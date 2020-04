+++ Coronavirus minuto a minuto: Más de 16 millones de personas pierden su empleo en 3 semanas en EE. UU.+++ (09.04.2020)

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

15:09 - Más de 16 millones de trabajadores pierden su empleo en 3 semanas en EE. UU.

Más de 6,6 millones de trabajadores solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, sumándose a los casi 10 millones que lo habían hecho en las dos semanas anteriores debido a la crisis por el coronavirus, informó el Departamento de Trabajo.

La cifra fue levemente menor que los 6,867 millones -un número sin precedentes- de la semana anterior, pero aún así superó las expectativas de los analistas, que habían calculado la pérdida de unos 5,25 millones de puestos de trabajo.

14:06 - Estado de salud de Boris Johnson "sigue mejorando"

El estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson, que está en ciudados intensivos desde el lunes, días después de haber dado positivo por coronavirus, "sigue mejorando", indicó el gobierno.

"El primer ministro pasó una noche buena y su estado de salud sigue mejorando en la unidad de ciudados intensivos del St Thomas", el hospital del centro de Londres donde fue ingresado el domingo, declaró el portavoz oficial.

13:31 - Irán supera oficialmente los 4.000 muertos por coronavirus

Irán anunció 117 muertes adicionales por el nuevo coronavirus, lo que eleva a 4.110 el balance oficial total de decesos en el país, uno de los más afectados por la COVID-19.

Según el portavoz del Ministerio de Salud, Kianouche Jahanpour, las últimas cifras comunicadas muestran una tendencia a la baja en el número de nuevas infecciones.

En las últimas 24 horas, Irán registró 1.634 nuevos casos de infección, lo que eleva el número total de contagios contabilizados a 66.220, según el portavoz.

Un voluntario iraní de la Media Luna Roja mide la temperatura de un poblador de una aldea en el este de Teherán (06.04.2020)

13:15 - Rusia supera los 10.000 casos, más 1.400 nuevos en la última jornada

Rusia sumó 1.459 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de los contagios confirmados aumentaron a 10.131, informaron las autoridades del país.

De acuerdo a las cifras oficiales, el mayor número de los contagios, 857, se registró en Moscú, que se ha convertido en el principal foco de la infección en Rusia que, con 6.698 casos, concentra casi dos tercios del total en el país.

12:04 - Balance diario de muertos en España se reduce, pero total de decesos supera los 15.000

El número de contagios y fallecidos por coronavirus cayó este jueves en España, tras dos días consecutivos de leves aumentos. Los nuevos infectados se cifran en 5.756, mientras los fallecidos en las últimas 24 horas alcanzaron los 683, según el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el número de fallecidos se redujo en 74 con respecto a los registrados ayer, con lo que ya suman 15.338.

El total de contagiados en España se cifra en 152.446 y el número de nuevos pacientes recuperados en 4.044, con lo que ya son 52.065.

Personal médico llega con un paciente a la sala de emergencias de un hospital en Leganés, España

11:40 - Bangladés confina los campamentos de refugiados rohinyás

Un "confinamiento total" para luchar contra el coronavirus se aplicaba este jueves en el distrito de Cox's Bazar (sudeste de Bangladés), donde un millón de rohinyás viven en el mayor campamento de refugiados del mundo, anunciaron las autoridades bangladesíes.

Los expertos temen los efectos devastadores de la pandemia en estos precarios campamentos que albergan a miembros de esta minoría musulmana perseguida en Birmania.

Ningún caso ha sido oficialmente registrado en los 34 campamentos de refugiados de la región, pero sí se ha confirmado un caso a unos 40 kms de ahí.

Bangladés registra actualmente 218 casos confirmados de coronavirus, con un total de 20 muertos.

11:37 - Federación Alemana de Fútbol alerta sobre posibles quiebras de equipos de la Bundesliga

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, señaló que cada vez más clubes de la Bundesliga están en peligro de declararse en quiebra debido a la suspensión de la temporada, no sólo en la segunda y tercera división.

Así, clubes de la primera división como el Paderborn están viendo amenazada su subsistencia, lamentó en declaraciones a la cadena Phoenix.

"No creo que después de la crisis del coronovaris el panorama del fútbol sea el mismo que tenemos hoy. Echaremos a algunos de menos y creo que cuanto más dure esto, más quiebras tendremos en el fútbol profesional", dijo.

De momento, la Bundesliga seguirá suspendida como mínimo hasta el 30 de abril, decisión que afecta a los 36 equipos profesionales de la primera y la segunda división.

El estadio de fútbol del Borussia Dortmund, el más grande de Alemania, fue convertido en un centro de tratamiento del coronavirus

11:25 - Corea del Sur congelará exenciones de visados para contener casos importados

Corea del Sur anunció que congelará temporalmente los acuerdos de exención de visados que mantiene con unos 90 países, como Australia, Canada, Rusia y Francia, que actualmente impiden la entrada de surcoreanos de cara a controlar mejor el volumen de casos de coronavirus importados.

La congelación será efectiva a partir del 13 de abril y además se anularán también todos aquellos visados para estancias de un máximo de 90 días que se hayan expedido hasta el pasado 5 abril, según explicaron en un comunicado conjunto los Ministerios de Exteriores y Justicia.

Solo quedan fuera de la lista un puñado de países que tienen un acuerdo con Corea del Sur y no han prohibido la entrada de sus nacionales, como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y México.

Aunque de los 10.423 casos confirmados que tiene Corea del Sur, solo 861 son importados, los contagios que se produjeron fuera del país suponen entre un tercio y la mitad de las nuevas infecciones diarias que se están identificando en las dos últimas semanas.

Médicos transfieren a un paciente a un hospital de enfermedades infecciosas en Seúl, Corea del Sur

10:58 - Taiwán protesta por las acusaciones de racismo del director general de la OMS

El gobierno de Taiwán rechazó las acusaciones de supuesto racismo que denunció este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseguró que hay una campaña en su contra, que la cancillería taiwanesa conoce.

"Protesto enérgicamente por las acusaciones de que Taiwán está instigando ataques racistas en la comunidad internacional", dijo la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen este jueves.

"Taiwán siempre se ha opuesto a toda forma de discriminación. Durante años, hemos estado excluidos de organizaciones internacionales y sabemos mejor que nadie qué se siente al estar discriminados y aislados", apuntó Tsai, cuyo país no forma parte de la OMS al chocar frontalmente con el principio de "una sola China" propugnado por Pekín.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Ginebra, Tedros se centró en supuestos insultos provenientes de Taiwán. "Hace tres meses, este ataque vino de Taiwán (...) el Ministerio de Exteriores también conoce la campaña. Y no se disociaron (de ella). Incluso empezaron a criticarme, pero no me importó", dijo Tedros.

"Puedo asegurarte que se han producido ataques personales desde hace más de dos y tres meses", agregó Tedros. "Comentarios racistas, insultos, negro. Estoy orgulloso de ser negro. No me importa. Hasta amenazas de muerte. Me dan igual", agregó.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí

Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron pospuestos hasta el verano de 2021

10:36 - Japón llega a 5.000 casos, Tokio alcanza nuevo récord diario

Japón alcanzó la cifra de 5.002 casos de coronavirus y la Tokio registró un récord diario de infectados por segundo día consecutivo, según el Ministerio de Salud, mientras se esperan medidas concretas que se aplicarán en la capital para cumplir con la alerta sanitaria anunciada este martes.

La cifra no incluye los 715 infectados a bordo del crucero Diamond Princess, atracado desde comienzos de febrero en el puerto de Yokohama.

En total, la pandemia ha causado en el país 116 muertos, incluyendo 11 pasajeros del crucero.

Sólo en Tokio, los infectados llegan a 1.338. Sin embargo, las autoridades informaron a la cadena pública NHK que este jueves se alcanzó un nuevo récord diario de infectados, 181, frente a los 144 registrados el miércoles, el récord anterior.

08:10 - Alemania supera las 2.000 muertes por COVID-19

Alemania registró 246 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de muertes superó las 2.000 (ahora en 2.107), según el último reporte del Instituto Robert Koch, el ente nacional competente.

Asimismo, el país europeo suma 108.202 contagiados hasta este jueves (09.04.2020), luego de que se reportaran 4.974 casos nuevos.

De esta manera, el número de contagiados ascendió por tercer día consecutivo, después de cuatro días consecutivos de descenso.

