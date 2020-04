+++ Coronavirus, minuto a minuto: primer ministro ruso da positivo por COVID-19 +++

19:02 (CET). Primer ministro ruso da positivo por coronavirus

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, informó este jueves (30.04.2020) por videoconferencia al presidente ruso, Vladimir Putin, que ha contraído el coronavirus, por lo que tendrá que dejar de ejercer temporalmente sus funciones. Mishustin, en el poder desde enero pasado, cedió provisionalmente el cargo al viceprimer ministro, Andrei Belousov, decisión que fue aceptada por el jefe del Kremlin, según informan las agencias rusas. Rusia, que prolongó hasta mediados de mayo el confinamiento de su población, superó hoy los 100.000 casos y los mil muertos por COVID-19. (EFE)

18:53 (CET). Río de Janeiro extiende cuarentena parcial hasta el 11 de mayo

El estado de Rio de Janeiro renovó este jueves (30.04.2020) las medidas de cuarentena parcial impuestas desde fines de marzo para contener la propagación del nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado más de 5.400 vidas en Brasil. En contra de las intenciones del presidente Jair Bolsonaro de mantener al país en normal funcionamiento, el decreto del gobernador Wilson Witzel establece que continuarán suspendidas hasta el 11 de mayo las clases escolares y universitarias, los eventos masivos y los servicios comerciales no esenciales. (AFP)

18:34 (CET). Comoras anuncia su primer caso de coronavirus

El presidente de Comoras, Azali Asumani, anunció este jueves (30.04.2020) el primer caso de contagio por el nuevo coronavirus oficialmente declarado en este archipiélago africano, que hasta ahora había evitado la pandemia. Se trata de un hombre de alrededor de 50 años que vive en las islas, pero "que frecuentó un ciudadano franco-comorense que estuvo en el país a partir del 18 de marzo", precisó, añadiendo que su estado de salud "mejoraba de forma progresiva". Este anuncio hace que el pequeño reino de Lesoto se convierta en el único país del continente africano que oficialmente no tiene casos de COVID-19. "Mientras otros países, golpeados más pronto, se preparan a una vuelta a la normalidad, nuestro país entra en una fase crítica", advirtió el jefe de Estado comorense. Por ahora, Azali no se plantea recurrir al confinamiento "porque la mayoría de la población vive de (la economía) paralela". "No podemos permitirnos en este momento de la pandemia (...) adoptar medidas que pueden provocar un drama social y económico", señaló. (AFP)

18:18 (CET). Boris Johnson dice que se pasó el máximo de la pandemia, pese a 674 nuevas muertes en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este jueves (30.04.2020) que el Reino Unido ha pasado el máximo de la pandemia de COVID-19, pese a anunciar que se han registrado 674 nuevas muertes en un día, hasta un total de 26.711 fallecidos. En su primera rueda de prensa tras superar él mismo la enfermedad, el jefe de Gobierno avanzó que la próxima semana presentará la hoja de ruta que guiará la desescalada de las medidas de aislamiento en el país cuando llegue el momento. "Hemos superado lo que podría haber sido un vasto pico, como si hubiéramos estado pasando por un enorme túnel alpino, y ahora podemos ver la luz del sol", afirmó Johnson. El Reino Unido, uno de los países más afectados por la crisis, comenzó el miércoles a incluir en su balance las muertes por coronavirus ocurridas en hogares, residencias de ancianos y otros centros, por lo que las cifras se dispararon situándolo como segundo país más afectado de Europa, por detrás de Italia. Pese a su optimismo, también se mostró cauteloso y pidió paciencia: "es vital que no perdamos el control y nos apresuremos a una segunda montaña aún más alta", dijo en referencia a una nueva ola de contagios. (EFE, AFP)

18:16 (CET). Chile registra el mayor aumento de contagios en un día con 888 nuevos casos

Las autoridades sanitarias chilenas registraron el mayor aumento de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en 24 horas, con 888 nuevos infectados, lo que eleva a 16.023 el total de casos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó este jueves (30.04.2020) de 11 muertes por COVID-19 durante la última jornada, sumando 227 fallecidos. Desde este miércoles, las autoridades diferencian entre los contagiados que tuvieron síntomas y los asintomáticos, ya que estos últimos "no van a presionar la red asistencial", explicó el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en su rueda de prensa diaria. Así, de los 888 infectados en el último día, 780 fueron "personas enfermas" y 108 no sufrieron síntomas del coronavirus SARS-CoV-2, pese a dar positivo en la prueba PCR. (EFE)

18:11 (CET). Caen contagios en Italia, que se acerca a los 28.000 muertos

Italia registra 205.463 casos totales de coronavirus, con un aumento de 1.872 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que hubo un récord de personas curadas, 4.693. Los muertos son ya 27.967, con 285 más respecto al miércoles, y los casos positivos actuales son 101.551, con 3.100 menos que el día anterior, la mayor disminución hasta ahora. Desde el inicio de la emergencia se han curado ya 71.252 personas, según los datos difundidos por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. (EFE)

17:57 (CET). alcalde de Nueva York considera "abominable" hallazgo de cadáveres

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, consideró este jueves (30.04.2020) como "abominable" y "totalmente inaceptable" el hallazgo de decenas de cadáveres en camiones sin refrigerar frente a una funeraria, pero defendió que se trata de un caso aislado y que la ciudad está lidiando adecuadamente con el gran número de fallecimientos por la COVID-19. "Fue un incidente horrible, es algo inconcebible. No puedo entender cómo dejaron que esto ocurriese", dijo De Blasio sobre la situación descubierta en una funeraria del distrito de Brooklyn. La Policía de Nueva York, tras recibir llamadas de vecinos advirtiendo del mal olor, descubrió este miércoles alrededor de medio centenar de cuerpos almacenados en camiones de la cadena U-Haul, normalmente alquilados por horas para mudanzas, y sobre el suelo de la funeraria, con algunos cadáveres en estado de descomposición. De Blasio recordó que las casas de funerales tienen la obligación de tratar "con dignidad" a quienes sirven. "No tengo la menor idea de cómo una funeraria pudo dejar que esto ocurriese", insistió el alcalde.

17:55 (CET). Abrirán aeropuertos secundarios de Roma y Florencia

Las autoridades italianas autorizaron este jueves (30.04.2020) la apertura de los aeropuertos secundarios de Roma, Ciampino, y Florencia, Peretola, cerrados desde hace dos meses por la pandemia de coronavirus. El aeropuerto de Ciampino, el segundo de la capital después de Fiumicino, y el de Peretola, segundo de Toscana después del de Pisa, podrán abrir para vuelos comerciales a partir del 4 de mayo, según indicó el ministerio de Transportes en un comunicado. Ciampino sirve como base para los vuelos de aerolíneas de bajo costo, especialmente de Ryanair, que paró el 99 por ciento de su flota por la pandemia. En los dos aeropuertos han sido instalados sistemas para evitar la propagación del coronavirus, precisó el ministerio, sin dar más detalles. Antes del cierre, los aeropuertos italianos habían implementado controles de la temperatura del cuerpo con escáneres térmicos para los pasajeros en todos los terminales. (AFP)

17:22 (CET). Se declara finalizado el torneo francés y PSG es el campeón

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) siguió este jueves (30.04.2020) los mandatos del gobierno francés por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus y decretó la suspensión definitiva de la temporada 2019-2020 de la Ligue 1, aceptando en su Consejo de Administración una clasificación en la que el París Saint-Germain es el campeón. En esa clasificación, el Marsella y el Rennes obtienen plaza para disputar la próxima Liga de Campeones, mientras que el gran perdedor entre los grandes es el Lyon, que relegado al séptimo lugar se queda sin billete para las competiciones europeas del próximo curso. (AFP)

17:11 (CET). Rusia supera los 100.000 contagios, y no hay meseta a la vista

Los casos confirmados de COVID-19 en Rusia superaron este jueves (30.04.2020) los 100.000 y los decesos por esta enfermedad suman ya poco más de un millar, sin que se vislumbre aún la meseta que constata la estabilización de la situación epidémica. En las últimas veinticuatro horas fueron diagnosticados 7.099 nuevos pacientes con coronavirus, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia en Rusia, con lo que el registro total de contagiados se eleva actualmente a 106.498, según las autoridades. Hasta el momento la COVID-19 ha causado la muerte a 1.073 personas, 101 de las cuales fallecieron en la última jornada. (EFE)

17:03 (CET). Universidad investiga si los perros pueden detectar el coronavirus

La Universidad de Pensilvania inició un programa para estudiar si los perros son capaces con el olfato de detectar el COVID-19, tal como hacen con los estupefacientes, informaron este jueves (30.04.2020) medios locales estadounidenses. El departamento de veterinaria de esta prestigiosa institución académica llevará a cabo un investigación en la que instruirá a ocho perros y les expondrá a las muestras de pacientes infectados con el nuevo coronavirus para así determinar si son capaces de detectar el virus. Desde la universidad aseguran que los canes que participarán en este estudio ya han sido capaces en varias ocasiones de detectar diversas enfermedades. "Sabemos que todas las enfermedades parecen tener un olor único y sabemos seguro que los virus sí que tienen este olor propio para ellos mismos", dijo en declaraciones a la cadena de televisión CBS la doctora Cynthia Otto, directora de la escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. Si el estudio da los resultados esperados, la universidad asegura que el uso preliminar de perros para detectar el coronavirus podría empezar este mismo julio. (EFE)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí

16:52 (CET). Portugal roza el millar de muertos por COVID-19

Portugal suma hasta este jueves (30.04.2020) 989 fallecidos por COVID-19 con un total de 25.045 contagiados, mientras la curva epidemiológica, que llegó a su pico entre el 23 y el 25 de marzo, sigue descendiendo a unos días de que se inicie la "desescalada", ya que el estado de emergencia concluye el 2 de mayo. Según explicó la directora general de Salud de Portugal, Graça Freitas, el objetivo de las autoridades será el de plantear un escenario de equilibro entre las medidas sanitarias y el bienestar social y económico de los portugueses. Para controlar la expansión del virus, Portugal ha practicado desde el pasado 1 de marzo casi 400.000 test de diagnóstico, el 80 por ciento a lo largo del mes de abril y tiene en su haber un stock de un millón de kits para hacer las pruebas. (EFE)

16:47 (CET). Las infecciones agudas causan coágulos y elevan la mortalidad por coronavirus

Científicos en Irlanda han detectado que algunos pacientes con casos graves de coronavirus presentan "coagulaciones sanguíneas anormales", las cuales pueden contribuir a su fallecimiento, según revela un estudio publicado este jueves (30.04.2020) en la revista British Journal of Hematology. La investigación, desarrollada por el Colegio Real de Médicos de Irlanda (RCSI, sus siglas en inglés), constata también que el COVID-19 está relacionada con un tipo único de coagulación sanguínea. Los expertos comprobaron que aquellos pacientes con los niveles de coagulación sanguínea más altos recibían "un pronóstico significativamente peor" y tenían "más posibilidades de requerir cuidados intensivos" y que este "escenario" no se ha observado en ningún otro tipo de infección pulmonar. (EFE)

16:24 (CET). La Lega aceptará cancelación definitiva del torneo italiano

La Liga Italiana de Fútbol (Lega) aceptará la decisión de las autoridades de cancelar definitivamente todas las competiciones deportivas de esta temporada, anunció este jueves (30.04.2020) en un comunicado que se interpretó como un gesto de apaciguamiento con el gobierno. Los clubes insistieron en varias ocasiones en su voluntad de completar el campeonato, pero el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, advirtió el miércoles que el camino es "cada vez más estrecho" para reanudar la Serie A. "Si es posible" reanudar el campeonato "respetando las normas y los protocolos sanitarios, bien. Si no, cumpliremos rigurosamente, como siempre hemos hecho, las decisiones del gobierno", declaró el presidente de la Lega Paolo Dal Pino, citado en el comunicado. (AFP)

15:54 (CET). Banco Central Europeo advierte que programa de emergencia podría extenderse más allá de 2020

El programa de emergencia del Banco Central Europeo (BCE), que consiste en compras masivas de deuda pública (y privada), "podría prolongarse" más allá de finales de 2020, anunció este jueves (30.04.2020) la presidenta de la institución, Christine Lagarde. Este dispositivo, lanzado en marzo para amortiguar los efectos del 'shock' económico provocado por la pandemia de COVID-19, "continuará hasta que (el BCE) considere que la crisis del coronavirus ha sido superada, y cualquiera sea el caso (al menos) hasta fin de año", explicó Lagarde durante una conferencia de prensa, añadiendo que el programa podría "estirarse" aún más allá de esa fecha. (AFP)

DZC

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Daca, Bangladesh Un hombre es detenido por la policía en Bangladesh, acusado de violar la prohibición de salir a las calles. Parte del procedimiento es que el sospechoso se hinque frente a la autoridad.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Katmandú, Nepal Un agente de la policía de Nepal logra mantener la distancia con un hombre que desafío la cuarentena impuesta por el Gobierno gracias a una curiosa herramienta. En realidad, todas las medidas de protección son bienvenidas. La foto es del 29 de marzo.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Chennai, India Policías obligan a un grupo de detenidos a hacer sentadillas como castigo por no haber respetado las normas impuestas por las autoridades para frenar el avance de la COVID-19. Seguramente no será el único castigo que reciban... En muchos países se aplican también multas a los infractores. La foto es del 1 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Bangkok, Tailandia En la capital tailandesa se han instalado distintos puntos de control para evitar que la gente se mueva de un punto a otro de la ciudad. La policía, en sus inspecciones, usa mascarillas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La imagen es del 3 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ahmedabad, India Una patrulla de la Fuerza de Acción Rápida recorre las calles de un vecindario invitando a los vecinos a permanecer dentro de sus casas. Si bien India no registra un alto número de casos, las condiciones de hacinamiento y la enorme cantidad de gente que vive en sus ciudades hace temer que un brote gigantesco sea inminente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Mogadiscio, Somalia Si hace calor, la gente quiere ir a la playa. Es lo normal. Bueno, era lo normal. En la capital somalí, la policía, fuertemente armada, intenta convencer a los bañistas de lo peligroso que es reunirse en multitudes. La playa Lido, en el océano Índico, estará ahí todavía cuando se acabe la epidemia. Ya habrá tiempo para un nuevo chapuzón.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Brighton, Reino Unido Un miembro de la policía comunitaria intenta convencer a un bañista de la necesidad de no estar en la playa si es que las autoridades dicen que no hay que estar en la playa, sobre todo en un país donde el número de casos se ha incrementado notoriamente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Jerusalén, Israel Las autoridades de Israel debieron tomar medidas más extremas luego de que los ultraortodoxos no respetaran las normas y los casos empezaran a aumentar rápidamente en sus barrios. En la foto, del 30 de marzo, la policía detiene a un judío ultraortodoxo que no respetó la prohibición de salir.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad de Guatemala, Guatemala Miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a un grupo de detenidos por haber violado el toque de queda, que rige entre las 16 y las 4 horas al menos hasta el 12 de abril de 2020.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Los Ángeles, California, Estados Unidos El 19 de marzo se impuso una cuarentena total e indefinida en toda California, en un esfuerzo por frenar el avance de la pandemia también en ese estado. Las razones para salir de casa son contadas. Estos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles revisan que estos viajeros cuenten con la debida autorización.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Moscú, Rusia Durante una nevada en la Plaza Roja de la capital rusa, un oficial de la policía da instrucciones a dos peatones, poco después de que las autoridades rusas anunciaran el cierre parcial de distintas actividades. Los casos de coronavirus han aumentado notoriamente desde fines de marzo en Rusia.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Río de Janeiro, Brasil Al igual que en Somalia, aguantar la tentación en Río de Janeiro es muy difícil. Pero para eso están los agentes policiales, para recordarles a los bañistas que el deber ciudadano está por sobre los placeres mundanos, muy especialmente cuando hay una epidemia y la playa está cerrada.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad del Cabo, Sudáfrica Soldados y policías patrullan entre chozas en el municipio de Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, en un intento más de las autoridades por hacer respetar la cuarentena nacional. Sudáfrica es uno de los países más afectados por el coronavirus en África. Autor: Diego Zúñiga



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |