+++ Coronavirus minuto a minuto: La UE prolonga el cierre de fronteras +++

17:26 La UE pide a sus miembros prolongar la prohibición de entrada al bloque

La Comisión Europea pidió a los países miembros de la UE el miércoles que mantengan en vigor la prohibición de entrada en el bloque hasta el 15 de mayo como mínimo, para frenar la expansión del coronavirus.

"La experiencia de los estados miembros y de otros países expuestos a la pandemia demuestran que las medidas aplicadas para combatir la propagación del virus requieren más de 30 días para ser eficaces", indicó la Comisión mediante un comunicado.

17:24 Paraguay extiende el "aislamiento total" al 19 de abril

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este miércoles la extensión por una semana de la cuarentena establecida para hacer frente al COVID-19, que finalizaba el 12 de abril y que contempla entre otras medidas las restricciones de circulación para personas y vehículos las 24 horas del día.

"Vamos a prorrogar una semana más", dijo el mandatario en un acto en una academia militar donde 72 paraguayos finalizaron una cuarentena de 15 días tras regresar del extranjero.

16:57 Las muertes en NY son más que las oficiales y afectan más a hispanos

El balance total de muertes por COVID-19 en Nueva York es muy superior a las cifras oficiales, dado que no se están contabilizando de 100 a 200 personas que fallecen cada día en sus casas sin haber sido sometidas a pruebas, pero que probablemente tenían la enfermedad.

Así lo advirtió este miércoles el alcalde, Bill de Blasio, que defendió la necesidad de incluir a estas víctimas en el recuento para explicar verdaderamente la dimensión de la tragedia, que en la ciudad se ha cobrado ya más de 3.500 vidas, de acuerdo con los números oficiales del martes.

16:13 La UE destinará 918 millones a Latinoamérica

La Unión Europea (UE) anunció este miércoles que dedicará 918 millones de euros a la región de América Latina y el Caribe para ayudar a hacer frente a la crisis sanitaria y las necesidades humanitarias inmediatas causadas por la pandemia de coronavirus.

La UE informó en un comunicado de que ese montante procederá de al menos 15.600 millones de euros de recursos existentes para la acción exterior, que serán asignados a los socios internacionales más necesitados en la lucha contra el COVID-19.

16:11 Putin aprueba nuevas ayudas económicas

"Vamos apoyar a los sectores de la economía afectados por la crisis, el mercado laboral y el sistema sanitario", dijo el jefe del Kremlin en una reunión telemática con gobernadores rusos. Putin aseguró que las autoridades "lo harán todo para hacer llegar la ayuda a las personas que la necesitan ahora".

Como primera de las medidas, el mandatario ruso anunció una subida salarial para los trabajadores sanitarios involucrados en el tratamiento de los enfermos de la COVID-19, cuyo número asciende a 8.672 personas.

16:08 México perdió 346.878 empleos formales en una semana

México ha perdido 346.878 trabajos formales del 13 de marzo al 6 de abril, cuando empezó en el país la crisis del coronavirus, según informó este miércoles el Gobierno mexicano, al indicar que la mayoría han sido en grandes empresas.

Dos de cada tres bajas laborales, el 66%, han ocurrido en empresas con 251 o más empleados, por lo que se consideran como grandes, informó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), al precisar que el 25% del total ocurrieron en compañías con más de 1.000 empleados.

15:54 Australia: paquete de 80.000 millones para asegurar salarios

El Parlamento Federal australiano aprobó este miércoles un paquete de subsidios salariales de 130.000 millones de dólares australianos (80.000 millones de dólares estadounidenses o 74.000 millones de euros) para que las empresas sigan pagando los salarios durante la crisis del COVID-19.

15:45 Fondo en Hamburgo para músicos afectados por cancelación de conciertos

Los tres principales organizadores de conciertos de música clásica en la ciudad alemana de Hamburgo crearon hoy miércoles un fondo para apoyar a músicos, pedagogos y actores independientes directamente afectados por la cancelación de eventos debido a la pandemia del coronavirus.

El "Fondo de ayudas de la Filarmónica del Elba" se nutre de las entradas cobradas para eventos en la Filarmónica del Elba y en la sala de conciertos Laeiszhalle cancelados a raíz de la pandemia y a cuyo reembolso han renunciado por escrito "gratamente un importante número de clientes", precisa el comunicado

15:41 Argentina no flexibilizará la cuarentena obligatoria en los centros urbanos

"No va a haber ningún levantamiento de cuarentena, no se va a flexibilizar. No podemos tener una recaída, todo el esfuerzo hecho es muy importante", dijo el presidente argentino Alberto Fernández en una entrevista con el Canal 13 de Buenos Aires al desmentir las versiones acerca de que el aislamiento social preventivo obligatorio que rige desde el 20 de marzo podría comenzar a levantarse de forma gradual.

El mandatario reveló su preocupación porque en un viaje en helicóptero que realizó el martes notó mayor actividad en la ciudad de Buenos Aires y el populoso cordón urbano que la rodea: "En centros urbanos, como el área metropolitana de Buenos Aires, seremos más estrictos porque también vemos cierto relajamiento que nos preocupa".

15:32 Marruecos usa línea de crédito de 3.000 millones del FMI

El Gobierno de Marruecos anunció hoy que usará por primera vez, desde 2012, la línea crediticia por valor de 3.000 millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar sus reservas de divisas y hacer frente a las posibles vicisitudes creadas por el coronavirus.

15:26 El comercio mundial podría caer una tercera parte

El comercio mundial se contraerá en 2020 entre el 13% y 32% en 2020, mucho más que por la crisis financiera de 2008, debido al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus en los intercambios comerciales, estimó el miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC).

15:19 Alemania: proyecto de ley que blinda las empresas estratégicas

El gobierno alemán aprobó el miércoles una iniciativa que refuerza el control sobre los intentos de compra de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros, en el marco de una reforma acelerada por la pandemia del coronavirus.

Este proyecto buscar reforzar la legislación, y dar prioridad a "la preservación de los intereses alemanes de seguridad", en particular "el abastecimiento de determinados bienes esenciales, como las vacunas". dijo el ministro de Economía, Peter Altmaier.

15:17 Ascienden a 380 las muertes en Portugal, que empieza a estabilizar su curva

"Lo que sabemos a día de hoy es que en los últimos días ha habido una estabilidad en la curva real y en la proyectada", dijo en rueda de prensa la directora de la Dirección General de Salud (DGS) portuguesa, Graça Freitas, que ha presentado los últimos datos. La cifra de fallecidos por Covid-19 en Portugal asciende a 380 personas y la de contagiados llega a 13.141, según el último balance oficial de las autoridades, que empiezan a vislumbrar una estabilización de la curva de infectados pero insisten en pedir cautela.

Freitas alertó que esta tendencia "no es un dato garantizado" y avisó de que relajar algunas medidas aplicadas durante el estado de emergencia en Portugal puede traer un repunte de coronavirus, por lo que pidió "cautela". Con ella coincidió el secretario de Estado de Sanidad, António Lacerda Sales, quien subrayó que "la curva portuguesa puede tener oscilaciones", pero la respuesta de las autoridades "tiene que ser firme y sin vacilaciones".

15:14 Alemania recibirá 40 millones de mascarillas de China esta semana

El Gobierno alemán confirmó este miércoles que esta semana, como "las dos semanas anteriores", recibirá 40 millones de mascarillas procedentes de China, conforme a un acuerdo de suministro durante la pandemia de coronavirus. Cinco vuelos semanales de pasajeros de Lufthansa infrautilizados por las restricciones, se encargarán del transporte. Berlín reconoció esta información horas después de que el diario "Süddeutsche Zeitung" publicase que Alemania se había asegurado "acceso directo" a parte de la producción del fabricante estatal chino de material de protección sanitaria Moheco.

15:13 Comienza toque de queda en Israel

A las tres de la tarde hora local (14.00 CET) Israel se quedó sin tráfico rodado, sin tiendas abiertas y sin apenas personas por la calle, con el inicio de un toque de queda de 15 horas que impide a todas las zonas judías salir a más cien metros de la vivienda para evitar la expansión del coronavirus.

En la céntrica calle peatonal de Ben Yehuda, en el centro del oeste de Jerusalén, no se veía ni un alma y el silencio era roto únicamente por el canto de los pájaros. En la adyacente King George, generalmente llena de autobuses, trabajadores y turistas, al poco de iniciarse el toque de queda solo se veía a una pareja de policías que paraba a un paseante, al que ordenaba irse de inmediato a su casa. A esas horas aún circulaba algún taxi y coches de policía.

15:02 Irán se acerca a los 4.000 fallecidos

Las autoridades iraníes anunciaron el miércoles 121 nuevas muertes por coronavirus, lo que sitúa el balance oficial de decesos en 3.993. En las últimas 24 horas Irán, el país más afectado en Oriente Medio, registró 1.997 nuevos casos de contagio, con lo que el número total de infectados asciende a 64.586, según Kianoush Jahanpur, portavoz del ministerio de Salud, en su comparecencia diaria en la televisión.

14:44 Italia: el Ejército aísla un edificio 'okupa' tras dos positivos

El Ejército italiano custodia y mantiene aislado un edificio en la periferia de Roma ocupado por entre quinientas y mil personas, sobre todo inmigrantes, después de que dos dieran positivo en coronavirus, confirmó hoy la alcaldesa, Virginia Raggi. Situado en el barrio periférico de La Romanina, El "Selam Palace" es con sus nueve plantas el edificio ocupado más grande de la capital.

14:34 Alemania ha practicado un millón de test: el 90%, negativos

Alemania ha practicado un millón de test de la COVID-19, lo que supone el 1,2 % de su población, y el 90% de estas pruebas ha resultado negativo, según datos oficiales difundidos este miércoles.

El Ministerio de Sanidad aportó estos datos en conferencia de prensa y reconoció no saber cuántas personas se han sometido a más de un test (aunque consideran que la cifra no es significativa), en base a los datos del Instituto Robert Koch, competente en esta materia.

Un millón de test en una población como la alemana supone 10,02 test por cada mil personas, una de las tasas más elevadas del mundo, según las cifras publicadas por las diferentes autoridades sanitarias.

14:26 Primer ministro de Timor Oriental retira su dimisión para enfrentar la pandemia

"He decidido retirar mi solicitud de dimisión presentada ante el presidente de la República porque en un momento como éste todos debemos prestar servicio a la nación, especialmente el primer ministro", declaró Taur Matan Rauk en una comparecencia ante los medios retransmitida en directo tras reunirse con el presidente, Francisco Guterres.

