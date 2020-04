+++ Coronavirus, minuto a minuto: países productores de petróleo acuerdan recorte "histórico" de su producción+++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19 según el último recuento de la estadounidense Universidad Johns Hopkins:

A escala mundial, el virus ha contagiado a 1.844.410 personas y se ha cobrado 113.948 vidas en todo el planeta.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 554.226, seguido por España con 166.127, Italia con 156.363, Francia con 133.669, Alemania con 127.574 y Reino Unido con 85.199.

En América Latina y el Caribe , Brasil encabeza la lista de contagios con 22.169 casos positivos, seguido por Perú con 7.519, Ecuador con 7.466, Chile con 7.213, México con 4.219 y Panamá con 3.234 pacientes.

Cuba sigue la lista latinoamericana con 669 pacientes, luego Costa Rica con 595, Uruguay con 501, Honduras con 393 y Bolivia con 300.

El registro incluye a Venezuela con 175 casos, Guatemala con 155, Paraguay con 134, El Salvador con 125, Trinidad y Tobago con 113.

Asimismo, hay 71 casos en Barbados, 69 en Jamaica, 46 en Bahamas, 45 en Guyana y 33 en Haití.

La lista sigue en Antigua y Barbuda con 21 pacientes, Dominica con 16, Santa Lucía con 15, Belice y Granada con 14 cada uno, San Kitts y Nevis así como San Vicente y Granadinas con 12 cada uno, Surinam con 10 y Nicaragua con 9 pacientes.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:20 Países productores de petróleo acuerdan recorte "histórico" de la producción

Los países exportadores de petróleo y sus principales asociados acordaron el domingo el "mayor recorte de la producción de la historia", de 9,7 millones de barriles por día, para hacer subir los precios del crudo en plena pandemia de coronavirus.

Luego de varios días de arduas negociaciones, una última reunión vía teleconferencia permitió el domingo acordar la drástica reducción a ser adoptada a partir del 1 de mayo y por un "período inicial de dos meses", anunció la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

03:19 México registra 296 muertes y sopesa alargar la cuarentena

México registró este domingo 296 fallecidos por COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo.

Las autoridades sanitarias informaron en rueda de prensa que desde el inicio de la pandemia el país lleva 4.661 pacientes confirmados, un aumento de 442 casos en las últimas 24 horas, y 1.843 personas se han curado.

03:16 Policías panameños interpretan a Blades, Torres y Queen durante cuarentena

Ataviados con sus uniformes, mascarillas y guantes, policías de Panamá bailaron e interpretaron canciones de Rubén Blades, Diego Torres y Queen para entretener a los panameños confinados en sus casas por la pandemia de la COVID-19.

Ante la atenta mirada de varios vecinos desde uno de los altos edificios que destacan en Ciudad de Panamá, en el barrio de San Francisco, los agentes ejecutaron las piezas durante unos 20 minutos. Por un instante, los uniformados se sintieron artistas interpretando los temas "Amor y control" y "Patria", del panameño Rubén Blades; "Color esperanza" del argentino Diego Torres y "We are the Champions" del grupo británico Queen, entre otros.

02:58 Bajan muertes por coronavirus en EE. UU. a 1.514 el domingo

Estados Unidos registró 1.514 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins divulgado a las 20H30 locales del domingo (00h30 GMT del lunes).

El número de víctimas mortales fue menor que el del día anterior, cuando 1.920 perdieron la vida. El brote se ha cobrado la vida de al menos 22.020 personas en EE. UU., la mayor cifra registrada a nivel mundial.

02:53 El Salvador prorroga por cuatro días estado de emergencia por COVID-19

La Asamblea Legislativa de El Salvador, prorrogó este domingo por cuatro días el estado de emergencia, que le permite al Ejecutivo mantener una cuarentena domiciliaria obligatoria para contener el coronavirus.

La prórroga del decreto, que fue aprobado el 14 de marzo y que se vencía la noche de este domingo, fue adoptada en la Asamblea unicameral de 84 escaños, con 68 votos a favor. El estado de emergencia se mantendrá vigente hasta el 16 de abril, mientras los legisladores analizan y "concilian" una nueva prórroga por un mes que a última hora del sábado presentó el gobierno, declaró el diputado Rodolfo Parker.

02:34 Precios del petróleo suben más de 3 por ciento luego de acuerdo sobre cortes de producción

Los precios del petróleo aumentaron más de 3 por ciento después que los principales productores acordaron una histórica reducción en el volumen de producción en plena pandemia de coronavirus.

El lunes, el barril del West Texas Intermediate (WTI) se negociaba con alza de 3,4 por ciento, a 23,55 dólares, al tiempo que el crudo de Brent aumentaba 3,1 por ciento, a 32,46 dólares por barril. De acuerdo con la ministra mexicana de Energía, Rocío Nahle, la reducción acordada sería de 9,7 millones de barriles a partir del 1 de mayo.

02:00 Sandinistas vuelven a retar a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua

Miles de simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvieron a retar a la pandemia del COVID-19 este domingo en Nicaragua, con paseos multitudinarios a balnearios y fiestas populares.

Los sandinistas acudieron a las actividades masivas organizadas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en las que predominaron la música y eventos con personas que competían por una regalía, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

01:59 Panamá acumula 3.400 casos confirmados y 87 muertos por COVID-19

Panamá acumula 3.400 contagios y 87 muertes por COVID-19 luego de que en las últimas 24 se registraron 166 nuevos casos y 8 fallecimientos, informaron las autoridades del país, el más afectado de momento por la pandemia en Centroamérica.

Hay 329 pacientes hospitalizados, 106 en la unidad de cuidados intensivos y 223 en salas, y 2.955 en aislamiento domiciliario, mientras que 29 se han recuperado, seis en las últimas 24 horas. "Vienen dos o tres semanas críticas, no hay que bajar la guardia, hay que quedarse en casa", dijo el doctor Julio Sandoval, miembro de Gobierno encargada del tema COVID-19.

01:36 Presidente de Ecuador plantea reducir en 50 por ciento su salario y de autoridades

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, planteó reducir a la mitad su salario y el de autoridades de otras funciones ante la crisis económica que enfrenta su país por el coronavirus y la caída del precio internacional del petróleo.

"He dispuesto reducir el 50 por ciento del ingreso mensual al Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros", indicó Moreno a través de su cuenta en la red Twitter, sin precisar por cuánto tiempo se mantendrá la medida una vez que sea aprobada por el Congreso. La propuesta se extiende a todas las instituciones estatales como la unicameral Asamblea Nacional (Legislativo).

01:30 La Semana "más dura" del COVID-19 termina con 25.000 muertes en América

El pasado 4 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que para su país esta semana sería "la más dura". El mandatario no se equivocó ni para EE.UU. ni para el resto del continente, que este Domingo de Resurrección cerró con más de 640.000 casos y 25.000 muertes por la pandemia.

Trump anunció aquel sábado previo a la Semana Santa que habría "mucha muerte" de forma inminente y acotó que sería "probablemente la semana más dura", y así fue. Tanto que este Domingo de Resurrección el papa Francisco dedicó su mensaje de Pascua en el Vaticano a todos aquellos que se están viendo afectados por la pandemia del coronavirus y afirmó que "el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido" porque este "no es el tiempo de la indiferencia".

01:18 Los casos de COVID-19 en Florida siguen en aumento

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida (EEUU) aumentaron a 19.895 y las muertes a 461, según el Departamento de Salud del estado. Los condados de Miami-Dade (7.058), Broward (2.945) y Palm Beach (1.640), en el sureste del estado, acumulan más de la mitad de los casos.

Las hospitalizaciones por COVID-19 han llegado a 2.672 y las pruebas realizadas para detectar la enfermedad son ya 185.520, de las cuales 19.895 han dado positivo, lo que significa un 10,7 por ciento del total.

01:17 El Cristo de Río se "viste" de médico en homenaje al personal sanitario

La Iglesia católica brasileña rindió este Domingo de Pascua un homenaje al personal que trabaja en los hospitales en plena pandemia de coronavirus y "vistió" de médico al Cristo Redentor que corona el cerro Corcovado en Río de Janeiro.

Con las iglesias cerradas por las restricciones a la circulación de personas impuestas por las autoridades locales para contener la expansión de la pandemia, el cardenal Orani Tempesta realizó una ceremonia casi solitaria a los pies del Cristo, a 709 metros sobre el nivel del mar y con una vista privilegiada de toda la ciudad.

01:10 Colombia tiene 2.776 contagiados de COVID-19, con 67 casos más, y 109 muertos

Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron a 2.776 tras confirmar el Ministerio de Salud 67 nuevos contagios, la cifra más baja de la última semana, así como nueve fallecidos que elevan el número de víctimas mortales a 109. Según el boletín diario de contagios, se procesaron 1.364 pruebas, menos de la mitad que las tomadas el sábado cuando se hicieron 3.193 y se reportaron 236 contagios.

La entidad sanitaria también detalló que en las últimas 24 horas se recuperaron 56 personas, con lo que la cifra de curados pasó de 214 a 270.

01:04 Retiran 700 cadáveres de viviendas de Guayaquil, núcleo de la pandemia en Ecuador

El gobierno de Ecuador informó que logró retirar al menos 700 cuerpos de personas que fallecieron en las últimas semanas en sus casas en Guayaquil, epicentro del coronavirus en el país y donde los sistemas hospitalario y funerario se desbordaron por la pandemia.

"La cantidad que nosotros hemos recogido, con la fuerza de tarea en viviendas, superó las 700 personas" fallecidas, dijo Jorge Wated, quien lidera un equipo de policías y militares creado por el Ejecutivo ante el caos desatado en Guayaquil por la covid-19, que ralentizó el traslado de cuerpos.

00:59 Casado pide al Gobierno que garantice seguridad a trabajadores en su vuelta

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado al Gobierno de España, a través de su cuenta en Twitter, a "garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo" a partir de este lunes.

Casado refiere en su tuit que "muchos empleados vuelven mañana a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión", y denuncia "falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio".

00:52 EE. UU. expresa "cauto optimismo" mientras Nueva York se acerca a 10.000 muertes

Las últimas cifras de hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos e intubaciones de Nueva York, el epicentro de la pandemia del coronavirus, han llevado a los principales expertos de Estados Unidos a expresar un "cauto optimismo" para empezar a reabrir el país el mayo, en un Domingo de Resurrección con iglesias vacías y en el que la región neoyorquina está cerca de registrar ya los 10.000 fallecimientos.

Este domingo es el sexto día consecutivo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informa que más de 700 personas han perdido la vida en la región víctimas de la pandemia, por lo que es probable que en las próximas horas se superen las 10.000 muertes.

00:47 Policía arresta a ciudadano chino por hacer pruebas de COVID-19 en Perú

La policía peruana detuvo a un ciudadano chino en Lima por realizar de forma ilegal pruebas rápidas de COVID-19 que había robado del ministerio de Salud local, informaron las autoridades.

"Luego de acciones de inteligencia se logró la detención del ciudadano chino Tianxing Zhang, quien estaba procediendo a tomar pruebas rápidas de COVID 19 que había hurtado", indicó un comunicado de la Dirección de Información de la Policía nacional. Tianxing, de 36 años, fue arrestado justo cuando iba a tomarles la muestra a dos mujeres en la puerta de su casa del distrito limeño de Breña.

00:40 Banco Mundial prevé que "tiempos de COVID-19" sumirán a Latinoamérica en recesión

El Banco Mundial pronosticó que los efectos de la crisis global por la COVID-19 sumirán a Latinoamérica en una recesión con una contracción del PIB regional de 4,6 por ciento en 2020, agravada por un magro crecimiento en años anteriores, las protestas en 2019 y la caída de los precios del crudo.

"Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6 por ciento", estimó el Banco Mundial (BM) en un comunicado difundido antes de las asambleas de primavera con el FMI, en el que advirtió que este año habrá recesión en las principales economías de la región, con una contracción de 5 por ciento en Brasil, 6 por ciento en México y 5,2 por ciento en Argentina.

El golpe también se sentirá en Colombia, donde el PIB caerá 2 por ciento; en Chile, donde la contracción será de 3 por ciento; y en Perú, con una caída de 4,7 por ciento.

00:26 En una Pascua inédita por el coronavirus, el papa pide un "contagio de la esperanza"

Cientos de millones de cristianos celebraron el domingo de Pascua en condiciones sin precedentes, debido a la pandemia de coronavirus que mató más de 110.000 personas, golpea con fuerza a Estados Unidos y sigue sin dar respiro a Europa.

En un mundo "abrumado por la pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba", el papa Francisco pidió "el contagio de la esperanza" en la basílica de San Pedro, vacía, por su mensaje de Pascua.

00:13 Ex gran rabino de Israel muere por coronavirus

El ex gran rabino de Israel Eliahou Bakshi-Doron murió a raíz de complicaciones provocadas por el nuevo coronavirus, anunció el hospital Shaare Tzedek en Jerusalén.

Bakshi-Doron, de 79 años, fue el gran rabino sefardí de Israel entre 1993 y 2003. Nacido en Jerusalén en 1941, había sido el gran rabino de la ciudad portuaria de Haifa (norte) durante 18 años, antes de ser elegido gran rabino de Israel. En 2000, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Israel, mantuvo un encuentro con el líder de la iglesia católica, lo que provocó airadas críticas por parte de rabinos ultraortodoxos.

00:01 Cataluña registra 96 fallecidos y 699 positivos en las últimas 24 horas

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas se ha elevado a 96, frente a las 111 del sábado, con lo que el cómputo global de víctimas mortales en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia se eleva a 3.538 personas.

El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 699 positivos nuevos de coronavirus en Cataluña, lo que eleva la cifra total a 34.726, de los cuales 5.403 son profesionales sanitarios. Desde el inicio de la epidemia hasta ahora, un total de 2.713 personas han sido ingresadas de gravedad.

00:00 Erdogan mantiene al ministro del Interior que dimitió por gestión de pandemia

El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, ha anunciado su dimisión tras la polémica por el toque de queda del fin de semana, anunciado el viernes a última hora para reducir la propagación del coronavirus, pero Presidencia comunicó horas después que seguiría en el cargo.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial en Twitter, Soylu explicaba que dimitía a causa de las imágenes difundidas el viernes por la noche, que mostraban largas colas ante tiendas de comida y similares establecimientos, al anunciarse con solo dos horas de antelación que a partir de la medianoche se impondría un toque de queda de 48 horas.

