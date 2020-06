+++ Coronavirus, minuto a minuto: Nueva York reporta su primer día sin fallecidos +++

América es por hoy la región de mayor incidencia de contagios de COVID-19 en el planeta.

Datos de la Organización Mundial de la Saluds (OMS) indican que los 3.022.824 de contagios de América representan el 47 % de casos a nivel global.

De las 383.872 muertes que ha dejado la pandemia en el mundo, 168.553 (44 %) se han dado en América.

Con una nueva cifra récord de 1.473 muertos en 24 horas, Brasil superó a Italia en número de fallecidos.

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

06:13 Gobierno de México cree que el país podrá superar las 35.000 muertes

México podría superar los 35.000 decesos por COVID-19 y llegar hasta los 60.000 en un "escenario muy catastrófico", aseguró este jueves (04.06.2020) el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Al corte de este 4 de junio, México acumula 12.545 fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, tras notificar 816 muertes en las últimas 24 horas. López-Gatell indicó que desde el principio de la pandemia fueron elaboradas diversas estimaciones de defunciones, desde 6.000, a 8.000, a los 35.000, y uno "muy catastrófico" que podía llegar hasta 60.000 fallecimientos.

Todos estos escenarios pueden "ser reales en distintas condiciones", explicó López-Gatell, en la presentación del reporte diario sobre la enfermedad. México notificó esta jornada su mayor cantidad de contagios de COVID-19 para un solo día con 4.442 casos para alcanzar una cifra acumulada de 105.680 casos confirmados con 12.545 fallecimientos, 816 más que la víspera. (efe)

05:42 Hipertensión multiplica riesgo de muerte

Los pacientes con hipertensión arterial ingresados en el hospital por COVID-19 tienen dos veces más probabilidades de morir que los que no padecen esta patología, según un estudio publicado el viernes (05.06.2020) en la revista médica European Heart Journal.

"Es importante que los pacientes con hipertensión se den cuenta de que tienen un mayor riesgo de muerte por la COVID-19", declara una de las autoras del estudio, Fei Li, cardióloga del hospital Xijing de Xian, en el centro de China. Los pacientes hipertensos que han dejado de tomar el tratamiento son aún más propensos a morir por el nuevo coronavirus una vez hospitalizados, en comparación con aquellos que toman los medicamentos, según este estudio.

"Sugerimos a los pacientes que no interrumpan ni modifiquen el tratamiento habitual para la hipertensión a no ser que lo pida su médico", explica otro de los autores del estudio, Ling Tao, del hospital Xijing. Los autores insisten en que estos estudios son puramente observacionales, no se basan en ensayos clínicos y que habrá que llevar a cabo investigaciones para hacer recomendaciones clínicas definitivas.

05:23 Guatemala bate su registro diario de contagios

Guatemala reportó este jueves (04.06.2020) la muerte de otras 15 personas por COVID-19 y batió su registró diario de contagios con 394 nuevos casos detectados. El país centroamericano ha contabilizado la muerte de 158 personas por el coronavirus y 6.154 casos en total, según informó el ministro de Salud, Hugo Monroy.

La mayor cantidad de casos en un solo día se había registrado el 24 de mayo pasado cuando las autoridades detectaron 370 contagios, por lo que los 394 de este jueves se convierten en la cifra más alta de casos positivos en 24 horas. (efe)

04:59 Nueva York registra jornada sin decesos

La ciudad de Nueva York marcó un importante punto de inflexión en su batalla contra la pandemia del coronavirus al no reportar nuevas muertes por el COVID-19 por primera vez desde el 12 de marzo,según datos del Ayuntamiento de la gran metrópolis, una de las más afectadas por la pandemia.

Hubo cero muertes adicionales el miércoles, según los datos del Departamento de Salud de la ciudad, que se informan con un retraso de 24 horas, y que en ocasiones varían respecto a las que ofrece cada día el gobernador del estado, Andrew Cuomo.

En todo caso, atrás quedan las 500 nuevas muertes que hubo cada día durante el pico de la pandemia. El número actual de muertos por COVID-19 en la ciudad es de 21.752, lo que incluye 16.992 muertes confirmadas y 4.760 probables. (efe)

04:46 China mantiene en un dígito los nuevos contagios

Las autoridades sanitarias chinas informaron este viernes (05.06.2020) de un levísimo repunte de nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático, con 5 casos diagnosticados. Al igual que los días previos, todos las infecciones se detectaron en viajeros procedentes del extranjero -los llamados casos "importados"-, esta vez en las provincias de Shanghái (4) y Sichuán (1).

La Comisión Nacional de Sanidad de China agregó que, hasta la pasada medianoche local (17.00 CET del jueves) se había dado de alta a 8 enfermos más y se había logrado sacar del estado de gravedad a un paciente, por lo que el número de contagiados activos en el país es de 66 y solo uno se encuentra en estado grave.

La fuente oficial no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 83.027 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.327 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. (efe)

04:28 Advierte "precaria" situación en hospitales de Honduras

Representantes de diversos gremios médicos de Honduras advirtieron este jueves (04.06.2020) que la situación de los hospitales públicos del país es "precaria", pues el avance del coronavirus comienza a amenazar la capacidad de camas en las principales ciudades del país.

Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax, en Tegucigalpa, instó a los médicos y autoridades de los sanatorios a denunciar "las carencias" para hacer frente al COVID-19, como la falta de espacio o de personal. "Todos los hospitales estamos iguales, esto va a ser un efecto domino", dijo.

Las mismas escenas se repiten en el Hospital Escuela, también en la capital, donde las autoridades han instalado carpas para atender a pacientes con problemas respiratorios agudos. Mientras que hospitales como el Leonardo Martínez y el Catarino Rivas, "ya no hay cupo", según Carlos Umaña, representante de los médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

Honduras suma 5.880 casos y 243 muertes tras reportar este jueves 190 nuevos contagios y nueve decesos en las últimas 24 horas. (efe)

03:53 Brasil acumula ya más muertos que Italia

Brasil superó este jueves a Italia como tercer país con más muertos por coronavirus, con 34.021, tras registrar 1.473 fallecidos en las últimas 24 horas, su tercer récord diario consecutivo. Segundo país en número de contagios por detrás de Estados Unidos, Brasil sumó 30.925 nuevos casos y ya registra 614.941 entre su población de 210 millones de personas, según el último balance del ministerio de Salud.

Calculado por millón de habitantes, el panorama en Brasil es, sin embargo, menos dramático que en los países europeos: 153,1, frente a los 557,2 de Italia o a los 587,8 del Reino Unido.

En Brasil, los estados con más muertos son Sao Paulo (8.276), el más rico y poblado, y Rio de Janeiro (6.010). Pero los que registran mayores índices de muertos por millón de habitantes son los del empobrecido norte y nordeste, como Amazonas y Ceará, cuyos sistemas sanitarios están al borde del colapso.

Los expertos sospechan que, ante la falta de pruebas en el país, los números reales son probablemente mucho más altos. (afp)

Cientos de nuevas tumbas fueron cavadas en el cementerio de Vila Formosa, en Sao Paulo. El cementerio es el más grande de América Latina y ha estado haciendo alrededor de 70 entierros al día, debido a la pandemia.

03:22 Bolivia podría regresar a cuarentena ante alza de contagios

Un aumento inusitado de contagiados y fallecidos por el nuevo coronavirus tres días después de que se suspendiera la cuarentena llevó a las autoridades bolivianas a advertir con regresar al aislamiento si persiste el desacato al distanciamiento social y el uso del barbijo en las calles.

El martes, el país registró 33 muertes, la mayor cifra diaria de fallecidos por la pandemia. Desde el 1 de junio la cuarentena ha sido levantada, excepto en Santa Cruz y Beni, que concentran el 80% de los 11.638 casos positivos y 400 fallecidos.

Según la ministra de Salud, Eidy Roca, para fines de julio se espera el pico de contagios con unos 100.000 estimados.

“Si la gente es irresponsable, no sólo vamos a tener que pensar en hospitales, sino también cementerios”, dijo el exdirector de Salud de La Paz, René Sahonero. (ap)

03:03 México supera los 105.000 casos tras otro récord diario

México notificó este jueves (04.06.2020) la mayor cantidad de contagios diarios de COVID-19, con 4.442 y otros 816 decesos, para alcanzar una cifra acumulada de 105.680 casos confirmados y 12.545 fallecimientos.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, Alomía afirmó que los contagios reportados este jueves "no son casos que ocurrieron en las últimas 24 horas, sino que están distribuidos por su fecha de registro, prácticamente, en los últimos 15 días".

Las autoridades reportaron además 46.659 casos sospechosos que están a la espera de sus resultados de laboratorio e indicaron que la ocupación hospitalaria en el país ha llegado al 45 % de la camas generales para pacientes con COVID-19 y en el caso de las camas de terapia intensiva para enfermos graves la ocupación se elevó al 38 %. La Ciudad de México y el Estado de México continúan como las entidades que presentan el mayor número de casos confirmados, activos y decesos. (efe)

02:45 Bolivia ordena cierra de ministerios y dos embajadas para ahorrar recursos

Bolivia ordenó este jueves (04.06.2020) el cierre de tres ministerios y las embajadas en Nicaragua e Irán, dos países amigos del expresidente Evo Morales, para ahorrar recursos y destinarlos a la lucha contra el coronavirus, anunció la presidenta Jeanine Áñez.

"Un punto importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar y por eso hemos ordenado reducir tres ministerios, en lugar de 20 tendremos 17", y también "cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua", señaló la gobernante en un mensaje televisado.

Los ministerios de Cultura y Deportes pasarán a ser parte de la cartera de Educación y el de Comunicación al portafolio de la Presidencia. (afp)

Los sepultureros entierran el cuerpo de una persona que murió de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en el cementerio de Sao Francisco Xavier, en Río de Janeiro, Brasil.

02:28 América acumula la mayoría de los decesos y contagios

América superó este jueves (04.06.2020) los 3 millones de casos por coronavirus y algunas autoridades empezaron dudar sobre la reapertura económica puesta en marcha tras las semanas de confinamiento.

Según la Organización Mundial de la Saluds (OMS), los 3.022.824 infectados a los que llegó el continente representan el 47 % de los 6,39 millones a nivel global, mientras que de las 383.872 muertes que ha dejado la pandemia a nivel global 168.553 (44 %) se han dado en América, la región de mayor incidencia de contagios.

Ver el video 12:35 Compartir El coronavirus azota a América Latina Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3dDMp El coronavirus azota a América Latina

Una situación preocupante de por sí que se agrava al ver cómo a medida que varias ciudades y países que están volviendo a la “nueva normalidad”, principalmente por las secuelas económicas que han dejado toques de queda y cuarentena, se están viviendo cifras récords de contagios o de fallecimientos por culpa del COVID-19.

En México, la reapertura económica y social que ha ido implementando en los últimos días el Gobierno se estrelló con los 1.092 decesos del miércoles, no solo la mayor en el país sino la segunda mayor en todo el mundo ayer, solo detrás de otro país latinoamericano donde también hay un desconfinamiento progresivo: Brasil (1.349), que está a poco más de 1.100 muertes (32.548) de sobrepasar a Italia (33.689) en el tercer puesto mundial. (efe)

01:34 Empleados demandan a Amazon en Nueva York por exponerlos al virus

Tres empleados de un depósito de Amazon en Nueva York presentaron una demanda contra el gigante estadounidense por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger al personal del coronavirus, sobre todo al exigir un ritmo de trabajo demasiado rápido.

Un empleado del gigantesco almacén de Amazon en Staten Island, uno de los cinco distritos de Nueva York, murió a comienzos de mayo por COVID-19, pero sus familiares no integran la demanda. Amazon dijo entonces que este empleado no había estado en contacto con otro empleado que dio positivo al virus, lo cual significa que habría contraído la enfermedad fuera del depósito.

Uno de los tres empleados que demandó a la empresa asegura que contrajo el virus en el almacén y cree que contagió a su prima, que vive con ella. Los empleados afirman en la demanda que Amazon permitió regresar al trabajo a quienes estuvieron en contacto con personas infectadas. (afp)

Ver el video 01:28 Compartir Desesperación para comprar oxígeno Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3dHMD Desesperación para comprar oxígeno

00:44 Perú declara el oxígeno medicinal de interés nacional

El gobierno de Perú declaró de interés nacional el oxígeno medicinal para garantizar su abastecimiento ante la gran demanda por el COVID-19, con 183.198 casos acumulados a nivel nacional, lo que ha provocado escasez y un incremento de precios de hasta diez veces su valor normal.

La medida de urgencia se dio después de que esta semana se presentaron largas filas de familiares de enfermos con el coronavirus con cilindros de oxígeno a cuestas, en una desesperada búsqueda para recargarlos en establecimientos que les cobraron considerables sobreprecios.

"Vemos a especuladores tratando de aprovecharse y poner en riesgo la vida del prójimo. (…) Eso no lo vamos a permitir. Con el oxígeno está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido con otros equipos y bienes necesarios para combatir esta enfermedad. Siempre existe gente sin escrúpulos que trata de aprovecharse de esta enfermedad para sacar un margen de utilidad extraordinario", dijo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en una conferencia televisada.

El decreto que declara al oxígeno como bien estratégico contempla una compra de 25,4 millones de dólares para atender la alta demanda y se destinarán 3,2 millones de dólares para redes de distribución que faciliten el acceso del oxígeno a los pacientes de COVID-19 hospitalizados. (efe)

00:31 American Airlines y United añaden vuelos según la demanda

American Airlines y United Airlines anunciaron este jueves (04.06.2020) que agregarán más vuelos en julio en línea con un aumento de la demanda, sugiriendo que la industria aérea había dejado atrás lo peor de los cierres provocados por la pandemia.

La aerolínea American Airlines operará el 55% de sus vuelos en Estados Unidos y casi el 20% de su habitual programa internacional, tras comprobar un creciente interés de los consumidores en los estados del país que han impulsado más rápido la reapertura después de las cuarentenas.

Por su parte, United Airlines dijo que iba a restablecer los vuelos a más de 150 destinos dentro de Estados Unidos y Canadá, aumentando los trayectos directos de Chicago, Denver, Nueva York y sus otros cuatro hubs. (afp)

00:20 Centros comerciales de Uruguay se alistan para reabrir

Los centros comerciales de Uruguay, excepto los situados en Rivera (norte), en la frontera con Brasil, reabrirán el martes 9 de junio, tras la ratificación de un protocolo de medidas sanitarias por el COVID-19, según anunció este jueves (04.06.2020) el gobierno del país suramericano.

Los clientes estarán obligados a llevar mascarillas, a guardar una distancia mínima de un metro y medio en la circulación y baños y de dos en las cajas, pasarán por controles de temperatura mediante cámaras termográficas y tienen prohibido el acceso si presentan síntomas de COVID-19 o están en cuarentena, y se realizarán testeos entre visitantes de unos 1.400 locales comerciales y 9.000 de sus trabajadores, entre otras medidas sanitarias.

Uruguay decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo, cuando se conocieron los primeros cuatro casos de COVID-19. Desde entonces, se registran 828 positivos -107 activos actualmente- y 23 fallecidos. (efe)

jc (efe, afp, reuters, dpa, ap)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |