+++ Coronavirus, minuto a minuto: Las bolsas europeas abren con fuertes caídas +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

09:35 España se vacía en el primer día laborable tras declarar la alarma

España amanece este lunes con las calles vacías, los comercios cerrados, salvo los de primera necesidad, y las carreteas de acceso a las grandes ciudades con muy poco tráfico, en el primer día laboral desde que el pasado sábado el Gobierno declaró el estado de alarma por la expansión del coronavirus.

El país vivió en las últimas 24 horas un gran incremento de casos declarados, hasta casi 8.000 y el número de fallecidos por la pandemia asciende a 288, la mayoría en la región de Madrid, que ha disparado las cifras nacionales. Con esta perspectiva, la imagen de este lunes es la de autobuses vacíos, andenes de metro casi sin pasajeros, autovías de acceso a las grandes ciudades con muy poco tráfico y las gentes en sus casas, salvo que tengan que ir a trabajar si no lo pueden hacer por teletrabajo.

El Gobierno dio este lunes por hecho que el estado de alarma durará más de 15 días.

09:14 Las bolsas europeas abren con fuertes pérdidas

La acción conjunta de los grandes bancos centrales no ha logrado revertir la tendencia bajista de las últimas semanas: las principales plazas europeas abrieron este lunes con caídas de alrededor del 5%. Los mercados esperan nuevas medidas de estímulo, sobre todo fiscales.

En París, el CAC 40 caía un 5,62% en los primeros intercambios, igual que Londres (-4,77%) y Fráncfort (-5,04%). En Madrid, el IBEX-35 retrocedió casi un 7% en la apertura y en Italia el FTSE MIb más de un 3%.

08:59 HypoVereinsbank cierra casi un tercio de sus filiales en Alemania

HypoVereinsbank (HVB), la sexta mayor institución financiera de Alemania, con sede en Baviera, anunció este lunes el cierre de casi un tercio de sus filiales en todo el país. Concretamente, 101 de esas 337 oficinas se cerrarán luego de que dos trabajadores de dos filiales distintas diesen positivo en la prueba del nuevo coronavirus.

08:40 Estudio apunta que las embarazadas no transmiten el COVID-19 a los bebés

Un estudio liderado por investigadores chinos sugiere que el COVID-19 no se transmite de las madres embarazadas a los recién nacidos. El trabajo se publica en la revista Frontiers in Pediatrics y en él los autores describen que cuatro bebés nacidos de madres infectadas en un hospital de Wuhan (China), epicentro del nuevo brote de coronavirus, no mostraron signos de infección y siguen sanos a día de hoy.

"Finalmente han surgido algunas buenas noticias", dice la revista, sobre un coronavirus que se ha extendido a decenas de países en todo el mundo; se trata del segundo estudio liderado por chinos que en el último mes apunta que las mujeres con la enfermedad Covid-19 durante el embarazo no infectaron a sus bebés. Según informa la publicación en una nota de prensa, las cuatro madres dieron a luz en el Hospital de la Unión de Wuhan mientras estaban infectadas y ninguno de los lactantes desarrolló ningún síntoma grave asociado al Covid-19, como fiebre o tos.

08:15 La situación "se deteriora muy rápido" en Francia

La situación por la epidemia de coronavirus en Francia "es muy preocupante" y "se deteriora muy rápido", declaró este lunes el director general de Salud Jérôme Salomon, preocupado por una posible "saturación" de los hospitales.

"El número de casos se duplica ahora cada tres días", pero "quiero sobre todos que nuestros conciudadanos se den cuenta que hay personas que están enfermas, en cuidados intensivos y cuyo pronóstico vital está comprometido, y esas personas son cientos", dijo Salomon. Francia registró en las últimas 24 horas más de 900 nuevos contagios y 36 nuevos fallecimientos, llevando el total a 5.400 infectados y 127 decesos.

08:00 Alemania impone controles fronterizos con cinco países

Alemania comenzó a imponer este lunes controles fronterizos con Austria, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Suiza, en una medida que busca frenar el avance de la pandemia de nuevo coronavirus. Solo aquellas personas con una razón justificada para viajar, como trabajadores transfronterizos y choferes de camiones de mercancías, están autorizados a cruzaras las fronteras, según las autoridades. Las medidas comenzaron a aplicarse a las 0700 GMT.

eal (efe, afp, reuters, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |