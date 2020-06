+++ Coronavirus, minuto a minuto: más de 6,3 millones de casos confirmados +++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19 según el último recuento de la estadounidense Universidad Johns Hopkins:

A escala mundial, el virus ha contagiado a 6.393.956 personas y se ha cobrado 383.318 vidas en todo el planeta.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 1.849.560, seguido por Brasil con 555.383, Rusia con 431.715, Reino Unido con 281.270, España con 240.326 e Italia con 233.836.

En América Latina y el Caribe -luego de Brasil- Perú es el segundo país con más casos positivos al alcanzar 178.914 pacientes, seguido por Chile con 113.628, México con 97.326, Ecuador con 40.414, Colombia con 31.935, Argentina con 18.319, República Dominicana con 18.040 y Panamá con 14.095.

-luego de Brasil- Perú es el segundo país con más casos positivos al alcanzar 178.914 pacientes, seguido por Chile con 113.628, México con 97.326, Ecuador con 40.414, Colombia con 31.935, Argentina con 18.319, República Dominicana con 18.040 y Panamá con 14.095. Bolivia continúa en la lista latinoamericana con 10.991 pacientes, luego Guatemala con 5.586, Honduras con 5.527, El Salvador con 2.705, Haití con 2.507, Cuba con 2.107, Venezuela con 1.819, Costa Rica con 1.157, Nicaragua con 1.118, Paraguay con 1.070 y Uruguay con 826.

El registro incluye a Jamaica con 590, Guyana con 153, Trinidad y Tobago con 117, Bahamas con 102, Barbados con 92, Surinam con 74, Antigua y Barbuda junto a San Vicente y Granadinas con 26 cada uno, Granada con 23, Belice junto con Dominica y Santa Lucía con 18 cada uno y San Kitts y Nevis con 15 pacientes.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

01:17 Un grupo de 58 cubanos varados en Perú por el COVID-19 llega a La Habana

Un grupo de 58 cubanos llegó este miércoles a La Habana procedente de Perú, donde habían quedado varados tras el cierre de fronteras y aeropuertos de ambas naciones debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los cubanos que se encontraban de visita en Lima y otras ciudades del país suramericano fueron repatriados a la isla en un avión de la Fuerza Aérea Peruana como parte de una operación binacional, según informaron medios estatales.

01:12 El Salvador extiende cuarentena por COVID-19 hasta el 15 de junio

El gobierno de El Salvador prorrogó hasta el 15 de junio la cuarentena obligatoria para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

"Declárase todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta al control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19, por lo cual toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliar", señaló un decreto del ministerio divulgado en su cuenta de Twitter.

01:02 Perú se acerca a los 5.000 fallecidos y a los 180.000 casos de COVID-19

La epidemia del COVID-19 mantuvo este miércoles su fuerte impacto en Perú, el décimo país más afectado en el mundo, que se acercó durante las últimas horas a los 5.000 fallecidos y a los 180.000 casos detectados de la enfermedad.

El último informe del Ministerio de Salud (MINSA) reportó el deceso de otras 127 personas, con lo que las víctimas mortales llegaron a un total de 4.894 desde que llegó la enfermedad a Perú, el pasado 6 de marzo. Además, las autoridades sanitarias detectaron otros 4.030 infectados, lo que elevó a 178.914 los casos.

00:25 Panamá no le ha pagado al contratista por hospital para COVID-19 investigado

El Gobierno de Panamá afirmó este miércoles que no le ha hecho "ningún desembolso" a la empresa que levantó un hospital modular para pacientes de COVID-19, un contrato que investiga la Fiscalía en medio de denuncias de sobrecostos.

"El contrato no se ha perfeccionado y por tanto, no se ha hecho ningún desembolso al contratista. Es una obligación contractual del contratista comprobar que lo entregado se ajusta a lo contratado e incluso, que lo entregado es cónsono con el precio pactado originalmente", indicó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

00:24 Largas colas y desesperación en Perú por comprar oxígeno a precio exorbitante

Con 179.000 casos acumulados de COVID-19, Perú ha entrado en una nueva fase de pandemia: la desesperada carrera por buscar oxígeno, elemento esencial para los enfermos graves que lleva a los peruanos a hacer colas de cientos de personas durante la madrugada y a pagar hasta diez veces su precio normal.

Cilindros de 10 metros cúbicos a 6.000 soles (1.779 dólares) y recargas por 50 soles (15 dólares) el metro cúbico son los precios exorbitantes que el oxígeno alcanzó esta semana en Perú ante la masiva demanda de miles de personas dispuestas a salvar la vida a su ser querido o paliar su sufrimiento aunque sea por escasas horas.

00:23 Quito avanza hacia el desconfinamiento por la pandemia del coronavirus

Quito, la segunda ciudad con más casos de coronavirus en Ecuador, empezó el miércoles a dejar la cuarentena de once semanas y a reactivarse en medio de la pandemia, que deja pérdidas por encima de 12.000 millones de dólares en el país.

En la capital, con tres millones de habitantes, se reanudaba de a poco el transporte urbano y el trabajo presencial con 50 por ciento del personal, además de que restaurantes y centros comerciales también reabrían sus puertas. Adicionalmente se recortó a ocho horas el toque de queda de once horas.

00:22 La ONU y la Cruz Roja piden una "vacuna popular" contra el coronavirus

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja llamaron este miércoles a gobiernos y al sector privado a unirse para ofrecer una "vacuna popular" contra el COVID-19, a la que tengan acceso todos los ciudadanos del mundo y, en especial, los más vulnerables.

En un comunicado conjunto, las dos organizaciones defendieron que a medida que se aceleran los esfuerzos para desarrollar herramientas contra el virus, "la solidaridad global debe prevalecer" y "no debe dejarse a nadie atrás".

00:21 Panamá refuerza vigilancia en albergue que migrantes amenazaron con quemar

Las autoridades panameñas reforzaron la vigilancia en un albergue de migrantes irregulares luego de que un grupo de ellos amenazara este miércoles con prender fuego al lugar si no los dejaban continuar su viaje hacia el norte del continente, lo que no es posible por el cierre de las fronteras por el COVID-19.

La situación se registró en La Peñita, situada en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia, donde se encuentran cerca de 2.000 migrantes de varias nacionalidades varados en un albergue que presenta hacinamiento, según han reconocido las propias autoridades panameñas.

00:20 Nuevos casos sin nexo refuerzan temor de expansión comunitaria en Paraguay

Las autoridades sanitarias de Paraguay anunciaron este miércoles ocho nuevos casos sin trazabilidad de COVID-19 de un total 57 contagios en el último registro diario, lo que refuerza el temor de un desborde de la hasta ahora controlada transmisión comunitaria de la pandemia.

Es la cifra más alta de las últimas semanas de los casos "sin nexo", algo que mantiene en alerta al Gobierno de Mario Abdo Benítez y en especial a su ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a cargo de la estrategia sanitaria contra el coronavirus, que hasta la fecha ha dejado once muertes.

00:19 Trump sigue obeso, pero sin efectos secundarios por la hidroxicloroquina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sufrió efectos secundarios por su controvertida toma de hidroxicloroquina y goza de buena salud, a pesar de seguir siendo obeso, dijo la Casa Blanca el miércoles, después de completar un control médico anual.

El "presidente se mantiene sano", dijo su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, a periodistas. Un boletín del médico presidencial, Sean Conley, dijo que "no hubo hallazgos significativos o cambios para informar".

00:18 Un vuelo de Spirit será el primero internacional a Guayaquil desde COVID-19

Un vuelo de la compañía Spirit Airlines que partirá este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) será el primero internacional en llegar a Guayaquil desde que Ecuador cerró sus fronteras a mediados de marzo por el COVID-19.

También será el primer vuelo comercial de Spirit Airlines a Latinoamérica desde que estalló la pandemia, aunque desde abril ha realizado vuelos humanitarios de repatriación de personas varadas en Estados Unidos a Honduras y otros países.

00:17 Bolivia busca reactivar su gastronomía con un festival de reparto a domicilio

El sector gastronómico boliviano busca reactivarse tras dos meses y medio de cuarentena estricta, con un festival de entregas de comida a domicilio a un precio único en el que participan casi tres centenares de restaurantes en todo el país.

El Delivery Fest fue presentado este miércoles por representantes de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y la industria de bebidas Pepsi, promotoras de la iniciativa. "Uno de los sectores que se vio perjudicado por la cuarentena es la gastronomía", explicó el gerente de Gaseosas y Maltas de CBN, Holger López, citado en un comunicado de ambas industrias.

00:16 Toque de queda por coronavirus en 19 ciudades del estado brasileño de Bahía

El gobernador de Bahía impuso a partir de este miércoles un toque de queda nocturno en 19 municipios del sur de ese estado brasileño, para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus en el nordeste del país.

El toque de queda regirá hasta el 9 de junio, desde las 18 horas locales (21H00 GMT) hasta las 05H00 de la mañana (08H00 GMT), precisó el gobernador, Rui Costa. Además, el gobernador determinó el cierre de todos los comercios y servicios no esenciales en toda esa zona.

00:15 Bogotá refuerza controles en populosa localidad ante avance de la pandemia

La Alcaldía de Bogotá aumentó los controles sanitarios y la entrega de mercados ante el avance del coronavirus en la ciudad, sobre todo en la populosa localidad de Kennedy, que concentra el 25 por ciento de los contagios de la capital colombiana que obligaron al cierre total de este sector el pasado lunes.

Trabajadores de la Alcaldía recorrieron este miércoles la localidad de Kennedy, la más densamente poblada de Bogotá, para controlar la situación en los puntos con más aglomeraciones, como Corabastos, el mercado mayorista más grande de Colombia.

00:14 Costa Rica registra 52 casos nuevos de COVID-19, su mayor cantidad en un día

Las autoridades de Costa Rica informaron este miércoles de 52 casos nuevos de COVID-19, la mayor cifra para un solo día que registra el país desde que fue detectado el primer caso el 6 de marzo.

"Hoy es el día en que más casos se han registrado. Vamos a establecer medidas dirigidas a tratar de impedir que haya más casos en zonas específicas y que se conviertan en transmisión comunitaria", declaró en una conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas.

00:13 La hidrocloriquina no protege contra el COVID-19

La hidrocloriquina - un medicamento para el tratamiento de la malaria que el presidente de EEE.UU., Donald Trump ha promovido como antídoto del coronavirus- no protege contra el COVID-19, según un estudio realizado con 821 participantes y publicado este miércoles.

El estudio se llevó a cabo totalmente por Internet y los resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine. Radha Rajasingham, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minesota, explicó que para calificar a los participantes debían haber tenido contacto pocos días antes con un paciente afectado por la COVID-19, pero no debían tener síntomas de la enfermedad.

00:12 UE anuncia ayuda millonaria a familias vulnerables de Nicaragua por COVID-19

La Unión Europea anunció este miércoles que destinará 1,9 millones de euros (2,1 millones de dólares) para ayudar a familias vulnerables de Nicaragua a enfrentar la pandemia de COVID-19 durante los próximos 18 meses.

El proyecto, llamado "Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias resilientes ante la emergencia sanitaria de COVID-19 en Nicaragua”, beneficiará a 22.307 personas de forma directa y a 89.228 de manera indirecta, para totalizar 111.535 beneficiarios, según el informe.

00:11 Lima pone en marcha ciclovía temporal por coronavirus

La capital peruana, que registra más de 100.000 casos de COVID-19, puso en marcha este miércoles el primer tramo de una red temporal de ciclovías para promover un medio de transporte urbano alternativo durante la pandemia.

"Hoy, en el Día de la Bicicleta, quiero anunciar que hemos culminado la implementación del 1er tramo de una red de 46 Km de ciclovías temporales que hemos planificado para Lima", escribió el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en su cuenta de Twitter.

00:10 Alemania aplazará la cumbre UE-China prevista para septiembre

La canciller alemana, Angela Merkel, ha tomado la decisión de aplazar la cumbre UE-China, prevista para el próximo 14 de septiembre, debido a la pandemia de coronavirus, lo cual comunicó en conversación telefónica al presidente chino, Xi Jingpin, y al del Consejo Europeo, Charles Michel, informó hoy un portavoz del Gobierno alemán.

"Acordaron que debido a la pandemia de coronavirus no sería posible celebrar (la cumbre) en la fecha prevista, pero tendrá lugar más adelante", informó el portavoz en un mensaje en Twitter, en el que explicó que las tres partes habían subrayado "la relevancia" de este encuentro.

00:09 Costa Rica endurece control en frontera norte ante brote de COVID-19

Autoridades costarricenses anunciaron este miércoles el endurecimiento de las restricciones a la circulación vehicular y el comercio en la zona norte del país, fronterizo con Nicaragua, ante un brote de casos de COVID-19 en la zona.

El anuncio se hizo al revelarse 52 nuevos contagios del nuevo coronavirus, el más alto registrado en Costa Rica desde el inicio de la pandemia, con una fuerte concentración en la zona fronteriza con Nicaragua, un país que no ha tomado medidas de contención contra el COVID-19.

00:08 Clases por radio, solución a mala conexión de Internet de estudiantes en Paraguay

Un miércoles más desde que se suspendieron las clases en Paraguay por el coronavirus, estudiantes de los colegios jesuitas de Fe y Alegría sintonizan sus radios para escuchar sus clases de Matemáticas, con media hora de lección para cada curso.

Una programación que se emite desde Radio Fe y Alegría desde hace unas semanas, cuando los directores y los coordinadores de los centros jesuitas asumieron que tenían que buscar una alternativa a las plataformas digitales propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para suplir las clases presenciales.

00:07 Italia reabre sus fronteras mientras el virus se ensaña con América Latina

Italia reabrió sus fronteras a los europeos este miércoles en un crucial paso hacia la normalidad tras el vendaval sanitario y económico del coronavirus, que sigue azotando a América Latina.

En el terreno científico, la polémica volvió a surgir con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que los ensayos clínicos del fármaco hidroxicloroquina se reanudarán, tras haber sido suspendidos para efectuar una revisión de seguridad.

00:06 La ONU espera que acuerdo sobre el COVID-19 en Venezuela traiga más consensos

La ONU celebró este miércoles el acuerdo alcanzado entre el Gobierno venezolano y la oposición sobre la gestión de las ayudas para responder al COVID-19 y confió en que pueda servir de base para otros consensos.

El secretario general de la organización, António Guterres, dio la bienvenida al pacto alcanzado el martes entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición que encabeza Juan Guaidó, que prevé que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia.

00:05 Advierten "escalada fuerte" de la minería ilegal en Perú durante pandemia

La minería ilegal en Perú, especialmente de oro por el repunte de su precio, va a tener "una escalada muy fuerte", no sólo en zonas selváticas como Madre de Dios, sino en las altoandinas de La Libertad, por "el relajo” en las operaciones de control durante la pandemia, afirmó el economista José de Echave.

"El tema del precio (del oro) hace altamente rentable la actividad y el riesgo de desarrollarla, (pero) creo que va a haber un rebrote fuerte", explicó el fundador de la organización para el desarrollo sostenible Cooperacción.

En plena crisis económica por el COVID-19, el precio internacional de la onza de oro subió a 1.700 dólares, "un precio altísimo que hace rentable cualquier operación minera, en la pequeña minería o en la informal", agregó De Echave en una conferencia virtual con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

00:04 La cuarentena reduce los homicidios en Honduras pero no la violencia machista

Las muertes violentas se han reducido un 22 por ciento en Honduras, pero las denuncias por violencia machista aumentaron 4,1 por ciento en medio de la emergencia por la pandemia de COVID-19, alertó este miércoles el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano.

Honduras ha sido considerado uno de los países más violentos del mundo por las altas tasas de muertes violentas, sin vivir en guerra, pero los últimos años ha logrado reducir la tasa de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 a 44,2 en 2019.

00:03 Costa Rica mantiene el ritmo de sus exportaciones de café pese a la pandemia

Las exportaciones de café de Costa Rica se mantienen en niveles altos pese a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y los contenedores se han embarcado de manera expedita, informó este miércoles el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ).

"A la luz de la pandemia y según un informe del Fondo Monetario Internacional, el único mercado en el mundo que se manifestó con tendencia positiva de manera significativa fue el de café Arábica", el cuál es el que se cosecha en Costa Rica, destacó la directora ejecutiva del ICAFÉ, Xinia Chaves.

00:02 Venezuela flexibiliza cuarentena entre kilométricas filas en gasolineras

Bancos y negocios como zapaterías y peluquerías reabrieron esta semana en Venezuela en una flexibilización de la cuarentena vigente desde mediados de marzo por la pandemia de COVID-19, coincidiendo con kilométricas filas de vehículos que esperan turno en bombas de gasolina.

Encargado de una zapatería en Sabana Grande, céntrica zona comercial en Caracas, Rubén Castillo se siente aliviado de volver a la tienda. Sabe que "el coronavirus no es un juego", pero sus bolsillos se han vaciado. Había "necesidad de trabajar (...), teníamos dos meses y medio sin trabajar y nosotros dependemos de lo que hagamos acá", dijo este hombre de 37 años, padre de una niña de dos, usando un barbijo entre estantes llenos de coloridos zapatos deportivos, bolsos y camisetas. Un cartel a las puertas del lugar anuncia ofertas especiales para tratar de atraer clientes.

00:01 Felipe VI ofrece a Iberoamérica ayuda de España para frenar la pandemia

El rey Felipe VI ofreció este miércoles a los países de Iberoamérica la colaboración de España para frenar la pandemia en esta región, al considerar que la experiencia acumulada en los últimos tres meses por las instituciones y los profesionales españoles "puede ser de utilidad".

El monarca hizo este ofrecimiento en la reunión de los presidentes de organizaciones que integran el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), celebrada en la sede de la patronal española CEOE en Madrid, donde la mayoría de los participantes lo hizo de manera telemática.

00:00 Casos de COVID-19 son 6,28 millones en el mundo

Los casos de COVID-19 llegaron oficialmente hoy a los 6,28 millones en todo el mundo, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El aumento diario fue de 113.190 casos, una de las cifras más elevadas en todo lo que va de la pandemia y que demuestra que pese al retroceso en Europa occidental y Asia central, el virus se está propagando con fuerza en el resto de regiones del mundo. Los fallecimientos se elevan a 379.941, de los cuales 4.242 han ocurrido en el último día reportado.

El continente americano es el territorio con mayor número de contagios y está a punto de llegar a los 3 millones de casos, mientras que en Europa el aumento es moderado y hay 2,2 millones de personas infectadas. Estados Unidos sigue su camino ascendente en esta pandemia como país más afectado con 1,83 millones de casos y más de 106.000 muertes, seguido de Brasil con 555.000 casos y más de 31.000 fallecimiento.

ama (efe, afp, Reuters)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus, haz clic aquí

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |