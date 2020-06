+++ Coronavirus, minuto a minuto: México rebasa los 175.000 casos y desestima "contar todos" +++

Todas las actualizaciones en Hora Central de Europa (CET, por sus siglas en inglés)

04:32 Bolivia suma por primera vez 1.000 casos en una sola jornada

Bolivia sumó este sábado por primera vez 1.000 casos diarios de coronavirus en una sola jornada, con lo que registra un total de 23.512 contagios desde el inicio de la pandemia.

La cifra diaria de 1.036 casos confirmados es la más alta desde que a mediados de marzo se reportaron los primeros casos en Bolivia, donde la covid-19 causó 740 muertos. Cuatro departamentos concentran el 92% de los contagios: Santa Cruz (60%), Beni (15%), Cochabamba (10%) y La Paz (7%).

La expansión de la pandemia en Bolivia, un país de más de 11 millones de habitantes, se registra en momentos en que el sistema sanitario expone sus flaquezas por la falta de coordinación, la carencia de medicinas y equipos médicos, y por los progresivos contagios del personal sanitario que atiende la emergencia.

04:18 México rebasa los 175.000 casos y descarta necesidad de "contar todos"

La pandemia de COVID-19 superó este sábado en México los 175.000 contagios confirmados al sumar 4.717 en las últimas 24 horas, aunque el gobierno mexicano defendió que no es necesario "contar todos" para el control epidemiológico.

En el informe técnico diario, la Secretaría (ministerio) de Salud (SSa) reportó un total de 175.202 casos confirmados, un 2,8% más que en la jornada anterior, además de 387 nuevas muertes para totalizar 20.781 defunciones.

Pese a estos datos, el subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, defendió la estrategia de no realizar la mayor cantidad de pruebas posibles.

"No es propósito de la vigilancia epidemiológica contabilizar todos y cada uno de los casos. Esa no es la meta principal porque en un fenómeno que es tan extenso, masivo, técnicamente le llamamos inconmensurable, no se puede medir, la meta es identificar patrones", argumentó.

04:01 Observatorio de COVID en Nicaragua reporta alza de muertes y pide más médicos

Un informe del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua reportó este sábado un alza de muertes con síntomas de coronavirus en el país, que alcanzó los 1.688, incluidos 72 en el sector de la salud, y recomendó a las autoridades contratar personal sanitario.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, compuesto por una red de médicos y voluntarios que verifican casos sospechosos de COVID-19, el número de personas con síntomas de la enfermedad llegó a 5.957 el pasado miércoles, última fecha investigada.

Los datos del Observatorio Ciudadano son superiores a los del Ministerio de Salud, que en su más reciente informe, emitido el pasado 16 de junio, informó de 1.823 casos de COVID-19, con 64 muertos.

La diferencia entre los datos oficiales y los del Observatorio son motivo de polémica, ya que la Unidad Médica Nicaragüense, opositora al gobierno de Daniel Ortega, sostiene que este no brinda información real sobre el impacto de la pandemia.

03:46 Italia con 300 contagios diarios cuatro meses después del primer caso

Cuatro meses y 34.610 fallecidos después de aquella noche del 21 de febrero cuando se detectó el primer caso autóctono de coronavirus, un hombre de 38 años, Italia sigue contando con una media de 300 contagios diarios y decenas de muertos.

Los datos de hoy se encuentran en la línea de esta semana, con 49 defunciones y 262 nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas, según Protección Civil.

Después de dos meses de confinamiento, Italia ha comenzado progresivamente a abrirse y en la actualidad se encuentra en la fase 3 de la desescalada, con casi todas sus actividades en marcha, pero siempre respetando las normas de seguridad para evitar contagios.

El número total de personas actualmente positivas es de 21.212, con una disminución de 331 en comparación a ayer, y 152 pacientes en cuidados intensivos, los que supone nueve menos que el viernes.

03:23 Guatemala suma 31 fallecidos en 24 horas para un total de 514

El informó este sábado de que la cifra de fallecidos por coronavirus en su país aumentó en 31 en las últimas 24 horas para elevar el total a 514.

Mediante una infografía, la cartera sanitaria detalló que 26 de las personas fallecidas son hombres y cinco mujeres, mientras que los nuevos casos de COVID-19 registrados hoy son 246.

Guatemala contabiliza así 12.755 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 9.681 son casos activos y 2.558 recuperados; además de los 514 fallecidos y otros dos que perdieron la vida por causas ajenas a la infección.

El departamento central de Guatemala concentra el 68,4% de los contagios y lejos, en el segundo territorio con más casos registrados, está el occidental de San Marcos, colindante con México, con el 4,9% del total.

03:11 Codelco paraliza faenas mineras en el norte de Chile por riesgo ante pandemia

La minera estatal chilena Codelco anunció este sábado que suspenderá o reducirá sus operaciones en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, entre ellas la construcción de la versión subterránea del yacimiento Chuquicamata, una de las minas a rajo abierto más grandes del mundo.

La decisión de la compañía se basó, según explicaron a través de un comunicado, en los riesgos que genera el desplazamiento de tanto personal hacia esa zona del país para mantener activa la extracción en los cientos de yacimientos existentes.

Entre ellos, el inmenso rajo de Chuquicamata, que a partir de ahora solo funcionará con personal residente en Calama (región de Antofagasta), a unos 20 kilómetros de la gran mina y a unos 1.500 al norte de Santiago de Chile.

02:50 EE.UU. vuelve a rebasar 30.000 casos diarios y suma 119.654 muertos

Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 2.251.205 casos confirmados de COVID-19 y la de 119.654 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 32.086 contagios más que el jueves y de 568 nuevas muertes.

Estados Unidos vuelve a rebasar por segundo día consecutivo los 30.000 nuevos casos diarios. El repunte de contagios en estados como California (con 3.893 más) Florida (3.822 más), Texas (3.402 más) o Arizona (3.246 más) ha vuelto a disparar el cómputo global.

Y es que el foco de la pandemia en Estados Unidos se ha desplazado ahora de la golpeada Costa Este a los estados del Cinturón del Sol, como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro casi la mitad de nuevos casos en todo el país.

02:35 R. Unido concluirá revisión de la regla de los dos metros "en los próximos días"

La revisión encargada por el gobierno británico sobre la norma de distanciamiento social de dos metros para evitar la propagación del coronavirus concluirá "en los próximos días", adelantó este sábado el titular de Cultura, Oliver Dowden.

Esa regla está siendo cuestionada desde muchos sectores del país por su potencial impacto en la actividad económica nacional.

El gobierno conservador de Boris Johnson dará previsiblemente nuevas indicaciones al respecto la próxima semana, después de que el nivel de alerta por coronavirus en el país se rebajara este viernes del 4 al 3.

Eso implica que el virus sigue en circulación pero que su nivel de contagio no es tan elevado ni aumenta de manera "exponencial", de acuerdo con las valoraciones de los expertos.

El primer ministro encargó la revisión de la controvertida normativa social en Inglaterra el pasado día 14, bajo el argumento de que había "margen de maniobra" frente a la caída en los casos de COVID-19.

02:00 Argentina cumple tres meses de cuarentena en su momento más difícil

Argentina cumplió este sábado tres meses desde que inició su cuarentena obligatoria y lo hace a dos velocidades, con gran parte del país en una fase de apertura del aislamiento mientras Buenos Aires y otras zonas críticas viven sus peores días por el COVID-19 hasta ahora.

Los contagios por coronavirus en el país austral ascienden a 41.204, tras producirse este sábado 1.634 positivos, según el reporte del Ministerio de Salud, y el total de fallecidos por la enfermedad es de 992, después de 12 decesos en 24 horas.

Con esos números, Argentina figura en las estadísticas mejor que sus vecinos Chile y Brasil, y el gobierno de Alberto Fernández ha sacado pecho en repetidas oportunidades en los últimos tiempos de la cantidad de vidas salvadas por el temprano decreto de la cuarentena -"el dilema entre economía y salud es falso-", ha mantenido siempre el presidente.

01:29: Cifra de fallecidos por COVID-19 en Chile sumarían 7.364

La cifra de muertos asociada al nuevo coronavirus alcanzaría los 7.364 en Chile, al sumar los 4.295 decesos confirmados por pruebas hasta el momento y 3.069 adicionales informados por las autoridades el sábado y a los que no se les ha practicado el examen.

El jefe de epidemiología Rafael Araos dijo que seguirán informando la cifra de decesos confirmados y la de los fallecimientos sin test de PCR de forma paralela, es decir, habrá dos reportes de fallecidos que no se sumarán.

“El registro diario no se va a alterar porque queremos mantener las trayectorias y las tendencias para que la gente pueda tener un sentido de realidad lo más en tiempo real de lo que está pasando”, afirmó Araos. “Así que los números en el reporte diario no van a cambiar”, señaló el funcionario, que afirmó que el número de muertos probables sin PCR se informará semanalmente en el informe epidemiológico de los viernes del ministerio.

01:16 Panamá marca nuevo récord y llega a 25.222 casos y 493 muertos

Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este sábado la cifra récord de 948 nuevos casos de COVID-19, además de 8 muertes, que llevaron el acumulado hasta los 25.222 contagios confirmados y 493 fallecidos por la enfermedad en 104 días de pandemia.

Hay 640 pacientes hospitalizados, 121 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 519 en salas, mientras que 9.730 están en aislamiento domiciliario, de ellos 722 en hoteles que funcionan como hospitales.

En las últimas 24 horas se realizaron 2.767 pruebas para detectar la enfermedad, el mayor número desde que el 9 de marzo pasado se reportó el primer caso de COVID-19, lo que llevó el acumulado hasta 105.470. El 26,5 % han resultado positivas.

01:02 Latinoamérica supera los dos millones de casos y Brasil suma casi 50.000 muertes

América Latina y el Caribe superaron este sábado los dos millones de casos de coronavirus, más de la mitad de ellos registrados en Brasil, un país que también suma casi 50.000 muertos por la pandemia, según un balance de la agencia francesa AFP basado en cifras oficiales.

La expansión del virus se acelera en la región, que suma 2.007.621 casos en total. Mientras el gigante sudamericano registra 1.067.579 casos confirmados y 49.976 muertes por COVID-19.

00:46 La nueva normalidad toma el relevo en toda España

La nueva normalidad ha tomado ya el relevo en toda España al estado de alarma, que durante 98 días y en fases sucesivas ha permitido al Gobierno establecer medidas para contener el avance del coronavirus, causante de 28.322 muertes y 245.938 contagios, según el Ministerio de Sanidad.

La lucha contra la pandemia continua, pero desde esta medianoche lo hace ahora en un escenario diferente en el que se quiere, sobre todo, recuperar la actividad económica y aliviar las restricciones que han marcado la vida diaria de los ciudadanos.

Los españoles tendrán que continuar utilizando mascarillas, deberán mantener la distancia de seguridad y las medidas estrictas de higiene para prevenir el contagio, pero se flexibilizan los desplazamientos, las reuniones y otras actividades.

00:30 Perú supera los 250.000 contagios

Al cumplirse el día 97 de la emergencia en Perú por COVID-19, el número de contagios se elevó a 251.338 casos, con 3.413 confirmados en las últimas 24 horas, según reportó el ministerio de Salud en su informe diario.

Perú es el sexto país en el mundo con mayor número de contagios y el porcentaje de letalidad se mantiene en 3,13 % al haber sumado 7.861 decesos, con 201 fallecidos más desde el viernes.

El porcentaje más alto de letalidad en Perú lo tiene la región sureña de Ica, con 6,58 % y 398 fallecidos, seguida por la andina Ancash, con 5,87 % y 411 muertos.

El reporte oficial agregó que en las últimas horas se han internado 132 nuevos pacientes en los centros de salud, que elevan a 10.577 el número de hospitalizados por el coronavirus.

00:14 Alcaldía de Rio de Janeiro suspende Campeonato Carioca

La alcaldía de Rio de Janeiro suspendió este sábado el Campeonato Carioca de fútbol, dos días después de que este torneo se convirtiera en el primero de Sudamérica en volver a jugarse tras la paralización causada por el coronavirus.

En un decreto publicado en el Diario Oficial del municipio, el alcalde de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinó la suspensión de cualquier competición deportiva en la ciudad hasta el 25 de junio para adecuar "los protocolos sanitarios presentados por las federaciones deportivas al protocolo sanitario municipal".

El Campeonato Carioca, el torneo de fútbol del estado de Rio de Janeiro, se convirtió el jueves en el primero sudamericano en regresar a la actividad tras la suspensión causada por la covid-19, con el encuentro que disputaron el Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores y de la liga brasileña, y Bangu.

El viernes se jugó otro partido del campeonato, entre Portuguesa y Boavista. Ambos encuentros se jugaron a puerta cerrada.

00:05 Arizona se encamina a ser el nuevo foco en la costa oeste de EE.UU.

El estado de Arizona, fronterizo con México, se encamina a ser el nuevo foco de coronavirus de la costa oeste de Estados Unidos tras registrar por segundo día consecutivo más de 3.000 nuevos contagios de la enfermetad, según datos revelados este sábado por las autoridades de salud.

El Departamento de Salud de Arizona reportó 3.109 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas.

Aunque la cifra sobrepasó la barrera de los 3.000 casos no superó el máximo registro de 3.246 contagios, que se presentó este viernes. La cifra de infectados en el estado, con una población que apenas sobrepasa los 7 millones de personas, llegó a 49.798.

Este sábado se registraron 26 muertes adicionales de pacientes infectados con el virus, aumentando el número de fallecidos a 1.338 en Arizona, conocido como el estado del Gran Cañón.

gs (afp, efe, reuters, ap)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |