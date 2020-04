+++ Coronavirus minuto a minuto: Johnson recibió oxígeno, pero no está con ventilación mecánica +++

09:55 (CET). India relaja las restricciones para exportar fármacos contra el coronavirus

India relajará las restricciones para la exportación de una serie de medicamentos, algunos de ellos clave en el tratamiento del coronavirus, una medida que llega un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reclamara al país asiático, uno de los mayores productores de genéricos del mundo, que reactivara su distribución para combatir la pandemia. "En vista de los aspectos humanitarios de la pandemia, se decidió que India otorgará licencias de paracetamol y HCQ (hidroxicloroquina) en cantidades apropiadas a todos nuestros países vecinos que dependen de nuestras capacidades", afirmó este martes (07.04.2020) en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Anurag Srivastava. La nación asiática, el mayor proveedor de genéricos a Estados Unidos y uno de los mayores del mundo, aseguró que distribuirá también estos medicamentos esenciales "a algunas naciones afectadas particularmente por la pandemia", añadió. (EFE)

08:55 (CET). Boris Johnson con oxígeno, pero sin ventilación mecánica

El jefe del Consejo de Ministros de Reino Unido, Michael Gove, aseguró este martes (07.04.2020) que el primer ministro, Boris Johnson, hospitalizado desde la noche del domingo como consecuencia del coronavirus, recibió oxígeno, pero no está conectado a ventilación mecánica. En una entrevista con LBC Radio, Gove agregó que si la condición de salud del premier cambia, el gobierno hará un comunicado oficial. "El primer ministro recibió soporte de oxígeno y está bajo estricta supervisión, por supuesto", dijo el político. "Pero no está conectado a ventilación mecánica, no", agregó. (Reuters)

DZC

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Hanks, contagiado en Australia El actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron de las primeras estrellas en dar positivo por el nuevo coronavirus. Ambos se encontraban en Australia cuando se presentaron los síntomas. "Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo", escribió Hanks el 11 de marzo. Tras la cuarentena de rigor, ambos regresaron a EE.UU. el 27 de marzo.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Johnson, confinado con síntomas leves El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el viernes 27 de marzo a través de sus redes sociales que había contraído el nuevo coronavirus y que se confinaría en su casa hasta superar la enfermedad. El 'premier' aseguró tener solo síntomas leves y que desde su encierro dirigiría, a distancia, la lucha contra el virus. Su ministro de Salud, Matt Hancock, también está infectado.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Garzón, mucha fiebre e insuficiencia respiratoria El exjuez español Baltasar Garzón estuvo varios días con fiebre y dolor de pecho en su casa, con dificultades para respirar. Cuando la situación se agravó, fue ingresado el martes 24 de marzo en la clínica Rúber Internacional de Madrid, donde se le aplicaron los protocolos para COVID-19, enfermedad de la que luego dio positivo. Sus cercanos aseguraron que se encuentra "bien, aunque cansado".

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Fellaini, contagiado en China El 22 de marzo, la liga china de fútbol informó de su primer caso positivo de coronavirus. Se trató nada menos que de la estrella belga Marouane Fellaini, quien milita en el Shandong Luneng. "Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado", anunció el club. El propio jugador, de 32 años, tranquilizó a sus fans: "Puedo asegurarles que todo va bien", escribió en Instagram.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Sepúlveda, semanas hospitalizado El escritor chileno Luis Sepúlveda, autor de libros como "El viejo que leía novelas de amor", empezó a sentirse mal el 25 de febrero, tras un viaje a Oporto (Portugal). Al regresar a su hogar en España, los malestares lo obligaron a internarse en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí lleva varias semanas en una sala aislada, sedado y diagnosticado como portador del nuevo coronavirus.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Domingo: tos, fiebre y positivo El 22 de marzo el tenor español Plácido Domingo anunció que portaba el nuevo coronavirus. El artista destacó que tanto él como su familia estaban aislados y en buen estado de salud. "Yo presenté síntomas de tos y de fiebre, decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo", añadió Domingo, que pidió a todos respetar las normas de distanciamiento social y quedarse en casa siempre que puedan.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Carlos no sabe quién lo contagió El 25 de marzo se confirmó que el príncipe Carlos, de 71 años, había dado positivo por coronavirus y que presentaba síntomas leves. Tanto él como su esposa, Camila, que no está contagiada, se encuentran aislados en la residencia real de Balmoral, en Escocia. No se supo quién infectó al príncipe "debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en las últimas semanas", informó la Casa Real.

Ocho famosos que cayeron enfermos por culpa del coronavirus Weinstein, preso y con coronavirus El otrora poderoso exproductor hollywoodense Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales, fue uno de los dos reos de la Wende Correctional Facility de Nueva York que dio positivo por la enfermedad. Weinstein, de 68 años, se habría contagiado cuando ingresó al sistema penitenciario, el 18 de marzo. El portal TMZ aseguró que se encuentra aislado. Autor: Diego Zúñiga



