completó el primer maratón de su vida y a los aficionados que les animaron a través de internet.

15:44 España: Madrid pide al gobierno central 1.200 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al presidente del Gobierno de España 1.200 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus, de los que se destinarían 1.000 millones a sanidad, 100 a servicios sociales y otros 100 a educación.

Funerales en Madrid sin presencia de los allegados.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha reclamado este "fondo extraordinario no reembolsable" durante la reunión telemática mantenida por Sánchez con los presidentes autonómicos.

Durante este encuentro a distancia ha denunciado además la falta de material sanitario por parte del Gobierno, que ha sido de "cero" en el caso de los respiradores, pese a ser "imprescindibles", según ha señalado la Comunidad de Madrid en un comunicado. La presidenta madrileña ha reclamado que los Ayuntamientos puedan utilizar su superávit para hacer frente al virus en lugar de verse obligados a amortizar deuda de forma anticipada.

(lgc)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |