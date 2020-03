+++ Coronavirus, minuto a minuto: más países cierran vuelos desde Europa +++ (14 de marzo 2020)

- El número de muertos en todo el mundo se elevó a 5.347 muertos, mientras el número de infectados sigue creciendo, en particular en Europa, el nuevo "epicentro" de la pandemia, según la OMS.

- 140.700 personas están infectadas.

- Italia llega 1.266 fallecidos por coronavirus tras reportar 250 decesos en las últimas 24 horas. Mientras Francia anunció 800 nuevos casos y 79 muertos.

- Uruguay, uno de los pocos países de América del Sur, que aún no tenía contagios confirmó este viernes los primreos cuatro casos.

- En Centroamérica, Guatemala se sumó a Costa Rica, Panamá y Honduras a la lista de países con contagios. Belice, El Salvador y Nicaragua aún no reportan casos confirmados.

- Estados Uniodos declaró el viernes el estado de emergencia en el país para enfrentar la pandemia y como medida adicional suspendió los viajes de cruceros desde puertos estadounidenses a partir de la medianoche local (04H00 GMT del sábado).

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

07:01 Corea del Sur registra caída en contagios diarios

Corea del Sur volvió a reportar este sábado (14.03.2020) por tercer día consecutivo una caída en el número de nuevos casos de coronavirus al dar cuenta de 107 contagios detectados el viernes, aunque sus autoridades siguen en alerta máxima ante la aparición de brotes en nuevos frentes.

Con los 107 nuevos contagios del viernes, tres menos que en la víspera y la menor cifra en tres semanas, el país asiático suma ya 8.086 infecciones.

De estas, 7.300 son casos activos ya que hay 714 personas curadas (el viernes se dio de alta a 204, nuevo récord diario) y a que Corea del Sur acumula 75 fallecimientos ligados al patógeno, cinco de ellos reportados ayer.

De las 107 nuevas transmisiones, la mayoría, 68, volvieron a corresponder al principal foco del país, situado en la ciudad de Daegu, a unos 230 kilómetros al sureste de Seúl, y la circundante provincia de Gyeongsang del Norte, que acumulan el 88 % del total de los casos nacionales, precisó hoy el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).



Una biblioteca pública de Carlifornia luce desierta. El temor al COVID-19 ha obligado a muchos países a cerrar centro educativos, comercios y a cancelar todo tipo de actividades.

06:47 Puerto Rico cierra colegios públicos

Los colegios del sistema público de educación en Puerto Rico estarán cerrados hasta el próximo 30 de marzo, según anunció este viernes la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, tras confirmarse los tres primeros casos de COVID-19 en la isla.

Otra de las medidas adicionales nuevas que ha adoptado la gobernadora tras la confirmación de los tres primeros casos, es el cierre de puertos a los cruceros, aunque especificó que mañana llegarán los últimos a la isla.

El puerto de San Juan tampoco podrá dejar entrar al ferry que cubre el trayecto Santo Domingo (República Dominicana)-San Juan- Santo Domingo.

La gobernadora, a su vez, pidió que las personas no salgan salvo que sea estrictamente necesario, e indicó que en cuanto a los servicios públicos funcionarán solo los imprescindibles como es el caso de policía y bomberos.

06:30 Nueva Zelanda impone aislamiento de 14 días a todos los viajeros

El gobierno de Nueva Zelanda anunció este sábado (14.03.2020) que todos los viajeros al país deben permanecer 14 días de aislamiento obligatorio. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, señaló en rueda de prensa que la medida entrará en vigor a partir de la medianoche del domingo.

La restricción incluirá a los residentes permanentes y a los ciudadanos del país oceánico, donde hasta la fecha se han detectado 5 casos, disposición que será revisada a final de mes.

Aunque incluye una excepción a las naciones insulares del Pacífico Sur, donde no se han detectado casos, a excepción de una infectada en la Polinesia Francesa, una colectividad francesa en ultramar.

Además ningún crucero podrá atracar en puertos neozelandeses hasta el 30 de junio.

06:19 Camboya bloquea entrada a quienes visitaron Europa o EE.UU.

El gobierno de Camboya anunció este sábado (14.03.2020) que bloqueará durante los próximos 30 días la entrada a su país a los viajeros que hayan visitado España, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos, por el COVID-19.

La nueva restricción, que entrará en vigor el día 17, tiene como objetivo evitar la propagación del virus en territorio camboyano, donde hasta el momento se han confirmado 7 casos, seis de ellos casos importados desde naciones de la Unión Europea y Estados Unidos, según el comunicado emitido por las autoridades locales.

El número de pacientes infectados con el nuevo coronavirus en Camboya es menor que en otras naciones de la región, entre ellas Singapur y Malasia, ambas de momento con 200 enfermos.

06:15 Honduras confirma el tercer caso positivo

Honduras confirmó este viernes el tercer caso positivo de coronavirus en un hombre de 64 años que adquirió el COVID-19 a través de un familiar, informó el presidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández, en cadena nacional de radio y televisión.

"Lamentablemente tenemos un tercer caso de un paciente de 64 años, ya con los resultados del examen, que dio positivo de coronavirus, con procedencia de Tegucigalpa, y su nexo epidemiológico fue un familiar", dijo el gobernante.

Agregó que el país está recibiendo una comisión de especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que su Gobierno ha decidido adoptar "nuevas medidas" en las próximas horas para contrarrestar el brote de la enfermedad.

05:48 Panama evalúa cerrar vuelos desde Europa

Panamá evalúa sumarse a la lista de países americanos en cerrar sus aeropuertos a los vuelos procedentes de Europa, una medida que ya tomó Estados Unidos y que entró en vigencia esta noche, mientras Argentina prohibirá los arribos desde el viejo continente a partir del martes próximo, se informó este viernes.

"Vamos a hablar con las aerolíneas que vienen de estos países con riesgo de salud y vamos a hacer la lista de los países que tendremos restringido viajar a Panamá", informó en rueda de prensa Gustavo Pérez, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil.

No obstante, dijo que la decisión de suspender los vuelos no puede ser tomada de manera inmediata, pero "forma parte de las acciones para que el virus no se siga dispersando".

Al cierre de los vuelos desde Europa se han sumado Argentina a partir del martes próximo, además de Bolivia y Perú, mientras Estados Unidos puso en vigencia la drástica medida esta medianoche hora local (04:00 GMT).

Otras naciones como El Salvador, Ecuador, Guatemala y más reciente Colombia han impuesto restricciones de ingreso a los viajeros desde Europa.

Este mismo viernes, el presidente de Colombia, Iván Duque, tras anunciar el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela, restringió la entrada de extranjeros que hayan estado en Europa y Asia en los últimos 14 días, como medidas para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

Los presidentes de Brasil (izq) Jair Bolsonaro y Donald Trump, de los Estados Unidos, durante una cena el pasado sábado (07.03.2020).

04:22 Cuatro contagios en comitiva que viajó a EE. UU. con Bolsonaro

Un diplomático y un senador que acompañaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su reciente viaje a Florida, en Estados Unidos, dieron positivo por coronavirus, informaron fuentes oficiales brasileñas. Este es el cuarto caso de coronavirus que afecta a la comitiva brasileña que encabezó en Estados Unidos Bolsonaro, quien ha dado negativo para la enfermedad, después de confirmarse, en primer lugar, el contagio del jefe de prensa de la Presidencia, Fabio Wajngarten.

También se ha infectado la abogada Karina Kufa, tesorera de Alianza por Brasil -el nuevo partido de Bolsonaro- y quien estará diez días en aislamiento domiciliario, según informó en sus redes sociales.

Los dos nuevos casos anunciados en la noche de este viernes corresponden al encargado de negocios de Brasil en Washington, el diplomático Nestor Forster; y el senador Nelson Trad Filho, del Partido Social Democrático (PSD) y quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

Durante ese viaje, que duró cuatro días, entre el sábado y el martes pasados, Bolsonaro y su comitiva acudieron a multitud de actos en Miami, entre ellos una cena con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

04:01 Presidenta griega juramenta en Parlamento vacío

Ekaterini Sakellaropoulou, primera mujer elegida presidenta de Grecia, prestó juramento el viernes ante un Parlamento casi vacío en Atenas debido a la epidemia del coronavirus, y tomará sus funciones en una ceremonia cuyo número de invitados se ha reducido considerablemente. La nueva presidenta no dio la mano ni al primer ministro ni a los otros oficiales.

A raíz de la propagación de la COVID-19, que ha causado una muerte y 117 contagios en Grecia, las autoridades cerraron el martes todas las escuelas, guarderías y universidades del país. El jueves anunciaron el cierre de cines, teatros, tribunales y discotecas.

03:40 China registra solo 11 nuevos casos

China dio cuenta este sábado de solo 11 nuevas infecciones por el nuevo coronavirus, pero por primera vez desde el comienzo de la epidemia la mayoría de ellas se han detectado en personas procedentes del extranjero.

De entre estos casos, solo cuatro se registraron en la ciudad de Wuhan (centro), el epicentro del COVID-19 y donde el virus apareció a finales de 2019, según el ministerio de Salud.

Es la cifra más baja desde el comienzo de la publicación de estadísticas sobre la enfermedad en enero.



03:22 Venezuela decreta "estado de alarma"

Venezuela decretó este viernes (13.03.2020) el estado de alarma que le permitirá "tomar decisiones drásticas" para frenar la expansión del coronavirus del que se han detectado dos casos en el país.

En una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares, el jefe del ejecutivo Nicolás Maduro dijo que el decreto de estado de alarma le faculta "a tomar medidas necesarias para proteger la vida de los venezolanos" frente a la pandemia global del coronavirus.

Además, reiteró la suspensión de las clases en todos los niveles de educación a partir del próximo lunes.

03.00 Primer caso de coronavirus en Mauritania

Mauritania anunció este viernes su primer caso de coronavirus, en un extranjero que llegó de Europa, y el país reducirá los enlaces aéreos con Francia.

Según un comunicado del ministerio de Salud, se trata de un "expatriado" que llegó el lunes y que se había puesto en cuarentena él mismo tras haberse relacionado en Europa con un amigo que dio positivo al coronavirus. El viernes presentaba fiebre.

El ministro de Salud, Nedhirou Ould Hame, afirmó que el país prohibirá los vuelos chárter desde Francia. África occidental se había librado de la enfermedad pero parece progresar poco a poco. El viernes Guinea registró su primer caso, mientras que en Senegal, un país vecino de Mauritania, los casos se duplicaron, a 19, 11 más que la víspera.

02:38 Uruguay decreta emergencia sanitaria

El gobierno de Uruguay decretó este viernes (13.03.2020) una emergencia sanitaria que implica "una cuarentena obligatoria para pasajeros de (nueve) países declarados de riesgo", la "prohibición del desembarco de cruceros" y la "suspensión de todos los espectáculos públicos", entre otros puntos.

La lista de países "de riesgo", según detalló el ministro de Salud, Daniel Salinas, incluye a Alemania, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España y Francia, aunque se aclaró que podría modificarse según el desarrollo de la pandemia.

En conferencia de prensa, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, informó que la resolución incluye y el cierre parcial de fronteras de manera provisoria, luego de que se confirmaran los cuatro primeros casos de COVID-19 en el país.

El gobierno decretó también la "suspensión de todos los espectáculos públicos", lo que incluye una "recomendación" a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para detener el Campeonato Uruguayo, que minutos antes había emitido un comunicado anunciando la "suspensión hasta nuevo aviso" del torneo local en todas las categorías.

02:25 En el peor escenario Nicaragua prevé 813 muertos por coronavirus

Nicaragua prevé al menos 813 fallecidos y 32.500 afectados por la pandemia del coronavirus en un período de 180 días, según proyecciones del Ministerio de Salud de esa nación centroamericana que aún no registra contagios.

"Se calcula que pueden haber 32.500 personas afectadas (por coronavirus), de ellos el 75 % son leves o moderados (24.375) y 25 % graves (8.125)", según el Protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Introducción de Virus Coronavirus (COVID-19), elaborado por el Minsa y presentado a los representantes de la OMS/OPS y de la comunidad internacional acreditada en Nicaragua.

El estudio, divulgado por el diario digital Confidencial y por el diario La Prensa, de Managua, indica que si se toma de referencia la letalidad de 2,5 % de fallecidos frente a los afectados, "podríamos tener 813 fallecidos" en Nicaragua en seis meses por el coronavirus COVID-19.

02:16 Tokio suspende tramo griego de la antorcha olímpica

La etapa griega del relevo de la antorcha olímpica para Tokio 2020 ha sido cancelada debido a la pandemia de coronavirus, según ha informado este sábado (14.03.2020) el comité organizador de la cita olímpica prevista en la capital nipona.

"Tokio 2020 ha sido informado de que la etapa griega del relevo de la antorcha olímpica ha sido cancelada. Sin embargo, también nos han informado que el Comité Olímpico Helénico (HOC) ha acordado llevar a cabo la ceremonia de entrega (de la antorcha) en la fecha prevista para el 19 de marzo, aunque no habrá público presente", dijo el comité en un comunicado.

Por su parte, el HOC ha dicho en otro escrito que debido a las últimos desarrollos relacionados con la propagación del coronavirus se ha decidido, en asociación con el Ministerio de Salud griego, adoptar esas decisiones "para contribuir a la contención" de la pandemia.

El escrito de Tokio 2020, que ha vuelto a insistir en que el plan sigue siendo organizar los Juegos a partir del próximo 24 de julio, añade que seguirá colaborando estrechamente con todas las organizaciones relacionadas con la cita olímpica, incluido el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Helénico.

02:13 Cuba suspende los eventos culturales masivos

Cuba anunció este viernes la suspensión de los espectáculos y eventos culturales masivos tras el diagnóstico de los cuatro primeros casos del nuevo coronavirus en la isla.

Ver el video 01:43 Compartir Algunas fábricas vuelven a andar en Wuhan Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ZOTa Algunas fábricas vuelven a andar en Wuhan

El Ministerio de Cultura del país caribeño comunicó la decisión de posponer los eventos artísticos, nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de público como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento al COVID-19.

De igual manera, han quedado suspendidos los espectáculos artísticos en los principales teatros, cines y casas de la música, entre otros centros culturales, así como los conciertos y eventos de baile.

01.55 ONU limitará al mínimo su personal en Nueva York

La ONU anunció este viernes que va a limitar al mínimo imprescindible la presencia de empleados en su sede central de Nueva York como precaución ante la expansión del COVID-19.

Todo el personal deberá trabajar de manera remota a menos que su presencia en el edificio sea necesaria para llevar a cabo "servicios esenciales", explicó en un comunicado el portavoz de la organización Stéphane Dujarric.

La medida será efectiva a partir del lunes y, en principio, se prolongará hasta el domingo 12 de abril. Después de su vigencia durante tres semanas, se estudiará si es necesario mantener este nivel reducido de personal en la sede, añadió Dujarric.

Según el portavoz, el objetivo es reducir el número de personas en el complejo de Naciones Unidas con el fin de minimizar riesgos y, al mismo tiempo, que la organización pueda seguir desarrollando sus tareas.





Las aulas quedaron vacías en Baviera, Alemania, tras el cierre de centros escolares, una medida replicada en América ante la pandemia del coronavirus.

01:21 El continente americano en alerta máxima

América está en alerta máxima por el coronavirus, que ya está presente en todos los países del continente, a excepción de El Salvador, Nicaragua, Haití y algunas islas del Caribe, con declaraciones de emergencia nacional en EE.UU., los primeros contagiados en Uruguay y Guatemala y dos muertes por la enfermedad en Argentina y Ecuador.

Hasta este viernes, según la OMS, la cifra de fallecidos por el coronavirus había superado la barrera de los 5.000 a nivel mundial, el total de casos completa los 132.000 y los países afectados son más de 120.

Cierres de espacios aéreos y fronteras marcaban la tónica en la última jornada a lo largo del continente, donde varias naciones anunciaron nuevos decesos y primeros contagios.

00:54 Rio de Janeiro suspende clases y espectáculos

Las autoridades de la ciudad de Rio de Janeiro ordenaron este viernes (13.03.2020) un asueto escolar por siete días y el cierre de teatros, salas de espectáculos musicales y estadios durante dos semanas para enfrentar la pandemia del COVID-19.

El alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, dijo que la medida entrará en vigor el lunes.

En tanto, el gobernador del estado de Rio, Wilson Witzel, indicó en un video que "se suspenderá durante 15 días la realización de eventos y actividades, incluso los ya autorizados, que impliquen aglomeraciones de personas, tales como eventos deportivos, shows, ferias, eventos científicos, actos políticos o marchas en lugares abiertos o cerrados".

También se suspenden las visitas en las cárceles.

Según el último balance del gobierno brasileño, hay 98 casos confirmados de COVID-19 en el país, ninguno letal hasta el momento. La mayoría de los casos se concentran en los estados de Sao Paulo (56) y Río de Janeiro (16). Las autoridades temen que la pandemia alcance su auge en Brasil en las próximas semanas.

Los estantes vacíos de un supermercado en Nueva York, reflejan el temor generado por la pandemia en Estados Unidos.

00:33 Nueva York se niega a cerrar colegios

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reafirmó este viernes su decisión de no cerrar los colegios de la ciudad porque considera que esa medida creará otra serie de dificultades pese a que la urbe registra ya 154 casos confirmados de coronavirus, 59 más que la jornada anterior.

"¿Qué creen que pasaría si dejas sin colegio a los niños durante 3 meses? ¿Creen que se van a quedar en casa en cuarentena? No, se van a ir con los amigos", dijo De Blasio en una rueda de prensa, que señaló que muchos padres necesitan que los centros educativos permanecen abiertos para poder seguir trabajando.

Vaticinó además que el cierre de los colegios supondría probablemente la suspensión de clases durante el resto del calendario escolar o incluso durante el resto del 2020, y aunque insistió en que de momento los centros educativos permanecerán abiertos, dijo que esa decisión podría cambiar según avance la situación.

00:18 Trudeau pide a los canadienses que eviten viajar al extranjero

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió este viernes a sus compatriotas que eviten los viajes al extranjero que no sean imprescindibles al presentar varias medidas para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

El gobierno "recomienda a los canadienses que eviten los viajes no imprescindibles al extranjero", declaró el jefe del gobierno, que se encuentra aislado desde el jueves después de que su esposa, Sophie Gregoire, diera positivo por coronavirus.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Trudeau, que dio una rueda de prensa delante de su residencia oficial en Ottawa, anunció también la suspensión de la llegada de cruceros extranjeros a Canadá hasta julio.

"Vamos a estudiar cómo podemos controlar mejor los pasajeros internacionales que llegan a Canadá", añadió el primer ministro. El número de aeropuertos que reciben vuelos internacionales "de ultramar" va a reducirse, indicó, una expresión que parece eximir los vuelos procedentes de Estados Unidos de esa medida.

jc (afp, efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |