+++ Coronavirus, minuto a minuto: Más países decretan cuarentena en América +++ (16.03.2020)

07:30 Más países decretan cuarentena en América

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos continuaron reforzando el domingo (15.03.2020) sus medidas para contener la feroz pandemia del coronavirus, mediante la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras terrestres, aéreas, marítimas y fluviales.

Aunque gobiernos como Nicaragua, Cuba, México y Brasil han minimizado el impacto que podría tener el COVID-19 en la región, otros como Venezuela. Perú, Ecuador, Honduras y Uruguay han decretado cuarentena para sus ciudadanos.

06:42 Jugadores de los Astros donan alimentos y dinero para crisis

Algunos jugadores de los Astros de Houston están tomando acción en los momentos de la crisis que ha ocasionado el brote del coronavirus.

El tercera base, Alex Bregman, dijo en un tuit que estaba donando 1.000 paquetes de alimentos de cuarentena al Banco de Alimentos de Houston para garantizar que los estudiantes que dependen de almuerzos gratis puedan comer.

El Banco de Alimentos de Houston dice que un paquete de alimentos puede proporcionar 28 comidas.

"Únase a mí para ayudar a nuestra comunidad", escribió Bregman. "Un poquito cuenta", agregó.

06:15 El Salvador ordena resguardo de mayores de 60 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este domingo que los empleados públicos y privados mayores de 60 años de edad y las mujeres embarazadas permanezcan aislados en sus casas para tratar de contener la pandemia de COVID-19.

"Aún estamos a tiempo de contener el virus lo más que se pueda" y "la única forma de contener masivamente este virus es con restricción de movilidad", manifestó el mandatario en una cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario afirmó que el país no registra casos sospechosos ni confirmados de COVID-19, aunque señaló que se han realizado un total de 67 pruebas que resultaron negativas al virus, sin que estas se hayan manejado públicamente como casos sospechosos, y se tienen una "treintena de casos en observación".





05:27 Nuevo brote en Corea del Sur vinculado a una iglesia

Corea del Sur registra un nuevo brote de infección por coronavirus relacionado con una iglesia, anunciaron este lunes las autoridades, que dieron cuenta de 46 casos en esta congregación.

La iglesia de Grace River de Seongnam, a unos 20 km al sur de Seúl, cerró el domingo después de que un tercio de sus 135 fieles dieran positivo al COVID-19, incluido el pastor y su esposa.

Esta congregación religiosa siguió celebrando misas a pesar de los llamamientos del gobierno a evitar cualquier congregación pública y sobre todo religiosa.

Se han detectado 40 nuevos casos de contagio en esta iglesia, afirmaron las autoridades de la ciudad de Seongnam. Se suman a otros seis diagnosticados anteriormente.

Más del 60% de los aproximadamente 8.200 casos de COVID-19 en Corea del Sur están vinculados a la Iglesia de Jesús Shincheonji, una organización considerada por algunos una secta.



05:15 Varios casinos de Las Vegas cierran por el coronavirus

Varios casinos y hoteles de Las Vegas, incluidos algunos de los situados en la avenida principal de la ciudad, cerrarán sus puertas en un esfuerzo por evitar la propagación del coronavirus, dijo el domingo el grupo MGM.

"Ahora es evidente que esta es una crisis de salud pública que requiere una acción colectiva importante si queremos frenar su avance", dijo Jim Murren, presidente de MGM Resorts, en un comunicado.

"En consecuencia, cerraremos todas nuestras propiedades en Las Vegas a partir del martes 17 de marzo, por el bien de nuestros empleados, invitados y comunidades", dijo Murren, y agregó que la compañía tiene la intención de volver a abrir las instalaciones "tan pronto como sea seguro".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió una nueva guía nacional que recomienda que los organizadores cancelen o pospongan cualquier evento que reúna a más de 50 personas, con la excepción de actividades educativas o de negocios.

Muchos estados de Estados Unidos ya han cerrado sus escuelas, museos, estadios deportivos y lugares de entretenimiento.

4:47 México cancela la ceremonia del equinoccio en Chichen Itzá

Las autoridades del estado de Yucatán, en el sureste de México, anunciaron este domingo el cierre de la zona arqueológica maya de Chichen Itzá y la cancelación de la famosa ceremonia del equinoccio de primavera por la crisis global del coronavirus.

"En este semana previa al equinoccio, cada año recibimos la visita de más e 50.000 visitantes de distintos países. He instruido para que se disponga lo necesario para suspender las actividades y el ingreso a los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Dzibilchaltún los días 20, 21 y 22 de marzo", informó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

El objetivo de esta medida es "incrementar aún más la protección y la salud de toda la población", añadió.

Según Vila, ello "permitirá reducir significativamente las posibilidades de contagio" en un estado que cuenta con cerca de dos millones de habitantes frente a la crisis del coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 53 personas en México.

Cada 21 de marzo desde hace 50 años Chichen Itzá alberga miles de visitantes para observar el fenómeno de luz y sombra que provoca el equinoccio y que parece una serpiente descendiendo por la escalinata del castillo.

4:18 Ecuador restringirá circulación interna por coronavirus

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este domingo que la circulación de personas y vehículos quedará restringida desde el próximo martes en todo el país ante la pandemia de coronavirus, que deja 37 casos, incluidos dos muertos.

Indicó que se permitirá la movilización solo para adquirir alimentos y medicamentos o para acudir a hospitales y sitios de trabajo, luego de que las clases quedaran suspendidas desde el pasado viernes.

Moreno manifestó en cadena nacional de radio y televisión que "está comprobado que quedarse en casa disminuye notablemente las posibilidades de contagio del coronavirus, lo estamos viendo en otros países".



04:07: Honduras cierra sus fronteras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció este domingo que dispuso el cierre de las fronteras con Nicaragua, Guatemala y El Salvador, medida que entrará en vigor este domingo a partir de las 23:59 locales. Únicamente se permitirá la circulación de transporte de carga y suministros, dijo el mandatario en un mensaje en cadena nacional.

El mandatario informó que existen tres nuevos casos de coronavirus en el país y que el total de casos positivos son seis. Entre los nuevos casos confirmados está una bebé de ocho meses de edad, un hombre de 44 años y una mujer de 30 con nexo epidemiológico con una persona de origen oriental, señaló el hondureño diario La Prensa.

Más temprano, la Policía había desalojado a cientos de compradores de centros comerciales de Tegucigalpa, la capital, ante una ordenanza de evitar grupos de hasta 50 personas, en el marco de la alerta "roja" por coronavirus.

En el centro comercial las Cascadas, uno de los seis grandes establecimientos de Tegucigalpa, agentes de la autoridad, algunos con la cara cubierta por mascarillas, sacaron a la gente de los negocios y les obligaron a abandonar el centro.

La capital parecía una ciudad fantasma, con muy poca circulación de vehículos aunque muchas personas seguían acudiendo a centros comerciales en desacato a las órdenes del gobierno.

Muchas otras también corrieron a los supermercados y mercados a abastecerse de alimentos para muchos días para cumplir las ordenanzas de quedarse recluidos en sus casas.

04:00 El fútbol chileno se juega con poco público y bajo riesgo

La octava fecha del torneo 2020 del fútbol chileno se jugó con público pese al pánico que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno nacional ya ordenó jugar a estadios vacíos la próxima jornada y no se descarta la suspensión del campeonato que lidera la Universidad Católica.

Poco público en las gradas, algunos hinchas con barbijos, mientras los jugadores se saludaban con choque de codos. Así se disputaron los partidos del fin de semana de torneo chileno, uno de los pocos de la región que no ha sido suspendido y que parece hacerle una finta al covid-19 ya que aún ningún jugador de algún equipo ha presentado síntomas sospechosos del temido virus.

Bajo estas condiciones, el bicampeón Universidad Católica triunfó de visita 1-0 en el patio del modesto Cobresal gracias al gol del argentino Luciano Aued (86) y sumó 19 unidades y es el líder absoluto del torneo chileno.

03:54 El toque de queda ya rige en Puerto Rico

El toque de queda ordenado por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, para evitar la propagación del nuevo coronavirus entró en vigor este domingo a las 21.00 hora local (01.00 GMT del lunes) con un seguimiento generalizado, ya que en las calles era visible la falta de vehículos y personas.

En el Viejo San Juan el vacío era evidente y solo se veía a algún turista que otro esperando a ser recogido por el transporte público.

En Puerto Rico hay cinco casos confirmados de personas con COVID-19, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. La medida del toque de queda, por el que la población no puede salir de sus hogares, está prevista en principio hasta el 30 de marzo.



03:22 Primera contracción de la producción industrial en China en casi 30 años

China reveló este lunes una serie de indicadores sombríos para enero y febrero con el trasfondo de la pandemia de COVID-19: la producción industrial se contrajo por primera vez en casi 30 años y las ventas minoristas se desplomaron.

La producción industrial cayó 13,5%, en comparación con el +6,9% de diciembre. Las ventas minoristas, que reflejan el consumo, cedieron un 20,5% en comparación con los primeros dos meses de 2019, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas (BNS).

"La epidemia del nuevo coronavirus ha reducido la actividad económica en los dos primeros meses del año", reconoció el BNS.

"Pero en general, las consecuencias a corto plazo son (...) manejables", matizó el organismo en un comunicado.

Estos resultados son más catastróficos que las previsiones de los analistas consultados por la agencia financiera Bloomberg. Estos últimos vaticinaban una contracción del 3% de la producción industrial y de 4% de las ventas minoristas.

03:10 Bolivia reduce la jornada laboral y restringe la circulación

El gobierno transitorio de Bolivia aprobó este domingo nuevas medidas de emergencia para prevenir la propagación del coronavirus que incluyen la reducción de la jornada laboral, restricciones a la circulación y la prohibición de eventos masivos entre otras.

"Anuncio las siguientes nuevas medidas: a partir de mañana todo el sector público y privado trabajarán en horario continuo", dijo la presidenta Jeanine Áñez en mensaje al país, emitido la noche de este domingo.

El horario continuado regirá desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, lo que significa una reducción de dos horas a la jornada laboral que era de ocho.

Se prohíbe todo tipo de fiestas en discotecas y bares, el funcionamiento de cines, además de eventos deportivos masivos y actividades nocturnas. El máximo de personas que podrá reunirse en un mismo espacio será de cien.

Áñez exhortó a la población "a salir lo menos posible de sus casas, solo para trabajar" y aseguró que las fuerzas militares y policiales estarán en alerta.

02: 45 Presidente de México sigue de gira en plena pandemia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siguió este domingo su gira por el sureño estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, celebrando mítines y abrazándose con multitudes a pesar de la pandemia del coronavirus que obligó a otros países latinoamericanos a cerrar sus fronteras.

"La gente en la Costa Chica está entusiasmada, alborotada y feliz", publicó el mandatario en Twitter junto a un vídeo de uno de sus mítines en el que se abraza y fotografía con decenas de personas emocionadas por verlo.

En otras grabaciones, López Obrador se bebió una agua de coco en "una de las playas más bellas del Pacífico" entre aplausos de vecinos de la zona y bailó danzas regionales en medio de un corro de personas eufóricas.

"Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios y las pandemias", sostuvo después en un mítin en Marquelia.

02: 20 Joe Biden propone sacar a los militares a la calle

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, aspirante a la nominación como candato presidencial del Partido Demócrata, propuso este domingo sacar a los militares a la calle para ayudar a las autoridades de su país en la respuesta contra el nuevo brote de coronavirus.

"Convocaría a los militares ahora mismo", afirmó Biden, quien consideró que "ellos tienen la capacidad de proporcionar la ayuda inmediata que necesitan los hospitales".

Biden recordó cómo el entonces presidente Barack Obama envió en 2014 a unos 4.000 soldados estadounidenses a África Occidental para hacer frente a la epidemia provocada por el virus del ébola.

Biden, que fue vicepresidente con Obama (2009-2017), formuló su propuesta durante un debate televisado por la cadena CNN con su rival en las primarias, el senador Bernie Sanders.





02:17 Los infectados "activos" en China se reducen a menos de 10.000

El número de infectados por coronavirus que continúan contagiados en China se redujo por debajo de la barrera de los 10.000 hasta los 9.898 durante las últimas 24 horas, un lapso de tiempo que dejó 16 nuevos contagios y 14 muertes, informaron hoy las autoridades sanitarias.

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que, hasta la pasada medianoche hora local (16.00 hora GMT del domingo), se habían diagnosticado 80.860 contagios, de los que 67.749 habían superado con éxito la enfermedad, mientras que 3.213 perecieron, lo que sitúa la cifra de infectados "activos" de SARS-CoV-2 en 9.898. De éstos -afirmó la fuente-, 3.032 permanecen en estado grave.

De los 14 fallecimientos registrados en el último día por la resultante neumonía COVID-19, todos ellos se produjeron en Hubei y, dentro de esta provincia -epicentro del brote-, 13 fueron en Wuhan, capital provincial y la ciudad más castigada por la enfermedad con un total de 2.469 muertos.

02:10 Panamá cierra comercios

Panamá prohibirá a partir de este lunes el ingreso de extranjeros al país, que ya cortó la conexión aérea con Europa y Asia, y ordenó el cierre de comercios y el acceso a las playas a nivel nacional en un reforzamiento de las medidas para frenar el coronavirus, que deja ya un muerto y otros 54 casos confirmados de contagio.

"A partir de mañana a las 11:59 pm solo podrán ingresar al país los panameños y los extranjeros residentes, por vía marítima, aérea y terrestre", dijo este domingo el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, que añadió que "los alimentos, medicinas y todos los insumos médicos seguirán entrando" al país.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, precisó además en un mensaje en su cuenta de Twitter que "todo panameño o extranjero residente en Panamá (que llegue del exterior) tendrá aislamiento preventivo obligatorio en su domicilio por 14 días".

El gobierno de Cortizo declaró la emergencia nacional el pasado viernes y suspendió desde este sábado y por 30 días prorrogables los vuelos procedentes de Europa y Asia, con excepción de aquellos humanitarios y los que sean para traer insumos médicos.

02:03 República Checa limita los desplazamientos por el coronavirus

El gobierno checo anunció el domingo que limitará durante ocho días la libre circulación de las personas para tratar de frenar la propagación del coronavirus.

Los checos estarán autorizados a ir a trabajar, al médico, a comprar, visitar a familiares, cuidar de las mascotas, comprar gasolina o salir a caminar por la naturaleza, declaró el primer ministro Andrej Babis.

"Estas medidas están destinadas a restringir la libre circulación de personas y prevenir la propagación del virus", afirmó Babis en una rueda de prensa limitada a ciertos medios para reducir el riesgo de contagio.

Permanecerán en vigor hasta el 24 de marzo a las 6 de la madrugada en este país de 10,7 millones de habitantes, miembro de la UE, donde se contabilizaron 293 casos de contagio.

01: 45 Colombia prohíbe el ingreso a extranjeros al país

Colombia prohibirá a partir del lunes el acceso a su territorio a extranjeros para intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado al menos 34 contagiados en el país, informó este domingo el presidente Iván Duque.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia", escribió el mandatario en Twitter.

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un "aislamiento preventivo obligatorio por 14 días" en sus casas, agregó.

La medida, que no afecta a los diplomáticos, amplía la tomada el viernes, cuando el presidente ordenó cerrar la frontera con Venezuela (con 17 casos confirmados) y prohibir la entrada de extranjeros procedentes o que hayan estado en Europa y Asia, principales focos del virus.

Antes había ordenado el aislamiento por 14 días a quienes llegaran de China, Francia, España e Italia, y cancelar el desembarco de cruceros y actos masivos.

01:28 Crucero en cuarentena con 607 pasajeros espera salir de Brasil

Un crucero en cuarentena desde el jueves en la ciudad brasileña de Recife por la confirmación de un caso de coronavirus y la sospecha de otro aguarda la autorización para repatriar a sus 607 ocupantes, entre ellos tres españoles y 11 latinoamericanos.

Según revelaron fuentes oficiales, hay tres españoles, ocho mexicanos, diez brasileños y dos uruguayos en el navío Silver Shadow, de pabellón de las Bahamas y de la empresa Silversea Cruises. También constan un argentino, un peruano y un ecuatoriano.

Fuentes diplomáticas de España señalaron que el cónsul general para la región Nordeste de Brasil, Gonzalo Fournier Conde, se desplazará en las próximas horas a Recife para dar "asistencia" a los tres españoles que están en el navío.

A su vez, el embajador español, Fernando García Casas, ya entró en contacto con las otras Embajadas y con las autoridades de Pernambuco para dar una "solución rápida y segura". El barco zarpó de Salvador el último miércoles y atracó el jueves en Recife.

01:14 Uruguay suspende vuelos desde Europa y EE.UU.

El gobierno de Uruguay anunció este domingo nuevas medidas para luchar contra el coronavirus COVID-19, entre las que estableció la suspensión de los vuelos procedentes de Europa y de Estados Unidos a partir de las 00.00 horas del viernes 20 de marzo (03.00 GMT).

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; y el subsecretario de esa cartera, Mario Arizti, ofrecieron una rueda de prensa para ampliar las medidas del plan anunciado este viernes por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien decretó "emergencia sanitaria" de manera preventiva.

Uruguay tiene ocho personas contagiadas, que se encuentran "estables", seis en sus domicilios y dos ingresadas "fuera de peligro", por lo que el Ejecutivo, según Delgado, decidió pasar a la fase 3 y "actuar con medidas más drásticas", según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

00:58 Manifestantes pro-Bolsonaro marchan desafiando COVID-19

Ni siquiera el inicio de las restricciones por el avance del COVID-19 les detuvo. Miles de defensores del presidente del país, Jair Bolsonaro, marcharon en varias ciudades brasileñas en favor del Gobierno y contra los poderes Legislativo y Judicial.

El propio Jair Bolsonaro, que había pedido postergar los actos en apoyo a su gestión para evitar aglomeraciones que esparzan el coronavirus, dio marcha atrás y participó en la manifestación de Brasilia, la capital de Brasil.

"Eso no tiene precio (...). No es un acto contra nada, es un acto a favor de Brasil", afirmó el mandatario, quien retransmitió parte de la protesta en directo en su cuenta de Facebook y fue recibido por la multitud a los gritos de "mito" en la explanada situada entre los Tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

00:30 Argentina cierra fronteras por dos semanas como prevención

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este domingo que su gobierno ha decidido cerrar las fronteras del país durante al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus.

"Hemos tomado la decisión de que durante los próximos 15 días vamos a cerrar las fronteras y nadie podrá ingresar, salvo obviamente los argentinos nativos o extranjeros residentes en Argentina", explicó el mandatario en una conferencia de prensa en Buenos Aires tras mantener una reunión con su Gobierno y especialistas sanitarios.

Fernández, que el viernes pasado anunció que se suspendería la llegada de vuelos de los países de Europa, Estados Unidos y China, dónde mayor propagación se está dando del virus, aseveró que por la frontera terrestre también llegan turistas que vienen de "zonas de riesgo".

Otra de las decisiones anunciadas fue la suspensión de las clases de primaria y secundaria por dos semanas.



00:28 Duque suspende clases en colegios públicos y anticipa vacaciones

El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó este domingo la suspensión a partir de este lunes de las clases presenciales en escuelas y colegios públicos del país, así como el adelanto de las vacaciones de mitad de año, al anunciar un nuevo paquete de medidas contra la expansión del coronavirus.

"A partir de mañana los niños y los jóvenes van a estar en sus casas, que se aíslen preventivamente y que también puedan mantener su vocación de aprendizaje", dijo el mandatario en una declaración que dio junto con los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y de Educación, María Victoria Angulo.

La medida anunciada por el presidente, que no hizo referencia a las instituciones educativas privadas, prevé que a partir de este 16 de marzo "maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas".

Duque había anticipado esa norma en varios mensajes en su cuenta de Twitter, en los que dijo que el periodo de vacaciones de mitad de año se adelantará del 30 de marzo al 20 de abril como una nueva medida para controlar la expansión del COVID-19 que ya deja 34 infectados en Colombia.

00:25 Guatemala confirma primer muerto por coronavirus

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala confirmó este domingo el primer fallecimiento por COVID-19, un hombre de 85 años que llegó el 6 de marzo procedente de Madrid, España.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, aseguró que la persona llegó a Guatemala asintomático, pero fue hasta el sábado 13 de marzo que presentó síntomas. Allí dio positivo al COVID-19 y falleció este domingo en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, unos 21 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

El fallecido es el segundo contagiado confirmado por coronavirus en el país centroamericano, luego de que el viernes pasado el presidente, Alejandro Giammattei, aseguró que un joven procedente del norte de Italia dio positivo en la prueba realizada y se encuentra en cuarentena en el Hospital Nacional de Especialidades de Villa Nueva, el centro asistencial designado por el Gobierno para tratar la enfermedad.

Hasta el momento, Guatemala ha realizado 73 pruebas para determinar los contagios y solo dos han dado positivo: el primer caso confirmado el pasado viernes y el fallecido de 85 años este domingo.

00:19 La OMS registra casi 11.000 nuevos casos de coronavirus en el mundo en un día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 10.982 nuevos casos de coronavirus en el mundo en un día, con lo que el acumulado de esta nueva enfermedad alcanza los 153.517.

De todos ellos, sólo 27 corresponden a China, lo que, sin embargo, ha significado un ligero repunte frente a los casos reportados en los últimos días desde este país.

Los fallecidos por el COVID-19 son ahora 5.535 y de estos decesos 343 han ocurrido en las últimas 24 horas.

La gravedad de la situación en Italia, el país más afectado, se sigue acentuando al haberse registrado 3.497 nuevos casos en el último día, lo que hace un total de 21.157 casos y 1.441 muertes (173 en un día).

Nueve países que no habían reportado casos lo hicieron, con lo que totaliza 144 los países o territorios afectados. Varios países europeos comunicaron cerca de 1.000 nuevos casos en un día.



00:10 Jefe de la Fed advierte que la economía será "débil" en el 2T por coronavirus

El presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió de que es probable que la economía del país sufra el impacto de la pandemia del coronavirus en el segundo trimestre del año.

La actividad entre abril y junio será "débil" y la posibilidad de recesión este año dependerá de cuánto se tarde en contener la pandemia, dijo Powell en una conferencia, en la que también aseguró que las tasas de interés negativas no son apropiadas para la situación actual del país.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, aseguró este domingo que la respuesta fiscal es "fundamental" para encarar la crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus, como complemento a la monetaria después de aplicar un recorte de emergencia de tipos de interés y dejarlos casi en el 0%.

"Desde luego creemos que las respuestas fiscales son fundamentales", dijo Powell en una rueda de prensa telefónica no prevista tras la rebaja de tipos hasta el rango de entre el 0 % y el 0,25 %, a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008, en referencia a las negociaciones actualmente en marcha en el Congreso de EEUU para lanzar un agresivo programa de estímulo fiscal para apoyar a hogares y empresas.

