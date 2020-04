+++ Coronavirus minuto a minuto: Más de 20.000 infectados ya en América Latina +++

Último recuento OMS:

Infectados: 823.626 (68.678 más en un día)

Fallecidos: 40.598 (4.027)

Países afectados: 205 (todos salvo algunas islas del Pacífico y países sin datos oficiales)

Curados: 185.000

Por países: Estados Unidos: 189.000 casos Italia: 105.000 España: 100.000 China: 81.000 Alemania: 67.000-74.500



Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés)

19:44 Más de 20.000 casos de COVID-19 en América Latina

América Latina y el Caribe registraban este miércoles (01.04.2020) más de 20.000 casos confirmados de Covid-19, según un balance de la AFP elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La región sumaba el miércoles a las 18:30 CET 20.081 contagios y 537 muertos. Los países más afectados, en contagios y muertos, son Brasil, con 5.717 casos de los cuales 201 fallecidos, Ecuador (2.748, 93), República Dominicana (1.284, 57), México (1.215, 29) y Panamá (1.181, 30), en tanto Argentina registraba 1.054 contagios y 27 decesos.

19:26 Los fallecimientos rozan oficialmente el centenar en Ecuador

El número de fallecimientos por coronavirus en Ecuador ascendió hoy a 93, la mayor parte de ellos en la provincia costera de Guayas (60), que alberga más del 70% de los 2.748 casos confirmados. Adicionalmente se registran 75 "fallecimientos probables" por coronavirus a nivel nacional, según el último reporte oficial.

La provincia de Guayas (suroeste) tiene 1.937 casos, seguida por la de Pichincha -cuya cabecera es Quito, a la vez capital de Ecuador- con 245 casos, por la de Los Ríos (100), Azuay (94), Manabí (56), El Oro (52), Cañar (49), y Santa Elena (con 30), mientras que el resto de provincias registran menos contagiados. En el archipiélago de Galápagos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, se registraron dos nuevos casos y la cifra de positivos se eleva a siete.

19:23 Deportaciones de guatemaltecos desde EE. UU. caen un 13,4%

Las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos disminuyeron 13,4% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del 2019, una reducción atribuida a la pandemia del nuevo coronavirus, informó hoy Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración. Explicó que la caída de las deportaciones ocurrió en marzo pasado, con 2.938 expulsiones frente a 4.976 de marzo de 2019, cuando fueron cancelados varios vuelos de deportados a Guatemala.

19:18 Ortega destituye a la ministra de Salud de Nicaragua

En medio de la polémica por la mala gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la ministra de Salud de Nicaragua, Carolina Dávila, fue destituida hoy. El presidente Daniel Ortega nombró como nueva ministra a Martha Reyes, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa). Ortega recurrió a un cambio el Reglamento de Ley y no explicó las razones de la destitución.

Según las autoridades ha dejado cinco casos confirmados, todos "importados", incluyendo una persona fallecida. Es la segunda ministra de Salud cesada en menos de un año.

18:58 Piden al ELN una tregua indefinida durante la epidemia

"Le pido a mis excompañeros del ELN que no solamente hagan un cese al fuego por 30 días (...), creo que la gran contribución que puede hacer el ELN ahora es declarar un cese indefinido al fuego que favorezca que la humanidad nos recuperemos de este virus", declaró el ex jefe guerrillero Francisco Galán, designado por el gobierno como gestor de paz ante el ELN. Galán, liberado en la noche de la cárcel donde se encontraba recluido desde febrero, se dirigió a los rebeldes guevaristas en un mensaje enviado a través de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman). "Queremos que se evite que el virus coincida con fenómenos de violencia", agregó Galán.

18:50 Cuba confirma 26 nuevos casos de COVID-19 hasta 212 e inicia pruebas rápidas

Cuba confirmó 26 nuevos casos de coronavirus, lo que deja un balance de 212 positivos y 6 muertes hasta hoy, día en que comienzan a realizarse pruebas rápidas de forma masiva a los principales grupos de riesgo. Los 26 casos de hoy, un español y 25 cubanos, son producto de los 444 test realizados en la víspera y se mantiene en el rango de las tres jornadas anteriores, en las que los nuevos positivos sumaron 20, 31 y 16 respectivamente.

18:49 ONU: La economía global podría contraerse un 1% por la epidemia

La economía global puede contraerse este año alrededor de un 1%, frente al crecimiento del 2,5% que se preveía, como consecuencia de la pandemia, un impacto que puede ser aún mayor si las restricciones para combatir la enfermedad se alargan hasta el tercer trimestre o si las medidas fiscales no son adecuadas, según advirtió hoy Naciones Unidas.

En un informe, la ONU apunta que un paquete de estímulo bien diseñado, que dé prioridad al gasto sanitario para frenar el virus y que apoye económicamente a los hogares más afectados reducirá la probabilidad de una recesión profunda.

"Se necesitan medidas políticas urgentes, no sólo para contener la pandemia y salvar vidas, sino también para proteger a los más vulnerables en nuestras sociedades de la ruina económica y apoyar el crecimiento económico y la estabilidad financiera", apuntó en un comunicado Liu Zhenmin, el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.

18:26 Francia: 3,6 millones de trabajadores en desempleo temporal

Un total de 337.000 empresas habían solicitado hasta el martes el desempleo temporal para 3,6 millones de trabajadores en Francia, anunció hoy la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud.

La ministra no dio cifras sobre el costo, pero según miembros de su ministerio, esto representará, en un período de tres meses, un gasto potencial de 11.000 millones de euros en subsidios.

18:20 Italia suma ya más de 13.000 fallecidos y 110.000 casos de coronavirus

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron hoy los 13.155, tras registrarse 727 más en las últimas 24 horas, una cifra algo inferior a la del día anterior.

Ver el video 01:38 Compartir Italia entra en la cuarta semana de cuarentena Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3aKIG Italia entra en la cuarta semana de cuarentena

El número de contagios nuevos subió, sin embargo, a 2.937, después de dos días en que este aumento estuvo en torno a los dos mil casos, y en la actualidad los casos positivos son de 80.572, de los cuales 28.403 están hospitalizados, y 4.035 en cuidados intensivos.

Según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, los casos totales desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero es de 110.574, de los que 16.847 ya se han curado.

18:19 Brasil registra el primer caso de coronavirus en un indígena del país

Brasil confirmó este miércoles el primer caso de coronavirus en un indígena del país tras el contagio de una mujer de 20 años de la etnia Kokama, en el estado de Amazonas (norte), informaron fuentes oficiales.

La paciente trabaja como Agente Indígena de Salud en la región del municipio de Santo Antonio do Içá, a unos 200 kilómetros de la frontera con Colombia, según señaló Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil.

Las autoridades sanitarias locales sospechan que se infectó tras registrarse el caso importado de un médico que trabaja en el municipio y dio positivo por SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19, tras volver de sus vacaciones.

18:10 Encuesta: ocho de cada diez pequeñas empresas mexicanas, en peligro

Ocho de cada 10 pequeñas y medianas empresas mexicanas (mipymes), que suman casi tres cuartas partes del empleo formal y más de la mitad del PIB, están en peligro de paralizar sus operaciones por el impacto de la pandemia del coronavirus, advierten representantes del sector.

En una encuesta a 1.211 de las 4,3 millones de mipymes que hay en México, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) encontró resultados "tremendamente alarmantes", explicó a Efe Juana Ramírez, socia del consejo directivo de la organización. "En mayo vamos a ver un cierre masivo de mipymes", auguró. "También habrá la disminución dramática de los empleos en este sector: 57 % nos dicen que tendrán dificultad para pagar a sus empleados y el 25 % se verá forzado a despedir personal", señala la empresaria.

18:04 España interviene el precio de los servicios funerarios

El Gobierno español ordenó a las empresas funerarias que restauren o mantengan los precios de sus servicios con fecha del 14 de marzo tras detectar subidas "injustificadas" en las tarifas de algunas de esas compañías. El Ministerio de Consumo detectó subidas "indiscriminadas" de hasta 2.000 euros en el caso de algunas de esas empresas.

Además, este departamento y las autoridades regionales están vigilando otros posibles "procesos especulativos" con productos de altísima demanda sanitaria estos días como las mascarillas y los geles desinfectantes hidroalcohólicos, anunció este miércoles (01.04.2020) el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

18:03 ONU: 8 millones de árabes caerán en la pobreza por COVID-19

Unos 8,3 millones de personas caerán en la pobreza en el mundo árabe debido al impacto de la pandemia del coronavirus, lo cual podría aumentar también en 2 millones los casos de desnutrición, según las estimaciones publicadas hoy por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de la ONU.

La ESCWA (por sus siglas en inglés) alertó en un informe que con ese aumento de la pobreza en la región árabe habría más de 101 millones de personas consideradas pobres, además de 52 millones de personas desnutridas. "Los Gobiernos árabes deben garantizar una respuesta de emergencia rápida para proteger a sus pueblos de la pobreza y de la inseguridad alimentaria debido al impacto de la COVID-19", destacó Rola Dashti, secretaria ejecutiva de ESCWA,

en un comunicado.

17:56 Bolsonaro habla anuncia más medidas ante un "problema mundial"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció hoy nuevas medidas de apoyo financiero frente a la COVID-19, a la que ahora calificó de "problema mundial", después de haber conversado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hablamos con Donald Trump e intercambiamos informaciones sobre un problema que es mundial", declaró Bolsonaro, quien insistía en calificar a la pandemia de coronavirus como "gripecita" pero este martes moderó el tono para admitir en un pronunciamiento en cadena nacional que se trata del "mayor desafío de esta generación".

En un pronunciamiento de apenas unos minutos, Bolsonaro anunció este miércoles un nuevo paquete financiero de apoyo a medidas para "la manutención de empleos", que es una de sus obsesiones en medio de la pandemia, y en favor de Gobiernos regionales y municipios. El monto total de estas nuevas ayudas, que no fueron totalmente detalladas, será en torno a los 110.000 millones de reales (unos 22.000 millones de dólares).

17:54 Alemania: 5.500 nuevos infectados en las últimas 24 horas

El número de infectados con coronavirus registrados en Alemania ha ascendido en las últimas 24 horas en 5.453 personas, hasta los 67.366, y los muertos son ya 732, informaron este miércoles (01.04.2020) las autoridades sanitarias alemanas.

Las cifras del Instituto Robert Koch, centro nacional competente en la materia, siguen estando -por su método de recolección y confirmación de los datos- por debajo de las de la Universidad Johns Hopkins, que eleva los infectados a 74.508 y el de muertos, a 821.

Alemania es, independientemente del tipo de conteo, el quinto país con más casos de coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Italia, España y China.

Flores en Berlín en honor al doctor Li Wenliang, que dio la alarma inicial por el coronavirus.

17:31 Las muertes en el planeta son ya más de 40.000

Los casos globales registrados de COVID-19 ascendieron hoy a 823.626, tras diagnosticarse 68.678 nuevas infecciones, un nuevo récord diario, mientras que los fallecidos son 40.598, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La organización con sede en Ginebra registró hoy 4.027 nuevas muertes, también un nuevo récord diario, mientras que los países y territorios afectados son 205, ya prácticamente la totalidad del planeta con excepciones en algunas islas del Pacífico y estados en guerra sin datos oficiales.

17:27 Turquía propone liberar 90.000 presos para evitar epidemia en prisiones

Ankara prepara una ley para reducir las condenas y liberar de las cárceles a unos 90.000 presos para limitar los contagios por coronavirus, una medida que ha despertado polémica porque no incluye a periodistas y presos políticos detenidos.

El Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna el país euroasiático desde 2002, ha entregado al Parlamento el proyecto de ley por el que se busca reducir el hacinamiento en las prisiones ante la pandemia de la COVID-19. El sistema carcelario turco tiene capacidad para 200.000 convictos, pero lleva años sobrecargado, al acoger a 280.000 personas, aproximadamente la quinta parte de ellas acusados en prisión preventiva.

17:12 Grecia intenta parar la expansión virus en campo de refugiados

Las autoridades sanitarias griegas continuaron con los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus en el campo de Ritsona, donde vive la mujer que ayer se confirmó como el primer caso de COVID-19 entre la población refugiada.

Hasta el momento todos los controles, realizados a personas alojadas en 15 contenedores próximos al de la mujer contagiada, han dado negativo en coronavirus.

La actividad, según ha informado la Organización Nacional de Salud Pública (EODY), se ha centrado en localizar y hacer pruebas a las personas del campo que durante los últimos días hayan podido estar en contacto con la primera afectada, una mujer de menos de treinta años que presentó síntomas después de ser trasladada a un hospital de la capital griega para dar a luz.

17:10 La ONU advierte de una posible crisis alimentaria mundial

En un inusual comunicado común los dirigentes de tres organizaciones multilaterales encargadas de alimentación, comercio y salud --FAO, OMC y OMS-- advirtieron sobre el riesgo de una crisis alimentaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. "Las incertidumbres generadas sobre la disponibilidad de alimentos pueden desencadenar una oleada de restricciones a la exportación", que a su vez causarían una "penuria en el mercado mundial", aseguran.

Existe un riesgo de "penuria alimentaria" en el mercado mundial por perturbaciones derivadas de la COVID-19 en el comercio internacional y las cadenas de suministro, declaran en ese inhabitual comunicado común el chino Qu Dongyu, que dirige la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización mundial de la salud (OMS) y el brasileño Roberto Azevedo, dirigente de la Organización mundial del comercio (OMC).

17:08 El torneo de Wimbledon anulado debido al coronavirus (organizadores)

"Con mucho dolor la directiva del All England Club y el comité organizador de Wimbledon han decidido hoy que los campeonatos de 2020 van a ser cancelados debido a la preocupación de la salud pública ligada a la pandemia de coronavirus", dijo la organización del torneo, que se iba a celebrar del 29 de junio al 12 de julio, en un comunicado. El tercer Grand Slam de tenis de la temporada sufre de esta manera su primera cancelación desde la Segunda Guerra Mundial. La edición número 134 de Wimbledon se disputará del 28 de junio al 11 de julio de 2021. EFE

17:07 La UEFA aplaza todos los partidos internacionales de junio

Todos los partidos de los equipos nacionales, incluidos los partidos de repesca para la Eurocopa-2020, que estaban programados en junio, son aplazados "hasta nueva orden" debido a la pandemia de coronavirus, anunció este miércoles la UEFA. Las 55 federaciones, dejarán así libre más tiempo al fútbol nacional para que se puedan completar las competiciones ligueras si así lo deciden.

17:01 Muere por coronavirus el último combatiente español de "La Nueve"

Rafael Gómez Nieto, el último combatiente español con vida de "La Nueve", la célebre compañía que liberó París de la ocupación nazi en 1944, falleció el martes en Francia, víctima del coronavirus, según informo hoy su hijo. Nacido en Adra (Almería, España), en 1921, Gómez Nieto residía en la ciudad francesa de Lingolsheim (este), e iba a cumplir 100 años el próximo enero. Fue hospitalizado hace unos días y dio positivo a la COVID-19, indicó a la AFP su hijo, Jean-Paul Gómez, que anunció la noticia de su fallecimiento.

16:56 Chile: 4 nuevas muertes elevan a 16 la cifra, con más de 3.000 contagiados

El Ministerio de Salud de Chile informó de que se han producido cuatro nuevas muertes por coronavirus en el país, sumando un total de 16 hasta la fecha, y que el número de contagios ascendió hasta las 3.031 personas.

En las últimas 24 horas se registró un aumento de 293 nuevos casos y cuatro decesos respecto a la jornada anterior, abundó el ministro de Salud, Jaime Mañalich. El alto funcionario detalló que los cuatro nuevos fallecidos se corresponden con adultos mayores, dos mujeres y dos hombres de edades entre los 58 y los 82 años, que no fueron tratados en Unidades de Tratamientos Intensivo. Mañalich informó también de que se contabilizan 31 paciente críticos "en riesgo vital".

Asimismo, indicó que "234 personas se han recuperado e la enfermedad, cumplieron los 14 días de cuarentena desde que se contagiaron y por lo tanto ya no son capaces de transmitir el corononavirus"

16:43 Alemania prolonga medidas restrictivas hasta el 19 de abril como mínimo

"Hemos acordado con los primeros ministros de los 'Länder' mantener las medidas hasta ahora vigentes", dijo Angela Merkel después de la conferencia telefónica celebrada con los presidentes de los estados federados alemanes. El país prolongará al menos hasta el 19 de abril sus medidas de restricción de contacto social para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, anunció el miércoles (01.04.2020) la canciller.

"Las restricciones de contacto quedan prolongadas al menos hasta el 19 de abril, haremos una nueva evaluación el martes después de Pascua", indicó Merkel en una audio conferencia en la que dijo entender que la actual es "una situación difícil para todos" y dio las gracias a los ciudadanos por respetar las medidas en vigor.

"El número de infecciones continúa aumentando fuertemente" lamentó Merkel. Alemania registra 67.366 casos declarados oficialmente (5.415 más en un día) y 732 muertes a causa del COVID-19, según el instituto Robert Koch. "Hemos constatado que la duración de la recuperación de las personas gravemente infectadas es más larga de lo que pensábamos, mucho más de dos semanas" explicó igualmente Merkel, que también está en cuarentena en el domicilio tras haber estado en contacto con un médico que dio positivo. La canciller se ha sometido a tres test que han dado negativo.

16:33 EE.UU. pide no recortar el gasto en Defensa por la pandemia

La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, pidió este miércoles a los miembros de la Alianza no recortar el gasto en Defensa pese al impacto económico que está causando la pandemia del coronavirus, ya que los retos para la seguridad no van a desaparecer tras el brote de la enfermedad.

"Haremos todo para garantizar que tenemos ese gasto militar que ha demostrado ser muy importante en esta crisis humanitaria y de salud", declaró la diplomática en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebrará el jueves por videoconferencia.

16:21 Argentina prohíbe el despido durante 60 días y prorroga el cierre de fronteras

El Gobierno argentino dispuso este miércoles la prohibición de los despidos sin justa causa y la suspensión de trabajadores por las causales de falta o disminución de trabajo durante un plazo de 60 días, entre otras medidas para limitar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus en el país sudamericano.

El Poder Ejecutivo resolvió asimismo prorrogar hasta el 12 de abril, cuando terminará el aislamiento social obligatorio en Argentina, el cierre de fronteras a extranjeros aunque decidió flexibilizar un ingreso paulatino y escalonado de argentinos por pasos limítrofes terrestres y por vía aérea y marítima. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial junto con otras resoluciones.

16:12 España desmiente que se maquillen las cifras de fallecidos

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que "no hay ningún tipo de ocultación" de los fallecimientos por COVID-19. El presidente de la región de Extremadura, José Antonio Monago, había asegurado esta mañana que "mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice" pues existe, según ha dicho, "una orden" para "ocultar el número real" de óbitos.

"No sé si el señor Monago conoce bien las diferencias entre unas autopsias y otras", ha manifestado el ministro en declaraciones a La Mañana de TVE, ya que las hay por orden judicial o por orden clínica. Grande-Marlaska ha abogado por confiar en las instituciones, en este caso en la

15:54 Protestas del personal sanitario en Rumania por el coronavirus

"Nos envían a la muerte con las manos desnudas". La ira de médicos y enfermeros ante la falta de elementos de protección resuena en Rumania, uno de los países más pobres de la Unión Europea. Algunos firman peticiones, otros recurren a las redes sociales para expresar su ira. Inclusive hubo renuncias.

De los 2.450 casos de COVID-19 diagnosticados en el país, casi 300 corresponden al personal médico. Rumania registró el miércoles 85 muertes. "Tenemos dos trajes de protección para doce empleados", resumió la doctora Lorena Ehim, jefa del departamento de cuidados intensivos del hospital de Orastia (centro), que presentó su dimisión el lunes.

El presidente Klaus Iohannis hizo un llamado a la profesión. "Sabemos que están teniendo dificultades, pero ustedes están en primera línea y todos nos dirigimos a ustedes con esperanza y confianza", asegurando además que el material será entregado rápidamente.

15:53 Científicos alemanes establecen momento en que paciente ya no es contagioso

En un comunicado conjunto, la clínicas Charité de Berlín y Schwabing de Múnich, así como el Instituto de Microbiología del Ejército alemán revelan que el paciente deja de ser contagioso cuando las pruebas que se le extraen del área nasofaríngea y de los fluidos expulsados al toser presentan menos de 100 000 copias del genoma del virus.

Ver el video 01:56 Compartir Se avecina un gran reto para el sistema sanitario alemán Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3aH3K Se avecina un gran reto para el sistema sanitario alemán

En primer lugar, "la elevada carga vírica en la faringe inmediatamente con los primeros síntomas apunta a que los pacientes con COVID-19 son ya muy pronto infecciosos, posiblemente incluso antes de darse cuenta de que están enfermos", señala Roman Wölfel, director del Instituto de Microbiología del ejército. "Al mismo tiempo, la capacidad infecciosa de pacientes con COVID-19 parece depender de la carga vírica en la faringe o el pulmón. Eso es un factor importante a la hora de decidir cuándo puede un paciente ser dado de alta como más pronto en caso de escasez de camas y la correspondiente presión de tiempo", subraya.

"El nuevo coronavirus se puede multiplicar en la faringe sin necesidad de llegar al pulmón y por lo tanto es muy fácilmente transmisible" explica Christian Drosten, director del Instituto de Virología de la Charité y coautor principal del estudio.

15:52 Wall Street abre en rojo

La bolsa de Nueva York cayó bruscamente en la apertura luego de que la Casa Blanca advirtió que Estados Unidos enfrentaría dos semanas "muy, muy dolorosas". El índice Dow Jones perdía al inicio de sesión un 3,92% y el Nasdaq un 3,06%.

Wall Street terminó el martes en rojo con el peor trimestre desde 1987 para el Dow Jones (-23%) y desde 2008 para el S&P (-20%), ya que los inversores permanecen atormentado por la pandemia del coronavirus.

15:36 Presidentes de cinco países piden a alianza global contra COVID-19

Lenín Moreno, y otros líderes mundiales coincidieron en la necesidad de impulsar una alianza global contra la pandemia del coronavirus, informó hoy la Presidencia del país andino. "Debemos formar una verdadera alianza global para movilizar el ingenio humano y la solidaridad", dice el principal enunciado de la nota titulada "Cinco líderes mundiales: No es el momento de peleas geopolíticas", escrita por Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania.

La nota fue escrita en coautoría con el gobernante ecuatoriano y sus pares Halimah Yacob, de Singapur; SahleWork Zewde, de Etiopía; y el rey Abdalá II bin Al Hussei, de Jordania, reza la nota de prensa de la Presidencia. En el artículo, publicado en el periódico británico Financial Times, los autores instan al mundo a contrarrestar de forma efectiva al COVID-19 derribando las barreras que impiden el intercambio de conocimientos y la cooperación global, anota el comunicado.

15:35 OTAN: La pandemia no debe mutar en una amenaza para la seguridad

"Nuestro principal objetivo es evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis de seguridad", aseguró en rueda de prensa Jens Stoltenberg, insistiendo en que la capacidad de acción de la OTAN se mantiene pese a recortar su maniobras, advirtiendo que Rusia o grupos terroristas podrían aprovecharse de la crisis.

Los cancilleres de los 30 miembros de la Alianza, desde la adhesión de Macedonia del Norte el viernes, abordarán el jueves por videoconferencia su respuesta a la pandemia. El ex primer ministro noruego apuntó a un aumento de la actividad militar rusa, para justificar que la OTAN debe estar más alerta que nunca durante la crisis.

El secretario general de la OTAN explicó además que presentará para la próxima cumbre, prevista en 2021, sus propuestas para reforzar el proceso político en la Alianza, para lo que contará con un grupo de 10 personalidades para asesorarle. El grupo de reflexión, que estará presidido por el ex ministro de Defensa alemán Thomas de Maziere y el alto funcionario de Estados Unidos para Europa Wess Mitchell, contará también con los excancilleres de Francia Hubert Védrine y de Polonia Anna Fotyga.

15:35 Un tercer crucero con enfermos navega hacia la costa de Florida

La compañía Princess Cruises confirmó que uno de sus barcos, con un número "por encima de lo normal" de personas con síntomas parecidos a la gripe a bordo, navega hacia Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

El Coral Princess, que viene de Suramérica, puede llegar sobre el 4 de abril a Port Everglades, en Fort Lauderdale, la ciudad de la costa sureste de Florida cuyas autoridades se debaten entre autorizar o no el desembarco de los alrededor de 2.500 pasajeros y tripulantes de otros dos cruceros, el Zandaam y el Rotterdam.

15:32 "¡Nada que ver!", dicen regatistas, entre confinamiento y navegar

"Estamos físicamente aislados, es cierto, pero no estamos solos, porque hay mucha gente que se interesa por nosotros. Hoy la gente está más aislada que nosotros cuando estamos en los mares del sur en un barco de 10 metros. Es una elección deliberada mientras que ahora es una obligación", explica a la AFP Michel Desjoyeaux, único que ha ganado dos veces la vuelta al mundo en solitario, sobre la actual orden de confinamiento en muchos países. Otros regatistas franceses consultados por la agencia coinciden. "Para nada es lo mismo". "Aquí, en tierra, estoy muy contento de tener una ducha y una nevera... Y auténticos baños donde no estás obligado a lavar tu cubo", recuerda.

15:27 ONU alerta: ley de protección policial de Perú abre espacios de impunidad

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, con sede en Santiago de Chile, alertó de que Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional porque abre espacios para la impunidad.

De acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Perú, el Estado debe investigar todas las denuncias de violación del uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, expone en un comunicado.

"Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza", agregó el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

15:24 Grupo de intelectuales pide a Berlín que admita los coronabonos

Un grupo de intelectuales de lengua alemana ha pedido en una carta abierta al Gobierno de Angela Merkel admitir la emisión de títulos de deuda común para hacer frente a la crisis suscitada por la pandemia del coronavirus.

"Los países de la UE deben -y eso también responde al interés alemán- comportarse en lo económico de la forma más solidaria posible y cubrirse mutuamente las espaldas", dice la carta firmada por escritores como Sybille Lewitscharoff o Robert Menase y por profesores universitarios y periodistas.

"La situación exige solidaridad inmediata y concreta. Eso quiere decir emitir coronabonos, títulos de deuda comunes de los estados de la UE y hacerlo antes de que el hundimiento de las economías alcance una dinámica propia", agregan los firmantes.

15:21 PIB de Chile se contraerá hasta un 2,5% este año, calcula su Banco Central

La economía chilena se contraerá entre un 1,5% y un 2,5% este año por los efectos de la pandemia, que mantiene semiparalizado al país y ya afecta a más de 2.700 personas, según pronosticó este miércoles el Banco Central, que prevé una caída del 8,2% de la inversión.

"La situación por la que atraviesa la economía mundial, y también la chilena, es en extremo compleja (...) La inédita magnitud de este fenómeno y su diseminación a escala global se ha reflejado en el deterioro de las condiciones financieras mundiales, que ha sido el más significativo desde la crisis financiera", aseguró el banco emisor.

15:21 Más de 500 muertos en un día por coronavirus en el Reino Unido

El número de decesos por coronavirus en Reino Unido aumentó en 563 en un día, con lo que el total de muertes asciende a 2.352, anunció el ministerio de Sanidad.

El gobierno británico dijo además que había 29.474 casos confirmados del virus, frente a los 25.150 del día anterior.

15:20 Portugal suma 187 muertos y no descarta tres meses de aislamiento

Portugal registra ya 187 muertos y 8.251 contagiados, un incremento del 16,8% y el 10,8%, respectivamente, mientras el Gobierno empieza a mentalizar a la población para que se prepare a un prórroga del aislamiento, que puede durar incluso tres meses.

"Es fundamental hacer todos un esfuerzo para que las empresas no cierren, para que los empleos no sean destruidos incluso con bajada de ingresos, para que los ingresos no bajen al mínimo y para que podamos llegar lo mejor posible al final de este túnel, y que este túnel no dure más de dos o tres meses, pero esa es una esperanza que yo no puedo infundir", dijo hoy el primer ministro, António Costa.

(lgc)

