+++ Coronavirus minuto a minuto: Merkel y Macron presentan su plan de reactivación económica +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

17:08 Francia y Alemania proponen plan de reactivación de 500.000 millones

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, están presentando su plan de reactivación económica para la Unión Europea.

"Para apoyar la recuperación sostenible que restablezca y refuerce el crecimiento en la UE, Alemania y Francia apoyan la creación de un fondo de reactivación ambicioso, temporal y enfocado" en el marco del próximo presupuesto de la UE, dotado con "500.000 millones de euros", subraya una declaración conjunta.

16:54 Europol prevé un mercado de vacunas falsas

La oficina europea de policía, Europol, prevé que el hallazgo de una vacuna eficaz contra el coronavirus dé lugar a un mercado de copias falsas de esta inmunización, señaló hoy la directora de esa entidad, Catherine de Bolle.

En una comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, De Bolle señaló que "la venta de productos fraudulentos y subestándar está en auge en la economía de la pandemia" a través de internet, tanto en los canales de venta habituales como en la llamada "web oscura" ("dark web").

"Prevemos que cuando haya una vacuna lista (contra la COVID-19), los criminales usarán esta oportunidad para vender vacunas falsas", explicó la directora de Europol.

16:37 Venecia mantiene la Mostra pero retrasa las bienales de Arquitectura y Arte

La Bienal de Arquitectura, que se iba a celebrar este año, tendrá lugar en 2021 y la de Arte en 2022, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, informaron hoy lunes los responsables de la Bienal de Venecia, que confirmaron que el Festival de Cine de Venecia se mantiene para septiembre de este año.

La XVII Bienal de Arquitectura de Venecia se iba a celebrar este año del 23 de mayo al 29 de noviembre, después se aplazó su inicio hasta el 29 de agosto de este año y finalmente tendrá lugar entre el 22 de mayo y el 21 de noviembre de 2021, como consecuencia de pandemia de la COVID-19.

Tras este aplazamiento, la 59ª Edición de la Bienal de Arte de Venecia, que iba a realizarse en 2021, tendrá lugar del 23 de abril al 27 de noviembre de 2022.

16:29 Secuestros en México cayeron 18% en abril

Los secuestros en México se redujeron 18,1% en el mes de abril frente al mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y a que millones de mexicanos permanecen en casa, según informó este lunes la organización mexicana Alto al Secuestro.

"En el mes de abril de 2020 hubo una disminución de 18,1 % en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. Y hubo 99 carpetas, en comparación con las 121 del pasado mes de marzo", detalló la ONG en un comunicado.

16:27 España empeora su previsión para 2020: hasta un 9,5% de caída del PIB

El Banco de España agravó este lunes su previsión sobre el desplome de la economía nacional a causa de la pandemia de coronavirus, que situó en una caída del PIB de un mínimo del 9,5 % durante este año, frente a la horquilla 6,6-8,7 % calculada en abril.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, anunció esta nueva estimación en uan comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso para explicar el impacto de la COVID-19 en la economía del país, en la que avisó de que la recuperación no estará exenta de dificultades y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente.

16:11 Los peruanos pueden retirar desde hoy parte de su fondo de pensiones

Más de seis millones de peruanos pueden solicitar a partir de este lunes el retiro de hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones ante la emergencia por el nuevo coronavirus, que mermó sus ingresos por el confinamiento vigente desde hace dos meses.

El procedimiento es posible por una ley del 30 de abril que autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones a que de forma "voluntaria y extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados".

El proceso de inscripción comienza este lunes y durará hasta el 18 de julio, mediante la entrega de una solicitud formal a través de una plataforma de internet creada para tal fin.

16:04 La Premier League autoriza los entrenamientos desde mañana

La Premier League anunció este lunes que los 20 clubes de la élite inglesa votaron "por unanimidad" reanudar desde el martes los entrenamientos "en pequeños grupos, manteniendo las medidas de distancia social".

Sobre la fecha de regreso de la competición, "una consulta más amplia continuará con los jugadores, los entrenadores y los clubes, mientras que un protocolo para el regreso de los entrenamientos completos será puesto a punto".

16:03 La ciudad de París aprueba ayuda por 200 millones

La alcaldía de París votó este lunes un plan de ayuda de cerca de 200 millones de euros para apoyar a las empresas, a la cultura y a las familias más precarias afectadas por la pandemia del coronavirus.

"Las consecuencias económicas y sociales de esta crisis serán profundas y duraderas", advirtió la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, durante una sesión del Consejo de París, la asamblea que delibera sobre los asuntos de la capital francesa.

"A las medidas de emergencia y de apoyo deberán añadirse medidas de reactivación y ayudas a las fuerzas vivas y culturales, y de apoyo a los más vulnerables", añadió la regidora de la capital francesa.

Hidalgo recordó que París, capital mundial del turismo y de la cultura, registra una pérdida de actividad de -37,5%.

15:51 Wall Street abre al alza por expectativas positivas sobre vacuna

La Bolsa de Nueva York abrió con subas significativas el lunes tras el anuncio de un laboratorio estadounidense sobre resultados preliminares positivos en sus ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus: el Dow Jones trepaba 2,87% y el Nasdaq, 1,8%

15:45 Se cancela el FIB, que devolverá el dinero de 37.000 abonos vendidos

El Festival Internacional de Benicàssim, uno de los principales festivales de música de España, anunció hoy la cancelación de su edición de 2020, prevista entre el 16 y el 19 de julio, por la situación sanitaria en España de la pandemia de la COVID-19 y activó ya el reembolso de los más de 37.000 abonos comprados hasta la fecha.

El FIB anunció en su cartel de 2020 a artistas como Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros muchos, y con esos 37.000 abonos vendidos había "recuperado lo más importante de todo, la confianza del público, que se ha volcado más que nunca", señala la organización en un comunicado.

15:24 Compañía estadounidense anuncia resultados positivos en vacuna

La firma de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes que tuvo resultados "positivos provisionales" en la fase inicial de los ensayos clínicos de su vacuna contra el nuevo coronavirus, en un número reducido de voluntarios.

El compuesto produjo una respuesta inmune en ocho pacientes que la recibieron, de la misma magnitud de aquellos que se han contagiado con el virus, dijo la compañía.

"La fase provisional 1, aunque es un estadio temprano, demuestra que la vacunación con mRNA-1273 produce una respuesta inmune de la misma magnitud que la provocada por la infección natural", dijo en un comunicado el doctor Tal Zaks, director médico de Moderna.

15:21 Chile aleja el fantasma de la recesión en el primer trimestre

El Producto Interno Bruto chileno creció un 0,4% durante el primer trimestre de 2020, lastrado por la crisis social y los primeros efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, que llegó al país en marzo, informó este lunes el Banco Central.

El dato sorprendió a los mercados que esperaban una contracción del 0,1% y evita que Chile entre en recesión técnica (dos trimestres seguidos de caída), ya que en los tres últimos meses del año pasado el PIB se desplomó un 2,1%.

El crecimiento en el primer trimestre "se explicó principalmente, por un alza de las actividades de minería, servicios financieros y construcción, que fue parcialmente compensada por la caída de servicios personales, comercio, transporte y restaurantes y hoteles, asociada a la crisis sanitaria", afirmó el emisor chileno.

