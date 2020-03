+++ Coronavirus minuto a minuto: Más de medio millón de contagios en el mundo +++

Último recuento:

Más de medio millón de casos de coronavirus declarados en todo el mundo (recuento AFP)

Más de 15.500 muertos en Europa por el coronavirus (recuento AFP) Italia: 8.165 España: 4.089 Francia: 1.694 (365 muertes en 24 horas) Reino Unido: 578 (hoy superó los cien fallecidos)

Con 268.191 casos de contagio oficialmente declarados, Europa es el nuevo epicentro de la pandemia y donde avanza más rápidamente

Más de 1.000 muertes en Estados Unidos

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

19:53 Más de medio millón de casos de coronavirus declarados en el mundo

Más de medio millón de casos de coronavirus han sido reportados oficialmente en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia, según un recuento de AFP de fuentes oficiales a las 17:20 CET del jueves (26.03.2020).

Al menos 501.556 casos de infección, entre los cuales 22.920 muertes, se detectaron en 182 países y territorios, en particular en el foco inicial de la pandemia, China (81.285 casos, de los cuales 3,287 murieron), Italia (80.359 casos y la mayor cantidad de decesos, 8.165) y en los Estados Unidos (75.233 casos, incluyendo 1.070 defunciones).

Sin embargo, la cantidad de casos diagnosticados solo refleja una fracción de la cantidad real de infecciones ya un gran número de países hace test solo en los casos que requieren atención hospitalaria.

19:53 Francia sufre 365 muertes por coronavirus en 24 horas

El coronavirus ha matado a 365 personas en Francia en las últimas 24 horas, entre ellas una chica de 16 años, lo que sitúa el saldo en 1.696 defunciones desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias.

Un total de 3.375 pacientes se encuentran en cuidados intensivos (con un incremento de 548 en un día), de un total de 13.904 (2.365 más que ayer) hospitalizados, detalló el director general de Sanidad, Jérôme Salomon.

19:44 Las aerolíneas europeas perderán 69.000 millones de euros

La crisis del transporte aéreo por el COVID-19 dejará en las aerolíneas europeas pérdidas de 69.000 millones de euros (76.000 millones de dólares), anunció hoy la Asociación Internacional del Transporte Aérero (IATA).

Teniendo en cuenta la relación del sector aéreo con otros de la economía, la pandemia pone en peligro 5,6 millones de empleos en Europa, según el estudio. La IATA señaló además que la crisis del sector aéreo se podría extender a otras actividades económicas y causar en Europa un impacto de hasta 343.000 millones de euros (cerca de 378.000 millones de dólares) en el PIB continental.

19:37 Reino Unido registra 115 muertos en un día, 578 en total

El país registró 115 muertos en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, la primera vez que ese país supera el centenar de defunciones, hasta totalizar 578 decesos, informaron el jueves (26.03.2020) las autoridades.

A las 18 horas CET, "578 pacientes en el Reino Unido que dieron positivo por coronavirus han muerto", frente a los 463 del día anterior, informó el sitio internet gubernamental encargado del conteo.

19:33 Bolivia mantiene las elecciones para este año y baraja varias fechas

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia mantuvo para este 2020 las nuevas elecciones generales en Bolivia y propuso al Congreso "un rango de fechas" entre junio y septiembre para realizarlas, según un pronunciamiento hoy de su pleno.

El TSE "propone (a la Asamblea Legislativa Plurinacional) un rango de fechas en las cuales deberá celebrarse la votación comprendido entre el domingo 7 de junio y el 6 de septiembre de 2020", dice el pronunciamiento leído por su presidente, Salvador Romero.

19:14 HRW considera "peligroso" el comportamiento de AMLO

"El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del COVID-19 es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, en un comunicado de la organización.

"Con su desinterés temerario en brindar información veraz sobre la pandemia del COVID-19, expone a graves peligros a la población de México", agregó la ONG. Pese a la rápida propagación del virus, que hasta el miércoles sumaba en el país 475 contagios y seis fallecidos, el mandatario se negó a seguir recomendaciones de salud pública, advirtió HRW. En cambio, alentó a los mexicanos a salir a espacios públicos y organizó hasta hace pocos días actos en los que abrazó, besó y estrechó las manos de sus seguidores.

18:42 El coronavirus en Venezuela es un peligro para toda la región, alerta EE. UU.

La pandemia del coronavirus en Venezuela, con un sistema de salud colapsado y la mayoría de la población sin acceso continuo a agua y jabón, es un peligro para toda la región si no es controlada, alertó hoy una alta funcionaria del departamento de Estado estadounidense.

"La situación en Venezuela es extremadamente nefasta (...) Si Venezuela no puede hacer frente al COVID-19, en el futuro éste irá a Brasil, Colombia y la región circundante como estamos viendo con la crisis de refugiados", aseguró Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, en una videoconferencia.

18:27 El presidente de la Eurocámara llama a emitir "coronabonos" ante la pandemia

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, abogó hoy por la emisión de "coronabonos", deuda respaldada por el conjunto de la Unión Europea, para financiar la respuesta de los países frente al coronavirus, posibilidad que abordan hoy los líderes comunitarios en una cumbre.

En su discurso ante el Consejo Europeo, el segundo desde el inicio de esta crisis y que de nuevo se celebra por videoconferencia, Sassoli se mostró partidario de "desarrollar nuevos instrumentos" para abordar la crisis que ha causado el brote del COVID-10 en su dimensión económica, además de la sanitaria.

"Creemos, junto a muchos de ustedes, que necesitamos trabajar en un mecanismo común de deuda que emita una institución europea, que nos permita obtener fondos del mercado sobre la base de las mismas condiciones para todos para financiar las políticas necesarias para relanzar la UE tras esta pandemia", afirmó el italiano.

Un grupo de nueve países, entre los que se encuentran España, Italia, Francia, Portugal o Grecia, se muestran partidarios de esta iniciativa, mientras que otros Estados, como Alemania, Holanda o Austria, se oponen a un instrumento que supondría la mutualización de deudas y riesgos.

18:20 Ministros de Exteriores de la OTAN se reunirán por videoconferencia

Los ministros de Exteriores de la OTAN acortarán su reunión prevista la semana que viene de dos a un día y la celebrarán por videoconferencia a causa de la crisis del coronavirus, informó este jueves la Alianza Atlántica en un comunicado.

También informó de que el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, dará una rueda de prensa el miércoles, como es costumbre la víspera de las reuniones ministeriales, para informar sobre los contenidos de la agenda, pero precisó que lo hará por videoconferencia también.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, asiste por teleconferencia a la reunión del G20.

18:19 México estima mayor número de contagios a finales de abril

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló este jueves que la fase 3 de la pandemia de COVID-19, con una multiplicidad de casos y brotes en toda la nación, se va a dar en el país probablemente después del 19 de abril.

"No hay duda de que la fase 3 va a llegar", aseguró el funcionario durante la conferencia de prensa mañanera, en referencia al momento de la epidemia con mayor número de contagiados y casos. Sin embargo, indicó que si el país se disciplina, no sale a la calle y sigue los lineamientos de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia -que insta por ejemplo a suspender las actividades públicas y privadas no esenciales- la curva epidémica "permitirá atender a las personas enfermas".

18:15 Los muertos en Italia superan los 8.000 y suben de nuevo los contagios

El número de muertos en Italia con el coronavirus alcanzó hoy los 8.165, al registrarse 662 las últimas 24 horas, una cifra inferior a los dos días anteriores. Sin embargo los casos positivos han vuelto a crecer después de tres días de descenso y actualmente son 62.013, después de registrarse 4.492 en solo un día (más de 2.500 de ellos en Lombardía), según los datos ofrecidos hoy por Protección Civil.

17:50 Canadá se opone a los planes de Trump de militarizar la frontera

El Gobierno canadiense está intentando convencer a Estados Unidos de que no militarice la frontera entre los dos países como respuesta a la propagación de COVID-19, según reveló hoy el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Vista de Nueva York con las calles completamente vacías.

Durante su rueda de prensa diaria desde las puertas de su residencia, pues se encuentra en cuarentena por el positivo de su esposa, Trudeau confirmó las intenciones de la Administración del presidente Donald Trump y las reticencias de Canadá a la medida.

17:37 Empresarios exigen a López Obrador no perder más tiempo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió hoy al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, "no desperdiciar más tiempo" y aplicar las medidas económicas que el sector privado le propuso hace una semana para paliar los efectos de la crisis derivada del COVID-19.

El organismo empresarial insistió, a través de un comunicado, en que esas acciones están encaminadas a salvaguardar "la mayor cantidad de empleos de millones de mexicanos" y que el tiempo para tomar decisiones "se agota".

17:41 Reino Unido destinará 544 millones a investigar una vacuna

El Reino Unido anunció hoy que aportará 210 millones de libras adicionales (230 millones de euros) a un fondo internacional para investigar una vacuna contra el COVID-19, con lo que eleva su contribución a 544 millones de libras.

El Gobierno británico destacó, en su comunicado, que se trata de la mayor contribución individual de un país a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), una iniciativa público-privada que se lanzó en el foro económico de Davos en 2017.

Afirma que si todos los países del G20 aportan 100 millones de dólares (91 millones de euros) al CEPI se lograrán los 2.000 millones de dólares adicionales (1.815 millones de euros) que la organización asegura que necesita para investigar una vacuna. "Llamo a todos los países del G20 y a los gobiernos de todo el mundo a que den un paso al frente y nos ayuden a derrotar a este virus", afirmó Johnson.

17: 21 Cuba confirma segunda muerte por coronavirus y 67 casos

Un turista ruso de 45 años se convirtió en la segunda persona fallecida por coronavirus en Cuba, que ya acumula 67 casos positivos y sigue sin detectar trasmisión local de la enfermedad, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap).

El paciente era diabético y murió en la madrugada por "complicaciones asociadas al COVID-19" tras pasar varios días en estado crítico en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de La Habana, especializado en enfermedades infecciosas, informó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

17:12 Afganistán liberará unos 10.000 prisioneros para evitar contagios

Los beneficiarios serán "mujeres, niños, los que están gravemente enfermos y los detenidos con más de 55 años", indicó el procurador general, Farid Hamidi pero agregó que la medida excluye "a los que cometieron crímenes contra la seguridad nacional e internacional". La infraestructura sanitaria del país está muy deteriorada tras cuatro décadas de guerra.

17:09 Los fallecidos en Ecuador ascienden a 34 y los contagios a 1.382

En una comparecencia virtual, la directora nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, precisó también que hay otros 1.778 casos bajo sospecha, 1.676 que fueron descartados y se recuperaron de la enfermedad.

Hasta la fecha se han tomado 4.836 muestras, los contagiados en aislamiento domiciliario son 1.213, y los hospitalizados 132, de los que 74 se encuentran en situación estable, mientras que los que tienen un pronóstico reservado son 58. Ocles expresó su preocupación por el hecho de que aún se registran aglomeraciones de personas, especialmente en Quito y en concreto en los mercados.

17:08 Muertes en Nueva York por coronavirus suben a 385, cien en un solo día

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el saldo de muertes del estado debido al coronavirus subió a 385, cien de ellas en las últimas 24 horas.

Hospital de campaña para el coronavirus en el Hospital Bellevue de Nueva York.

El anuncio fue realizado pocas horas después de que Estados Unidos anunció mil muertes a nivel federal. Nueva York es el epicentro de la pandemia en el país, con un total de 37.258 casos, y prepara frenéticamente hospitales y equipamientos para recibir un enorme flujo de pacientes.

17:06 China cerrará la frontera a los extranjeros

China negará la entrada a la mayoría de extranjeros, incluidos aquellos que ya tengan visado o permiso de residencia, para cortar cualquier rebrote del coronavirus, informó el ministerio de Relaciones Exteriores el jueves.

"La suspensión es una medida temporal que China se ve obligada a tomar ante la situación de rebrote" informó el Ministerio en un comunicado, en el que detalló que la medida entrará en vigor la medianoche del sábado.

16:56 El BID lanza un plan de financiación para dar respuesta al coronavirus

El Banco Interamericano de Desarrollo y su área de inversión en el sector privado, BID Invest, anunciaron que financiarán una respuesta inmediata sanitaria y económica para aliviar el impacto del coronavirus en Latinoamérica.

En un comunicado, explica que el BID pone a disposición de sus países miembros 3.200 millones de dólares adicionales a su programa de prestamos de 2020, por lo que la institución dará acceso a los países a un total de 12.000 millones de dólares.

Por su parte, BID Invest dedicará hasta 5.000 millones a estos esfuerzos, de los que 4.500 millones provendrán de su programa de inversiones; además, este banco trabaja en estos momentos en la creación de una ventanilla de Mitigación de Crisis de 500 millones, que se centrará en inversiones para responder a la pandemia.

En el comunicado hecho hoy público, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, afirma que estas medidas son necesarias porque "las dimensiones históricas de esta crisis exigen una estrategia multisectorial que anticipa los impactos sociales y productivos en el mediano y largo plazo".

16:56 Parlamento Latinoamericano pide anular sanciones a Cuba y Venezuela

El Parlatino compuesto por diputados y senadores de 23 países de la región, pidió levantar "de manera inmediata" los embargos y sanciones contra Cuba y Venezuela para que puedan enfrentar la pandemia mundial del COVID-19. "La solidaridad internacional y el derecho humanitario demandan la suspensión inmediata de cualquier tipo de limitación impuesta a países y comunidades y la transformación de esas limitaciones en acciones de apoyo mutuo", dijo el Parlatino, con sede en Panamá, en una declaración.

16:49 Putin propone una moratoria a las sanciones para bienes de primera necesidad

El presidente de Rusia propuso hoy imponer una moratoria a las sanciones que afecten a bienes de primera necesidad durante el tiempo que dure la pandemia del coronavirus. El jefe del Kremlin hizo esta declaración durante la cumbre virtual de los líderes del G20 para abordar la situación mundial por el impacto de la propagación de la COVID-19.

"Se ha hablado mucho de la necesidad de mantener las cadenas de suministros. Y eso, sin duda, es importante. Pero no menos importante es crear "corredores verdes" en tiempos de crisis, libres de guerras comerciales y sanciones, para el envío mutuo de medicamentos, víveres, equipos y tecnologías", dijo Putin, cuyas palabras fueron retransmitidas por la televisión pública rusa.

16:46 Bolsonaro decreta que los cultos religiosos son servicios esenciales

El presidente brasileño decretó que las actividades religiosas forman parte de los servicios esenciales que deben permanecer abiertos incluso en los estados que impusieron cuarentenas para frenar la epidemia de coronavirus.

Jair Bolsonaro, con mascarilla durante su rueda de prensa del pasado viernes.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Unión, equipara "las actividades religiosas de cualquier índole" a las farmacias y los supermercados, esenciales para responder a las necesidades cotidianas de la población. El texto especifica que el funcionamiento de los cultos "deberá ser conforme a las instrucciones del ministerio de la Salud", que podrá imponer restricciones.

16:39 Nueve médicos fallecen por coronavirus en Filipinas

Nueve médicos murieron en Filipinas a causa del coronavirus, indicó hoy la principal asociación nacional de esos profesionales, mientras que los hospitales están colapsados. El anuncio avivó el temor a que la incidencia de la crisis sanitaria en el país sea mucho peor de lo que informan las autoridades, que contabilizan 38 decesos.

16:37 Petrobras reduce inversiones y anuncia recortes por coronavirus

La petrolera estatal brasileña anunció una serie de medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus que incluyen la reducción de inversiones en 3.500 millones de dólares, el aplazamiento del pago de dividendos y la suspensión provisional del 50% de los empleados, que estarán en sobreaviso parcial.

La mayor compañía de Brasil también decidió reducir la producción de petróleo en 100.000 barriles por día hasta finales de marzo, por el exceso de oferta en el mercado internacional y la disminución de la demanda. A través de un comunicado, Petrobras dijo que el objetivo de las medidas será fortalecerse financieramente y dar resistencia a sus negocios "en un escenario de incertidumbre".

16:22 FMI pide apoyo a países del G20 para duplicar su fondo de emergencia

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional pidió hoy a los países del G20 elevar sus aportes con el fin de duplicar la capacidad de financiamiento de emergencia del organismo.

"Debemos actuar acorde a la magnitud del desafío. Para nosotros en el FMI, significa trabajar con ustedes para fortalecer aún más nuestra respuesta a la crisis", dijo Kristalina Goergieva, citada en un comunicado después de una reunión virtual del G20.

"Para esto, solicitamos su apoyo para duplicar nuestra capacidad de financiamiento de emergencia, para aumentar la liquidez global (...), para apoyar la acción de los acreedores (...) para aliviar la carga de la deuda de nuestro miembros más pobres en tiempos de recesión", agregó. El FMI tiene actualmente un fondo de emergencia de 50.000 millones de dólares. Georgieva destacó que incrementar la liquidez global fue un recurso efectivo durante la crisis global de 2009.

16:09 G20 se compromete a minimizar daños y dice está inyectando 5 billones dólares

Los miembros del G20 se comprometieron hoy a adoptar las medidas "que haga falta" para minimizar el daño social y económico que está generando el coronavirus y afirmaron que están inyectando 5 billones de dólares en la economía global.

"Nos comprometemos a hacer lo que haga falta y a usar todas las herramientas políticas disponibles para minimizar el daño económico y social de la pandemia", indicaron los países del G20 en un comunicado conjunto al término de una reunión virtual de líderes del organismo.

15:47 Covid-19 deja 60 muertos en Portugal y críticas por falta de medios

Portugal registraba hoy 60 muertos y 3.544 positivos por Covid-19, mientras crecen las críticas del colectivo sanitario al Gobierno de António Costa por la falta de equipos de protección y diagnóstico en los hospitales. La pandemia mantiene bajo vigilancia a casi 15.000 personas en todo el país, aunque las zonas más golpeadas son el Norte y la región de Lisboa.

El aumento de los contagios llevó a declarar hoy la fase de "mitigación", que endurece los sistemas de control, habilita áreas específicas en los centros de salud para tratar a enfermos de Covid-19 y establece que sólo serán ingresados en hospitales los pacientes más graves.

15:44 Bajan los contagios en Chile por COVID-19 pero fallece una cuarta persona

Las autoridades sanitarias de Chile informaron de que en las últimas 24 horas se dieron 164 nuevos contagios de COVID-19, lo que eleva la cifra total a 1.306 casos, y confirmaron la muerte de una cuarta persona.

"El hecho de que tengamos menos contagiados que ayer -cuando el país registró 220 nuevos contagios- no debe llevar a ninguna conclusión apresurada. Es esperable que el número de contagios siga subiendo en línea gruesa", aseguró en su rueda de prensa diaria el ministro chileno de Salud, Jaime Mañalich.

15:38 Xi Jinping insta al G20 a bajar aranceles aduaneros para devolver confianza a la economía

El presidente chino pidió a los países del G20 reducir sus tasas aduaneras para dar una señal de confianza a la economía mundial, amenazada de recesión por la pandemia del nuevo coronavirus

Xi, en el marco de una cumbre por video entre los líderes del G20 reclamó "una reducción de derechos de aduana a fin de facilitar los intercambios comerciales", informó la agencia gubernamental de noticias Xinhua (China Nueva).

15:38 España compró test rápidos de COVID-19 a una empresa china sin licencia

España compró test rápidos para la detección del COVID-19 a una empresa china sin licencia en su país, según anunció este jueves (26.03.2020) la embajada de China en Madrid. "Shenzhen Bioeasy Biotechnology" no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos, según publicó la embajada en Twitter. La embajada de China respondía así " a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de COVID-19 comprados por España a China".

Opositores como el líder del PP, Pablo Casado, que tildaba de "tremenda irresponsabilidad que debe tener consecuencias" el caso, o Inés Arrimadas, que advertía que "no podemos permitirnos pasos en falsos en esta crisis", se unieron a ola de críticas al gobierno que ha desatado la noticia.

15:29 Familias en Pakistán no registran muertes por COVID-19 para oficiar funerales

La mayor y más prestigiosa organización solidaria de Pakistán alertó este jueves (26.03.2020) de que muchas muertes por el coronavirus no están siendo registradas como tales debido a que las familias quieren celebrar funerales religiosos, con el peligro que esto supone para la propagación del virus en el país, que ha confirmado hasta ahora 1.123 casos y ocho muertes por el COVID-19.

"Las familias no quieren declararlos como pacientes de coronavirus para poder enterrarlos en un funeral religioso y llevar a cabo rituales como el lavado del cadáver", dijo a Efe Faisal Edhi, presidente de la Fundación Edhi, la principal institución benéfica del país centrada principalmente en la salud.

La fundación cuenta con cámaras frías y las familias, sobre todo pobres, les llevan los cadáveres para que los conserven hasta que celebran los funerales. El presidente de Edhi indicó que sospechan que han recibido varias "docenas" de cadáveres de personas fallecidas por coronavirus, pero que no han sido registradas como tales, y que además han visto un aumento de las muertes.

(lgc)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |