+++Coronavirus minuto a minuto: Nueva York da por terminado el año escolar +++

19:01 (CET). Ecuadro tiene 315 muertos por COVID-19 y otros 338 posibles fallecidos por la enfermedad

Ecuador, uno de los países de Latinoamérica más afectados por el coronavirus, registró este sábado (11.04.2020) 315 fallecidos, con 7.257 casos positivos de contagio y 411 enfermos con el alta hospitalaria tras haber superado la cuarentena, informó la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo. La funcionaria añadió que hay otros 338 casos considerados como "fallecidos probables de COVID-19", que hasta ahora no se ha podido precisar la causa de los decesos. La ministra precisó que de los casos positivos para el coronavirus, 6.123 se encuentran estables y en cuarentena en sus domicilios, 186 en hospitales en condiciones también estables y 184 en unidades de cuidados intensivos con pronóstico reservado. (EFE)

18:45 (CET). Chile anuncia otras ocho muertes y total de contagios llega a 6.927

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este sábado (11.04.2020) que en las últimas 24 horas se registraron ocho nuevas muertes por COVID-19, lo que eleva la cifra total de fallecidos hasta los 73, y aseguraron que los contagios ascienden a 6.927, tras detectarse 426 nuevos casos. "Si bien esta cifra de 426 nuevos casos es inferior a la de ayer, hago un llamado a mantener el irrestricto apego a las directrices para mantener el distanciamiento social", dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Zúñiga explicó en rueda de prensa que entre los fallecidos hay una mujer de 21 años, de la región central del Maule, que padecía leucemia y que se convierte así en la víctima más joven que ha dejado el COVID-19 en Chile. (EFE)

18:45 (CET). 18:43 (CET). Ascienden a 16 los fallecidos en Cuba

La muerte de una anciana de 91 años elevó a 16 la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba, que a un mes del anuncio de los primeros contagios ya acumula 620 positivos -con 56 nuevos casos- y 77 pacientes curados. La última fallecida, que tenía antecedentes de cardiopatía y fallo renal, murió luego de pasar varios días en cuidados intensivos por complicaciones respiratorias, indicó el parte diario del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap). En hospitales cubanos hay cinco personas en estado crítico y siete graves. (EFE)

18:17 (CET). Estados Unidos supera a Italia en número de fallecidos

Estados Unidos sobrepasó a Italia este sábado (11.04.2020) y se convirtió en el país con el mayor número de fallecidos causados por la pandemia del nuevo coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 18.860 personas en Estados Unidos, que también es el primer país en casos (503.594), según el recuento de la universidad con sede en Baltimore. La pandemia ha dejado en Italia 18.849 muertos, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales. La población del país europeo, sin embargo, es menos de una quinta parte de la de Estados Unidos. (AFP)

18:11 (CET). Argentina contará también a los contagiados en las Malvinas

Argentina sumará los casos de COVID-19 que se registran en las islas Malvinas a sus estadísticas sanitarias nacionales, informaron este sábado (11.04.2020) fuentes de la cancillería. De acuerdo al último registro británico disponible, cinco personas se infectaron con coronavirus en las islas Malvinas en el Atlántico Sur, unos 400 kilómetros al este de las costas patagónicas, que desde 1833 son administradas por el Reino Unido pese al constante reclamo de soberanía de Argentina. Los casos del archipiélago se sumarán a las estadísticas de la austral provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que hasta este sábado contabilizaba 83 ciudadanos con COVID-19. Argentina registra en total 1.975 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 83 fallecieron, según informaron esta mañana las autoridades sanitarias. (EFE)

17:52 (CET). Pandemia podría costar a Ecuador hasta el 12 por ciento del PIB

La pandemia del coronavirus puede costarle a Ecuador hasta un 10 o 12 por ciento del PIB, teniendo en cuenta el peor de los escenarios previstos, aseguró el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en una entrevista con la agencia EFE. "El daño económico de la pandemia es muy grande. Se estima que puede llegar hasta el 10 o 12 por ciento del PIB ¡Es duro!", afirmó al precisar que esa suma sería relevante para un periodo de "seis meses" de emergencia nacional. El cálculo se basa en una "paralización económica" como la actual, que puede llegar a costar "de 2 a 3 puntos porcentuales" mensuales entre gastos directos de la emergencia sanitaria (médicos y logísticos), prestaciones sociales, caída del precio del petróleo y pérdida de la actividad comercial. (EFE)

17:26 (CET). Reino Unido reporta 917 muertos en las últimas 24 horas

El número de muertes registradas en hospitales del Reino Unido por COVID-19 se ha incrementado en 917 en la últimas 24 horas, hasta un total de 9.875, informó este sábado (11.04.2020) el Gobierno británico. Este aumento diario de las cifras oficiales de fallecidos es algo inferior al récord de 980 personas anunciado el viernes, que fue la mayor cantidad registrada en un día en un país europeo. De las 917 nuevas muertes confirmadas esta jornada, 19 corresponden a trabajadores del sistema sanitario público británico (NHS, por sus siglas en inglés), en medio de una polémica nacional por la escasez de equipamiento de protección facilitado a estos profesionales por el Gobierno. (EFE)

16:45 (CET). Boris Johnson sigue recuperándose de su COVID-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, enfermo de coronavirus y hospitalizado desde hace casi una semana, ha realizado "grandes avances" en su recuperación, anunció este sábado (11.04.2020) uno de sus portavoces. El dirigente conservador, de 55 años, abandonó el jueves por la noche la unidad de cuidados intensivos y fue transferido a otro servicio del hospital de St Thomas, en Londres. La víspera, los servicios del 'premier' británico anunciaron que éste había empezado a "caminar un poco". "Su ánimo sigue siendo muy bueno", señaló el viernes un portavoz del mandatario, que precisó que Johnson se encontraba en la "fase inicial" de la recuperación, y que no retomaría las riendas del ejecutivo hasta que la "opinión de su equipo médico" sea favorable. (AFP)

16:14 (CET). Nueva York cierra el año escolar

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este sábado (11.04.2020) el cierre de los colegios públicos de la ciudad durante el resto del año escolar, una medida que tildó de "dolorosa" pero "necesaria para salvar vidas" para poder seguir implementando el distanciamiento social y vencer al coronavirus. "No es una decisión fácil ni satisfactoria para los que hemos estado haciendo esfuerzos para que nuestros niños consigan la mejor educación posible", afirmó De Blasio en una rueda de prensa. El sistema de educación público de Nueva York, el mayor de EE.UU. y que cuenta con 1,1 millones de estudiantes, cerró sus colegios el pasado 15 de marzo e inició un sistema de educación a distancia una semana después. (EFE)

16:06 (CET). "Sin mascarillas no contendremos el virus"

Expertos chinos que trabajan en el hospital de Leishenshan, construido en menos de dos semanas para combatir el coronavirus en Wuhan, defendieron este sábado (11.04.2020) el uso obligatorio de las mascarillas como medida indispensable para contener el brote. "No usarlas es una estupidez", afirmó el especialista Wang Xinghuan, director del Hospital de Zhongnan y responsable del de Leishenshan durante una visita guiada para los medios de comunicación. Según Wang, el uso de las mascarillas entre la población constituye "una medida científica de protección", y sirve también para evitar que los trabajadores médicos se contagien. "Si no se usan, no se podrá controlar la epidemia", afirmó.

Asimismo, Wang explicó que las cuarentenas que se impongan para frenar la expansión del brote deben ser estrictas, como la que se puso en marcha en Wuhan durante semanas, y aseguró que "las voluntarias en domicilios particulares no funcionan". El experto añadió que "hacen falta muchas pruebas para detectar a los enfermos y a los asintomáticos, o a quienes haya que aislar fuera del domicilio particular para que no contagien a otros". También argumentó que los pacientes recuperados de la COVID-19 deberían pasar dos semanas de cuarentena tras ser dados de alta como medida de precaución.

Mientras, el subdirector del Hospital de Zhongnan y experto en urgencias Zhao Yan, aseguró en el mismo encuentro que el virus y sus síntomas pueden manifestarse "de manera diferente en Occidente respecto a China". "La pérdida del gusto y el olfato, por ejemplo, ha variado en Europa y Estados Unidos. Esto nos hace pensar que el virus está mutando. Necesitamos cooperación", dijo, y añadió que lo más importante ahora es "impedir los rebrotes". (EFE)

15:16 (CET). HRW critica a Bolsonaro por "irresponsable"

La organización Human Rights Watch (HRW) criticó en duros términos este sábado(11.04.2020) la conducta "irresponsable" del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el COVID-19 y afirmó que "pone en riesgo la vida" de los ciudadanos de su país. "Bolsonaro está saboteando los esfuerzos de gobernadores y de su propio Ministerio de Salud para contener la diseminación de la COVID-19, poniendo en riesgo la vida y la salud de los brasileños", dice un comunicado firmado por el director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "Para evitar muertes con esa pandemia, los líderes deben garantizar que las personas tengan acceso a informaciones precisas, basadas en evidencias, y esenciales para proteger su salud", pero Bolsonaro "está haciendo todo, menos eso", agrega Vivanco. El comunicado expresa la preocupación de HRW con la aceleración de la pandemia en Brasil, el país más afectado de América Latina y en el que hasta este viernes se habían registrado 1.057 muertes y 19.638 contagios. (EFE)

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Daca, Bangladesh Un hombre es detenido por la policía en Bangladesh, acusado de violar la prohibición de salir a las calles. Parte del procedimiento es que el sospechoso se hinque frente a la autoridad.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Katmandú, Nepal Un agente de la policía de Nepal logra mantener la distancia con un hombre que desafío la cuarentena impuesta por el Gobierno gracias a una curiosa herramienta. En realidad, todas las medidas de protección son bienvenidas. La foto es del 29 de marzo.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Chennai, India Policías obligan a un grupo de detenidos a hacer sentadillas como castigo por no haber respetado las normas impuestas por las autoridades para frenar el avance de la COVID-19. Seguramente no será el único castigo que reciban... En muchos países se aplican también multas a los infractores. La foto es del 1 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Bangkok, Tailandia En la capital tailandesa se han instalado distintos puntos de control para evitar que la gente se mueva de un punto a otro de la ciudad. La policía, en sus inspecciones, usa mascarillas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La imagen es del 3 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ahmedabad, India Una patrulla de la Fuerza de Acción Rápida recorre las calles de un vecindario invitando a los vecinos a permanecer dentro de sus casas. Si bien India no registra un alto número de casos, las condiciones de hacinamiento y la enorme cantidad de gente que vive en sus ciudades hace temer que un brote gigantesco sea inminente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Mogadiscio, Somalia Si hace calor, la gente quiere ir a la playa. Es lo normal. Bueno, era lo normal. En la capital somalí, la policía, fuertemente armada, intenta convencer a los bañistas de lo peligroso que es reunirse en multitudes. La playa Lido, en el océano Índico, estará ahí todavía cuando se acabe la epidemia. Ya habrá tiempo para un nuevo chapuzón.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Brighton, Reino Unido Un miembro de la policía comunitaria intenta convencer a un bañista de la necesidad de no estar en la playa si es que las autoridades dicen que no hay que estar en la playa, sobre todo en un país donde el número de casos se ha incrementado notoriamente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Jerusalén, Israel Las autoridades de Israel debieron tomar medidas más extremas luego de que los ultraortodoxos no respetaran las normas y los casos empezaran a aumentar rápidamente en sus barrios. En la foto, del 30 de marzo, la policía detiene a un judío ultraortodoxo que no respetó la prohibición de salir.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad de Guatemala, Guatemala Miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a un grupo de detenidos por haber violado el toque de queda, que rige entre las 16 y las 4 horas al menos hasta el 12 de abril de 2020.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Los Ángeles, California, Estados Unidos El 19 de marzo se impuso una cuarentena total e indefinida en toda California, en un esfuerzo por frenar el avance de la pandemia también en ese estado. Las razones para salir de casa son contadas. Estos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles revisan que estos viajeros cuenten con la debida autorización.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Moscú, Rusia Durante una nevada en la Plaza Roja de la capital rusa, un oficial de la policía da instrucciones a dos peatones, poco después de que las autoridades rusas anunciaran el cierre parcial de distintas actividades. Los casos de coronavirus han aumentado notoriamente desde fines de marzo en Rusia.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Río de Janeiro, Brasil Al igual que en Somalia, aguantar la tentación en Río de Janeiro es muy difícil. Pero para eso están los agentes policiales, para recordarles a los bañistas que el deber ciudadano está por sobre los placeres mundanos, muy especialmente cuando hay una epidemia y la playa está cerrada.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad del Cabo, Sudáfrica Soldados y policías patrullan entre chozas en el municipio de Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, en un intento más de las autoridades por hacer respetar la cuarentena nacional. Sudáfrica es uno de los países más afectados por el coronavirus en África. Autor: Diego Zúñiga



