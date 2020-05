+++ Coronavirus, minuto a minuto: La libertad de prensa celebra su día en plena pandemia +++

La cifra global de muertes asciende actualmente a más de 243.000 con casi 3,5 millones de casos del virus que surgió por primera vez en China a finales de año.

Pakistán y Rusia han reportado los picos más grandes de infecciones en un día.

Para Reporteros Sin Fronteras (RSF), la pandemia a agravado la libertad de prensa y al futuro del periodismo.

Según el recuento de RSF una decena de periodistas han muerto en el mundo este año, y otros 229 han sido encarcelados.

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés)

10:38 Alemania exige defender el "periodismo independiente"

El Gobierno alemán instó a garantizar el "periodismo independiente" como "requisito previo para una democracia que funcione", "especialmente" en tiempos de pandemia, cuando algunos Gobiernos ponen cortapisas a los medios.

10:18 Periodistas de Turquía denuncian detenciones por informar de la COVID-19

Periodistas en Turquía denunciaron, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la detención en el último mes de 12 reporteros por sus publicaciones sobre la COVID-19, y alertaron sobre la presión de las autoridades en informaciones relacionadas con el virus. Los periodistas fueron arrestados por "difundir pánico y miedo" con sus reportajes sobre el virus, según denunció -en el diario "Bianet- Erol Önderoglu", representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Turquía.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

10:03 Irán reabrirá las mezquitas el lunes en el 30% de los condados

"Hemos decidido hoy abrir las mezquitas en 132 condados de bajo riesgo (ante la COVID-19) desde mañana y reanudar la oración del viernes respetando los protocolos sanitarios", dijo el presidente Rohani en una reunión del Comité nacional de lucha contra la pandemia divulgada en la televisión estatal. Irán tiene 434 condados.

09:48 Israel inicia una vuelta gradual al colegio

Israel permitió el regreso a las aulas de parte de los estudiantes de primaria y secundaria, aunque con la oposición de varios municipios, que se negaron a abrir los centros hasta garantizar las medidas de prevención del coronavirus en las clases. Mientras localidades como Tel Aviv, Beer Sheva, Haifa o Hadera pidieron más tiempo para preparar las escuelas, los estudiantes regresaron a las aulas en otras partes del país con mascarilla y entrando de uno en uno para guardar la distancia física con sus compañeros.

09:43 Johnson revela que se diseñó un plan para afrontar su muerte

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha revelado que el deterioro de su salud por la COVID-19 a principios de abril llevó a su Gobierno a diseñar una estrategia para afrontar su posible muerte. "Fue un momento muy duro, no lo voy a negar. Tenían una estrategia para lidiar con un escenario del tipo muerte de Stalin", afirma el jefe de Gobierno en una entrevista que publica este domingo el tabloide "The Sun On Sunday".

Ver el video 01:31 Compartir Presos se amotinan en cárcel de Brasil debido al coronavirus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3bhj4 Presos se amotinan en cárcel de Brasil debido al coronavirus

09:33 El papa rinde homenaje a los sacerdotes y médicos muertos

El papa Francisco rindió homenaje a los sacerdotes y los médicos que han muerto a causa del coronavirus cuando cumplían su misión de ayudar a los demás. Al oficiar la misa matutina en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta del Vaticano, y con ocasión del domingo del Buen Pastor, Francisco señaló: "Esto me hace pensar en muchos pastores en el mundo, que dan la vida por los fieles. También en esta pandemia, más de 100 aquí en Italia han fallecido", señaló.

09:20 El Sudeste Asiático comienza a relajar las restricciones

Tailandia comenzó a relajar algunas restricciones por la COVID-19 con la apertura de algunos negocios y parques, mientras que Malasia y Singapur iniciarán la desescalada a partir del lunes y martes próximos, respectivamente, en el Sudeste Asiático. Esta mañana se podía ver a personas corriendo, practicando tai chi o paseando con sus hijos pequeños en algunos parques de Bangkok en el primer día de reapertura desde que se cerraron al público el pasado 2 de abril.

09:16 Ministro alemán del Interior propone reanudar campeonato de fútbol en mayo

El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, declaró en una entrevista que es favorable a que se reanude el campeonato de fútbol de primera división en mayo a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus. "Me parece que el calendario que propone la liga alemana de fútbol es plausible y apoyo un nuevo arranque en mayo", dijo Horst Seehofer al diario "Bild", a tres días de una reunión de las autoridades para decidir sobre el asunto.

FEW (EFE, AFP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |