+++ Coronavirus, minuto a minuto: países y territorios afectados llegan a 151 +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

23:15 Los casos globales de coronavirus suman ya 167.511, con 6.606 fallecidos

El número de casos positivos globales por el coronavirus causante de COVID-19 alcanzó los 167.511, después de que se informara de 13.903 nuevas infecciones, mientras que las muertes se elevan a 6.606, de las que 862 se registraron en las últimas 24 horas, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por primera vez, el número de casos fuera de China (86.434, con 13.874 nuevos) superó al de las infecciones en ese país origen de la pandemia, con 81.077 contagios (sólo 29 detectados en las últimas 24 horas), por lo que la OMS anunció que dejará de contar los casos en territorio chino por separado de los del resto del planeta. También el número de fallecidos fuera de China (3.388, de los que 848 fueron reportados hoy) ha superado por primera vez a las muertes en ese país (3.218, 14 de ellas en las últimas 24 horas).

El número de países y territorios afectados se elevó hoy a 151, después de informarse de los primeros casos en Uruguay, Uzbekistán, Ruanda y las islas Seychelles. Tras China, el segundo país más afectado es Italia, con 23.073 (2.470 más que en la jornada anterior), seguido de Irán, con 14.991 casos (1.053 más) y España, que superó los contagios de Corea del Sur y registró 8.744, rondando el millar de nuevos infectados diarios, según los datos de la OMS.

23:12 Brasil inyectará 26.000 millones de euros en economía para paliar coronavirus

El Gobierno de Brasil anunció un plan de choque que incluye la inyección de 147.300 millones de reales (26.000 millones de euros) en la economía a fin de paliar los impactos de la pandemia del coronavirus. Así lo anunció el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, quien señaló que se trata de un paquete de medidas de "emergencia" que se irán implementando a lo largo de los próximos tres meses.

23:00 Francia impondrá multas para hacer cumplir confinamiento

El Gobierno francés anunció que movilizará a más de 100.000 policías y gendarmes para hacer cumplir las medidas de confinamiento decretadas para frenar el avance del coronavirus en el país. Esos agentes podrán imponer multas de hasta 135 euros (151 dólares) a quienes no respeten la consigna de quedarse en casa a no ser que sea por motivos laborales, sanitarios, alimenticios y, en casos excepcionales, familiares. Los ciudadanos deberán justificar los desplazamientos con un certificado que podrán descargarse en Internet o hacer a mano si no disponen de impresora, indicó el ministro del Interior, Christophe Castaner.

21:51 Francia pospone segunda vuelta de municipales

Tras una abstención histórica en la primera ronda y las crecientes críticas por su celebración, la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, prevista para este domingo (22.03.2020), fue aplazada este lunes como nueva medida de precaución ante el avance del coronavirus. El presidente francés, Emmanuel Macron, tomó la decisión tras consultarla con los presidentes del Senado, Gérard Larcher, y de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, y con sus dos predecesores inmediatos: el socialista François Hollande y el conservador Nicolas Sarkozy.

21:12 Ecuador restringe totalmente el ingreso a Galápagos

Ecuador restringió desde este lunes el ingreso de turistas a las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, ante la pandemia del nuevo coronavirus, que deja 58 casos, incluidos dos muertos, en la nación sudamericana. El Ministerio de Ambiente y Agua "dispone la restricción completa del ingreso de visitantes" ecuatorianos y extranjeros al Parque Nacional Galápagos (PNG) y la reserva marina del archipiélago, ubicadas a 1.000 km frente a la costa de Ecuador, señaló la cartera en un comunicado.

20:55 Trump anuncia nuevas directrices del Gobierno de EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, calculó que la actual crisis por el coronavirus podría durar "hasta julio o agosto", y recomendó que los estadounidenses trabajen y estudien desde casa, así como que eviten los viajes y los grupos de más de 10 personas, entre otras medidas, al menos hasta abril. Trump afirmó que por ahora no se está planteando imponer un "toque de queda nacional" que fuerce a los estadounidenses a un confinamiento obligatorio, aunque podría hacerlo más adelante.

21:03 Costa Rica impide entrada de extranejros y suspende clases

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, decretó la prohibición de entrada de extranjeros y la suspensión de clases en todos los centros educativos para contener la propagación del nuevo coronavirus, que registra 41 contagios en el país. El mandatario también firmó un decreto que declara el estado de emergencia, que permite al gobierno agilizar la movilización de recursos para atender la emergencia por el COVID-19.

"Adoptamos estas medidas para protegernos, es tiempo de unirnos como país para salir adelante", declaró Alvarado en conferencia de prensa junto a miembros de su gabinete. La suspensión de entrada al país para extranjeros regirá desde la medianoche del miércoles (18.03.2020) hasta el final del día 12 de abril, y rige para quienes ingresen por aire, tierra y mar. Los costarricenses y extranjeros residentes en el país podrán ingresar, pero deberán realizar un aislamiento preventivo por 14 días.

20:43 Río de Janeiro declara emergencia

Río de Janeiro, el estado más emblemático de Brasil, entró en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus y cerrará al público a partir del martes 17 de marzo sus principales puntos turísticos, como el Corcovado y el Pan de Azúcar, anunció el gobernador Wilson Witzel. El decreto que oficializa la medida, cuya publicación está prevista para este mismo lunes, también ordenará que bares y restaurantes reduzcan en un 30 % el movimiento de clientes y que en los centros comerciales solo estén abiertas las plazoletas de comidas.

20:34 Puerto Rico: primer territorio de EE. UU. en completo aislamiento por coronavirus

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, explicó a medios locales que su orden de aislamiento es válida las 24 horas del día, lo que convierte a este territorio en el primero de Estados Unidos que toma medidas drásticas para prevenir el contagio del coronavirus: "Todos los ciudadanos deben estar en sus viviendas 24/7 hasta el 30 de marzo", dijo Vázquez el lunes a la radio WKAQ 580 AM. Durante el día, sólo las personas autorizadas y quienes busquen alimentos, gasolina o servicios médicos pueden circular, a partir de las 5 de la mañana. Pero, "a partir de las 9 de la noche, es un lockdown", añadió.

20:23 Colombia activa un sistema de denuncia de quienes violen cuarentena

Colombia ha expulsado a seis franceses y españoles por violar la cuarentena del nuevo coronavirus y activará un sistema de denuncia de extranjeros y nacionales que burlen las medidas de contención de la enfermedad: "A partir de hoy vamos a activar un botón de colaboración (...) en la página web de Migración Colombia. Cualquier ciudadano, de manera anónima o expresa si así lo desea, podrá anunciarnos que una persona que debería estar en el aislamiento presuntamente está desconociendo esa disposición", dijo el jefe de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

20:21 Francia limitará circulación de personas

Francia impondrá a partir del martes (17.03.2020) al mediodía un confinamiento casi total para todos sus ciudadanos, que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad, para frenar la propagación del coronavirus, anunció este lunes el presidente Emmanuel Macron: "Desde mañana al medio día y al menos por 15 días la circulación de las personas será reducida fuertemente", indicó Macron en un discurso a la nación retransmitido por televisión. "Se sancionará toda infracción", añadió.

Macron prometió que el Estado francés ayudará a las empresas que estén en riesgo de quiebra por el coronavirus: "Las que enfrentan dificultades no tendrán nada que pagar, ni los impuestos, ni las cotizaciones sociales", destacó en su discurso, refiriéndose también a la "suspensión de las facturas de agua, gas o electricidad y a los alquileres".

19:54 Rusia cierra sus fronteras

Rusia cerrará sus fronteras a partir de este miércoles 18 de marzo a media noche (martes 21H00 GMT) y hasta el 1 de mayo a los ciudadanos extranjeros, con excepción de los residentes permanentes en el país, anunció el gobierno ruso. Según un comunicado, el primer ministro Mijaíl Mishustin alertó a varios jefes de gobierno de la entrada en vigor de esta medida para proteger la "salud pública" en Rusia, que cuenta hasta ahora con 93 personas infectadas por el nuevo coronavirus.

19:37 G7 hará "lo que sea necesario" para restaurar el crecimiento global

Los dirigentes del G7, los países más industrializados y ricos del mundo, acordaron "hacer todo lo necesario" a través de "una estrecha cooperación" para dar una respuesta global sanitaria, económica y financiera a la crisis del coronavirus. "Vamos a movilizar todos los instrumentos disponibles, incluidas las medidas fiscales y monetarias, así como acciones específicas, para apoyar de manera inmediata y tanto como sea necesario a los trabajadores, empresas, y sectores más afectados", subrayó la nota.

18:55 Canadá cierra sus fronteras

Canadá anunció el cierre de sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país, ante la propagación de la epidemia de COVID-19. Además, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que no se permitirá la entrada en Canadá a aquellos nacionales que tengan síntomas de la enfermedad. Trudeau también explicó durante una rueda de prensa en Ottawa que los ciudadanos estadounidenses están exentos "de momento" de esta medida por las estrechas relaciones entre los dos países, y que las restricciones no se aplicarán al comercio.

18:54 LATAM anuncia reducción de operaciones en 70%

"Ante los nuevos anuncios de cierre de fronteras de diversos países y la consecuente caída en la demanda, LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales informaron que reducirán su capacidad en un 70%", señaló la aerolínea chileno-brasileña en un comunicado. El total se compone de 90% de "disminución de operación internacional y un 40% corresponde a vuelos domésticos", añadió la empresa, que el jueves pasado anunció un primer recorte del 30% de su operativa.

18:16 Italia supera los 2.000 los muertos con coronavirus

Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los 2.158, al haber aumentado en 349 en las últimas veinticuatro horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa.

18:14 Chile pide evacuación de crucero en cuarentena por seis casos de coronavirus

Las autoridades sanitarias chilenas pidieron este lunes la evacuación del crucero Silver Explorer, de bandera de las Bahamas, que se encuentra en cuarentena en la Patagonia (sur), luego de que al menos seis de sus pasajeros dieran positivo de coronavirus. El crucero desembarcó la semana pasada en la pequeña y remota localidad de Caleta Tortel, en la región de Aysén, en la patagonia chilena.

Caleta Tortel es famosa por no contar con calles sino solo con escaleras e intrincados pasajes de madera, de muy difícil acceso y lejana a unas cinco a seis horas de un centro urbano. La localidad fue declarada en cuarentena el sábado luego de que un turista británico de 82 años diera positivo en el test de coronavirus. En la misma condición quedó el crucero, que contaba con unos 236 pasajeros y tripulantes y se encontraba frente a la localidad de Castro.

18:13 Gobierno británico pide evitar todo contacto o desplazamiento "no esencial"

El gobierno de Boris Johnson, muy criticado por haber tomado medidas menos drásticas que sus vecinos europeos para combatir la propagación del coronavirus, pidió a la población que cese todo contacto "no esencial" y los viajes "innecesarios": "Estamos acercándonos a la fase de rápido crecimiento (de la pandemia) y sin una acción drástica los casos podrían duplicarse" diariamente, advirtió Johnson, que a partir de este lunes prevé realizar, él mismo o uno de sus principales ministros, una rueda de prensa diaria.

18: 08 OMS: Recuperados del COVID-19 deben seguir aislados por 15 días

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó en rueda de prensaque los infectados con COVID-19 "aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas (de aislamiento) deben prolongarse al menos dos semanas después de que los síntomas desaparezcan".

Tedros, que comentaba especialmente la situación de quienes se recuperan de la enfermedad en sus casas, añadió que, en estos casos, quienes los cuiden deben ser personas no pertenecientes a grupos de riesgo (o sea, no deben ser personas mayores o con enfermedades que pudieran complicarse con el COVID-19), han de lavarse las manos tras entrar en contacto con el paciente, y no deben permitir ninguna otra visita.

18:06 Finlandia decreta el estado de emergencia

El Gobierno de Finlandia ha decretadoel estado de emergencia y ha anunciado un paquete de medidas que incluye el cierre de las fronteras y la clausura de todos los centros educativos del país para frenar la expansión de la epidemia de coronavirus. El anuncio fue realizado en una rueda de prensa a la que asistieron las cinco mujeres que lideran los partidos de la coalición gubernamental de centro-izquierda, con la primera ministra Sanna Marin a la cabeza.

El decreto, que debe ser refrendado este martes 17 de marzo por el Eduskunta (Parlamento finlandés), estará en vigor hasta el próximo 13 de abril y supone la aplicación del estado de emergencia por primera vez en la historia de la nación nórdica, según explicó la ministra de Justicia, Anna-Maja Henriksson.

18:05 Se disparan las ventas de armas en EE. UU.

Más allá de papel de baño y productos de limpieza, las compras impulsadas por el miedo a los posibles efectos del coronavirus también han llevado a un incremento en la ventas de armas en Estados Unidos, agolpando a decenas de compradores en las armerías de ciudades como Los Ángeles. Las ventas de armas también se elevaron en línea.

El Los Angeles Times reportó que las ventas aumentaron incluso en estados como Oklahoma, donde compradores advirtieron que existe el temor que la emergencia desate descontrol social. El presidente de EE. UU., Donald Trump, un gran defensor de la NRA, envió este sábado un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo que "no lo necesitas hasta que lo necesites", en referencia al uso de armas.

18:02 Bomberos de Río de Janeiro piden dejar las playas

Las autoridades de Rio de Janeiro pidieron a los bañistas salir de las playas para evitar aglomeraciones susceptibles de propagar el nuevo coronavirus, en un mensaje que emitieron mediante altavoces: "La Defensa Civil pide a la población evitar aglomeraciones en las playas. Por favor, vaya a casa por su seguridad y la de sus vecinos, amigos y familiares", se escuchaba desde los altoparlantes de vehículos de bomberos en las principales playas de Rio, entre las más turísticas del país.

"Es un momento de toma de conciencia. Haga su parte y ayude a prevenir y controlar el coronavirus. Usted siempre cuenta con los bomberos. ¿Podemos contar con usted?", agregó el mensaje. Al menos 150 vehículos de bomberos participaron en la operación de sensibilización de la población, según un recuento de medios brasileños.

17:46 Ascienden a 58 los casos confirmados de coronavirus en Ecuador

Los casos confirmados de coronavirus en Ecuador ascendieron de 37 a 58 (dos de ellos fallecidos), mientras que 273 permanecen en un cerco epidemiológico, informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). Según el reporte, 47 de los contagiados se mantienen "estables en aislamiento domiciliario" y nueve están hospitalizados: siete en condiciones "estables" y dos con "pronóstico reservado".

17:38 Suiza declara estado de emergencia y prohíbe reuniones

El gobierno suizo decretó el estado de emergencia hasta el 19 de abril ante el coronavirus, con lo que prohibió "todas las manifestaciones públicas y privadas", con la excepción de los funerales: "Se impone una reacción fuerte en todo el país. Y la necesitamos ahora", dijo la presidenta suiza, Simonetta Sommaruga, en una rueda de prensa.

17:34 Paraguay restringe movimientos: "parecido" a un toque de queda

El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, anunció este lunes la restricción de movimientos de personas y vehículos durante varias horas al día para cumplir la cuarentena establecida por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus, una medida que calificó de "parecida" al toque de queda.

17:32 Corte Suprema de EEUU pospone sus audiencias por el coronavirus

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que pospondrá las audiencias, por primera vez en un siglo, posponiendo un caso clave sobre si el presidente Donald Trump puede negarse a divulgar sus declaraciones de impuestos.

El máximo tribunal de ese país detalló que pospondrá los argumentos orales programados entre el 23 de marzo y el 1 de abril "de acuerdo con las precauciones de salud pública recomendadas en respuesta a COVID-19". Será la primera suspensión de argumentos por razones de salud pública desde la crisis mundial de la gripe española de 1918, dijo el tribunal.

17:22 Portugal y España suspenden conexión aérea y ferroviaria

Portugal y España decidieron suspender las conexiones aéreas y ferroviarias entre ambos países a partir de las 23.00 horas GMT y reponer controles en la frontera terrestre, donde sólo funcionarán nueve pasos por los que se autorizará circulación de mercancías y trabajo.

Así lo anunció el ministro de Administración Interna portugués, Eduardo Cabrita, en rueda de prensa, medida que fue decidida en coordinación con las autoridades españolas ante la pandemia causada por el nuevo virus Covid-19. Cabrita explicó que el cierre se producirá a partir de las 23.00 horas GMT (misma hora en Portugal, medianoche en España).

Portugal registró este lunes el primer muerto debido al nuevo coronavirus, anunció la ministra de Salud Marta Temido. El paciente fallecido era un hombre de 80 años que estaba hospitalizado en Lisboa "desde hace varios días" y que sufría otras patologías, precisó.

17:21 Turquía cierra cafés y restaurantes hasta nueva orden

El Ministerio de Interior de Turquía ha ordenado el cierre de cafeterías, restaurantes y espacios donde haya reuniones privadas con gran afluencia de gente, para frenar el ritmo de contagios por coronavirus en el país, que aumentó ya a dieciocho casos. La medida se aplicará a partir de esta noche en las 81 provincias del país y también afectará a teatros, salas de cine y gimnasios.

La Diyanet, un organismo equivalente al Ministerio de la Religión, canceló hoy los rezos en todas las mezquitas del país, aunque los centros de oración permanecerán abiertos y se limitará su aforo. Anoche las autoridades turcas anunciaron el cierre de bares y discotecas para evitar el aumento de contagios.

Más de 10.000 peregrinos turcos que regresaron al país desde La Meca han sido puestos bajo cuarentena de catorce días en residencias universitarias, después de que una persona que había estado en la ciudad saudí diera positivo por coronavirus el viernes pasado.

17:17 España restablece controles en fronteras terrestres

El Gobierno español decidió este lunes restablecer los controles en las fronteras terrestres y desde la próxima medianoche solo permitirá el acceso a los ciudadanos españoles, residentes en España o a quienes acrediten fuerza mayor, anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

17:14 Bolsa chilena se desploma 10% tras anuncio de cierre de frontera por coronavirus

El IPSA, principal índice bursátil de la bolsa chilena, anotó una baja de 10,39% cerca del mediodía, luego de que el gobierno de Chile anunciara el cierre de sus fronteras tras un sustantivo incremento de los casos de coronavirus, que suman 155 personas en todo el país. En tanto, el peso chileno volvió a mostrar una tendencia a la baja, y el dólar cotiza por encima de 850 pesos. Estas reacciones coinciden con la caída de los principales mercados internacionales durante esta jornada, ante los potenciales efectos que tenga la expansión del nuevo coronavirus, que ya ha provocado la muerte de unas 6.500 personas en todo el mundo.

16:52 Cuba autoriza atraque de crucero británico afectado por coronavirus

Cuba autorizó este lunes (16.03.2020) al crucero británico MS Braemar, con cinco casos confirmados de COVID-19, a atracar en la isla, desde donde sus pasajeros serán repatriados por avión a Gran Bretaña. "Tras solicitud del gobierno británico, Cuba ha autorizado atraque en el país el crucero MS Braemar, con pequeño número de viajeros diagnosticados con Covid_19", tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

16:51 Se suspende el rodaje de la serie de Amazon "El señor de los anillos"

El rodaje en Nueva Zelanda de la serie de Amazon "El señor de los anillos", que cuenta con el español J.A.Bayona como director y productor ejecutivo y que tiene un presupuesto estimado de unos mil millones de dólares, queda suspendido a partir de hoy lunes durante dos semanas debido a la crisis del coronavirus, según la prensa local. La suspensión del rodaje es parte de una tendencia global. Grandes estudios como Disney y Universal suspendieron temporalmente todas sus producciones.

16:50 Renault suspende la actividad en sus plantas en Francia y España

El fabricante francés de automóviles Renault decidió suspender la producción en todas sus plantas en Francia y España, "hasta nueva orden, en función de la evolución de la situación sanitaria" provocada por el coronavirus, indicaron fuentes sindicales y de la dirección del grupo.

Renault suspende la actividad en sus plantas en Francia "hasta nueva orden, en función de la evolución de la situación sanitaria", indicó un portavoz. Lo mismo ocurrirá con las cuatro plantas en España (dos plantas en Valladolid así como las de Palencia y Sevilla), que emplean a "un poco menos de 10.000" personas, según el portavoz. Una de ellas fabrica un motor diésel de 1,5 litros que sirve para numerosos vehículos del grupo francés que se ensamblan en otros países.

16:40 Gobierno austríaco limita las ruedas de prensa a dos medios públicos

En un intento de minimizar los riesgos del coronavirus, el Gobierno austríaco ha decidido limitar el acceso a sus ruedas de prensa a periodistas de la radio televisión pública ORF y de la agencia de noticias APA, que facilitarán el material audiovisual y gráfico al resto de los medios de forma gratuita.

16:39 Bolsa de Buenos Aires se desploma en la apertura y trepa el riesgo país

El indicador líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval, se hundió este lunes en la apertura un 7,70 %, hasta los 26.304,41 puntos, arrastrado por la debacle en las principales plazas bursátiles del mundo y mientras el Gobierno argentino analiza medidas de contención para evitar el agravamiento de la recesión por el coronavirus.

La prima de riesgo de Argentina escalaba hoy en tanto un 9,80 % respecto al cierre del viernes para ubicarse en 3.406 puntos básicos. La subida del riesgo país, que mide la tasa adicional que pagan los bonos argentinos respecto de los títulos de referencia del Tesoro Nacional, incrementa la incertidumbre en torno del programa de reestructuración de la abultada deuda soberana argentina emitida bajo legislación extranjera.

16:45 Bolivia suspende el fútbol hasta fin de mes por el coronavirus

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció este lunes la suspensión hasta fin de mes de los torneos de fútbol en todas sus divisiones, en atención a las medidas anunciadas por el gobierno por el coronavirus que ha infectado a 11 personas: "Priorizando la salud y bienestar de todos los actores que conforman el fútbol boliviano, se determina la suspensión, hasta el 31 de marzo, de todos los campeonatos" de la primera división y de aficionados, en todas sus categorías, comunicó la FBF.

16:25 Propagación del coronavirus se acelera en África y afecta ya a 30 países

Tanzania, Liberia, Somalia y Benín confirmaron hoy sus primeros casos de coronavirus, una enfermedad cuya propagación se ha acelerado en los últimos días en África, donde ya son 30 los países afectados.

16:20 Bruselas propone prohibir viajes "no esenciales" a la UE durante 30 días

La Comisión Europea propondrá a los mandatarios de los 27 países europeos, este martes (17.03.2020), prohibir los viajes "no esenciales" al bloque durante 30 días, para contener la propagación del coronavirus, anunció su presidenta Ursula von der Leyen.

Habría exenciones para "residentes de larga duración en la UE, familiares de nacionales de la UE y diplomáticos", así como personal sanitario, precisó Von der Leyen, para quien Islandia, Suiza, Liechtenstein y Noruega deberían aplicar también las restricciones para que sean efectivas.

16:15 Coronavirus se propaga con fuerza en España pese a confinamiento

La epidemia de coronavirus se agravó este lunes en España, con cerca de 1.500 casos más en las últimas 24 horas, y la población comienza a hacerse a la idea que el confinamiento decretado por el gobierno podría durar más de dos semanas.

Según datos del ministerio de Sanidad, España, el segundo país europeo más golpeado después de Italia, sumaba 9.191 casos y 309 fallecidos. Un total de 432 pacientes estaban ingresados en las urgencias. La región más afectada era la de Madrid, con 4.165 casos y 213 fallecidos.

Hay un "estrés suplementario" sobre los servicios sanitarios, reconoció en rueda de prensa el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. El funcionario señaló que la mortalidad en España está siendo de "en torno al 3%", y avisó de que según el escenario más pesimista el país estará "por lo menos 10 días subiendo" en el número de infecciones.

16:11 Parón en la Bundesliga

Los 36 clubes de la primera y de la segunda división alemana aceptaron la propuesta de la Liga (DFL) de suspender la Bundesliga al menos hasta el dos de abril, por primera vez desde la II Guerra Mundial, indicó el director de la DFL Christian Seifert.

16:00 Alemania procederá a cierre parcial de vida pública para frenar coronavirus

El Gobierno alemán y las autoridades regionales han acordado el cierre parcial de la vida pública ante la extensión del coronavirus, de modo que seguirán abiertos tiendas de alimentación, farmacias y otros comercios de artículos de primera necesidad, así como bancos, gasolineras, peluquerías y lavanderías.

La canciller alemana, Angela Merkel, que tiene previsto comparecer ante los medios a las 17:00 GMT, acordó estas medidas en una reunión con los jefes de gobierno regional este lunes, después de conocerse que en las últimas veinticuatro horas se habían registrado unos 1.000 nuevos contagios.



